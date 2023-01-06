知名影星艾德華諾頓的身世之謎終於解開，證實祖先就是《風中奇緣》的原型寶嘉康蒂
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美國知名影星艾德華諾頓長期以來就被傳為是寶嘉康蒂的後代，而美國公共電視台的節目《Finding Your Roots》，中，主持人也證實了艾德華諾頓的身世。節目主持人表示，有直接的書面記錄，毫無疑問，艾德華諾頓是寶嘉康蒂的後代。
美國公共電視台（PBS）在3日播出的族譜歷史節目《Finding Your Roots》之中證實，美國知名影星艾德華諾頓（Edward Norton）是迪士尼動畫《風中奇緣》女主角真人原型、美洲原住民酋長之女寶嘉康蒂（Pocahontas）的後代，當艾德華諾頓得知自己的血脈身份之後，也直言：「這讓我知道自己是人類歷史中渺小的一部分。」
現年53歲的艾德華諾頓，生於麻薩諸塞州的波士頓，並成長於馬里蘭州的哥倫比亞，而年輕時期的艾德華諾頓，對於表演藝術懷抱憧憬，為了實現表演夢前往紐約市，並在外百老匯的相關劇院中進行小規模的系列演出。
一直到1996年，艾德華諾頓演出了職業生涯的首部電影《驚悚》，此作導演為喬戈瑞霍布利特（Gregory Hoblit），而片中主扛票房的影星為李察吉爾（Richard Gere），不過初出茅廬的艾德華諾頓，在片中的好表現旋即被各界看見，最終在奧斯卡、英國影藝學院獎等多個重要獎項之中，提名了最佳男配角，也讓艾德華諾頓一砲而紅，就此走上電影之路。
在《驚悚》之後，1998年艾德華諾頓立刻就迎來了職業生涯第二個代表作《美國X檔案》，這次與名導東尼凱（Tony Kaye）合作的成果，造就了影史上最具標誌性的角色，至於艾德華諾頓在片中作為男主角，也首度獲得奧斯卡最佳男主角提名，在當代影壇也被譽為天才演員。
生涯初期憑藉《驚悚》、《美國X檔案》兩部片子站穩電影圈的艾德華諾頓，而後合作的名導以及經典電影無數，演出作品如大衛芬奇（David Fincher）的《鬥陣俱樂部》、布萊特瑞納（Brett Ratner）的《紅龍》、史派克李（Spike Lee）的《25小時》、路易斯賴托瑞（Louis Leterrier）的《無敵浩克》、阿利安卓崗札雷伊納利圖（Alejandro G. Inarritu）的《鳥人》、雷恩強森（Rian Johnson）的《鋒迴路轉：抽絲剝繭》等片，至於艾德華諾頓在2015年時，也再度憑藉《鳥人》，提名了奧斯卡最佳男配角，職業生涯共計3度提名奧斯卡。
至於艾德華諾頓最常合作的導演，該屬來自美國德州休士頓的威斯安德森（Wes Anderson），雙方從2012年的《月升冒險王國》開始一拍即合，至今合作亮相的電影尚有《歡迎來到布達佩斯大飯店》、《犬之島》、《法蘭西特派週報》，共計4部電影，而今（2023）年威斯安德森即將登場的新作《Asteroid City》，也能看見艾德華諾頓的演出，雙方也成為彼此職業生涯中的重要知己。
除了上述輝煌的演藝成績之外，艾德華諾頓長期以來就被傳為是寶嘉康蒂的後代，而美國公共電視台的節目《Finding Your Roots》，就是以幫助名人追溯其祖先歷史聞名，最新一集的《Finding Your Roots》中，主持人也證實了艾德華諾頓的身世。
節目主持人小路易斯蓋茲（Louis Gates Jr.）告訴艾德華諾頓：「你有直接的書面記錄，毫無疑問，你是約翰羅爾夫（John Rolfe）和寶嘉康蒂第12代的曾孫。」
寶嘉康蒂是維吉尼亞州低窪海岸地區，印第安部落波瓦坦族（Powhatan）的酋長波瓦坦的女兒，在17世紀初歡迎英國定居者來到今天的維吉尼亞州。根據傳說，寶嘉康蒂救了當時被俘虜的英國人約翰史密斯（John Smith）船長的命。
而根據《衛報》報導，小路易斯蓋茲指出，相關記錄表示寶嘉康蒂於1614年約翰羅爾夫結婚，1615年1月兩人生下一個兒子取名為湯瑪斯羅爾夫（Thomas Rolfe），而寶嘉康蒂1617年在英格蘭的格雷夫森德（Gravesend）去世，羅爾夫則在1622年3月左右逝世。
在節目中，當艾德華諾頓被證實確定為寶嘉康蒂的後代之後，表示：「這讓我知道自己是人類歷史中渺小的一部分。」
此外，《Finding Your Roots》節目也發現艾德華諾頓的某任曾祖父約翰溫斯特德（John Winstead）曾經奴役了一個家庭，其中包括一名55歲的男子、一名37歲的女子和5個年輕女孩。
當艾德華諾頓被問及知道自己是奴隸主後裔的感覺時，艾德華諾頓表示：「簡短的回答是這些事讓人不舒服。你應該對他們所做的事感到不舒服。這不是對你自己生活的評判，而是對這個國家歷史的評判，首先需要承認，然後再與之抗爭。」
最後，《Finding Your Roots》節目則指出，其實另一位大明星茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）是艾德華諾頓的遠房親戚，小路易斯蓋茲表示：「兩人在第九條染色體上共享一段悠遠而相同的DNA。」
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核稿編輯：楊士範
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皇家禮炮高踞超凡視野 再創新奢典範
我們想讓你知道的是
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