Omicron變種XBB.1.5引發擔憂，是否比早期變種更具傳染性？

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一種新的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）亞變種XBB.1.5在全球引起擔憂，它正在美國等地迅速傳播，引發新一輪感染潮。最近，在中國疫情大爆發的情況下，公眾也開始擔心這一變種會加速傳播，甚至帶來二次感染。

科學家表示，XBB.1.5具有免疫逃逸性。和其他Omicron亞變異株一樣，這種病毒傳播越多，就越有機會變異。世界衛生組織表示，目前已在29個國家檢測到XBB.1.5。

目前世界衛生組織仍在督促中國分享更多數據。中國疾病預防控制中心表示，Omicron XBB亞變體短期內在中國大規模流行的可能性較低。目前OmicronBA.5的兩個亞毒株BA.5.2和BF.7，是中國的兩個主要毒株。

以下問題讓你更多了解這種亞變種毒株。

什麼是XBB.1.5？有哪些症狀？

它是全球佔主導地位的COVID-19 Omicron變種的另一個分支，Omicron從早期的alpha、beta、gamma和delta演變而來。

自2021年底出現以來，Omicron變種的傳播力超過了之前所有版本的冠狀病毒，並產生了許多亞變種，這些亞變種的傳染性甚至比原來的變種還要強。

感染XBB.1.5的症狀被認為與之前的Omicron相似，但現在完全確認這一點還為時過早。大多數人都有類似感冒的症狀。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 據估計，美國目前超過40％的COVID-19病例是由XBB.1.5引起的。

XBB.1.5是否比早期變種更具傳染性？

XBB.1.5本身由XBB演變而來，XBB於2022年8月在印度首次被發現，但尚未被衛生當局歸類為「需要關注的變種」。

XBB產生了突變，讓它能夠擊敗人體的免疫防禦，但同樣也降低了它感染人類細胞的能力。

倫敦帝國理工學院的溫迪．巴克利（Wendy Barclay）教授說，XBB.1.5有一種名為F486P的突變，可以恢復與細胞結合的能力，同時繼續逃避免疫。這使得它更容易傳播。

她說，這些進化就像「墊腳石」，讓病毒不斷進化，找到了繞過人體自我防禦機制的新方法。

世界衛生組織的科學家周三證實，XBB.1.5比迄今為止發現的所有亞變種都具有「生長優勢」。

但他們表示，沒有跡象表明它比之前的Omicron變種更嚴重或更有害。

世界衛生組織表示，將密切關注實驗室研究、醫院數據和感染率，以了解對患者的影響。

XBB.1.5在哪裡傳播？

據估計，美國目前超過40％的COVID-19病例是由XBB.1.5引起的，使它成為美國的主要毒株。

在12月初，它只佔病例的4％，很快就超過了其他版本的Omicron。

最近幾周，美國各地的COVID-19入院人數一直在上升。

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科學家們擔心XBB.1.5嗎？

巴克利教授表示，她並不特別擔心接種過疫苗的人群。

但她擔心這對弱勢群體的影響，包括免疫功能低下的人，他們從COVID-19疫苗接種中受益較少。

亨特教授說，他沒有看到任何證據表明XBB.1.5的毒性更強，這意味著它並不比現有的Omicron變種更有可能「使人住院或致死」。

他還說：「諷刺的是，所有人都在關注中國可能出現的變種，但XBB.1.5來自美國。」

倫敦衛生和熱帶醫學學院的大衛．海曼（David Heymann）教授承認，關於這種最新的變種，還有很多東西需要了解。

但他表示，在疫苗接種率高且有過感染史的國家，不太可能造成重大問題。

他擔心的是像中國這樣的國家，由於長期封鎖，疫苗接種率低，自然免疫力也很低。

海曼教授說：「中國需要分享感染者的臨床資訊，以便了解這種變異在非免疫人群中的表現。」

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航