2023/01/07,
國際

《查理週刊》嘲諷伊朗最高領袖哈米尼，掀法伊外交紛爭

《查理週刊》嘲諷伊朗最高領袖哈米尼，掀法伊外交紛爭
伊朗最高領袖哈米尼。Photo Credit: GettyImages

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《查理週刊》這系列漫畫也讓法國大使館成為群起攻之的對象。由伊朗社群媒體轉發的照片可見，法國大使館外牆上有一片片仇恨言論的塗鴉，內容抨擊法國總統馬克宏、強調法國「殖民主義」歷史，並將法國政府形容為「恐怖主義支持者」。

（中央社）法國的嘲諷雜誌《查理週刊》（Charlie Hebdo）發表以伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）為劊子手的系列漫畫後，伊朗召見法國大使並關閉法國伊朗研究所（IFRI），但都無法平息哈米尼鐵桿支持者的憤怒，法國大使館外牆已有出現辱罵字句。

《查理週刊》日前以嘲諷哈米尼為題舉行公開競賽，4日在紀念2015年巴黎總部遇襲的特刊中，刊出有關哈米尼的諷刺漫畫，以支持伊朗國內因庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）之死而起的示威。

伊朗外交部譴責這是「侮辱」及「褻瀆伊斯蘭價值觀」，並於4日稍晚召見法國大使並提出「最強烈的抗議」。根據伊朗外交部網站內容，發言人卡納尼（Nasser Kanani）告訴法國大使，伊朗不會接受與「新聞自由託辭」有關的理由。

伊朗外交部召見法國大使前，部長阿卜杜拉希揚（Hossein Amir-Abdollahian）承諾將對《查理週刊》採取「強有力的行動」。《查理週刊》曾被伊斯蘭狂熱分子鎖定，尤其在2015年，當時巴黎總部發生大規模槍擊事件，奪去12條命，包括《查理週刊》最為人知的漫畫家。

阿卜杜拉希揚雖未說明何謂「強有力的行動」，伊朗外交部隔天發布聲明指出：「第一步，外交部終止法國伊朗研究所的活動。」IFRI隸屬法國政府，是位於德黑蘭的主要伊朗研究及考古中心。

根據聲明，伊朗正檢視與法國的文化關係，擬定更多的「措施」。

然而，報導中東新聞的Al-Monitor網站昨天指出，無論是召見法國大使或關閉法國伊朗研究所，都無法平息哈米尼鐵桿支持者的憤怒。他們在社群媒體發起驅逐法國大使的行動。「這是最低的要求」，伊朗國營《人民日報》（Hamshahri）強硬派編輯、與伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）關係密切的權威人士干吉（Abdollah Ganji）寫道。

過去40年來，伊朗與其他國家的外交分歧最嚴重時，駐德黑蘭的外國使館一次次成為伊朗強硬派的主要目標。

例如1979年伊朗強硬派占領美國大使館，挾持52名美國人質長達444天。這雖讓國家陷入嚴重的國際孤立，但是伊朗對「敵方」的憤怒仍不時以類似方式宣洩。英國大使館及沙烏地阿拉伯使館分別於2011及2016年遭暴力洗劫，即是最具爭議的另兩起相關事件。

《查理週刊》這系列漫畫也讓法國大使館成為群起攻之的對象。由伊朗社群媒體轉發的照片可見，法國大使館外牆上有一片片仇恨言論的塗鴉，內容抨擊法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、強調法國「殖民主義」歷史，並將法國政府形容為「恐怖主義支持者」。

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法國《查理週刊》在紀念2015年巴黎總部遇襲的特刊中，刊出有關哈米尼的諷刺漫畫，以支持伊朗國內因庫德族女子艾米尼之死而起的示威。（取自https://charliehebdo.fr/）中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡傳真 112年1月6日

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


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