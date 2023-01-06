藥廠拒絕提供「注射死刑」藥劑，美國南卡羅來納准許以電椅或槍擊方式執行

文：Taylor Mei

1999年9月，莫爾（Richard Moore）進入南卡羅來納州斯帕坦堡（Spartanburg）的一家便利超商試圖搶劫，以取得購買毒品的資金。當時，在超商值班的店員曼哈尼（Mahoney）為抵擋莫爾的攻擊，兩人便發生肢體衝突，莫爾後來從哈尼身上搶走手槍，並開槍殺害對方。

不過，即便莫爾當年就遭判死刑，卻在二十多年後才又有了進展。根據英國《獨立報》（Independent）2022年4月的報導，莫爾在1999年就犯下殺人罪行，但在去（2022）年4月才同意進行槍決。

事實上，莫爾是南卡羅來納州10年來首度執行死刑的犯人，因該州政府在是否要注射藥劑上十分為難，且有藥劑短缺問題。《獨立報》指出，南卡羅來納州為美國14個訂定法律，保障藥廠不因提供藥劑執行死刑而被起訴的州。不過，為了讓死刑得以進行，南卡羅來納州去年勉為其難的通過了另一項法案，准許以電椅還有槍擊方式執行死刑，並恢復行刑隊的運作。

莫爾：槍擊、電椅處死都不符合憲法規定

據悉，南卡羅來納州也在去年3月通過法案配套措施，投入5萬3600美元（約新台幣164萬元）更新死刑執行房。如今，犯人得以選擇要採用槍擊或是電椅方式進行死刑。

「我認為這兩種行刑方式都是不合憲法的，我也不打算放棄任何挑戰槍擊或是電椅處死的機會。」莫爾在一項聲明中表示。美國《哥倫比亞廣播公司》（CBS）指出，若莫爾真的被以行刑式槍擊處死，則會是美國自1976年以來的第2起行刑式槍擊案。最近的一起發生於2010年，遭處死的犯人為加德納（Ronnie Lee Gardner）。

莫爾並與其他3名死刑犯歐文（Freddie Owens）、席格曼（Brad Sigmon）及泰瑞（Gary Terry）一同對當地處死方式提出告訴，也獲得南卡羅來納州最高法院法官紐曼（Jocelyn Newman）的聲援。根據《死刑資訊中心》（DPIC）一項資料指出，當地執行死刑的方式是「忽略科學進展及人性、道德的標準」，且違反了南卡羅來納州禁止暴力、異常處分與肉體上處罰的法規精神。