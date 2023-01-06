2023/01/06,
拉美

墨西哥再度捕獲毒梟古茲曼之子：政府機關挽回顏面、外媒質疑「特地為美國準備禮物」

墨西哥再度捕獲毒梟古茲曼之子：政府機關挽回顏面、外媒質疑「特地為美國準備禮物」
載著著名毒販古茲曼的兒子歐維迪歐的警車載離開前，安全部隊在檢察官辦公室外採取安全措施。 Photo Credit: GettyImages

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墨西哥在本週四（5）逮捕著名毒梟古茲曼的兒子：歐維迪歐，墨西哥販毒集團槍手隨後在古拉坎市引起暴動，造成多名人員傷亡。事實上，歐維迪歐2019年就曾遭捕，後因暴力事件而被釋放，這次成功抓捕為政府挽回顏面，不過外媒懷疑，墨西哥在拜登來臨前大動作逮捕毒梟，似乎有取悅美國的意味。

墨西哥政府本周四（5）捕獲毒梟「矮子」古茲曼（Joaquin 'El Chapo' Guzman）的兒子歐維迪歐．古茲曼（Ovidio Guzman），但卻引起墨西哥販毒集團的報復性攻擊。同時因為拜登預計下周將前往墨西哥參加北美領袖峰會，外媒就質疑本次的抓捕行動是給美國的「禮物」。

歐維迪歐被逮捕後，幫派槍手立即在墨西哥北部城市古拉坎（Culiacán）策畫一場襲擊，不僅用燃燒車將道路封鎖、對軍用直升機及警用飛機開槍，他們還挾持紅十字會的醫生，用以救治他們受傷的戰友，新聞從業人員也同樣遭受波及。

《衛報》指出，槍手襲擊了軍事空軍基地和古拉坎國際機場，一架客機在準備起飛時被子彈擊中。而該場暴力事件持續了數小時，初步統計約有18人受傷，包含了幫派槍手與安全部隊成員。

當地政府呼籲群眾不要出門，多所學校及辦公室因此關閉，街道上也拉起了封鎖線，希望以此保障市民安全。古拉坎市長胡安．德迪奧斯．加梅斯（Juan de Dios Gámez）在推特上發文表示，「我們要求古拉坎市民不要離開住所，因為目前已經封鎖了古拉坎市多處地區。」

然而具體以何種原因逮捕歐維迪歐，國防部長桑多瓦爾（Luís Cresencio Sandoval）並未透露，只說這場行動策畫了近6個月，其中涉及某些偶然因素，他表示「當武裝部隊設置路障以阻止幾輛帶有簡易裝甲的車輛時，幫派槍手開火了。安全部隊認出了他們設法拘留的歐維迪歐。」

《CNN》提到，本次長達6個月的監視行動主要針對「Los Menores」，該組織是由歐維迪歐領導的犯罪組織。

官方表示，安全部隊在幾輛卡車上發現了武裝人員，因此通知第九軍區阻止車隊並檢查乘客。

隨後他們便在周圍設立柵欄，要求乘客下車檢查，但他們卻斷然拒絕並持續攻擊安全部隊人員，警方不得已採取武力回擊。最終在警方控制情勢的同時，發現歐維迪歐也在車隊中並且持有槍械，順理成章地將其逮捕。

繼2019年後再度捕獲歐維迪歐，墨西哥政府挽回顏面

事實上，歐維迪歐在2019年10月17日就曾遭墨西哥警方拘留，不過當時爆發大規模暴力事件，許多家庭收到死亡的威脅，《衛報》提到，總統羅培茲（Andrés Manuel López Obrador）當時表示，「將他拘留會導致數十人死亡，因此我下令停止行動，並釋放他。」

2019年的行動最終以失敗收場，間接讓政府機關蒙上陰影，然而這次的逮捕行動成功為政府扳回一城，錫那羅亞自治大學的安全專家托馬斯．格瓦拉（Tomás Guevara）就表示，「歐維迪歐的被捕有助於為墨西哥執法部門挽回面子」。

他也補充，過去許多安全專家批評政府對販毒集團的態度軟弱無能，這次可能預示著政府未來將改變態度與做法。

墨西哥政府清理門戶，外媒質疑：給美國帶禮物

下周是拜登前往墨西哥參與北美領袖峰會之際，其中安全議題將是會議的重點。

《洛杉磯時報》提到，許多人因此質疑歐維迪歐被捕是為了取悅美國，即使過去羅培茲曾為前國防部長薩爾瓦多．西恩富戈斯（Salvador Cienfuegos）站台，得罪了美國執法官員，但墨西哥政府仍一再兌現美國關心的事件：逮捕毒梟。

2020年，西恩富戈斯在洛杉磯國際機場被美國依涉嫌販毒罪名逮捕，羅培茲當時表示，除非西恩富戈斯獲釋否則將停止與美國未來的安全合作，並指責美國緝毒局編造案件，還因此中止兩國安全協定，此舉徹底激怒了美國執法官員。

墨西哥國立自治大學人權教授伊斯雷爾（Jorge Israel）就在推特上表示，「羅培茲正在拜登到來前打掃房子。」前總統比森特．福克斯（Vicente Fox）也指出，抓獲歐維迪歐明顯是給拜登的「禮物」。

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責任編輯：羅子恆
核稿編輯：楊士範


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