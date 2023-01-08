台灣骨折發生率亞洲第一：超高齡社會將至，骨質疏鬆篩檢刻不容緩
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目前台灣骨折發生率為全亞洲第一並位居世界第九，然而根據健保署資料所調查的2009年至2013年骨折病患的現況，僅約30％女性與10％男性有接受骨鬆藥物治療。台灣面對即將到來的超高齡社會，國人對於應定期進行骨質疏鬆檢測的正確觀念是否已建立好了？
文：黃兆山（中華民國骨質疏鬆症學會理事長）
隨著全球高齡化社會的來臨，骨質疏鬆症的盛行率也逐漸日增，目前世界衛生組織已認定骨質疏鬆為全球第二大的流行疾病，僅次於冠狀動脈心臟病。
世界骨質疏鬆會（IOF）也指出，2050年時，大於50％的髖部骨折將發生於亞洲，且目前台灣骨折發生率為全亞洲第一並位居世界第九。根據健保署資料所調查的2009年至2013年骨折病患的現況，僅約30％女性與10％男性有接受骨鬆藥物治療；上述情形顯示國人對骨質疏鬆症相關的預防篩檢與診斷治療皆有待加強。
面對台灣高齡化社會，骨質疏鬆篩檢已刻不容緩
美國國家衛生院（National Institutes of Health, NIH）定義骨質疏鬆為「因骨骼強度減弱而增加骨折風險的病症」，而骨骼強度包含會隨著年紀而下降的骨密度與骨骼品質。國發會今年發佈的人口推估報告顯示，2025年台灣將邁入超高齡社會，65歲以上人口占比預估超過20％（468萬人）。台灣面對即將到來的超高齡社會，國人對於應定期進行骨質疏鬆檢測的正確觀念是否已建立好了？
此外，骨質疏鬆症更容易發生在女性，其中又以停經後的女性風險更高。除了女性的骨質本身便比男性差外，女性在進入更年期後，維持骨質流失與建構平衡的雌性激素分泌急速降低，骨質流失速度也隨之加劇，因而更容易導致骨質疏鬆症。
國健署也指出，相較於西方，亞洲人因飲食習慣與體質差異較少食用乳製品，所以鈣質的攝取量普遍不足，因此骨質密度平均較西方人低，罹患骨質疏鬆症的風險也因此較高。
攝取正確營養素以維護骨骼，高齡者定期篩檢更重要
除藉規律的運動來增加骨質密度並改善平衡以減少跌倒風險外，攝取足夠的鈣與維生素D也是維護骨骼的根本之道。此外，中華民國骨質疏鬆症學會也建議，除了本身已有相關骨質疏鬆症狀的病患外，65歲以上的女性以及70歲以上男性，或是65歲以下具骨質高風險因子的女性，以及50至70歲具骨質高風險因子的男性，應接受骨密度檢查。
目前台灣針對骨質疏鬆的檢測儀器為雙能量X光骨質密度檢測儀，每次輻射劑量僅只有胸部X光的1％。此雙能量X光檢測儀除了能夠檢測骨質密度外，也可進行骨折風險評估、脊椎骨折評估、進階的身體組成分析，甚至能利用15秒的單能量股骨掃描看見潛在的非典型股骨骨折，以及檢測腹主動脈使否鈣化，以預防心臟病與中風。
此外，醫師或其他專業人士也能依照雙能量X光檢測儀針對骨質密度、體脂肪、內臟脂肪、肌肉量等身體組織所分析的結果，提供飲食與運動上的評估與調整建議，除預防骨質疏鬆也能預防相關疾病。
骨質疏鬆是無聲的疾病，患者大多是在骨折之後才知道自己有骨質疏鬆的狀況，在骨折之前基本上不會有徵兆。因此，強力呼籲民眾需定期進行骨質疏鬆檢測，分析自己的骨骼健康與身體組成狀況，以達到早期發現早期預防與治療之目標。
參考資料
- 國民健康署：更年期與骨質疏鬆（2018年6月19日）
- 中華民國骨質疏鬆症學會：2021 台灣成人骨質疏鬆症防治之共識及指引
- 國家發展委員會：中華民國人口推估(2022至2070年)報告
- 台灣髖骨骨折率亞洲第一！專家：需先預防「1疾病」降低骨質疏鬆風險
- International Osteoporosis Foundation- Key Statistics for Asia
- Horizon DXA System: Technical and Clinical Advantages
延伸閱讀
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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揭開數字「16」的奧秘：平衡成就完美，以絕佳狀態站穩世界舞台！
我們想讓你知道的是
16是造就完美平衡的數字，16根羽毛創造出一顆完美的羽球，16年堅持成就了麟洋配的完美平衡。金門酒廠選在麟洋奪金一週年推出紀念酒款，揭開數字16蘊藏的更多奧秘。
你可曾想過「16」是個兼具完美與平衡的數字？
在數學領域，當m與n互為相異整數，16是唯一能讓m與n互為彼此平方的整數，比如說4²=2⁴，4的平方恰好與2的四次方展現完美對稱；而且2²=2x2，由此可知2的平方數可達到絕對對稱。
在運動領域，目前標準羽毛球均由16根羽毛組成，究其原因，16為2的四次方，無論相對於羽球的中心點或中軸線展開，皆能滿足中心對稱或中線對稱的要求。
16根天然羽毛，又遠比8根或32根更能維持羽球的平衡與對稱。8根羽毛間隔太鬆、重量過輕、空氣阻力過小且無法形成足夠的自轉力道，32根羽毛間隔太密、重量過重、空氣阻力過大且不適合飛行；因此16根羽毛的完美平衡，成了現今國際的羽球標準。
由於16根羽毛創造出的間隙相當剛好，重量和體積大小也適合標準羽球拍面，形成的阻力及自轉性皆適宜，對場上飛行時的羽球相當重要。高速飛行時，能讓羽球自轉的重心保持穩定；慢速飛行時，選手若需要技巧性地讓羽球翻滾，也能因中線對稱使技術發揮得更加穩定。
李洋16年堅持，麟洋配讓台灣被看見
16年前，也是台灣羽球國手李洋第一次拿起球拍的起點。
2021年，東奧羽球男雙「麟洋配」勇奪奧運史上首面羽球金牌，「金門之光」李洋與王齊麟共同為台灣寫下羽球里程碑，這般榮耀著實得來不易。
李洋從故鄉金門縣金寧鄉出發，十年蟄伏，歷經負傷中斷、自我懷疑卻從未放棄。永不放棄的堅持，一如李洋16年前拿起球拍的瞬間；2016年他在越南首度拿下國際賽冠軍，2019年起以麟洋配之姿一路過關斬將，最後登上奧運最高殿堂。
球不落地，絕不放棄。經歷磨練與低潮的爐火淬煉，金門之子李洋在羽球生涯中領悟「堅持很難，放棄只要一瞬間」，浴火重生的鳳凰自灰燼中振翅飛起，一路飛越歷史中遭烽火波及的金門及後期的轉型開創，讓台灣被世界看見；如同金門酒廠70年來的經久彌新，始終秉持釀酒初心，以金門高粱酒揚名世界。
麟洋一戰成名，紀念酒款聞「酩」世界
羽球因16根羽毛成就完美平衡，李洋因16年磨礪而鍛鍊成金。
金門酒廠選在麟洋奪金一週年，以16這個特別的數字推出「李洋16」紀念酒。16面切割面玻璃瓶身、1.6公升瓶裝、16根金色鳳羽環繞其上，再特選16年儲陳窖藏老酒；從瓶身設計到酒基選用皆呼應數字16，更添加雙倍食用金箔，與金羽內外呼應出璀璨的完美臻品。
外包裝禮盒採開盒式設計，呈現出金酒的大器風範，極具收藏價值。每一瓶李洋16紀念酒皆擁有專屬編號及李洋簽名小卡，並附贈兩只水晶鬱金香杯，搭配專屬LED燈座。當燈光照射多面瓶身，金箔於酒液中旋轉擺動，金黃光彩的絢麗奪目，有如鳳凰般貴氣非凡。
與此同時，金酒也挑戰極致玻璃工藝，以羽毛球造型設計出相當吸睛的「麟洋LIVE YOUNG」紀念酒。16面切角錐形酒瓶設計，忠實還原了16根羽毛組成的羽球造型，是金酒向李洋、王齊麟兩位金牌英雄的絕佳默契致敬，也是金酒不斷挑戰自我的展現。
「麟洋LIVE YOUNG」紀念酒瓶身鑲有金色閃電造型的「LY」字樣，從瓶蓋一氣呵成貫穿至瓶底，直線俐落的潮流風格，象徵麟洋配以迅雷不及掩耳的速度，攀升至世界排名並成為金牌搭擋；也如同金門酒廠位於資源有限的小島，卻能屢獲世界烈酒大獎，聞「酩」世界。
「LY」不只是「LING & YANG」，也是永久保存麟洋配奪金感動的「LIVE YOUNG」，兩位球員的絕佳默契讓羽球雙打的完美平衡得以展現，台灣羽球於體壇最高殿堂奪金的興奮與激動，令這款酒獨具珍藏價值！
中式白酒標竿，傳承古法釀製的完美平衡
金酒傳承古法釀製，採用「固態發酵」，能使釀製的酒質風味和口感更為豐富，儲放於不銹鋼桶或陶罈內。
金門高粱酒的酒質晶瑩透亮，口感協調平衡、清香純正，金酒自2016年首度參加國際賽事，屢獲國際大獎殊榮，品質深受肯定。2022年適逢金門酒廠建廠70週年，於美國舊金山烈酒競賽中更奪得8項金牌肯定，連續7年獲得國際賽大獎的肯定，獲獎作品橫跨多個年份、酒度，徹底彰顯國際一流酒廠的豐富性與完整性。
對李洋來說，16是拿下台灣史上第一個奧運羽球金牌的數字；對金酒來說，16蘊含著釀酒古法技術的2次發酵、2次蒸餾，如同2²=2x2，2的平方數能達到絕對對稱的完美情況。金門酒廠持續建構中式白酒消費新文化，建廠70週年之際，以「70如金、經久彌新」的品牌主張，堅持遵循古法釀製的平衡才能成就完美，繼續以絕佳狀態站穩世界舞台！