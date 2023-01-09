《方圓》「Meta／元」對談五：邊界的釐定與拆除
我們想讓你知道的是
我知道那些界線的存在，我不會完全無視它們。如果是網絡的話，講的是演算法：如果是實體雜誌、傳媒的話，講的是賣點。當中有許多都是有關界線和權力的計算。我們總是覺得可以在虛擬世界找到一些實質或無界線的東西，但後來你又會發現虛擬世界是有界線的，而且還是很多界線的，甚至比現實世界更多。
上回：
虛擬與現實的之間或之外──「Meta／元」的多重性
時間：2022年9月7日
地點：香港文學生活館
主持：朗天（作家、文化評論及策劃，兼職執教大學，近作有《反復：易經新寫》。下稱「朗」。）
與談人：
紅眼（專欄作家，影評人。《藝文青》總編輯。寫電影、電視劇、流行文化。寫小說。下稱「紅」。）
李卓風（畢業於香港浸會大學國際學院，主修新媒體及影視劇本創作；現職編劇。下稱「李」。）
袁兆昌（香港作家、編輯、寫作班導師。下稱「袁」。）
洛楓（創作及評論人，曾獲中文文學雙年獎、香港書獎、藝術家年獎、城市當代舞蹈達人獎。下稱「洛」。）
朗：我想大家都討論得差不多了，但在完結之前，不如我們分享一些有關個人感性的meta經驗。而meta的定義隨你界定。
袁：Minecraft許久以前有一個模擬The Hunger Games的屠殺模式。當我進入這個空間時，仍然無法習慣整個殺戮的模式。我在玩GTA的時候，會很投入駕駛的狀態，甚至撞死某些人。對我來說，打機的意義是甚麼？可能純粹就是將某些的冤屈、在現實中無法發揮的技能，轉移到另外一個空間，去體驗。
以前去網吧玩Second Life，是為了識女仔。我們玩online game，是想在虛擬世界找到一點快樂，至於那個算不算是meta，我不能分清楚。那個年代的網上交友，還是有交流的，會和你聊天。但現在不會再有了。也不是說要故意比較，但很明顯，所有的交友app，都是讓你用最快的方法去篩選你所見到的事情，而這個判斷是不需要理性的，純粹講求感性。我想我們這些「老餅」，在接觸那些如此刺激的科技時，或者會讓我們想到自己是如何在現實世界中處理一些「癡線」的事。最老土的說法，是一種治療。除了書寫之外，打機也可以。它們代替了你在現實中所不能實現的。如果說科技是一路帶著你的生活，但在某一些時候，你未必很依賴它，但你是需要它的。
李：以前剛開始寫作的時候，都很喜歡寫後設小說。後來回想，覺得有種快感。好像董啟章所說的，你是獨裁者，那是權力的快感。但後來又發現，其實也不是的。最近看了一齣戲，Wes Anderson的《法蘭西諸事週報》（The French Dispatch）裡面有一段十分過癮，總編和其中一個編輯說，你寫甚麼都沒關係，只要被人覺得你是故意的就沒問題了，他們就會覺得你好厲害。我想meta的書寫也有這種作用。你永遠有個頭盔，可以躲在裡面，可以享受沒有責任又同時掌握一切的快感。但後來又捨棄了這種想法，因為感覺有點過於窩囊。我不知道大家是不是都有這種逃避的心態。
洛：我想到幾個重點。第一，我沒有時間去討論metacriticism的問題。其實教書教理論的人正正就是在進行metacriticism。因為你要教那一套理論，你需要談論到你和這套理論之間的關係，理論和當世之間的連繫。但在香港，這似乎不太被重視。因為寫出來，它的層次會比較抽象。香港教育從小缺乏哲學訓練，我的意思是logic或philosophical thinking。你和學生說critical thinking或逆向思維，他們會覺得很陌生。但這些都是metacriticism裡面的東西。我們在這個moment，要重讀本雅明在1920年代所說的technology，或者海德格（Martin Heidegger）的詩的問題。
在我們講述的時候，也是一種批評。然後當你去寫作時，會發現市場是不需要的。比如說你寫一篇評論，人們期望你對文本「讚」或「彈」，無論是影評、劇評、舞評，還是文學評論。你最好能告訴他們，作品值不值得買，或值不值得看，好像要給出星星的指標一樣。這令評論貶值得很厲害。最好你能用幾句金句把它概括出來。而當世還在搞評論的人，簡直是自討苦吃。
第二，有關meta的論題。其實我的腦海中一直存在一個meta world，那是由1980年代開始建構的，並有自己的故事形象身世人物，最後會不會把它寫出來，我不知道，但現在我還是需要依靠它來生存下去。當它被書寫出來，它的價值就會因而消失。我相信每個作家都擁有一個meta world。
最後，近這一兩年開始，我相信這個世界是沒有邊界的，種種的界線都是由我們所釐定的。當再沒有這些邊界的時候，我彷彿可以自由穿梭。這幾年我特別關心，人的自由可以去到哪個程度。我有一篇文章只是談到2019的舞蹈，卻被下架了。以往寫張國榮，是學術研究，但我的文字卻不太academic，反而是詩化和抒情的。但其實詩本身，是不是也有一些很論辯性的東西呢？又例如，我如何根據羅蘭．巴特的A Lover’s Discourse來寫出一本小說，這好像是「拆界」的行為。但我又想自己會不會有點「戇居」呢？只有你自己先設立了界線，才有「拆界」的需要。如果你沒有看到那些界線，你便可以隨心所欲。但當然這是有代價的，因為世界是有「界」的，而你可能就不被這個世界需要或認同。
其實現在市場要甚麼，大家都是知道的。你知道寫某些東西會得到認同，或者寫某些東西，更加可以得獎。但問題是，你會不會玩這個遊戲。就像我們在結尾所談及的那個很珍貴的concept，有關power的討論─無權的人如何面對有權的世界。但其實，無權者也有他的權力。Michel Foucault說：resistance is a form of power。當你要對抗的時候，總有你的位置。問題是你怎樣運用自己的權力。雖然我所說的未必很切合今天的主題，但這種錯置，是我會繼續做的事情。
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我家毛孩有過敏怎麼辦？用這招讓毛孩擺脫過敏！
我們想讓你知道的是
許多毛爸媽可能都有個會過敏的毛孩子，但帶寶貝去做過敏源測試，費用不低且準確性可能也無法百分之百保證。其實你也可以利用法米納的水解蛋白飼料，幫你找出造成過敏的食物來源喔！
貓狗為何會過敏
過敏是生物體對某種物質產生的不正常反應，由身體的免疫系統產生抗體來抵抗外來物，過程中釋放組織胺等物質以導致過敏反應。而過敏的原因有可能是對動物性蛋白或植物性蛋白的食材過敏，也可能是對環境中的粉塵、花粉、塵蟎、菸味、清潔劑過敏。
食物過敏可能會引起皮膚搔癢而導致皮膚紅腫發炎、掉毛甚至造成傷口感染，或是腸胃道不適產生上吐下瀉、軟便等表徵。許多飼主會認為只有罕見的食材才會引起過敏，但實際上，普通且常見的食材會造成過敏的機率遠大於罕見食材，從美國獸醫師協會(AVMA)公布的數據來看，85%犬貓過敏原是動物性蛋白質，剩下的15%過敏原才是其他食材，像是飼料原料常見的牛肉、雞肉、羊肉及魚肉造成犬貓的過敏機率比穀類還大。
毛孩有過敏怎麼辦？吃極低敏飼料就可改善過敏？
為了改善食物引起犬貓的不良反應，市售飼料大致可分為單一動物性蛋白飼料、特殊肉源飼料及水解蛋白飼料。若已知寵物的過敏原為何，可以選擇單一動物性及特殊肉源飼料的配方；若還不確定過敏原為何，則可以選擇水解蛋白飼料進行『食物排除試驗法』，來排除是否為食物過敏或確定過敏原。
水解蛋白飼料的原理是將大分子蛋白經水解處理分解成小分子蛋白，大分子蛋白進入到體內時，容易被免疫系統誤認為是過敏原而攻擊，造成過敏反應。水解過的蛋白因分子較小，較不容易刺激免疫系統，而不會造成動物過敏，屬於完全無過敏原之配方。
如何利用水解蛋白飼料進行『食物排除試驗法』？
因過敏的原因眾多，最常見的就是食物過敏，若要較準確的知道過敏原，則可以使用完全無過敏原配方的水解蛋白飼料進行。原則上在做食物排除試驗時，僅能吃“水解蛋白飼料”及水，且要持續使用至少兩個月，期間必須嚴格控管確認沒有吃到其他食物、零食、罐頭等。如果8週後症狀有改善，用疑似會過敏的肉源做測試，症狀復發了，即代表對此肉源過敏，若想再測試第二、三種肉源，就必須再吃水解蛋白飼料8周後，進行反覆測試；症狀如果沒有復發，就表示可能不是食物引起的症狀，而食物中的營養或魚油含量豐富都可能使皮膚症狀改善。
法米納有什麼不一樣
法米納的極低敏水解蛋白配方，是選用低分子量(85%<3000道爾吞) 的優質水解魚肉蛋白及米澱粉，成分非常單純且魚油含量相當高，可以快速幫助緩解皮膚症狀。對於獸醫師與飼主而言，越快見效就會更願意配合療程或食物排除試驗；對於非食物過敏者而言，因法米納Omega3含量高，此配方亦可以幫助減緩發炎症狀，作為異位性皮膚炎患者的皮膚保健配方！
坊間水解蛋白飼料可能會有適口性較差、有些犬貓會出現滲透性下痢的疑慮，而法米納是使用北海深海的鯡魚肉，因較其他水解蛋白飼料有較高的魚油含量，所以適口性也相對較高。另因法米納水解蛋白配方成份非常好消化且魚油豐富，所以一些腸胃不好、腸胃較敏感、甚至是IBD(發炎性腸道疾病)的病患，也是有機會可以改善。
過敏問題長期困擾毛爸媽及毛孩子們，其實只要選擇極低敏飼料，低分子水蛋白又兼顧營養保健，再透過『食物排除試驗法』有效找出毛孩子過敏源，可省下進行過敏原檢測時的昂貴費用，及早了解毛孩最合適的飲食方式，讓毛孩吃的健康且快樂，也讓毛爸媽對於毛孩們的飲食更放心唷！
本文章內容由「法米納」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。