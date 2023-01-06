歐盟對陸客防疫「放牛吃草」效果打折扣，比利時等國檢測中國航班廢水用意、作法一次看
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歐盟27國為整合各國對中國入境旅客防疫措施的不同立場召開會議，最後結論只見「鼓勵」、「建議」字眼，簡言之就是讓會員國「放牛吃草」各取所好，科學效果大打折扣。為因應中國COVID-19病例激增，多國表示將檢測中國起飛航班的廢水。這雖無法阻止病毒散播，但可一窺中國疫情蔓延程度，以及新變異株是否已在當地現蹤。
歐盟對陸客防疫「放牛吃草」，科學與政治互打折扣
（中央社）歐盟27國4日召開今（2023）年第一場會議，為的是整合各國對中國入境旅客防疫措施的不同立場，最後結論只見「鼓勵」、「建議」字眼，簡言之就是讓會員國「放牛吃草」各取所好，科學效果大打折扣，政治效果也差強人意。
擁有許多旅遊勝地的歐洲，即將迎來缺乏有效疫苗保護力的陸客解封潮，這讓歐盟各國政府的政治、經濟、社會安全算盤打得一團亂，且因申根簽證可通行27國（其中24國亦為歐盟成員），當大家政策不一，邊境防疫的效果也會充滿漏洞。
因此，歐盟輪值主席國瑞典特地動用了「整合性政治危機因應」（Integrated Political Crisis Response, IPCR）機制，召集27國代表們在4日開了6小時的會議。最顯著的結論是「強烈鼓勵」會員國採取境外篩檢政策，也就是要求自中國離境的旅客出示起飛前48小時內Covid-19病毒檢驗陰性證明。
法國和西班牙先前已分別宣布採取這項措施，歐盟會前原本釋放「絕大多數」國家傾向此做法的訊息，但結論仍是沒有拘束力的鼓勵性質。比利時國家通訊社（Belga）報導，比利時衛生部長范登布羅克（Frank Vandenbroucke）在歐盟會議後當晚立即宣布跟進境外採檢政策。
歐盟共識結論之二是「鼓勵」會員國隨機篩檢自中國入境的旅客，以及抽驗來自中國班機上的廢水。前者在義大利已經自行實施，且做法是全面強制篩檢、隔離陽性者；後者則是參考比利時的政策，這個不針對個人檢驗的「事後追蹤」做法，目的在於掌握是否有新變種病毒在中國出現。
奧地利也在歐盟會前就宣布對中國班機廢水採檢措施，並針對過去陸客蜂擁的靜謐湖畔小鎮哈爾施塔特（Hallstatt）汙水廠廢水抽驗。奧地利在歐盟會議前傾向反對篩檢個別旅客，觀光部長克勞斯-溫克勒（Susanne Kraus-Winkler）去年底曾表示，中國解封代表「旅遊市場最重要的亞洲來源即將回歸」，凸顯經濟與防疫考量的兩難。
由此可知，歐盟原本想要避免會員國各自為政，部分國家也期待歐盟共同政策可減少他們獨自面對中國政府的壓力，但27國最後共識卻只有「廣納」各國措施但不強求一致行動，等於讓大家「自掃門前雪」。
其實歐盟轄下的歐洲疾病預防管制中心（ECDC）一直強調，因歐洲民眾染疫率和疫苗防護力夠高，加上病毒變異過程等科學理由，所以無需擔心中國解封會使歐洲傳染再度流行。
但這個「科學根據」也可能因中國政治體系而變得不太科學，歐洲媒體引述的多位病毒專家都提到中國官方數據的不透明、不可信，使他們主張仍須管控、追蹤中國入境旅客，避免依賴中國提供資訊而來不及因應新變種病毒。
在歐盟會議前，中國外交部門便已警告歐洲國家別對陸客採歧視政策，否則將遭報復。外界推測中國的反擊做法之一，就是利用農曆春節假期引導陸客抵制特定國家，不讓他們獲得「報復性旅遊」商機。
不過，就像歐盟達成沒有強制力的建議因應措施，讓邊境防疫管理效果大減，中國政府對人民前往簽證相通的歐洲國家，多半也只能「放牛吃草」了。
比利時澳洲等國檢測中國航班廢水，用意、作法一次看
（中央社）為因應中國COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）病例激增，多國表示將檢測中國起飛航班的廢水。這雖無法阻止病毒散播，但可一窺中國疫情蔓延程度，以及新變異株是否已在當地現蹤。
《法新社》整理這項措施的相關資訊如下：
- 怎麼做？
過程涉及檢驗中國入境班機廁所內的尿液和糞便混合物，接著分析廢水，以大致了解有多少比例的乘客感染COVID-19，以及感染何種變異病毒。
地方當局在飛機降落後直接收集廢水，並送往實驗室檢測，一旦發現病毒，就會對其基因組進行定序，以確定是否為已知的亞變異株。雖然也可以收集整個機場的廢水，但那樣無法確定樣本來自哪個國家。
- 哪些國家這樣做？
比利時、加拿大、奧地利和澳洲等國已表示會針對中國班機進行廢水檢測，多國衛生官員4日建議加強廢水檢測後，預計歐盟也會跟進。
據美國媒體報導，美國也在考慮採取這項措施。
- 為什麼？
中國上（12）月開始取消嚴格清零措施以來，感染率持續飆升。包括美國在內幾個國家已表示，要求從中國抵達的乘客提供陰性證明，此舉激怒北京。
相較之下，檢測廢水並不會阻止COVID-19陽性者入境，但日內瓦大學全球衛生研究所所長、流行病學家法拉歐（Antoine Flahault）表示，這些樣本對了解中國現今狀況提供了線索。
- 較不具侵略性
法拉歐說，檢測廢水有助填補漏洞，「在缺乏可靠數據的情況下，知道30％至50％中國乘客是感染者很有用」。
這也能讓各國了解或許改變疫情散播路徑的可能新變異株，就像2021年的Omicron。
衛生專家警告，中國病例激增可能為新病毒株提供肥沃的溫床，與在機場檢測到訪的乘客相比，檢測廢水更容易進行，侵入性也小得多。
- 侷限
法國病毒學家馬赫夏（Vincent Marechal）說，雖然檢測廢水「非常有效」，但無法提供機上感染或變異株「全貌」。
侷限之一是廢水只能檢測在飛行期間用過廁所的乘客，收集、檢測、定序和分析調查結果都需要數天時間，無法迅速針對結果採取行動。
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台日旅遊熱為何還回不去？該如何鎖定客群和宣傳觀光需被重視
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雖然台日兩國的國門都已經重啟，但報復性旅遊卻還遲遲未出現，這當中包括了各式各樣的原因，像沒有假期，或是人力、航班不足等，但這些問題隨著時間都會解決，宣傳觀光資訊的方法，以及可以鎖定什麼客群反而後疫情時代需重視的地方。
台灣和日本都不約而同在2022年10月宣布解除入境限制，但翻開日曆一看，不論台灣還是日本，都沒有特別長的假期，且比起說走就走的台灣遊客，隨著日本邁入年末期間，普遍的公司行號都非常繁忙，請個四、五天出國旅遊對日本遊客來講是很困難的事。
另外日本政府也從10月開始「全國旅行支援」活動，提供給住在日本境內的日本人或外國人旅遊上的折扣，依照各地方政府的方案，最大的優惠還超過一萬日幣，日本遊客自然就會先以國內旅遊為主，再加上日圓貶值及高額的機票，導致出國的旅客寥寥無幾。
除了沒有假期和日本國內旅遊優惠外，航空業方面也還沒準備好，包括緩慢恢復中的航班。過去因為疫情的關係，許多航空業受到衝擊，許多公司採取讓員工放無薪假、甚至是裁員來撐過疫情期間。當國境再開後，航空業缺人的部分無法馬上補足，就算招聘到新人，訓練也必須花費不少時間。不單是航空運輸業，各地機場內也缺乏人手，就有民眾反應過從台灣飛抵成田機場後，在飛機上待了30多分鐘，空橋才姍姍來遲的狀況。另外近日臉書中在日台灣人的社團，也有不少人在緊急招募導遊，這都顯示相關的行業對於開放國境都還沒做好準備，才會導致往來的旅客不如預期中的多人。
而對於未來觀光業將鎖定的客群，或許Z世代會是好選擇之一，現在年輕人因為網路發展迅速，想要了解資訊都只要滑滑手機，就能達到秀才不出門，掌握天下事的境界，在疫情前只是學生或剛出社會的新鮮人的這個世代，隨著疫情將近三年過去，開始擁有消費能力，且較願意將錢花費在享受生活上，不論是台灣或日本的年輕人都有這樣的趨勢。
根據美國銀行分析指出，Z世代在2030年的購買力會成長400%，即便現在還沒到顛峰，但也逐漸透過網路掌有發言權，麥肯錫顧問公司也推估2025年Z世代在亞太區將佔 25%。且年輕人在旅遊方面，也與以往有所不同，以日本為例，株式會社SHIBUYA109 ENTERTAIMENT在今年針對首都圈年輕人的調查報告中指出，比起旅行，有32.8%年輕人更願意將錢花費在探索美食，像是咖啡巡禮之類，而且比起2019年的調查結果，年輕人在願意花錢的項目選擇數上，從2.7個增加到平均4.6個，可以顯現出消費意願的提升。
因此對於觀光後的宣傳，透過網路宣傳是不可或缺的，也如同前面提到年輕人的消息來源都是來自手機，再加上易遊網在疫情前的統計，自由行的比例已經佔了7成，代表著民眾就需要透過網路來收集觀光資訊，才能決定自由行的行程。
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