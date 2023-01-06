《華爾街日報》：中國防疫政策大轉彎鬆綁，起因出口下滑與「白紙運動」震驚習近平
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報導引述知情者指出，儘管「動態清零」讓中國出口和零售銷售大減，地方財政捉襟見肘，部分民眾被逼到幾乎崩潰的地步，但習近平當時並不準備改變他的立場。但在此之後，習近平11月間接收到了諸多訊號，顯示他的「動態清零」政策，正成為社會不穩定和經濟動盪的根源。種種數據讓中國領導層「感到震驚」。
（中央社）美媒報導，中國防疫政策大轉彎鬆綁，係因中國領導人習近平在20大後收到諸多令他震驚的訊號，包括出口數字下降及「白紙運動」，讓他得知「動態清零」已是社會經濟動盪的根源。
《華爾街日報》昨（5）日發表題為「習近平放棄動態清零的來龍去脈」的長篇報導，描述中國防疫政策轉彎鬆綁的過程。
報導直指，2022年春季Omicron變種病毒在上海出現，習近平曾試圖給上海迴旋餘地，實施精準封控而非全面封鎖，希望上海能為中國一個未來幾年與COVID-19病毒共存的模式。但隨著病例激增，以及其他地方抱怨上海疫情外溢，習近平命令時任中共上海市委書記的親信李強恢復大範圍封控。
了解相關決策的官員和顧問說，習近平當時的首要任務，是確保自己在中共20大取得「重大政治成功」，這需要壓制對他權威的任何挑戰，包括對衛生政策的挑戰。
報導提到，2022年10月中共20大結束時，中國全境染疫人數上升的報告不斷流入中央，已讓他難以辯稱「動態清零」取得成功。
報導引述知情者指出，儘管「動態清零」讓中國出口和零售銷售大減，地方財政捉襟見肘，部分民眾被逼到幾乎崩潰的地步，但習近平當時並不準備改變他的立場。
直到德國總理蕭茲（Olaf Scholz）2022年11月4日訪問北京時，儘管當時病例已經激增，但習近平並沒有釋放任何關於防疫措施轉變的訊號。另一方面，商界人士也呼籲中國國務院總理李克強放鬆防疫政策。
但在此之後，習近平11月間接收到了諸多訊號，顯示他的「動態清零」政策，正成為社會不穩定和經濟動盪的根源。疫情期間屬中國經濟主要成長引擎的出口，10月份出現了兩年半以來首次下滑，加上上海封城後幾個月的零售額持續下滑，這些數據讓中國領導層「感到震驚」。
但即使如此，習近平也沒有準備好完全放棄動態清零政策。他決定採取「漸進」方式放寬這些措施，沒有明確的退出時間表。
2022年11月11日，中國宣布了放寬性質的優化防疫20條措施，帶動中國股市反彈，並燃起了更大範圍重新開放的希望，但中共官媒《人民日報》一連發文強調這是「優化調整」而非放鬆，加上習近平沒有發出明確訊號，一些地方官員重新緊縮了防疫措施。
報導引述接近決策層的官員和顧問說，習近平此時開始收到多份報告，顯示全國各地的住宅小區聯合起來舉行小規模抗議，反對將居民限制在家中的措施。
直到11月26日和27日，中國一些經濟發達的大城市爆發抗議活動（白紙運動）。一些抗議者更直言不諱地批評習近平和中共，上述官員和顧問說，這種罕見的民憤表達，引起了習近平和他核心圈子成員的警惕。
知情人士說，在防疫的努力似乎越來越徒勞，且造成的社會和經濟成本越來越高的情況下，習近平決定幾乎放棄動態清零政策。這可從同年12月1日，習近平向歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）提到，抗議活動反映民眾對防疫措施的沮喪，以及疫情致死率大減的表態，反映這一轉變。
報導直指，這種防疫政策急轉彎，將中國推入了新的公共衛生緊急狀態。無論全國各地醫院的醫護人員，還是各地防疫官員，都沒有得到關於這一政策轉變的預警，導致他們在沒有醫療必需品儲備的情況下，面臨患者激增的局面。
在此之前一段時間，中國沒有推動民眾的疫苗接種，沒有儲備抗病毒和相關治療藥物，也沒有對醫院及急診室擴建和升級。而是將更多資源用於建設臨時隔離設施、實施嚴格封控，以及對民眾大規模核酸檢測。
由此造成的結果是，截至2022年11月底，中國80歲以上老人約有40％沒有全程接種疫苗。而全國每10萬人只有不到4張加護病房（ICU）床位，而香港和新加坡分別有7.1張和11.4張。
報導認為，習近平在2022年12月31日發表的新年賀詞中似乎承認，防疫政策急轉彎削弱了公眾對他領導力的信任。他當時說：「目前疫情防控進入新階段，仍是吃勁的時候；大家都在堅忍不拔努力」。
然而，就連一些官方專家也對防疫放開的時機選擇提出質疑。2022年12月16日，中國流行病學專家、國家衛健委高級別專家組成員曾光公開表示，「如果單純從公共衛生觀點來看，我們寧願把（重新開放）時間再往後拖一下」。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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