美國眾院議長歷經11輪投票仍難產，麥卡錫得票愈來愈少，共和黨議員甚至把票投給川普
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美國眾議院經歷第11輪投票，共和黨領袖麥卡錫依然無法取得多數支持當選議長。此外，在第7、8、11輪投票中，來自佛羅里達州第1國會選區的共和黨議員蓋茨（Matt Gaetz）把票投給前總統川普（Donald Trump），《美國憲法》並未規定議長僅能從議員中選出。
（中央社）美國聯邦眾議院新會期重歸共和黨之手，但議長人選呼聲最高的麥卡錫卻因黨內極右翼杯葛，多輪投票都沒法出線，眾院非但議長難產，議員也無法宣誓就職，陷空轉窘境。
《紐約時報》報導，共和黨去（2022）年期中選舉在眾院拿下過半的222席取得微幅多數優勢，在218票議長當選門檻下理論上只要共和黨人齊心，黨內的議長人選就能過關。然而在3日的投票中，麥卡錫（Kevin McCarthy）最多僅獲203票，4日的投票還掉到201票。
《BBC》報導，美國時間5日，眾議院經歷第11輪投票，共和黨領袖麥卡錫依然無法取得多數，民主黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）在11輪投票中都獲得212名民主黨議員的一致支持。此外，在第7、8、11輪投票中，來自佛羅里達州第1國會選區的共和黨議員蓋茨（Matt Gaetz）把票投給前總統川普（Donald Trump）。《美國憲法》並未規定議長僅能從議員中選出，因此投給川普依然屬有效票。
眾議院已決定暫時休會，至美國時間6日中午12時再舉行第12輪投票。
沒有議長，美形同癱瘓一半
反觀民主黨則團結一致支持自家的紐約州聯邦眾議員傑福瑞斯，他在6次投票中都獲得212票，代表民主黨應是一票未跑，但若無共和黨人倒戈，民主黨幾無可能拿下議長寶座。
議長難產的聯邦眾議院幾成毫無功能的空殼，因為在選出議長前，當選的眾議員無法宣誓就職，各部會也不能就緊急狀況向眾議院報告，也沒有任何法令能通過，立法程序全卡關。
不僅如此，議長懸缺下眾議員們無法監督聯邦政府或履行其他職責，像是無法在各委員會傳喚證人，也不能從事選民服務。眾議員們因未宣誓就職，就不是正式的國會議員，從而喪失從軍方和情報機構取得機密簡報的安全許可。
依1947年的《總統繼位法案》（Presidential Succession Act），眾院議長的總統繼位順序僅次於副總統，影響力堪稱美國政壇第三把交椅。
200多年來，眾院一直遵循憲法及一項1789年的法律條款為運作的法理基礎。根據《美國修訂製定法》（Revised Statutes of the United States），國會第一會期「展開任何其他事務前」，必須先由議長宣誓就職，再由議長監督議員們宣誓就任。
依《美國修訂製定法》與另一自1869年3月4日以來的慣例，選出議長已成為每屆眾議院的優先要務。相關慣例於1997年1月7日再獲確認，當時眾議院執事裁定，比起因道德審查延後議長選舉的訴求，選出議長擁有更高的憲法優位性。
還有哪些可能議長人選？
《路透社》報導，這次眾院議長難產原因在於共和黨內約20名極右翼議員無視前總統川普要黨內團結的呼籲，拒絕支持他們認為意識形態靠不住的人選，等於不再遵從川普號令。
眾院上一次議長難產得要回溯至1923年，距今已一世紀之久。
儘管共和黨在去年期中選舉以222席對212席的些微差距奪回眾院（眾院過半門檻為218席），但這次議長選舉對眾院共和黨而言可謂開局不利，黨內鬥爭也凸顯共和黨在2024年總統大選可能面臨的挑戰。
共和黨內杯葛麥卡錫者3日票投俄亥俄州的黨籍聯邦眾議員喬丹（Jim Jordan），儘管保守派的喬丹支持麥卡錫；有望成為眾院共和黨領袖之一的路易斯安那州聯邦眾議員史卡利塞（Steve Scalise）也被視為可能替代麥卡錫的議長人選。
黨內極右翼扯後腿之舉已令共和黨人備感受挫，認為已拖延共和黨準備對總統拜登和家族商業交易啟動的調查，以及推動移民、能源和其他問題等重要立法工作計畫。
已有共和黨人不諱言，黨內極右翼若繼續阻撓，恐迫使他們須轉與民主黨人合作，選出溫和的共和黨人出任議長。但民主黨議長候選人傑福瑞斯告訴媒體，共和黨還沒與他們接觸。
《BBC》報導，溫和派的共和黨議員培根（Don Bacon）表示，如果麥卡錫持續失敗，他有打算跟民主黨合作選擇一位各方都能接受的人選擔任議長。前眾議員阿普頓（Fred Upton）被視為潛在人選，因為《美國憲法》沒有規定眾議院議長必須是議員，而阿普頓也沒有排除這個可能性。只是在黨派分歧嚴重的國會裡，不太可能說服民主黨支持此提案。
新聞來源
- 議長難產百年僅見 美眾院陷空轉窘境（中央社）
- McCarthy loses historic 11th vote for House Speaker（BBC）
- Kevin McCarthy makes new concessions to rebels as third day of voting looms（BBC）
延伸閱讀
- 美眾院議長選舉2天6輪表決仍無結果，共和黨領袖麥卡錫逐漸失黨內支持
- 麥卡錫遭共和黨內極右翼杯葛，美眾院議長連續3輪投票仍難產，一世紀以來首見
- 美國眾議院議長選舉：共和黨候選人麥卡錫少了關鍵川普支持者選票，恐無法在第一輪就勝選
- 美國期中選舉：共和黨眾議院確定過半，「紅色浪潮」未現，麥卡錫議長之路面臨苦戰
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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揭開數字「16」的奧秘：平衡成就完美，以絕佳狀態站穩世界舞台！
我們想讓你知道的是
16是造就完美平衡的數字，16根羽毛創造出一顆完美的羽球，16年堅持成就了麟洋配的完美平衡。金門酒廠選在麟洋奪金一週年推出紀念酒款，揭開數字16蘊藏的更多奧秘。
你可曾想過「16」是個兼具完美與平衡的數字？
在數學領域，當m與n互為相異整數，16是唯一能讓m與n互為彼此平方的整數，比如說4²=2⁴，4的平方恰好與2的四次方展現完美對稱；而且2²=2x2，由此可知2的平方數可達到絕對對稱。
在運動領域，目前標準羽毛球均由16根羽毛組成，究其原因，16為2的四次方，無論相對於羽球的中心點或中軸線展開，皆能滿足中心對稱或中線對稱的要求。
16根天然羽毛，又遠比8根或32根更能維持羽球的平衡與對稱。8根羽毛間隔太鬆、重量過輕、空氣阻力過小且無法形成足夠的自轉力道，32根羽毛間隔太密、重量過重、空氣阻力過大且不適合飛行；因此16根羽毛的完美平衡，成了現今國際的羽球標準。
由於16根羽毛創造出的間隙相當剛好，重量和體積大小也適合標準羽球拍面，形成的阻力及自轉性皆適宜，對場上飛行時的羽球相當重要。高速飛行時，能讓羽球自轉的重心保持穩定；慢速飛行時，選手若需要技巧性地讓羽球翻滾，也能因中線對稱使技術發揮得更加穩定。
李洋16年堅持，麟洋配讓台灣被看見
16年前，也是台灣羽球國手李洋第一次拿起球拍的起點。
2021年，東奧羽球男雙「麟洋配」勇奪奧運史上首面羽球金牌，「金門之光」李洋與王齊麟共同為台灣寫下羽球里程碑，這般榮耀著實得來不易。
李洋從故鄉金門縣金寧鄉出發，十年蟄伏，歷經負傷中斷、自我懷疑卻從未放棄。永不放棄的堅持，一如李洋16年前拿起球拍的瞬間；2016年他在越南首度拿下國際賽冠軍，2019年起以麟洋配之姿一路過關斬將，最後登上奧運最高殿堂。
球不落地，絕不放棄。經歷磨練與低潮的爐火淬煉，金門之子李洋在羽球生涯中領悟「堅持很難，放棄只要一瞬間」，浴火重生的鳳凰自灰燼中振翅飛起，一路飛越歷史中遭烽火波及的金門及後期的轉型開創，讓台灣被世界看見；如同金門酒廠70年來的經久彌新，始終秉持釀酒初心，以金門高粱酒揚名世界。
麟洋一戰成名，紀念酒款聞「酩」世界
羽球因16根羽毛成就完美平衡，李洋因16年磨礪而鍛鍊成金。
金門酒廠選在麟洋奪金一週年，以16這個特別的數字推出「李洋16」紀念酒。16面切割面玻璃瓶身、1.6公升瓶裝、16根金色鳳羽環繞其上，再特選16年儲陳窖藏老酒；從瓶身設計到酒基選用皆呼應數字16，更添加雙倍食用金箔，與金羽內外呼應出璀璨的完美臻品。
外包裝禮盒採開盒式設計，呈現出金酒的大器風範，極具收藏價值。每一瓶李洋16紀念酒皆擁有專屬編號及李洋簽名小卡，並附贈兩只水晶鬱金香杯，搭配專屬LED燈座。當燈光照射多面瓶身，金箔於酒液中旋轉擺動，金黃光彩的絢麗奪目，有如鳳凰般貴氣非凡。
與此同時，金酒也挑戰極致玻璃工藝，以羽毛球造型設計出相當吸睛的「麟洋LIVE YOUNG」紀念酒。16面切角錐形酒瓶設計，忠實還原了16根羽毛組成的羽球造型，是金酒向李洋、王齊麟兩位金牌英雄的絕佳默契致敬，也是金酒不斷挑戰自我的展現。
「麟洋LIVE YOUNG」紀念酒瓶身鑲有金色閃電造型的「LY」字樣，從瓶蓋一氣呵成貫穿至瓶底，直線俐落的潮流風格，象徵麟洋配以迅雷不及掩耳的速度，攀升至世界排名並成為金牌搭擋；也如同金門酒廠位於資源有限的小島，卻能屢獲世界烈酒大獎，聞「酩」世界。
「LY」不只是「LING & YANG」，也是永久保存麟洋配奪金感動的「LIVE YOUNG」，兩位球員的絕佳默契讓羽球雙打的完美平衡得以展現，台灣羽球於體壇最高殿堂奪金的興奮與激動，令這款酒獨具珍藏價值！
中式白酒標竿，傳承古法釀製的完美平衡
金酒傳承古法釀製，採用「固態發酵」，能使釀製的酒質風味和口感更為豐富，儲放於不銹鋼桶或陶罈內。
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對李洋來說，16是拿下台灣史上第一個奧運羽球金牌的數字；對金酒來說，16蘊含著釀酒古法技術的2次發酵、2次蒸餾，如同2²=2x2，2的平方數能達到絕對對稱的完美情況。金門酒廠持續建構中式白酒消費新文化，建廠70週年之際，以「70如金、經久彌新」的品牌主張，堅持遵循古法釀製的平衡才能成就完美，繼續以絕佳狀態站穩世界舞台！