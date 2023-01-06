2023年中國春運估將逾16億人次，農村疫情高峰將至，地方政府喊出「非必要不返鄉」挨轟後改口

中國官媒：多地城市感染高峰已過，農村高峰將至

（中央社）中共官媒《人民日報》旗下《健康時報》綜合多地感染問卷調查結果及專家分析，北京、廣州、重慶、浙江及四川等地城市已過了感染高峰，下個防疫挑戰在農村，估計農村感染峰值在本（1）月中下旬或之前出現。

《健康時報》4日報導，浙江大學醫學院附屬第一醫院常務副院長裘雲慶受訪時表示，多個城市的感染高峰幾乎都已過，春運會增加傳染機會，但不用太擔心會出現第二波疫情高峰。

他表示，接下來重點要關注偏遠農村鄉鎮，建議如老家在特別偏遠的山區，而當地還未出現過疫情，正在感染發病的人應盡量暫緩回鄉，待康復後再返鄉。

報導引述重慶市3日舉行疫情防控記者會通報，目前重慶二級以上醫療機構發熱門診以及基層醫療機構發熱診室，日接診人數已從2022年12月20日的最高點（4.9萬人左右）回落至7000多人，二級以上醫療機構發熱門診接診人數也從2022年12月16日的最高點（3萬人左右）回落至一天3000多人。

重慶市衛生健康委副主任李畔表示，「從（發熱門診接診人數變化）中可以得到一個直觀的判斷，我們的感染高峰期應該已經過去了。」

海南省2022年12月30日舉行疫情防控記者會，通報海南省每日新增感染人數處於高位波動期，全省預計感染率已達50％。三亞市、海口市整體上已過感染高峰。

四川省則於2022年12月17日至19日以及25日至28日兩次完成有關感染的網路問卷調查。調查結果顯示，全省的感染發病高峰主要集中在12月12日至20日之間，之後每日新增的感染發病逐步回落。

四川省疾控中心黨委書記、研究員唐雪峰12月29日接受央視新聞採訪時表示。根據調查結果綜合研判，四川省的整體感染發病已超過80％，全省感染發病的高峰應該已經過了，當前正處於防重症降病亡的關鍵時期。

唐雪峰表示，春節前後由於返鄉和返工潮，疫情可能會出現小幅反彈。農村地區醫療資源相對薄弱，元旦春節期間，大量城市人群返鄉可能會推動以農村為主的疫情高峰，從而帶來重症和病亡高峰。當前重中之重是農村地區疫情防控和醫療救治。

上海交大醫學院陳賽娟團隊與上海市公共衛生中心範小紅團隊在2022年12月31日發布的最新研究結果顯示，此輪疫情於2023年元旦前後在北京、廣州、上海、重慶等城市接近尾聲。

團隊也指出，春運期間城市和農村人口流動性將極大影響疫情走向，估計四川、陜西、甘肅、青海等省份農村和中小城鎮的感染峰值，將於今年1月中下旬出現，春運可能令峰值提前到達。

中共令媒體「走基層」營造喜慶安康氛圍

（中央社）中國疫情蔓延進入重症高峰之際，中共中宣部近日通知，要求各媒體認真開展「新春走基層」活動，全面反映統籌防疫和經濟社會發展的「積極成效」，營造「喜慶安康」的節日氛圍。

《新華社》報導，這項媒體「新春走基層」活動將組織編輯、記者深入基層一線採訪報導，不斷增強「腳力、眼力、腦力、筆力」，全面反映各地「統籌疫情防控和經濟社會發展取得的積極成效」，生動展示廣大人民群眾「歡樂祥和過春節的喜人景象」，齊心協力營造「喜慶安康、昂揚向上的節日氛圍」。

通知要求，這項活動要全面反映各地區、各部門優化調整防疫舉措，「積極解決」春節期間群眾就醫用藥、特殊人群保障等涉疫熱點難點問題；採訪節日期間各領域堅守疫情防控一線的基層黨員幹部，特別是醫療衛生、物流快遞行業人員的「動人故事」。

通知說，要藉此生動展示各地群眾「積極理性應對」病毒感染、社區鄰里之間互助友愛、企業復工復產、城市「恢復煙火氣」的真實場景，「不斷鼓舞群眾戰勝疫情的信心」。

這項通知提到，要根據中央經濟工作會議精神，客觀準確報導各地「努力克服疫情影響，推進經濟高質量發展」情況，全面反映各地區各部門「穩字當頭、穩中求進」的舉措成效，充分挖掘過去1年中各地經濟社會的「發展亮點」、重點行業企業應變克難的「生動案例」，教育引導廣大基層幹部群眾「統一認識、迎難而上」，堅定「經濟回穩向上」的信心決心。

通知不忘要求，宣傳各地區、各部門學習貫徹中共20大精神的新舉措、新進展、新成效，跟蹤報導20大基層黨代表學習貫徹黨的20大精神情況，「鮮活反映基層群眾自身工作生活的點滴變化和切身感受」，持續推動20大精神在基層落地生根，凝聚廣大幹部群眾團結奮進力量。

通知還要求認真組織專題專欄報導，中央和各省區市主要新聞單位在重要版面、重要時段、網站首頁、客戶端首屏等，統一開設「新春走基層」專欄，「每天要保證一定的刊播總量」。並多採用短、微影片等群眾「喜聞樂見的傳播形式，不斷提升正能量」。

Photo Credit: 中央社 via 中新社 中國全面放開防疫後，因為擔心春節返鄉潮加劇當地疫情，湖南邵陽縣5日又喊出「非必要不返鄉」，引發熱議。圖為2日南京火車站出現元旦假期返程人潮。

憂春節疫情，中國地方政府又喊出「非必要不返鄉」

（中央社）中國正處於疫情高峰，因為擔心春節返鄉潮加劇當地疫情，湖南邵陽縣昨（5）日發布「溫馨提示」，又喊出「非必要不返鄉」。消息一出，在網路引發許多負評，當地官方挨轟「活在上個世紀」。

中國爆發COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情以來，官方連續3年在春節期間祭出嚴格封控，軟硬兼施倡導「非必要不返鄉」、「就地過年」，許多出外打工的民眾已3年沒回家過年。

但中國上月7日推出「新10條」全面放開防疫後，這類官方倡導因為已無實質約束，幾近絕跡，農村恐迎來春節返鄉潮，這讓醫療資源不足的地方政府大為緊張。