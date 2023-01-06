比利時司法官偵辦「歐洲議會貪瀆案」撼動歐盟，從棄嬰變「比特犬」人生故事廣為流傳
我們想讓你知道的是
荷蘭《民眾報》（De Volkskrant）指克雷茲有3個外號：「警長」是因他總想把嫌犯關起來（收押），不論對方是高官、巨賈或剛動完背部手術的足球經理；「億元先生」是因為他的調查讓國庫能沒收、進帳大筆犯罪金額；「比特犬」則是形容他一旦盯上嫌犯便會緊咬不放，直到查個水落石出。
（中央社）歐洲議會貪瀆案調查持續進展，將是今（2023）年歐洲政壇焦點。發動這場歐盟史上最大貪污案的靈魂人物，是66歲比利時司法官克雷茲（Michel Claise）。他從棄嬰長成因查案緊咬不放而獲外號「比特犬」的故事也廣為流傳。
去（2022）年12月9日擔任比利時調查司法官（investigating judge，職權類似台灣的檢察官，可指揮檢警查案後，交由公訴檢察官起訴）的克雷茲，發動大規模搜索、收押歐洲議會（European Parliament）副議長凱利（Eva Kaili）和前任議員、助理，案情指向疑似收受卡達、摩洛哥政府賄賂，震撼歐盟。
元旦過後，克雷茲團隊向歐洲議會要求解除兩位議員的司法豁免權，現任議員涉案範圍擴大，讓輿論又上高峰。已被解除副議長職位的凱利現仍在押，她因家中被搜出15萬歐元（約新台幣488萬元）現金，符合「現行犯」規定而不需經議會同意便可被逮捕。
克雷茲在近1個月陸續成為多家歐洲媒體報導對象，其實比利時社會對他早已不陌生。他擔任調查司法官20多年來破獲不少大案，包括比利時職業足球界賄賂、洗錢、踢假球案，以及創下比利時最高訴訟前和解金2.95億歐元（約新台幣96億元）的匯豐銀行（HSBC）逃稅案。
荷蘭《民眾報》（De Volkskrant）指克雷茲有3個外號：「警長」是因他總想把嫌犯關起來（收押），不論對方是高官、巨賈或剛動完背部手術的足球經理；「億元先生」是因為他的調查讓國庫能沒收、進帳大筆犯罪金額；「比特犬」則是形容他一旦盯上嫌犯便會緊咬不放，直到查個水落石出。
但他功成名就的起點不免令人感傷。克里茲是在母親17歲、父親20歲時出生，還未準備好育兒成家的父母，將襁褓中的他放在祖父母經營的烘焙屋門前便離去。
他告訴比利時法語大報《晚訊報》（Le Soir），祖母持家十分嚴厲，他12歲時每天清晨5點45分就得起床，切完麵包才能去上學。因為家裡沒電視，他從小養成閱讀習慣，在校拿到好成績。
出社會後克雷茲先當了20年律師，直到2001年被任命為調查司法官。但他其實也可說是「被司法耽誤的小說家」，至今已出了13本書籍和犯罪小說，換句話說，被他調查過的案件相關人也得小心哪一天被影射寫進小說裡。
克雷茲在其中一本小說裡寫著：「白領犯罪是民主之癌。」他告訴比利時《回聲報》（L'Echo），他看到生存困難的平民總是會被觸動，然後當面對那些苦苦哀求他減少起訴罪行的金融大亨時，就會非常憤怒。
他曾在媒體訪問中指出，歐洲每年洗錢流通金額達1兆歐元（約新台幣32.5兆元），讓他十分擔心歐洲經濟的未來，「而且我們還面臨想要滲透我們的政權，例如中國和其他國家想讓我們屈服。」
他最新一本小說叫做《內幕交易》（Crime d’initiés），靈感源自一家成為犯罪大本營的社群媒體Sky ECC，在比利時和荷蘭聯手的司法行動下，從中逮捕了1230人並查獲價值130億歐元（約新台幣4239億元）的毒品。
歐洲議會這場貪污案，日後也很有機會成為克雷茲的小說素材。歐洲議會內控和自律機制的缺失也因此案被凸顯，比利時總理德克魯（Alexander De Croo）去年案發時曾不免得意的說：「比利時司法正在做歐洲議會做不到的事。」
不過，克雷茲可能不會因總理的話而自滿，如同歐洲政治新聞網站《Politico》引述，他去年10月抱怨比利時政府對司法資源投入不足，就像「用古代的投石機對抗現代的高科技腐敗行為。」
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延伸閱讀
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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我們想讓你知道的是
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