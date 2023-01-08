2023/01/08,
醫療

Omicron變種XBB.1.5引發擔憂，是否比早期變種更具傳染性？

Omicron變種XBB.1.5引發擔憂，是否比早期變種更具傳染性？

我們想讓你知道的是

倫敦帝國理工學院的溫迪．巴克利（Wendy Barclay）教授說，XBB.1.5有一種名為F486P的突變，可以恢復與細胞結合的能力，同時繼續逃避免疫。這使得它更容易傳播。世界衛生組織的科學家周三證實，XBB.1.5比迄今為止發現的所有亞變種都具有「生長優勢」。但他們表示，沒有跡象表明它比之前的Omicron變種更嚴重或更有害。

病毒

Photo Credit: Getty Images / BBC News

一種新的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）亞變種XBB.1.5在全球引起擔憂，它正在美國等地迅速傳播，引發新一輪感染潮。最近，在中國疫情大爆發的情況下，公眾也開始擔心這一變種會加速傳播，甚至帶來二次感染。

科學家表示，XBB.1.5具有免疫逃逸性。和其他Omicron亞變異株一樣，這種病毒傳播越多，就越有機會變異。世界衛生組織表示，目前已在29個國家檢測到XBB.1.5。

目前世界衛生組織仍在督促中國分享更多數據。中國疾病預防控制中心表示，Omicron XBB亞變體短期內在中國大規模流行的可能性較低。目前OmicronBA.5的兩個亞毒株BA.5.2和BF.7，是中國的兩個主要毒株。

以下問題讓你更多了解這種亞變種毒株。

什麼是XBB.1.5？有哪些症狀？

它是全球佔主導地位的COVID-19 Omicron變種的另一個分支，Omicron從早期的alpha、beta、gamma和delta演變而來。

自2021年底出現以來，Omicron變種的傳播力超過了之前所有版本的冠狀病毒，並產生了許多亞變種，這些亞變種的傳染性甚至比原來的變種還要強。

感染XBB.1.5的症狀被認為與之前的Omicron相似，但現在完全確認這一點還為時過早。大多數人都有類似感冒的症狀。

An at-home Covid test

Photo Credit: Getty Images / BBC News

據估計，美國目前超過40％的COVID-19病例是由XBB.1.5引起的。

XBB.1.5是否比早期變種更具傳染性？

XBB.1.5本身由XBB演變而來，XBB於2022年8月在印度首次被發現，但尚未被衛生當局歸類為「需要關注的變種」。

XBB產生了突變，讓它能夠擊敗人體的免疫防禦，但同樣也降低了它感染人類細胞的能力。

倫敦帝國理工學院的溫迪．巴克利（Wendy Barclay）教授說，XBB.1.5有一種名為F486P的突變，可以恢復與細胞結合的能力，同時繼續逃避免疫。這使得它更容易傳播。

她說，這些進化就像「墊腳石」，讓病毒不斷進化，找到了繞過人體自我防禦機制的新方法。

世界衛生組織的科學家周三證實，XBB.1.5比迄今為止發現的所有亞變種都具有「生長優勢」。

但他們表示，沒有跡象表明它比之前的Omicron變種更嚴重或更有害。

世界衛生組織表示，將密切關注實驗室研究、醫院數據和感染率，以了解對患者的影響。

XBB.1.5在哪裡傳播？

據估計，美國目前超過40％的COVID-19病例是由XBB.1.5引起的，使它成為美國的主要毒株。

在12月初，它只佔病例的4％，很快就超過了其他版本的Omicron。

最近幾周，美國各地的COVID-19入院人數一直在上升。

病毒

Photo Credit: Getty Images / BBC News

科學家們擔心XBB.1.5嗎？

巴克利教授表示，她並不特別擔心接種過疫苗的人群。

但她擔心這對弱勢群體的影響，包括免疫功能低下的人，他們從COVID-19疫苗接種中受益較少。

亨特教授說，他沒有看到任何證據表明XBB.1.5的毒性更強，這意味著它並不比現有的Omicron變種更有可能「使人住院或致死」。

他還說：「諷刺的是，所有人都在關注中國可能出現的變種，但XBB.1.5來自美國。」

倫敦衛生和熱帶醫學學院的大衛．海曼（David Heymann）教授承認，關於這種最新的變種，還有很多東西需要了解。

但他表示，在疫苗接種率高且有過感染史的國家，不太可能造成重大問題。

他擔心的是像中國這樣的國家，由於長期封鎖，疫苗接種率低，自然免疫力也很低。

海曼教授說：「中國需要分享感染者的臨床資訊，以便了解這種變異在非免疫人群中的表現。」

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。