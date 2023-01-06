5萬人參加本篤十六世葬禮，民眾高喊「立即封聖」，梵蒂岡保守派對教宗方濟各挑戰仍在
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從本篤十六世10年前意外請辭到在去年12月31日以95歲高齡去世，這位德國神學家長留在梵蒂岡引發教會內部混亂，助長「兩位教宗」的情勢，有時被方濟各的批評者利用。但專家提醒，本篤十六世辭世不會讓方濟各政策受到批評的情況停止，特別是目前正在舉行的世界主教會議成為討論教會內部重大問題的論壇，如婦女的地位、持續的性虐待醜聞和其他問題。
方濟各主持本篤十六世葬禮，民眾高喊「立即封聖」
（中央社）羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天（當地時間5日）在梵蒂岡聖伯多祿廣場主持前任教宗本篤十六世（Benedict XVI）的葬禮，這是現代史上前所未見的情況。儀式結束之際，有民眾高呼「立即封聖」。
《法新社》報導，樞機主教、達官顯要，以及來自全球各地數以千計神父和修女齊聚聖伯多祿廣場（St. Peter's Square），送別這位德國籍神學家。他2013年成為600年來首位辭職的教宗，震驚天主教會。
現任教宗主持前任教宗的葬禮為現代史上首見，儀式用多國語言誦讀禱詞，方濟各在安魂彌撒中以義大利語佈道。
方濟各向本篤十六世致敬說：「本篤十六世……願你聽聞天主的聲音，喜樂滿足，從現在直到永遠。」本篤十六世於去（2022）年12月31日辭世，享耆壽95歲。
禮拜進入尾聲時，方濟各在本篤十六世簡樸柏木棺上方劃十字聖號並且行鞠躬禮，再由護柩人員將棺木抬進聖伯多祿大教堂（St Peter's Basilica）大殿內。
《路透社》報導，聖伯多祿廣場的儀式結束之際，有人用義大利語高呼「立即封聖」（Santo Subito）。前教宗若望保祿二世（John Paul II）2005年的葬禮中也有人喊這句話，當時齊聲高喊的群眾更多。
過去5位教宗有3位封聖，但是天主教會長達2000年歷史中約僅三分之一的教宗獲封聖。
本篤十六世的遺體將安葬在聖伯多祿大教堂下方的梵蒂岡墓穴（Vatican Grottoes）中，安置在若望保祿二世列真福品前的墓穴。
若望保祿二世於2014年封聖。
教廷指出，在後續不對外公開的儀式中將以繩帶封棺，柏木棺接著會放入更大的鋅棺木裡，然後把整個棺槨封住。之後，棺槨會放在一個木箱中。依循傳統，他教宗牧職期間的勳章和錢幣，以及封存在金屬圓筒盒內的本篤十六世牧職簡史，一併放進棺木裡。
高齡90歲的香港教區榮休主教陳日君也出席葬禮。他因涉及反送中運動的「612人道支援基金」，去年5月被依涉嫌違反港區國安法的「串謀勾結外國勢力或者境外勢力危害國家安全」拘捕，法院批准他4日起可以短暫離港5天。
警方表示，聖伯多祿廣場上估有5萬人參加本篤十六世的葬禮，其中許多人破曉時分就站在濃霧中等著為他送行。
本篤十六世辭世後方濟各面對新局，保守派挑戰仍在
前羅馬天主教教宗本篤十六世辭世後，教宗方濟各進入領導教會新階段，擺脫與前任教宗並存的限制，但保守派對方濟各改革計畫的批評可能不會結束。
《法新社》報導，自從來自阿根廷的方濟各2013年出任教宗以來，他如今首度明確掌管天主教教會及13億信徒，不再有另一位身穿白衣的領袖，也就是前教宗本篤十六世，同時也在梵蒂岡。
從本篤十六世10年前意外請辭到在去年12月31日以95歲高齡去世，這位德國神學家長留在梵蒂岡引發教會內部混亂，助長「兩位教宗」的情勢，有時被方濟各的批評者利用。
義大利梵蒂岡專家波利提（Marco Politi）告訴《法新社》，本篤十六世的去世 「結束了一種誤解，一種模稜兩可的局面，在這種情況下， 拉辛格（Joseph Ratzinger）可以被方濟各的反對者當作標準。」拉辛格是本篤十六世的原名。
波利提說：「有像拉辛格這樣的榮休教宗（Pope Emeritus）在，加以他在教義上對教會持保守看法……實際上與方濟各的職務形成緊張關係，因為方濟各在牧靈方面非常開放。」
儘管梵蒂岡有一位在世的前教宗帶來複雜的問題，方濟各仍成功地實施一系列的改革。
但專家提醒，本篤十六世辭世不會讓方濟各政策受到批評的情況停止，特別是目前正在舉行的世界主教會議成為討論教會內部重大問題的論壇，如婦女的地位、持續的性虐待醜聞和其他問題。
波利提說，天主教保守派勢力將繼續使用請願書和宣言發聲，例如2020年5月的那項公開信，其中批評COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）防疫措施阻礙公民自由。
波利提說：「天主教教會的內戰仍然持續，有一些勢力希望方濟各離開，並希望影響下一次樞機主教選舉教宗的秘密會議。」
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延伸閱讀
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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每個人都需要黑暗中的一點微光：靈感來自真實刑事案件，Disney+ 2023話題之作《台灣犯罪故事》
我們想讓你知道的是
2023年1月4日，Disney+原創影集將推出重量級話題之作——《台灣犯罪故事》，用最高規格的製作水準，最華麗的卡司陣容，解構最在地、令台灣人有感的真實刑案，要與觀眾一起抽絲剝繭，見識重大犯罪下人類的無可奈何與掙扎。
改編自真實犯罪事件的電影並不少見，尤其在好萊塢，例如非常經典的《我倆沒有明天》（Bonnie and Clyde, 1967）、至今仍是美國重大懸案的《索命黃道帶》（Zodiac, 2007）等等。在台灣也有楊德昌導演的《牯嶺街少年殺人事件》（A Brighter Summer Day, 1991），就是改編自台灣青少年的真實殺人事件。
這些電影的誕生，反映了觀眾對於懸案、疑案的好奇心，同時透過導演、編劇的獨特風格，重新梳理案件脈絡，讓觀眾可以從不同的視角，對人性面進行各種層級的觀察與省思。因此成功的改編犯罪事件作品，往往可以在社會上帶來更多深入又廣泛的討論——什麼是善？什麼是惡？通往毀滅的道路，也可能常常由好意鋪設而成。
【靈感來自台灣真實刑案，錯綜迷離如歷其境】
2023年1月4日，Disney+原創影集將推出重量級話題之作——《台灣犯罪故事》，用最高規格的製作水準，最華麗的卡司陣容，解構最在地、令台灣人有感的真實刑案，要與觀眾一起抽絲剝繭，見識重大犯罪下人類的無可奈何與掙扎。當然，《台灣犯罪故事》除了希望與觀眾一起探究奇案背後複雜的因果關係之外，作為台灣影劇史上較為少見的、取材於真實犯罪的類型影集，更期待可以透過本劇，激起社會大眾更多對善惡、人性的體悟、思考與討論。
全劇共有四個單元，風格迥異，各自以令人匪夷所思的火車出軌案外案、聞之喪膽的滅門血案、不寒而慄的校園凶殺案、與冤獄刑求案作為主題展開。但四個單元的時空背景，都同樣設定在2000年前後的台灣。主創團隊聰明且靈巧的以那段在經歷了千禧年的動盪不安、九二一大地震、SARS疫情的衝擊和傷痛的歲月，加上當時普遍低迷的大環境中，種種人事物的無奈、躁動的情緒，作為劇情的催化劑。想必只要是對2000年前後印象深刻的觀眾，感觸都會更加深刻。
【金獎主創團隊攜手實力派演員，細膩演繹最複雜的人性】
《台灣犯罪故事》由Sixty Percent Productions（陸匠製作）、美國加州的Imagine Entertainment和台灣犢影制作跨國合作，再加上身兼好萊塢編劇與節目統籌（Showrunner）的Trey Callaway 擔任劇本顧問，以美劇的「編劇室」概念建立工作系統，讓四位編劇與劇本顧問，同時都能給予各單元編劇意見。主創團隊更為了自真實刑案中取材，大規模的深入研究了台灣過去2、30年的重大犯罪事件，在故事情節、人物建構方面下足功夫。有了優秀的劇本加持，自然吸引到各方實力派演員加入，包括鳳小岳、林予晞、薛仕凌、施柏宇、王柏傑、李銘忠、陳以文、宋芸樺、傅孟柏、李霈瑜、蔡凡熙等人的華麗陣容一字排開，每一位演員都是一時之選。在第一單元中〈出軌〉擔任女主角的林予晞就在受訪時表示，對戲充滿了期待、興奮之情。
1/4打頭陣播出的〈出軌〉，是由金鐘獎導演蕭力修所執導，主要演員包括鳳小岳、林予晞、薛仕凌和施柏宇。故事從檢察官與保險調查員一同勘查火車出軌案開始，隨著他們逐漸趨近案情的真相，卻沒想到案中有案——驅使犯罪的動機，竟是始於人性對「愛」的需求。主要演員演技精湛不在話下，特別是林予晞與鳳小岳的上乘戲感以及絕佳默契，兩人在戲中的互動之間，散發著幾乎要溢出螢幕的化學作用，催化出一場場既壓抑又奮不顧身的情感戲，是本劇最具話題性的亮點之一。
緊接而來的是1/11播出的〈生死困局〉，由《狂徒》導演洪子烜執導，主要演員有王柏傑、李銘忠等人，以一場令社會震驚、倖存者心痛的滅門血案為背景，深刻描繪執著於追尋真相而不擇手段的記者，與罪刑定讞的兇手在獄中對質，一張一弛之間成就無比精彩的對手戲。隨著劇情推展，觀眾也將漸漸隨著劇中人物一起挖開滅門血案背後的秘密，撲朔迷離的真相，是由多少血淚堆疊而成？
1/18播出的〈惡有引力〉描述發生在校園的凶殺案，由金鐘獎最佳迷你影集導演范揚仲執導，金馬影帝陳以文、宋芸樺分飾兩角主演。一位單純又受學生歡迎的老師被發現陳屍校園，殘忍的血案揭露出青少年在人格形塑過程中的關鍵轉折——是什麼讓本該恣意揮灑青春歡笑的少年性格轉變？而做為父親的陳以文，該如何在眾人的非議之中秉公處理，又該如何與少年曾經試著對抗的惡意素面相見？
壓軸的〈黑潮之下〉，於1/25播出，這是編劇徐瑞良、梁舒婷繼《誰是被害者》之後再度搭檔，由主演傅孟柏、李霈瑜、蔡凡熙主演，挑戰極具爭議性的冤獄刑求主題。故事從一場虐殺棄屍於軍營的案件開始，為了打破軍方保守作為、息事寧人的作為，劇中人物挑戰權威，一步步揭開各種未審先判、虐待刑求的黑幕。戲到痛處不由得讓人繃緊了神經，觀眾也將感受到身歷其境的巨大的壓力與挑戰。
【揭開恨的傷疤，是隱隱作痛的愛】
曾執導《麻醉風暴》的金鐘獎導演蕭力修這次操刀〈出軌〉，他在受訪時指出：「希望觀眾體驗到罪與愛的一線之隔；生存的本身就是一場風險，對愛的需求也是。也許我們不能原諒犯罪，但或許能用愛的角度，去直視犯罪真相背後的遺憾，帶給每一個人，對當下家庭和社會的變動，另一種前進的想像。」〈生死困局〉的導演洪子烜也認為：「希望觀眾可以看到主角如何從仇恨和愧疚中解脫，並選擇放下及和解，在黑暗的故事中看見一絲溫暖的情感。」
犯罪粗暴的撲面而來，我們有沒有足夠的智慧與勇氣，去觀察與理解背後的原因？那或許是曾經受過的傷，也有可能是說不出口的苦。觀眾將在這四個單元的旅程中，感受到愛與恨的一體兩面，善與惡的相輔相生——畢竟任何人都可能犯罪，而那些鑄下大錯的人們，或許只是在錯誤的時間，出現在錯誤的地方，也或許只是在某個迷惘的當下，少了讓他改變決定的一點點好運。
身為《台灣犯罪故事》的監製，犢影制作的林秉聿表示：「《台灣犯罪故事》啟發自台灣曾發生的真實離奇懸案，然而我們不是要在這部影集裡面給予觀眾答案，而是希望能更多探討犯罪背後的人性幽暗與光明，思索在案件中每一個人的信仰、誘惑與救贖。我們企圖以更國際化的視野來述說台灣真實案件故事，製作出高質感劇集給世界各地觀眾欣賞。」同為監製，Imagine Entertainment國際部副總裁蔡月蓉表示：「雖然題材不同、文化也有差異，但是有些主題是全球化的。」他認為，由於主創團隊的信心與實力，相信《台灣犯罪故事》的目標觀眾必定不僅限於台灣，而是可以放眼全球，踏上國際市場。
《台灣犯罪故事》預計將在2023年1月4日開始，每週三上線一單元（3集），已經迫不及待要追一波《台灣犯罪故事》的你，不妨先看看各集預告來過個癮：
出軌
生死困局
惡有引力
黑潮之下
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