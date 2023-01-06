2023/01/06,
拉美

台灣在南美唯一友邦、巴拉圭4月底總統大選，在野候選人：當選就與台斷交

台灣在南美唯一友邦、巴拉圭4月底總統大選，在野候選人：當選就與台斷交
巴拉圭在野黨候選人艾里格里2018資料照。Photo Credit: Getty Images

我們想讓你知道的是

巴拉圭與我國於1957年建交，至今已有66年的邦交關係，不過近年來兩國關係一直受到壓力，尤其來自該國牛肉生產業者和農民。巴拉圭總統阿布鐸去（2022）年9月接受媒體訪問時，曾呼籲台灣在該國投資10億美元，以幫助他抵抗在外交上轉而承認中國的「巨大壓力」。

台灣在南美洲唯一的邦交國巴拉圭將於今年4月舉行總統大選，不過《路透社》5日獨家報導指出，在野黨候選人艾里格里（Efrain Alegre）表示如果他獲勝，巴拉圭將與台灣斷絕外交關係、與中國展開關係，以打開中國巨大的出口市場。巴拉圭執政黨紅黨（Colorado Party）候選人潘尼亞（Santiago Pena）則表示，若他贏得大選，將持續巴拉圭與台灣的邦交。

巴拉圭與我國於1957年建交，至今已有66年的邦交關係，不過近年來兩國關係一直受到壓力，尤其來自該國牛肉生產業者和農民，他們認為與台灣的邦交關係是該國產品輸入中國這個全世界最大市場的阻礙。巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）去年9月接受英國《金融時報》（Financial Times）訪問時，更呼籲台灣在該國投資10億美元，以幫助他抵抗在外交上轉而承認中國的「巨大壓力」。

被在野黨聯盟推派挑戰執政黨的候選人艾里格里最近受訪時表示，巴拉圭應該與中國建立邦交，以進入中國巨大的黃豆與牛肉市場，他稱這是巴拉圭農民的長期訴求。

「巴拉圭必須與中國建立關係」，艾里格里指出，「我們在畜牧和穀物業的利益正遭受重大損失。我們之所以對與台灣（斷交）抱持這樣的關鍵立場，是因為我們認為從這段外交關係中獲得的回報還不夠。」

巴拉圭執政黨候選人潘尼亞則表示，若他贏得4月30日的選舉，巴拉圭與台灣60多年來的邦交將不受影響，他說他將「捍衛與台灣的歷史關係」。

目前各政黨與獨立機關都還未發布選舉的相關民調，但一些分析人士預測，兩名參選人的支持率會相當接近。艾里格里曾於2013、2018年兩度角逐總統大位，他在2018年以3.8%的微弱差距敗給了現任總統阿布鐸。

我外交部對路透社表示，正密切關注巴拉圭即將舉行的大選，並設法加強與各方參選人的關係，「我國使館正積極加強與不同政黨參選人的聯繫與溝通，爭取對台巴友好的支持」。

巴拉圭是全球前10大牛肉出口國、第4大黃豆出口國。黃豆是其主要經濟作物，每年產量約1000萬噸，加上副產品，每年可帶來逾20億美元外匯。

2021年巴拉圭從中國的進口總額為40億美元，但出口額僅為3000萬美元。巴拉圭當年對台灣的貿易順差為1.18億美元。

巴拉圭農村協會（ARP）主席佩羅加利（Pedro Galli）向《路透社》透露，「我們為了給予台灣政治支持做出了犧牲，我認為我們得到的補償很少。」

該國主要的黃豆產業商會「生產行會聯盟」（Union of Production Guilds）主席克里斯塔多（Hector Cristaldo）表示，巴拉圭產品被中國拒於門外，而中國佔全球市場的三分之二；他說「我們的產量差不多夠供應給中國1座城市的1個區，而中國想要的是我國與台灣斷交，這是巴拉圭面臨的困境，我們的當局必須解決這個問題」。

我國14友邦中，宏都拉斯一度想與台斷交

我國14個邦交國中，目前仍以拉丁美洲與加勒比海國家為主，除了巴拉圭以外，還包括貝里斯、瓜地馬拉、海地、宏都拉斯、聖克里斯多福及尼維斯聯邦、聖露西亞與聖文森國。近年中國說服數個台灣的邦交國改變立場，最近一個與台灣斷交的是尼加拉瓜。

我國友邦宏都拉斯新任總統卡斯楚（Xiomara Castro）雖在競選活動中表示有意與中國建交，但在上任後放棄了這立場。不過在今年1月1日巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）就職期間，宏都拉斯與中國的外交部長在巴西會談，當地媒體推測這可能是兩國建交進程的開始。

我國友邦瓜地馬拉有意在今年3月間舉辦台灣友好國家高層會議，促進友好國家之間的交流，並重申對我國的承認與支持，瓜地馬拉駐台大使巴迪亞（Oscar Adolfo Padilla Lam）親自邀請總統蔡英文出席。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。