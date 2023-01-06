2023/01/06,
印太

菲律賓官方要求涉入毒品交易的高階警官「禮貌性辭職」，警察總長已提出辭呈

菲律賓官方要求涉入毒品交易的高階警官「禮貌性辭職」，警察總長已提出辭呈
圖為2018年11月，菲律賓警方聚集在馬尼拉準備搜查馬尼拉市監獄的毒品。Photo Credit: GettyImages

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菲律賓警察總長阿祖林在5日時於記者會上表示，那些願意提交「禮貌性辭職」的人將繼續留任，除非總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）在調查後決定接受他們的辭呈。不過，阿祖林也在記者會上為警方高層辯護。他指稱，在100多名高階警官中，只有不到10人因涉嫌從事非法毒品交易而接受調查。

菲律賓官方近日在肅清警方涉入非法毒品交易和貪腐的狀況，內政部長阿巴洛斯（Benjamin Abalos Jr.）為此敦促數百名高階警官「禮貌性辭職」，配合調查。對此，菲律賓警察總長阿祖林（Rodolfo Azurin Jr.）在5日（週四）表示，他已提出辭呈，並鼓勵其他高階警員辭職，以重新獲得公眾信任。

美聯社》和《馬尼拉時報》報導，菲律賓官方調查發現，有處理毒品的警察執法人員被發現涉入毒品交易。此事爆發後，官方為改善菲律賓的警方形象並整頓內部，內政部長阿巴洛斯在4日（週三）表示，呼籲所有高階警官進行「禮貌性辭職」（courtesy resignations）。

阿巴洛斯指出，提出辭職的警員可以繼續工作，但他們過往的工作記錄將會由一個5人委員會進行審查評估。據稱，此委員會的成員將由總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）選任。阿巴洛斯說，「只要不參與（毒品交易），就沒有什麼好擔心的。」他也指出，任何不提出辭職的人皆會「受到質疑」。

對此，菲律賓警察總長阿祖林在5日時於記者會上表示，那些願意提交「禮貌性辭職」的人將繼續留任，除非總統小馬可仕在調查後決定接受他們的辭呈。他說，「雖然這個狀況可能不在菲律賓國家警察的紀律機制之內，但由於情況緊急，因此將如此進行。」

阿祖林也在記者會上為警方高層辯護。他指稱，在100多名高階警官中，只有不到10人因涉嫌從事非法毒品交易而接受調查。此外，阿祖林指出，他已要求5人委員會要公平、客觀地評估高階警官與非​​法毒品交易的可能狀況。

不過，阿巴洛斯呼籲警察高層辭職的說法也引發質疑和擔憂。有人表示，此舉可能會打擊公正從事工作警官的士氣。

阿巴洛斯明確指出，警方存在內部問題，所以敦促高階警官辭職的激進舉動是必要的。不過，人權組織擔憂，這個作法會破壞菲律賓的刑事司法系統。

半島電視台》也指出，菲律賓官方祭出此類嚴厲手段整頓菲律賓警察部隊，已非第一次。在前總統羅慕斯（Fidel Ramos）執政時期，菲律賓官方就曾在1990年代初期鎮壓警方，命令所有56歲以上或服務30年以上的警察辭職。當時，菲律賓國家警察局長和其他9名高級官員因此辭職。

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責任編輯：陳曉芙
核稿編輯：杜晉軒


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