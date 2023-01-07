2023/01/07,
醫療

長照新制「短照服務計畫」元月上路，外籍看護工一年最多可休52天

長照新制「短照服務計畫」元月上路，外籍看護工一年最多可休52天
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

勞動部於2022年12月26日函頒訂定短照服務計畫， 並自今年1月1日起由各直轄市、縣（市）照管中心接受有需要的民眾申請。未來若是聘有外籍家庭看護工之被照顧者，經各直轄市、縣（市） 長期照顧管理中心（下稱照管中心）評估屬長期照顧需要等級第2級（含）至第8級者，依福利身分別給予補助。

台灣目前有超過22萬名的外籍看護工，勞動部為了兼顧外籍家庭看護工的權益以及被照顧者的照顧品質與安全，勞動部宣布自今（2023）年1月3日起，開始實施「聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫」（下稱短照服務計畫）， 被照顧者經地方照顧管理中心評估符合長照需要等級為第2級（含）至第8級並聘有外籍家庭看護工者，於目前擴大喘息服務外，再提供短期照顧服務，兩者使用額度合計可達1年52日。

以長照需要等級第2級至第6級補助額度8萬7780元為例，若使用機構住宿式短照服務2310元／天，約為38天（可另搭配擴大喘息服務14天）；至於長照需要等級第7級至第8級補助額度7萬1610元，使用機構住宿式短照服務2310元／天，約為31天（可另搭配擴大喘息服務21天）。長照需要等級第2級至第8級之短照服務＋擴大喘息額度合計可達52日／年。

自2020年起，喘息服務不再受失聯外看30天的限制

在此次新措施的實施之前，政府於2020年就已經公告放寬資格限制，取消原先30天的外籍看護休假限制、獨居或照顧者需70歲以上的規定。只要經照管中心評估，被照顧者失能等級為7或8級者，家中外籍看護工短時間休假，即可申請喘息服務！

自2023年1月起，進一步擴大，推出短照服務計畫

勞動部於2022年12月26日函頒訂定短照服務計畫， 並自今年1月1日起由各直轄市、縣（市）照管中心接受有需要的民眾申請。未來若是聘有外籍家庭看護工之被照顧者，經各直轄市、縣（市） 長期照顧管理中心（下稱照管中心）評估屬長期照顧需要等級第2級（含）至第8級者，依福利身分別給予補助。使用額度比照衛福部訂定之長期照顧服務申請及給付辦法標準，長照需要等級為第2級至第6級者，每年得使用最高額度為新臺幣（以下同）8萬7780元；長照需要等級為第7級至第8級者，每年得使用最高額度為7萬1610元。

2cfa134b-5775-45d5-aa2d-d7da6718fa0c_(1)

短照服務的內容有那些呢？

照服務補助項目包括日間照顧中心短照服務（全日）、 日間照顧中心短照服務（半日）、機構住宿式短照服務、小規模多機能服務（夜間短照服務）、巷弄長照站短照服務及居家短照服務等六個類型的服務。

如何申請服務呢？

雇主可洽被照顧者所在地長期照顧照管中心提出申請， 經評估被照顧者符合給付長照服務資格及其長照需要等級屬第2級至第8級，依核定長照需要等級核給短 照服務補助金額，照管中心應指派社區整合型服務中 心（長照A個管單位），負責短照服務提供之聯繫、協調及擬訂照顧計畫，再轉由長照服務提供單位提供短照服務。若是對於計劃內容有疑問，也可以撥打1955勞動部諮詢專線。

349220616180401eb3_(1)_(1)
Photo Credit: 衛生福利部長照2.0網站

參考資料

  1. 勞動部勞動力發展署-自112年1月1日開始實施 聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫
  2. 衛生福利部-自109年12月1日起放寬「聘僱外籍看護工家庭使用喘息服務」與長照失能者一樣，不再受30天空窗期之限制

本文經家天使授權轉載，原文刊載於此

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。