台灣在南美唯一友邦、巴拉圭4月底總統大選，在野候選人：當選就與台斷交
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巴拉圭與我國於1957年建交，至今已有66年的邦交關係，不過近年來兩國關係一直受到壓力，尤其來自該國牛肉生產業者和農民。巴拉圭總統阿布鐸去（2022）年9月接受媒體訪問時，曾呼籲台灣在該國投資10億美元，以幫助他抵抗在外交上轉而承認中國的「巨大壓力」。
台灣在南美洲唯一的邦交國巴拉圭將於今年4月舉行總統大選，不過《路透社》5日獨家報導指出，在野黨候選人艾里格里（Efrain Alegre）表示如果他獲勝，巴拉圭將與台灣斷絕外交關係、與中國展開關係，以打開中國巨大的出口市場。巴拉圭執政黨紅黨（Colorado Party）候選人潘尼亞（Santiago Pena）則表示，若他贏得大選，將持續巴拉圭與台灣的邦交。
巴拉圭與我國於1957年建交，至今已有66年的邦交關係，不過近年來兩國關係一直受到壓力，尤其來自該國牛肉生產業者和農民，他們認為與台灣的邦交關係是該國產品輸入中國這個全世界最大市場的阻礙。巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）去年9月接受英國《金融時報》（Financial Times）訪問時，更呼籲台灣在該國投資10億美元，以幫助他抵抗在外交上轉而承認中國的「巨大壓力」。
被在野黨聯盟推派挑戰執政黨的候選人艾里格里最近受訪時表示，巴拉圭應該與中國建立邦交，以進入中國巨大的黃豆與牛肉市場，他稱這是巴拉圭農民的長期訴求。
「巴拉圭必須與中國建立關係」，艾里格里指出，「我們在畜牧和穀物業的利益正遭受重大損失。我們之所以對與台灣（斷交）抱持這樣的關鍵立場，是因為我們認為從這段外交關係中獲得的回報還不夠。」
巴拉圭執政黨候選人潘尼亞則表示，若他贏得4月30日的選舉，巴拉圭與台灣60多年來的邦交將不受影響，他說他將「捍衛與台灣的歷史關係」。
目前各政黨與獨立機關都還未發布選舉的相關民調，但一些分析人士預測，兩名參選人的支持率會相當接近。艾里格里曾於2013、2018年兩度角逐總統大位，他在2018年以3.8%的微弱差距敗給了現任總統阿布鐸。
我外交部對路透社表示，正密切關注巴拉圭即將舉行的大選，並設法加強與各方參選人的關係，「我國使館正積極加強與不同政黨參選人的聯繫與溝通，爭取對台巴友好的支持」。
巴拉圭是全球前10大牛肉出口國、第4大黃豆出口國。黃豆是其主要經濟作物，每年產量約1000萬噸，加上副產品，每年可帶來逾20億美元外匯。
2021年巴拉圭從中國的進口總額為40億美元，但出口額僅為3000萬美元。巴拉圭當年對台灣的貿易順差為1.18億美元。
巴拉圭農村協會（ARP）主席佩羅加利（Pedro Galli）向《路透社》透露，「我們為了給予台灣政治支持做出了犧牲，我認為我們得到的補償很少。」
該國主要的黃豆產業商會「生產行會聯盟」（Union of Production Guilds）主席克里斯塔多（Hector Cristaldo）表示，巴拉圭產品被中國拒於門外，而中國佔全球市場的三分之二；他說「我們的產量差不多夠供應給中國1座城市的1個區，而中國想要的是我國與台灣斷交，這是巴拉圭面臨的困境，我們的當局必須解決這個問題」。
我國14友邦中，宏都拉斯一度想與台斷交
我國14個邦交國中，目前仍以拉丁美洲與加勒比海國家為主，除了巴拉圭以外，還包括貝里斯、瓜地馬拉、海地、宏都拉斯、聖克里斯多福及尼維斯聯邦、聖露西亞與聖文森國。近年中國說服數個台灣的邦交國改變立場，最近一個與台灣斷交的是尼加拉瓜。
我國友邦宏都拉斯新任總統卡斯楚（Xiomara Castro）雖在競選活動中表示有意與中國建交，但在上任後放棄了這立場。不過在今年1月1日巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）就職期間，宏都拉斯與中國的外交部長在巴西會談，當地媒體推測這可能是兩國建交進程的開始。
我國友邦瓜地馬拉有意在今年3月間舉辦台灣友好國家高層會議，促進友好國家之間的交流，並重申對我國的承認與支持，瓜地馬拉駐台大使巴迪亞（Oscar Adolfo Padilla Lam）親自邀請總統蔡英文出席。
新聞來源
延伸閱讀
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台日旅遊熱為何還回不去？該如何鎖定客群和宣傳觀光需被重視
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雖然台日兩國的國門都已經重啟，但報復性旅遊卻還遲遲未出現，這當中包括了各式各樣的原因，像沒有假期，或是人力、航班不足等，但這些問題隨著時間都會解決，宣傳觀光資訊的方法，以及可以鎖定什麼客群反而後疫情時代需重視的地方。
台灣和日本都不約而同在2022年10月宣布解除入境限制，但翻開日曆一看，不論台灣還是日本，都沒有特別長的假期，且比起說走就走的台灣遊客，隨著日本邁入年末期間，普遍的公司行號都非常繁忙，請個四、五天出國旅遊對日本遊客來講是很困難的事。
另外日本政府也從10月開始「全國旅行支援」活動，提供給住在日本境內的日本人或外國人旅遊上的折扣，依照各地方政府的方案，最大的優惠還超過一萬日幣，日本遊客自然就會先以國內旅遊為主，再加上日圓貶值及高額的機票，導致出國的旅客寥寥無幾。
除了沒有假期和日本國內旅遊優惠外，航空業方面也還沒準備好，包括緩慢恢復中的航班。過去因為疫情的關係，許多航空業受到衝擊，許多公司採取讓員工放無薪假、甚至是裁員來撐過疫情期間。當國境再開後，航空業缺人的部分無法馬上補足，就算招聘到新人，訓練也必須花費不少時間。不單是航空運輸業，各地機場內也缺乏人手，就有民眾反應過從台灣飛抵成田機場後，在飛機上待了30多分鐘，空橋才姍姍來遲的狀況。另外近日臉書中在日台灣人的社團，也有不少人在緊急招募導遊，這都顯示相關的行業對於開放國境都還沒做好準備，才會導致往來的旅客不如預期中的多人。
而對於未來觀光業將鎖定的客群，或許Z世代會是好選擇之一，現在年輕人因為網路發展迅速，想要了解資訊都只要滑滑手機，就能達到秀才不出門，掌握天下事的境界，在疫情前只是學生或剛出社會的新鮮人的這個世代，隨著疫情將近三年過去，開始擁有消費能力，且較願意將錢花費在享受生活上，不論是台灣或日本的年輕人都有這樣的趨勢。
根據美國銀行分析指出，Z世代在2030年的購買力會成長400%，即便現在還沒到顛峰，但也逐漸透過網路掌有發言權，麥肯錫顧問公司也推估2025年Z世代在亞太區將佔 25%。且年輕人在旅遊方面，也與以往有所不同，以日本為例，株式會社SHIBUYA109 ENTERTAIMENT在今年針對首都圈年輕人的調查報告中指出，比起旅行，有32.8%年輕人更願意將錢花費在探索美食，像是咖啡巡禮之類，而且比起2019年的調查結果，年輕人在願意花錢的項目選擇數上，從2.7個增加到平均4.6個，可以顯現出消費意願的提升。
因此對於觀光後的宣傳，透過網路宣傳是不可或缺的，也如同前面提到年輕人的消息來源都是來自手機，再加上易遊網在疫情前的統計，自由行的比例已經佔了7成，代表著民眾就需要透過網路來收集觀光資訊，才能決定自由行的行程。
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