TNL+ 2023/01/06,
印太

掉入水泥管的越南男孩已被證實死亡，家庭遇經濟困難是男孩到工地拾廢金屬主因

掉入水泥管的越南男孩已被證實死亡，家庭遇經濟困難是男孩到工地拾廢金屬主因
越南救難人員搶救男孩的畫面。翻攝自：ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân

我們想讓你知道的是

遇害男童是因為到施工現場撿廢料才發生意外，而男童的家庭的確正值困難。男童的家庭本來有一個1000平方公尺的土地種植辣椒，但因為辣椒收購價下跌，家庭於是欠債。而男童母親也剛誕下女嬰，只待在家照顧孩子。男童父親則繼續照顧辣椒園和打零工。而男童每天都去撿廢料幫補家用及學費。對於這起意外，儘管越南總理是在意外發生2天後才下令動員，但越南民眾似乎並沒有責怪政府反應不力的聲音，更多的是表達擔憂及同情的聲音。在確認男童死亡前，越南民眾似乎已經知道機會渺茫，只表達盼望奇蹟出現，也有一些人提出自己設想的救援方案。而在確認男童死亡後，除了一片惋惜痛心的評論外，可能還算批評的聲音，就是祝願男童來世出生在別的地方有更好的生活。

2023年1月4日，越南傳來一個令人扼腕的消息，在12月31日掉入水泥管的10歲男童已被證實死亡。

事情的發生經過是這樣的。12月31日上午11點30分，在同塔省清平縣富利村，遇害男童李浩南（Thai Ly Hao Nam）聯同兩位分別為11歲和12歲的友人，偷偷進入一個搭橋的施工現場想撿取廢料，但被保安發現和趕走。11點50分，趁施工的工人們午休外出，男童們又返回偷進入。11點55分，李浩南掉入一個垂直的水泥支柱管裡。水泥管的空心直徑是25公分，邊緣厚度是25公分，高度為35公尺。

（意外發生現場影片）

事情發生後，清平縣公安趕赴現場瞭解情況，遇害男童的父母也趕到。趕到時父母還能聽到男童從泥管中傳出的呼救聲，但是10分鐘後聲音便消失了。據在場人士觀察，男童父親當時兩眼失神，當有人問及情況時，會忍不住反應激烈。而男童母親當場暈倒。1月2日，越南總理范明正下令動員地方幹部全力展開大規模救援。

這不是第一樁男童掉入水泥管的意外。就在這起意外發生的兩個星期前，12月19日，同奈省一名5歲女童掉入空心直徑40公分寬，15公尺深的水泥管裡。下午4點27分，地方公安及救援隊伍趕赴現場，先安撫水泥管裡女童的情緒，然後放下繩子到管中，女童抓住繩子後把女童拉上來，下午4點50分，只經過23分鐘便完成救援，女童平安無事。

可以合理推斷，在12月31日發生的意外中，同塔省的救援隊伍肯定也是想用同樣的辦法將男童救出，但做不到，因為放下繩子後男童並沒有抓住繩子。於是只剩下一個辦法，那就是把整個水泥管拉上來。

（1月2日前的救援情況）

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