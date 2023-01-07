台灣「誤植」港澳人士「九不得」文件，在台港人稱「有這想法已經很可怕」
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「我看到那份文件震撼很大，像白色恐怖，他沒有直接抓你，但感受到無形的壓力，」21歲在台港人學生阿謙對《BBC中文》說。「令我想起香港實施《國安法》時的氣氛，人人自危，失去自由的感覺。」
台灣移民署日前公告港澳人士「九不得」清單，被指剝奪集會及言論自由，文件上線一天內就被移除，陸委會最新回覆稱是「誤植」，學者認為已損害政府公信力和引發寒蟬效應。多名在台港人對《BBC中文》表達憂慮，有人說會考慮離開台灣。
「我看到那份文件震撼很大，像白色恐怖，他沒有直接抓你，但感受到無形的壓力，」21歲在台港人學生阿謙對《BBC中文》說。「令我想起香港實施《國安法》時的氣氛，人人自危，失去自由的感覺。」
他2019年在香港參與反修例運動，2021年到台北讀大學。他說很嚮往台灣的自由，一直計劃畢業後留台生活，但隨著台灣收緊入籍門檻，他感受到政策對港人越來越不友善，「九不得」清單恐成為壓垮駱駝的最後一根稻草。
「這兩天想了很多，如果失去自由，留在台灣已經沒意義，不如去別的地方。我跟一班香港朋友吃飯，大家的想法都差不多，連平時不理政治的都覺得這次太離譜。如果真有那些規定，我現在接受你採訪都會有問題——在香港都可以受訪，但在台灣就不行。」
「相信不是空穴來風」
台灣移民署網站1月3日上午公告「港澳居民不得從事活動一覽表」，羅列九項被禁止的活動，包括「參加選舉造勢活動」、「遊行」和「接受媒體邀請」等。
《BBC中文》記者當晚發現文件消失，陸委會回覆記者查詢指頁面已移除，「未來有無臚列不得從事非法活動，以供港澳居民參考，尚在討論中」；翌日再回應稱「經了解，本案系屬誤植」，強調並未提出任何新增之禁止或限制規定。
政府的解釋無法說服阿謙，他認為當局「彈出彈入」是把議題拋出來試水溫，看到風向不對就撤下。他相信執政黨看到民意反彈，短期內不會硬推，「但是他們有這個想法已經很可怕」。
2020年後移居台灣、不願具名的港人P小姐也形容，台灣政策「五時花六時變」（指事情或態度轉變很快，讓人捉摸不定），儘管文件現已移除，仍擔心自己在台灣的權益和自由不受保障。她指台灣在亞洲以民主自由聞名，當局這次做法實在令人失望，長遠會考慮離開台灣。
東吳大學政治學系助理教授陳方隅向《BBC中文》分析指，無法猜測政府是不小心還是故意放出文件，但相信不是空穴來風，顯然內部有該份文件存在，只是官員正在討論未有定案。
國立政治大學法律學系副教授廖元豪表示，當局下架文件後不用「撤回」字眼，而用「誤植」，引起更多疑惑。「誤植的意思是本來要貼在某個地方，但貼錯了——那本來是要貼在哪？這次公告到底算不算？未來還會再公告嗎？都沒有交代清楚。」
他認為，移民署「不光明正大地」公告沒有法律依據的規定，在媒體查詢後迅速移除，這是法治作業上的不良示範。「一般行政命令都會先公告草案，這次文件有這麼嚴重的影響，居然說公告就公告，說拿掉就拿掉，好像法令可以隨便貼錯，讓政府的公信力下降。」
陸委會拒確認遊行及被訪權利
陸委會1月4日回應《BBC中文》時還指出，港澳居民倘來台短期停留，相關活動應與許可目的相符，並應遵守中華民國既有法律規範。記者追問當局，能否確認港澳人士是否無論「停留」或「居留」台灣，均有參與遊行及接受媒體採訪的權利，陸委會對此沒有回應。
律師出身的台灣香港協會理事長兼時事評論員桑普，在社交媒體發文批評陸委會迴避問題，「這是一個Yes/No的問題」。「如果是Yes的話，難道何韻詩、林榮基等香港人先前都在台灣違法嗎？放眼民主自由主權國家，都沒有同類規定。如果是No的話，政府為何婉轉濫調，不把話一次說清楚呢？」
他表示，當局若不清楚解答上述問題，將進一步傷害香港人與台灣政府之間的信任。「兩年多前，蔡英文總統在台灣銅鑼灣書店開幕時，親手寫上『自由的台灣撐香港人的自由』，一度讓很多香港人熱淚盈眶。時至今日，『自由的台灣禁香港人的自由』是否事實，更讓很多香港人熱淚盈眶。」
在台港人學生阿謙認為，台灣政策大轉彎令港人難堪，反修例運動期間很多香港抗爭者出席蔡英文造勢大會，「現在來說港人不得參加台灣政治活動，是前後矛盾」。
他說來台後認識了一些本地政界朋友，到過不同陣營的選舉造勢大會觀摩，也曾為了爭取港人權益到監察院陳情。「政治的定義很闊，如果都說是違反規定，日後萬一有事要向政府申訴也沒有渠道，我們連發聲的機會都沒有，會比黑工、黑戶更慘。」
2019年以來經常發起集會遊行的在台港人組織「香港邊城青年」發聲明指，過往在遵守法律規範下未受任何壓力或限制，今後會繼續就香港議題發聲。
該組織秘書長馮詔天對《BBC中文》說，暫不擔心在台居留港人的自由受損，但認為當局應就有關政策加強說明。「我們不安的來源是政府透明度不足，很多消息傳出來都無法確認，各部門又標凖不一樣。如果整個政策和機制可以更清晰，憂慮會少很多。」
學者批矯枉過正
2020年香港《國安法》生效後，台灣政府認為香港地位被根本性改變而危害台灣安全，移民署不斷收緊移民門檻和港澳人士入境安排。
根據法律，台灣當局可依據《兩岸人民條例》限制大陸籍人士在台活動，《港澳條例》並沒有相關的條文，但這次針對港澳居民的「九不得」被發現與多年前官方公布的「陸客來台自由行不得從事活動項目」內容類似。
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打造友善育兒職場，優化企業競爭力座談
我們想讓你知道的是
台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本次座談分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響，打造友善育兒職場，優化企業競爭力。
兒福聯盟與公益自律聯盟、KPMG安侯建業聯合會計師事務所、SERT社會福祉及社會企業公益信託循環基金等，今(22)日共同舉辦「打造友善育兒職場，優化企業競爭力」座談，現場邀請104人力銀行江錦樺協理、永齡基金會劉宥彤執行長、美科實業簡秀芬永續長、精誠資訊黃郁仁永續長暨人資長及親子天下何琦瑜創辦人等企業代表，分享自身企業如何透過建構友善育兒職場，讓家長能無後顧之憂工作，亦可吸引並留住人才，強化企業競爭力。
據內政部統計，今年前11個月全臺新生兒僅12萬6808人，較去年同期的13萬9693人少了萬餘人，2022全年出生人數恐再創新低，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本場座談，邀請多家推動友善家庭措施的幸福企業到場分享，KPMG安侯建業聯合會計師事務所分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響；兒盟亦公布「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」，凸顯友善育兒職場對平衡工作與家庭的重要性。
兒福聯盟林志嘉董事長表示，台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊。現行法規雖有規範許多友善育兒的措施，但執行面上，家長還是會擔心因為申請育兒福利而影響考績或升遷。面臨少子化，要如何化危機為轉機，企業需要與育兒家長共同面對。
兒福聯盟「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」
兒盟指出，歷年進行育兒相關調查及提出政策立法倡議，已促成臺灣社會兩大正向改變：
1. 政府端：友善育兒職場政策逐步優化
從2014年至今，兒盟向政府提出多項育兒政策建議，包括：將育嬰留停津貼提高至月投保薪資的8成、延長育嬰留停津貼的發放月數、提供7天有薪家庭照顧假、鼓勵職場男性分擔家務親職等建議。兒盟樂見近年來政府從善如流，陸續採納民間團體的建言，如：2016年修正「性別工作平等法」，下修100人以上事業單位應設置哺(集)乳室、托兒設施措施；2018年勞動部提高企業設置托兒設施補助；2021年育嬰留停津貼從投保薪資6成提高為8成；2022年產檢假、陪產檢及陪產假從5日增加至7日…等。
2. 家長端：職場男性申請育嬰留停大幅成長
兒盟2020年「台灣男性育兒態度及現況調查報告」發現，仍有8成2的爸爸從未申請育嬰留職停薪，經兒盟倡議後，勞動部自2021年7月起，提高育嬰留停津貼從投保薪資6成提高到8成，由最新數據可知，2022年1月至9月申請育嬰留停的人數，申請育嬰留停的男性比率，較去年同期增加54%，顯示有更多的職場男性願意參與育兒。
兒福聯盟白麗芳執行長表示，兒盟多年來透過調查及倡議，促成政府及家長在友善育兒政策規劃及使用上出現正向改變，但對育兒家長而言，現行職場仍存有「工時給假不彈性」、「職場支持不給力」及「雇主態度不友善」三大困境。從兒盟2014年調查可知，有6成3的中小型企業不讓員工請家庭照顧假；兒盟2022年「育兒期待與實況焦點團體報告」則發現，現行僵化的工時給假制度，讓家長無法彈性運用，申請育兒相關福利時，部分雇主表現出消極同意但不友善的態度，甚至更嚴苛地要求育兒員工的工作表現，顯示許多企業在建構友善育兒職場方面，仍有進步的空間。
兒盟與企業提出3大訴求：1.工時給假更彈性 2.企業托兒更普及 3.職場氛圍更友
2021年我國總生育率降至0.975，為近11年來最低，或可反映出職場環境不友善，對於育兒家長造成無形的壓力，甚至讓許多家庭不敢生養孩子。兒盟與KPMG安侯建業聯合會計師事務所等企業代表，共同呼籲落實友善育兒職場應有更積極的作為，提出三點訴求如下：
工時給假更彈性
現今友善育兒職場措施，除了有薪產檢假、陪產檢及陪產假、育嬰留停津貼、彈性工時等法定作為外，整體友善職場的制度應有更細緻的設計。兒盟2022年報告發現，育兒或計畫生育的未生育家庭均表示，最有幫助的育兒政策為「更多的彈性工時和上班制度」，建議企業讓員工依需求可彈性調整上下班時間及工作地點，育兒相關假別應改採「小時」為請假單位，讓職場家長更能兼顧工作及家庭生活。
企業托兒更普及
政府為提供更多受僱者哺育與托兒服務，透過補助雇主設置哺集乳室與托兒設施等作法，2019年亦放寬納入職場互助教保服務中心也能申請補助，但據勞動部統計，至今全臺只有9家職場互助教保服務中心，且多為公家單位或國營事業設立，一般企業員工顯無法受惠。兒盟呼籲政府，應積極找出企業不願設置企業托兒相關機制的癥結點，並分析原因，進而提出吸引企業響應的解決方案(如提高獎補助、減稅等)，讓企業托兒設施措施得以更普及。
職場氛圍更友善
從兒盟歷年調查可看出，育兒家長擔心影響升遷、考績，未申請職場相關育兒福利，或申請留停後無法回復原職，都在在顯示家長面臨友善職場政策看得到卻吃不到的困境。兒盟建議企業、雇主及受雇者，應正視育兒家庭的需求，同理家長平衡工作與家庭上的難處，形塑友善育兒職場的氛圍。
更多調查結果與相關報導，請見【兒福聯盟】 「打造友善育兒職場，優化企業競爭力」座談
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