菲律賓官方要求涉入毒品交易的高階警官「禮貌性辭職」，警察總長已提出辭呈
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菲律賓警察總長阿祖林在5日時於記者會上表示，那些願意提交「禮貌性辭職」的人將繼續留任，除非總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）在調查後決定接受他們的辭呈。不過，阿祖林也在記者會上為警方高層辯護。他指稱，在100多名高階警官中，只有不到10人因涉嫌從事非法毒品交易而接受調查。
菲律賓官方近日在肅清警方涉入非法毒品交易和貪腐的狀況，內政部長阿巴洛斯（Benjamin Abalos Jr.）為此敦促數百名高階警官「禮貌性辭職」，配合調查。對此，菲律賓警察總長阿祖林（Rodolfo Azurin Jr.）在5日（週四）表示，他已提出辭呈，並鼓勵其他高階警員辭職，以重新獲得公眾信任。
《美聯社》和《馬尼拉時報》報導，菲律賓官方調查發現，有處理毒品的警察執法人員被發現涉入毒品交易。此事爆發後，官方為改善菲律賓的警方形象並整頓內部，內政部長阿巴洛斯在4日（週三）表示，呼籲所有高階警官進行「禮貌性辭職」（courtesy resignations）。
阿巴洛斯指出，提出辭職的警員可以繼續工作，但他們過往的工作記錄將會由一個5人委員會進行審查評估。據稱，此委員會的成員將由總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）選任。阿巴洛斯說，「只要不參與（毒品交易），就沒有什麼好擔心的。」他也指出，任何不提出辭職的人皆會「受到質疑」。
對此，菲律賓警察總長阿祖林在5日時於記者會上表示，那些願意提交「禮貌性辭職」的人將繼續留任，除非總統小馬可仕在調查後決定接受他們的辭呈。他說，「雖然這個狀況可能不在菲律賓國家警察的紀律機制之內，但由於情況緊急，因此將如此進行。」
阿祖林也在記者會上為警方高層辯護。他指稱，在100多名高階警官中，只有不到10人因涉嫌從事非法毒品交易而接受調查。此外，阿祖林指出，他已要求5人委員會要公平、客觀地評估高階警官與非法毒品交易的可能狀況。
不過，阿巴洛斯呼籲警察高層辭職的說法也引發質疑和擔憂。有人表示，此舉可能會打擊公正從事工作警官的士氣。
阿巴洛斯明確指出，警方存在內部問題，所以敦促高階警官辭職的激進舉動是必要的。不過，人權組織擔憂，這個作法會破壞菲律賓的刑事司法系統。
《半島電視台》也指出，菲律賓官方祭出此類嚴厲手段整頓菲律賓警察部隊，已非第一次。在前總統羅慕斯（Fidel Ramos）執政時期，菲律賓官方就曾在1990年代初期鎮壓警方，命令所有56歲以上或服務30年以上的警察辭職。當時，菲律賓國家警察局長和其他9名高級官員因此辭職。
新聞來源
- Philippine police chief offers to quit over drug-linked cops（美聯社）
- PNP chief resigns to start 'cleansing'（馬尼拉時報）
- Senior Philippine police urged to resign to ‘cleanse’ force（半島電視台）
- PNP chief calls for ‘objective, apolitical’ review process for officers amid cleansing efforts（CNN）
- 菲律賓整肅警方貪腐勢力 當局籲高階警官請辭（中央社）
延伸閱讀
- 中菲聯合聲明：南海爭議非雙邊關係的全部，盼早日達成「南海行為準則」
- 習近平會小馬可仕同意重啟油氣談判，同意友好協商處理「海上問題」
- 美國斥資20億元加強菲律賓軍事合作，賀錦麗將訪鄰近南海主權爭議的巴拉望島
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責任編輯：陳曉芙
核稿編輯：杜晉軒
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揭開數字「16」的奧秘：平衡成就完美，以絕佳狀態站穩世界舞台！
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16是造就完美平衡的數字，16根羽毛創造出一顆完美的羽球，16年堅持成就了麟洋配的完美平衡。金門酒廠選在麟洋奪金一週年推出紀念酒款，揭開數字16蘊藏的更多奧秘。
你可曾想過「16」是個兼具完美與平衡的數字？
在數學領域，當m與n互為相異整數，16是唯一能讓m與n互為彼此平方的整數，比如說4²=2⁴，4的平方恰好與2的四次方展現完美對稱；而且2²=2x2，由此可知2的平方數可達到絕對對稱。
在運動領域，目前標準羽毛球均由16根羽毛組成，究其原因，16為2的四次方，無論相對於羽球的中心點或中軸線展開，皆能滿足中心對稱或中線對稱的要求。
16根天然羽毛，又遠比8根或32根更能維持羽球的平衡與對稱。8根羽毛間隔太鬆、重量過輕、空氣阻力過小且無法形成足夠的自轉力道，32根羽毛間隔太密、重量過重、空氣阻力過大且不適合飛行；因此16根羽毛的完美平衡，成了現今國際的羽球標準。
由於16根羽毛創造出的間隙相當剛好，重量和體積大小也適合標準羽球拍面，形成的阻力及自轉性皆適宜，對場上飛行時的羽球相當重要。高速飛行時，能讓羽球自轉的重心保持穩定；慢速飛行時，選手若需要技巧性地讓羽球翻滾，也能因中線對稱使技術發揮得更加穩定。
李洋16年堅持，麟洋配讓台灣被看見
16年前，也是台灣羽球國手李洋第一次拿起球拍的起點。
2021年，東奧羽球男雙「麟洋配」勇奪奧運史上首面羽球金牌，「金門之光」李洋與王齊麟共同為台灣寫下羽球里程碑，這般榮耀著實得來不易。
李洋從故鄉金門縣金寧鄉出發，十年蟄伏，歷經負傷中斷、自我懷疑卻從未放棄。永不放棄的堅持，一如李洋16年前拿起球拍的瞬間；2016年他在越南首度拿下國際賽冠軍，2019年起以麟洋配之姿一路過關斬將，最後登上奧運最高殿堂。
球不落地，絕不放棄。經歷磨練與低潮的爐火淬煉，金門之子李洋在羽球生涯中領悟「堅持很難，放棄只要一瞬間」，浴火重生的鳳凰自灰燼中振翅飛起，一路飛越歷史中遭烽火波及的金門及後期的轉型開創，讓台灣被世界看見；如同金門酒廠70年來的經久彌新，始終秉持釀酒初心，以金門高粱酒揚名世界。
麟洋一戰成名，紀念酒款聞「酩」世界
羽球因16根羽毛成就完美平衡，李洋因16年磨礪而鍛鍊成金。
金門酒廠選在麟洋奪金一週年，以16這個特別的數字推出「李洋16」紀念酒。16面切割面玻璃瓶身、1.6公升瓶裝、16根金色鳳羽環繞其上，再特選16年儲陳窖藏老酒；從瓶身設計到酒基選用皆呼應數字16，更添加雙倍食用金箔，與金羽內外呼應出璀璨的完美臻品。
外包裝禮盒採開盒式設計，呈現出金酒的大器風範，極具收藏價值。每一瓶李洋16紀念酒皆擁有專屬編號及李洋簽名小卡，並附贈兩只水晶鬱金香杯，搭配專屬LED燈座。當燈光照射多面瓶身，金箔於酒液中旋轉擺動，金黃光彩的絢麗奪目，有如鳳凰般貴氣非凡。
與此同時，金酒也挑戰極致玻璃工藝，以羽毛球造型設計出相當吸睛的「麟洋LIVE YOUNG」紀念酒。16面切角錐形酒瓶設計，忠實還原了16根羽毛組成的羽球造型，是金酒向李洋、王齊麟兩位金牌英雄的絕佳默契致敬，也是金酒不斷挑戰自我的展現。
「麟洋LIVE YOUNG」紀念酒瓶身鑲有金色閃電造型的「LY」字樣，從瓶蓋一氣呵成貫穿至瓶底，直線俐落的潮流風格，象徵麟洋配以迅雷不及掩耳的速度，攀升至世界排名並成為金牌搭擋；也如同金門酒廠位於資源有限的小島，卻能屢獲世界烈酒大獎，聞「酩」世界。
「LY」不只是「LING & YANG」，也是永久保存麟洋配奪金感動的「LIVE YOUNG」，兩位球員的絕佳默契讓羽球雙打的完美平衡得以展現，台灣羽球於體壇最高殿堂奪金的興奮與激動，令這款酒獨具珍藏價值！
中式白酒標竿，傳承古法釀製的完美平衡
金酒傳承古法釀製，採用「固態發酵」，能使釀製的酒質風味和口感更為豐富，儲放於不銹鋼桶或陶罈內。
金門高粱酒的酒質晶瑩透亮，口感協調平衡、清香純正，金酒自2016年首度參加國際賽事，屢獲國際大獎殊榮，品質深受肯定。2022年適逢金門酒廠建廠70週年，於美國舊金山烈酒競賽中更奪得8項金牌肯定，連續7年獲得國際賽大獎的肯定，獲獎作品橫跨多個年份、酒度，徹底彰顯國際一流酒廠的豐富性與完整性。
對李洋來說，16是拿下台灣史上第一個奧運羽球金牌的數字；對金酒來說，16蘊含著釀酒古法技術的2次發酵、2次蒸餾，如同2²=2x2，2的平方數能達到絕對對稱的完美情況。金門酒廠持續建構中式白酒消費新文化，建廠70週年之際，以「70如金、經久彌新」的品牌主張，堅持遵循古法釀製的平衡才能成就完美，繼續以絕佳狀態站穩世界舞台！