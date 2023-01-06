2023/01/06,
環境

歐洲多地創冬季氣溫新高，滑雪場碧草如茵無遊客，各國天然氣價格高漲壓力暫時緩解

歐洲多地創冬季氣溫新高，滑雪場碧草如茵無遊客，各國天然氣價格高漲壓力暫時緩解
今年歐洲多地冬季氣溫破紀錄，滑雪季卻缺雪。圖為法國巴涅爾－德呂雄滑雪場，旅客在僅剩的一片雪區滑雪。Photo Credit: GettyImages

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在法國，12月30日至31日晚間是有紀錄以來最暖，元旦當天西南部氣溫接近攝氏25度，通常熙熙攘攘的歐洲滑雪勝地卻因缺雪而空無一人。法國遊客霍斯特（Joana Host）則說：「這天氣很適合騎自行車，但我們知道這是地球在燃燒，所以我們享受的同時，也很害怕。」

（中央社）從瑞士、波蘭到匈牙利，新年伊始的歐洲有數百地刷新冬季氣溫紀錄，為天然氣價格高漲所苦的政府得到些許喘息機會，活躍人士則呼籲加快行動因應氣候變遷。

《路透社》報導，匈牙利布達佩斯度過最溫暖的平安夜之後，1月1日元旦氣溫高達攝氏18.9度。

在法國，12月30日至31日晚間是有紀錄以來最暖，元旦當天西南部氣溫接近攝氏25度，通常熙熙攘攘的歐洲滑雪勝地卻因缺雪而空無一人。

德國記錄到攝氏20度以上高溫，氣象局還說，自1881 年有紀錄以來，德國從未觀察到在新年之交有如此溫和的氣溫。

捷克電視台報導有些私人花園的樹木開始開花，瑞士氣象單位向過敏患者發出花粉警告。

西班牙巴斯克自治區（Basque Country）畢爾包（Bilbao）機場的氣溫高達攝氏25.1度，人們坐在古根漢美術館（Guggenheim Museum）外或在內維翁河（River Nervion）河畔散步曬太陽。

81歲的畢爾包居民福爾蓋拉（Eusebio Folgeira） 說：「這裡通常很會下雨，非常冷，現在是1月，（但現在）感覺像夏天。」

法國遊客霍斯特（Joana Host）則說：「這天氣很適合騎自行車，但我們知道這是地球在燃燒，所以我們享受的同時，也很害怕。」

科學家們尚未分析氣候變遷影響近期高溫的具體方式，但1月份的溫暖天氣符合人為氣候變遷導致氣溫上升的長期趨勢。

歐洲聯盟（EU）「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus Climate Change Service）氣候科學家萬博格（Freja Vamborg）表示：「由於全球氣溫升高，歐洲的冬天變得越來越暖和。」

法國氣象局（Meteo France）把溫度異常歸因於從亞熱帶向歐洲移動的大量暖空氣，繁忙的滑雪季溫度卻如此溫暖，導致許多人取消旅遊計畫、滑雪場空無一人，西班牙北部阿斯圖里亞斯（Asturias）、雷昂（Leon）和坎達布里亞（Cantabria）的度假村自耶誕假期以來即因缺雪而關閉。

在舉辦1984年冬季奧運的波士尼亞赫塞哥維納首都塞拉耶佛（Sarajevo）亞霍里納山（Jahorina），原本應該是這個季節最繁忙的日子，現在卻看到纜車椅孤零零懸在長滿草的山坡上。一家旅館裡只有一對夫婦在餐廳吃晚餐，他們是唯一的客人。

瑞士最近高溫攀升至創紀錄的攝氏20.9度，讓瑞士世界知名的滑雪勝地營運大亂，一些滑雪場甚至被迫暫時關閉。沃州阿爾卑斯山（Vaud Alps）度假勝地萊森（Leysin）今天的滑雪客寥寥無幾，雪場裡鋪設了一條狹窄的人造雪道，營造出冬天的感覺。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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