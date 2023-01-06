5萬人參加本篤十六世葬禮，民眾高喊「立即封聖」，梵蒂岡保守派對教宗方濟各挑戰仍在

方濟各主持本篤十六世葬禮，民眾高喊「立即封聖」

（中央社）羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天（當地時間5日）在梵蒂岡聖伯多祿廣場主持前任教宗本篤十六世（Benedict XVI）的葬禮，這是現代史上前所未見的情況。儀式結束之際，有民眾高呼「立即封聖」。

《法新社》報導，樞機主教、達官顯要，以及來自全球各地數以千計神父和修女齊聚聖伯多祿廣場（St. Peter's Square），送別這位德國籍神學家。他2013年成為600年來首位辭職的教宗，震驚天主教會。

現任教宗主持前任教宗的葬禮為現代史上首見，儀式用多國語言誦讀禱詞，方濟各在安魂彌撒中以義大利語佈道。

方濟各向本篤十六世致敬說：「本篤十六世……願你聽聞天主的聲音，喜樂滿足，從現在直到永遠。」本篤十六世於去（2022）年12月31日辭世，享耆壽95歲。

禮拜進入尾聲時，方濟各在本篤十六世簡樸柏木棺上方劃十字聖號並且行鞠躬禮，再由護柩人員將棺木抬進聖伯多祿大教堂（St Peter's Basilica）大殿內。

《路透社》報導，聖伯多祿廣場的儀式結束之際，有人用義大利語高呼「立即封聖」（Santo Subito）。前教宗若望保祿二世（John Paul II）2005年的葬禮中也有人喊這句話，當時齊聲高喊的群眾更多。

過去5位教宗有3位封聖，但是天主教會長達2000年歷史中約僅三分之一的教宗獲封聖。

本篤十六世的遺體將安葬在聖伯多祿大教堂下方的梵蒂岡墓穴（Vatican Grottoes）中，安置在若望保祿二世列真福品前的墓穴。

若望保祿二世於2014年封聖。

教廷指出，在後續不對外公開的儀式中將以繩帶封棺，柏木棺接著會放入更大的鋅棺木裡，然後把整個棺槨封住。之後，棺槨會放在一個木箱中。依循傳統，他教宗牧職期間的勳章和錢幣，以及封存在金屬圓筒盒內的本篤十六世牧職簡史，一併放進棺木裡。

高齡90歲的香港教區榮休主教陳日君也出席葬禮。他因涉及反送中運動的「612人道支援基金」，去年5月被依涉嫌違反港區國安法的「串謀勾結外國勢力或者境外勢力危害國家安全」拘捕，法院批准他4日起可以短暫離港5天。

警方表示，聖伯多祿廣場上估有5萬人參加本篤十六世的葬禮，其中許多人破曉時分就站在濃霧中等著為他送行。

本篤十六世辭世後方濟各面對新局，保守派挑戰仍在

前羅馬天主教教宗本篤十六世辭世後，教宗方濟各進入領導教會新階段，擺脫與前任教宗並存的限制，但保守派對方濟各改革計畫的批評可能不會結束。

《法新社》報導，自從來自阿根廷的方濟各2013年出任教宗以來，他如今首度明確掌管天主教教會及13億信徒，不再有另一位身穿白衣的領袖，也就是前教宗本篤十六世，同時也在梵蒂岡。

從本篤十六世10年前意外請辭到在去年12月31日以95歲高齡去世，這位德國神學家長留在梵蒂岡引發教會內部混亂，助長「兩位教宗」的情勢，有時被方濟各的批評者利用。

義大利梵蒂岡專家波利提（Marco Politi）告訴《法新社》，本篤十六世的去世 「結束了一種誤解，一種模稜兩可的局面，在這種情況下， 拉辛格（Joseph Ratzinger）可以被方濟各的反對者當作標準。」拉辛格是本篤十六世的原名。

波利提說：「有像拉辛格這樣的榮休教宗（Pope Emeritus）在，加以他在教義上對教會持保守看法……實際上與方濟各的職務形成緊張關係，因為方濟各在牧靈方面非常開放。」

儘管梵蒂岡有一位在世的前教宗帶來複雜的問題，方濟各仍成功地實施一系列的改革。

但專家提醒，本篤十六世辭世不會讓方濟各政策受到批評的情況停止，特別是目前正在舉行的世界主教會議成為討論教會內部重大問題的論壇，如婦女的地位、持續的性虐待醜聞和其他問題。

波利提說，天主教保守派勢力將繼續使用請願書和宣言發聲，例如2020年5月的那項公開信，其中批評COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）防疫措施阻礙公民自由。

波利提說：「天主教教會的內戰仍然持續，有一些勢力希望方濟各離開，並希望影響下一次樞機主教選舉教宗的秘密會議。」

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航