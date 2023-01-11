設計溝通就像去台菜海鮮餐廳，一定會發生「點錯菜」的狀況

文：獸群之心 / Soking

擔任設計師這個工作一陣子之後，你會很有趣的發現，要把手上接到的工作漂亮達成，仰賴一些前置條件，而工作找上你的時候，往往不具備充分的前置條件，現實一點的情況是，這些前置條件甚至是隱藏情報，需要你自己當偵探。

但需求方也不是故意的，大多數的人都不擅長當需求方。

這就好比你吃了一輩子的夜市小吃，夜市小吃菜單明確，點什麼吃什麼，你對料理過程也沒什麼可以決定的，頂多問你要不要香菜跟加辣，彷彿這就是客製化了。

但突然有一天你去台菜海鮮餐廳，看到店門口一整櫃的海鮮，傻眼貓咪，怎麼沒有菜單？每個客人都在店門口跟老闆指指點點，輪到你的時候老闆的語氣又快又急，你楞在那裡發慌，這些都是什麼沒看過的魚？要怎麼點？價錢是多少？什麼叫時價？那我怎麼知道整桌菜要多少錢？

這些點菜的眉角，要吃過、看過、聽過，模仿別人怎麼做、聽聽看老闆的建議之後，才逐漸能摸索出自己的一套點菜方式，然後才會知道更深的一層，原來每一家店適合的點菜方式都不一樣，想要特定的吃法，還要找對店。

點菜點久了，你才能根據要招待什麼客人、聚餐的主題、這個季節適合吃什麼等條件，選擇適合的店，決定恰當的預算，作一個得心應手的需求方。

這些事情中，隱藏著大量的學習成本，顯現在軟體專案上，就是有關於需求的風險。

你在軟體專案上，幾乎一定會發生「點錯菜」的狀況，即使是資深的需求方也難以避免。因為干涉需求的情境實在數也數不清，你以為的需求方，背後還有需求方，一層一層的關係越來越抽象，甚至難以定義共識。

偏偏人腦就是厭惡模糊難以理解的事情，喜歡具體明確的東西，所以會希望你先做做看再說，這樣需求方才知道自己的需求，你瞧，這不就是學習的過程嗎？

進行觀察、提出假說、動手測試概念、分析成果，然後再進行下一輪的行動，所有人在這個過程中萃取出共識（或者獨特的領域知識），事情才逐漸明朗，需求方才明確知道自己應該點什麼菜。

這些事情用文字書寫起來好像輕鬆愜意，但在現實的工作期程中，卻是在充滿壓力、經常發生短期情緒干擾、利益不一致、缺乏共識、回饋模糊不清、溝通用語充滿歧義的情況下，要跟需求方進行兩人三腳。

所以，有時候你的需求方也放棄掙扎了，因為一切真的太模糊太抽象，又不是擔任需求方就知道怎麼做才是對的。

而如果我們也放棄掙扎，變成單純的聽令行事，反正需求方告訴我們什麼，非要畫押白紙黑字才執行，風險都是別人扛，那就把自己變成工人智慧的滑鼠以及語音輸入法了。

這樣的兩人三腳關係，就會成為觀落陰的地獄。

這就是為什麼，當我們開始成為能獨當一面的設計師之後，不能只是躲在設計語言的背後只處理專業工作的原因。我們要往前多站幾步，尋找更多方式，去幫助需求方降低他們的認知負擔，做出更有品質的決策討論。

一個重視品質與有所追求的大廚，必定會自己去進行食材的採買，誇張一點的甚至會自己從農場開始作起。

七分靠材料，三分靠手藝。

採取行動幫助需求方取得品質可靠的原料，我們才能夠好好的發揮所長，最終完成更符合目的的東西，回饋給需求方，實現在市場上的價值。

這個形成正面循環的動力飛輪，需要有人跳出原本的負面迴圈，額外產生作用力。所以我們要認知，需求方往往不是故意的，他的位子並不好坐，需要更多的助力。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航