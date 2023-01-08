2023/01/08,
健康

台灣骨折發生率亞洲第一：超高齡社會將至，骨質疏鬆篩檢刻不容緩

台灣骨折發生率亞洲第一：超高齡社會將至，骨質疏鬆篩檢刻不容緩
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我們想讓你知道的是

目前台灣骨折發生率為全亞洲第一並位居世界第九，然而根據健保署資料所調查的2009年至2013年骨折病患的現況，僅約30％女性與10％男性有接受骨鬆藥物治療。台灣面對即將到來的超高齡社會，國人對於應定期進行骨質疏鬆檢測的正確觀念是否已建立好了？

文：黃兆山（中華民國骨質疏鬆症學會理事長）

隨著全球高齡化社會的來臨，骨質疏鬆症的盛行率也逐漸日增，目前世界衛生組織已認定骨質疏鬆為全球第二大的流行疾病，僅次於冠狀動脈心臟病。

世界骨質疏鬆會（IOF）也指出，2050年時，大於50％的髖部骨折將發生於亞洲，且目前台灣骨折發生率為全亞洲第一並位居世界第九。根據健保署資料所調查的2009年至2013年骨折病患的現況，僅約30％女性與10％男性有接受骨鬆藥物治療；上述情形顯示國人對骨質疏鬆症相關的預防篩檢與診斷治療皆有待加強。

面對台灣高齡化社會，骨質疏鬆篩檢已刻不容緩

美國國家衛生院（National Institutes of Health, NIH）定義骨質疏鬆為「因骨骼強度減弱而增加骨折風險的病症」，而骨骼強度包含會隨著年紀而下降的骨密度與骨骼品質。國發會今年發佈的人口推估報告顯示，2025年台灣將邁入超高齡社會，65歲以上人口占比預估超過20％（468萬人）。台灣面對即將到來的超高齡社會，國人對於應定期進行骨質疏鬆檢測的正確觀念是否已建立好了？

此外，骨質疏鬆症更容易發生在女性，其中又以停經後的女性風險更高。除了女性的骨質本身便比男性差外，女性在進入更年期後，維持骨質流失與建構平衡的雌性激素分泌急速降低，骨質流失速度也隨之加劇，因而更容易導致骨質疏鬆症。

國健署也指出，相較於西方，亞洲人因飲食習慣與體質差異較少食用乳製品，所以鈣質的攝取量普遍不足，因此骨質密度平均較西方人低，罹患骨質疏鬆症的風險也因此較高。

攝取正確營養素以維護骨骼，高齡者定期篩檢更重要

除藉規律的運動來增加骨質密度並改善平衡以減少跌倒風險外，攝取足夠的鈣與維生素D也是維護骨骼的根本之道。此外，中華民國骨質疏鬆症學會也建議，除了本身已有相關骨質疏鬆症狀的病患外，65歲以上的女性以及70歲以上男性，或是65歲以下具骨質高風險因子的女性，以及50至70歲具骨質高風險因子的男性，應接受骨密度檢查。

目前台灣針對骨質疏鬆的檢測儀器為雙能量X光骨質密度檢測儀，每次輻射劑量僅只有胸部X光的1％。此雙能量X光檢測儀除了能夠檢測骨質密度外，也可進行骨折風險評估、脊椎骨折評估、進階的身體組成分析，甚至能利用15秒的單能量股骨掃描看見潛在的非典型股骨骨折，以及檢測腹主動脈使否鈣化，以預防心臟病與中風。

此外，醫師或其他專業人士也能依照雙能量X光檢測儀針對骨質密度、體脂肪、內臟脂肪、肌肉量等身體組織所分析的結果，提供飲食與運動上的評估與調整建議，除預防骨質疏鬆也能預防相關疾病。

骨質疏鬆是無聲的疾病，患者大多是在骨折之後才知道自己有骨質疏鬆的狀況，在骨折之前基本上不會有徵兆。因此，強力呼籲民眾需定期進行骨質疏鬆檢測，分析自己的骨骼健康與身體組成狀況，以達到早期發現早期預防與治療之目標。

參考資料

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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