台灣在南美唯一友邦、巴拉圭4月底總統大選，在野候選人：當選就與台斷交

台灣在南美洲唯一的邦交國巴拉圭將於今年4月舉行總統大選，不過《路透社》5日獨家報導指出，在野黨候選人艾里格里（Efrain Alegre）表示如果他獲勝，巴拉圭將與台灣斷絕外交關係、與中國展開關係，以打開中國巨大的出口市場。巴拉圭執政黨紅黨（Colorado Party）候選人潘尼亞（Santiago Pena）則表示，若他贏得大選，將持續巴拉圭與台灣的邦交。

巴拉圭與我國於1957年建交，至今已有66年的邦交關係，不過近年來兩國關係一直受到壓力，尤其來自該國牛肉生產業者和農民，他們認為與台灣的邦交關係是該國產品輸入中國這個全世界最大市場的阻礙。巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）去年9月接受英國《金融時報》（Financial Times）訪問時，更呼籲台灣在該國投資10億美元，以幫助他抵抗在外交上轉而承認中國的「巨大壓力」。

被在野黨聯盟推派挑戰執政黨的候選人艾里格里最近受訪時表示，巴拉圭應該與中國建立邦交，以進入中國巨大的黃豆與牛肉市場，他稱這是巴拉圭農民的長期訴求。

「巴拉圭必須與中國建立關係」，艾里格里指出，「我們在畜牧和穀物業的利益正遭受重大損失。我們之所以對與台灣（斷交）抱持這樣的關鍵立場，是因為我們認為從這段外交關係中獲得的回報還不夠。」

巴拉圭執政黨候選人潘尼亞則表示，若他贏得4月30日的選舉，巴拉圭與台灣60多年來的邦交將不受影響，他說他將「捍衛與台灣的歷史關係」。

目前各政黨與獨立機關都還未發布選舉的相關民調，但一些分析人士預測，兩名參選人的支持率會相當接近。艾里格里曾於2013、2018年兩度角逐總統大位，他在2018年以3.8%的微弱差距敗給了現任總統阿布鐸。

我外交部對路透社表示，正密切關注巴拉圭即將舉行的大選，並設法加強與各方參選人的關係，「我國使館正積極加強與不同政黨參選人的聯繫與溝通，爭取對台巴友好的支持」。

巴拉圭是全球前10大牛肉出口國、第4大黃豆出口國。黃豆是其主要經濟作物，每年產量約1000萬噸，加上副產品，每年可帶來逾20億美元外匯。

2021年巴拉圭從中國的進口總額為40億美元，但出口額僅為3000萬美元。 巴拉圭當年對台灣的貿易順差為1.18億美元。

巴拉圭農村協會（ ARP） 主席佩羅加利（Pedro Galli）向《路透社》透露，「我們為了給予台灣政治支持做出了犧牲，我認為我們得到的補償很少。」

該國主要的 黃豆產業商會「生產行會聯盟」（Union of Production Guilds）主席克里斯塔多（Hector Cristaldo）表示，巴拉圭產品被中國拒於門外，而中國佔全球市場的三分之二；他說「我們的產量差不多夠供應給中國1座城市的1個區，而中國想要的是我國與台灣斷交，這 是巴拉圭面臨的困境，我們的當局必須解決這個問題 」。

我國14友邦中，宏都拉斯一度想與台斷交

我國14個邦交國中，目前仍以拉丁美洲與加勒比海國家為主，除了巴拉圭以外，還包括貝里斯、瓜地馬拉、海地、宏都拉斯、聖克里斯多福及尼維斯聯邦、聖露西亞與聖文森國。近年中國說服數個台灣的邦交國改變立場，最近一個與台灣斷交的是尼加拉瓜。

我國友邦宏都拉斯新任總統卡斯楚（Xiomara Castro）雖在競選活動中表示有意與中國建交，但在上任後放棄了這立場。不過在今年1月1日巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）就職期間，宏都拉斯與 中國的外交部長在巴西會談，當地媒體推測這可能是兩國建交進程的開始。

我國友邦瓜地馬拉有意在今年3月間舉辦台灣友好國家高層會議，促進友好國家之間的交流，並重申對我國的承認與支持，瓜地馬拉駐台大使巴迪亞（Oscar Adolfo Padilla Lam）親自邀請總統蔡英文出席。

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