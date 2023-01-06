烏克蘭稱一天擊斃800敵軍，批俄36小時停火聲明是爭取時間、重整軍力的招數
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人在基輔的國會議員索夫桑（Inna Sovsun）表示，停火令顯然是說給俄國民眾聽的。她說，普亭在戰場上遭遇多次挫敗後，試圖洗白自己的形象。暫時停火只是向俄羅斯民眾展現他是「和平締造者」而非侵略者及恐怖分子的招數。就在幾天前，俄軍用近百枚飛彈及伊朗無人機攻擊烏克蘭城市。
烏克蘭稱一天來擊斃800敵軍，使俄蒙受重大戰損
（中央社）烏克蘭軍方今天（當地時間5日）估計，一天來已殲滅800名俄軍，多半是在烏東頓內次克州（Donetsk）擊斃。西方盟國承諾，將為烏克蘭提供裝甲戰鬥車輛，但並非烏克蘭希望取得的重型坦克車。
《路透社》報導，烏克蘭軍方在提出晨間定時戰況摘要報告時說，俄軍集中全力在巴赫姆特（Bakhmut）扇形戰區的攻勢上，至於在阿夫迪夫卡（Avdiivka）和庫皮揚斯克（Kupiansk）兩戰區的攻擊並不成功。
烏軍表示，過去一天來已殲滅800名以上俄軍，並摧毀俄軍一架戰機、一架直升機和3輛坦克車。
烏軍並通報，俄軍對烏克蘭控制下、大致已遭摧毀的巴赫姆特以及頓內次克州另2城市康斯坦丁諾夫卡（Kostiantynivka）和庫拉霍韋（Kurakhove）實施的空襲以及飛彈和火箭攻擊，造成了數量不詳的烏克蘭平民傷亡。
俄軍否認在烏克蘭採取「特殊軍事行動」時，會以平民作為攻擊目標。路透無法獨立證實這些戰況敘述的真實性。
美國政府一名高層官員4日對頓內次克的戰況作出審慎評估，尤其是在巴赫姆特一帶。
這名官員說：「戰鬥依然相當激烈……我們在巴赫姆特目睹的戰況，未來幾個月也會在火線上的其他地方看到，即雙方交戰不斷。」
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）在傍晚視訊談話中表示，巴赫姆特郊區的烏軍已使敵軍蒙受重大戰損，俄軍正增強在此一地區的兵力。
烏克蘭國防部副部長馬里亞爾（Hanna Malyar）根據部內情報在社群平台Telegram留言說，俄軍在蒙受重大戰損下，今（2023）年第一季恐怕必須再次宣布局部動員令。
塔斯社（TASS）報導，俄軍占領下札波利沙州（Zaporizhzhia）州長巴里特斯基（Yegeny Balitsky）指出，烏軍砲擊造成5人喪生和15人受傷，包括4名救難人員。
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）告訴澤倫斯基，法國將送交烏克蘭AMX-10 RC輕型裝甲戰鬥車以協助作戰。美國總統拜登（Joe Biden）4日則說，美方正考慮提供烏克蘭布萊德雷步兵戰車（Bradley Fighting Vehicles），這是美國陸軍1980年代中期以來的主要運兵車，火力強大。
但烏克蘭爭取的是艾布蘭型（Abrams）主戰坦克。烏克蘭一再請求盟國，提供比較重型的戰車，諸如艾布蘭坦克或德國豹型（Leopard）主力戰車。
烏克蘭政學界批俄停火聲明，憂普亭重整軍力
俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）下令於東正教耶誕節停火36小時後，烏克蘭國會議員、學者及民間團體都表示普亭的話不可信，這只是他藉此洗白為和平使者，或爭取時間、集結力量再戰的招數。
克里姆林宮5日表示，普亭下令俄國軍隊必須從1月6日中午12時（格林威治時間9時）起停火36小時。住在俄羅斯和烏克蘭的許多東正教徒在1月6日至7日過耶誕節。
聲明一出，烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）即推文兩點回應：第一，烏克蘭不攻擊外國領土，也不像俄羅斯一樣殺害平民。烏克蘭只摧毀在領土上的占領軍成員。第二，俄羅斯必須離開占領的土地，唯有到那時才會「暫時停戰」。
烏克蘭記者馬察爾斯基（Yuriy Matsarsky）曾在俄羅斯工作15年，俄國入侵烏克蘭後加入國土防衛軍（Territorial Defence Force）。他透過通訊軟體對《中央社》表示，普亭此舉是為了能在未來指控烏克蘭破壞停火協議。
他說，普亭對摧毀烏克蘭的想法相當痴迷，「別理他」。
人在基輔的國會議員索夫桑（Inna Sovsun）表示，停火令顯然是說給俄國民眾聽的。
她說，普亭在戰場上遭遇多次挫敗後，試圖洗白自己的形象。暫時停火只是向俄羅斯民眾展現他是「和平締造者」而非侵略者及恐怖分子的招數。就在幾天前，俄軍用近百枚飛彈及伊朗無人機攻擊烏克蘭城市。
索夫桑強調，普亭每次開口，「你都不該信」。這已經是公認的規則。截至目前為止，停火是不可能的。只要俄羅斯未在戰場上被擊敗，「我們真的沒有理由相信俄國不會在明天或任何日子砲擊烏克蘭城市」。
非政府組織烏克蘭台灣論壇（Ukraine+Taiwan Forum）成員哈里托諾夫（Arthur Kharytonov）也認為普亭的話毫無意義，烏克蘭經歷新年之夜的殘酷砲擊後，更是如此。
烏克蘭國會外交委員會主席梅列日科（Oleksandr Merezhko）說，普亭所作所為都是為了爭取時間，繼續侵略烏克蘭，這只是他重新集結力量戰下去的藉口。
東亞專家布特絲卡（Nataliya Butyrska）表示，在元旦前後連續對烏克蘭發動大規模飛彈及無人機攻擊後，俄羅斯軍火庫已耗盡。他們需要7至10天時間準備新一輪大型攻勢。
她說，這就是他們擺出善意姿態的原因。烏克蘭人不會相信俄羅斯人一個字。
俄羅斯在新年假期期間，連續3晚對烏克蘭發動空前的空襲，鎖定民間目標，加強空戰行動。
普亭選擇東正教耶誕節為停火時機，也凸顯基輔和莫斯科教會的分歧隨戰爭日益加深。
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台日旅遊熱為何還回不去？該如何鎖定客群和宣傳觀光需被重視
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雖然台日兩國的國門都已經重啟，但報復性旅遊卻還遲遲未出現，這當中包括了各式各樣的原因，像沒有假期，或是人力、航班不足等，但這些問題隨著時間都會解決，宣傳觀光資訊的方法，以及可以鎖定什麼客群反而後疫情時代需重視的地方。
台灣和日本都不約而同在2022年10月宣布解除入境限制，但翻開日曆一看，不論台灣還是日本，都沒有特別長的假期，且比起說走就走的台灣遊客，隨著日本邁入年末期間，普遍的公司行號都非常繁忙，請個四、五天出國旅遊對日本遊客來講是很困難的事。
另外日本政府也從10月開始「全國旅行支援」活動，提供給住在日本境內的日本人或外國人旅遊上的折扣，依照各地方政府的方案，最大的優惠還超過一萬日幣，日本遊客自然就會先以國內旅遊為主，再加上日圓貶值及高額的機票，導致出國的旅客寥寥無幾。
除了沒有假期和日本國內旅遊優惠外，航空業方面也還沒準備好，包括緩慢恢復中的航班。過去因為疫情的關係，許多航空業受到衝擊，許多公司採取讓員工放無薪假、甚至是裁員來撐過疫情期間。當國境再開後，航空業缺人的部分無法馬上補足，就算招聘到新人，訓練也必須花費不少時間。不單是航空運輸業，各地機場內也缺乏人手，就有民眾反應過從台灣飛抵成田機場後，在飛機上待了30多分鐘，空橋才姍姍來遲的狀況。另外近日臉書中在日台灣人的社團，也有不少人在緊急招募導遊，這都顯示相關的行業對於開放國境都還沒做好準備，才會導致往來的旅客不如預期中的多人。
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