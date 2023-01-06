2023/01/06,
軍事

俄羅斯軍營遇襲傷亡慘，戰場通訊紀律攸關成敗，美軍也嚐過苦果

俄羅斯軍營遇襲傷亡慘，戰場通訊紀律攸關成敗，美軍也嚐過苦果
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

戰事初期烏克蘭西部一處國際僱傭兵基地遭俄軍飛彈打擊造成慘重傷亡，據稱也是人員在當地拍照「打卡」與手機使用不慎洩蹤所致。《紐約時報》指出，俄烏雙方都為這個問題所苦，凸顯承平時再普遍與平常不過的手機通訊，在戰時易給部隊極大困擾。

（中央社）烏克蘭元旦攻擊俄控烏東城鎮一處俄軍營區造成俄方傷亡慘重，俄國歸咎於官兵違紀使用手機所致。事件凸顯承平時再普遍與平常不過的手機通聯，戰時易給部隊極大困擾。

《華爾街日報》報導，俄羅斯國防部表示烏東城鎮馬克耶夫卡（Makiivka）一座供新動員官兵集中的軍營在當地時間1月1日凌晨12時遇襲，連同單位副指揮官在內至少89人陣亡。

俄國國防部4日在社媒Telegram上的官方帳號發文：「事件主因顯係官兵違紀，在敵人火力範圍內大量使用個人手機所招致。」還說在前線違反資安規定任意使用手機會讓敵方定位俄軍位置。

俄軍政戰高層謝夫留科夫（Sergei Sevryukov）中將在聲明裡指出，軍方已著手調查追究失職人員。

俄國軍方將這次遇襲歸咎於官兵自身，但俄國國內一些力挺開戰者早就痛批軍方高層輕忽，屢在戰事期間把人員集中於靠近儲放彈藥或其他裝備等易遭打擊目標的危險處所。

美國與北大西洋公約組織盟國長久以來都警告自家官兵，別在服勤時使用未經加密的通聯裝置或社群媒體，但仍對各種個人電子裝置日新月異感到憂慮。

軍事分析家表示，沒法在敵前的人員集中處所管制手機使用，暴露俄軍不斷在佔領區因違反安全規定而「吃土」的窘況。

俄國國防部聲明指出，烏軍在元旦襲擊時發射6枚美國提供的「高機動性多管火箭系統」（HIMARS，簡稱海馬斯）火箭攻擊一處臨時營區，俄軍的防空系統擊落2枚，但另4枚裝有高爆殺傷彈頭的火箭打中人員營舍，導致天花板崩塌。俄軍回擊並催毀烏軍用於攻擊的海馬斯系統。

戰事初期烏克蘭西部一處國際僱傭兵基地遭俄軍飛彈打擊造成慘重傷亡，據稱也是人員在當地拍照「打卡」與手機使用不慎洩蹤所致。《紐約時報》指出，俄烏雙方都為這個問題所苦，凸顯承平時再普遍與平常不過的手機通訊，在戰時易給部隊極大困擾。

美國與北約盟國過去就嚐過違紀使用手機的苦果。早先在阿富汗戰場，美軍與盟國官兵的位置經常被敵方掌握而遇襲，若當初塔利班部隊有類似海馬斯的長程武器，後果不堪設想。

此外在2018年，當時一款健身app的數據會暴露在伊拉克與敘利亞的美軍基地官兵位置、人員習慣等，險釀大禍。

美軍陸戰隊將領柏格（David H. Berger）說：「30年前不須擔心的東西，如今只要按完按鍵就會發出信號暴露位置。」

《華盛頓郵報》指出，元旦軍營遇襲事件後，俄軍高層把官兵營房設在與儲存彈藥同一棟建築的問題遭外界拿放大鏡檢視。之前派駐過烏克蘭的前俄羅斯聯邦安全局上校葛金（Igor Girkin）就在社媒發文稱「早有警告這類事件會隨時再發生」。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。