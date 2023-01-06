菲律賓官方要求涉入毒品交易的高階警官「禮貌性辭職」，警察總長已提出辭呈

菲律賓官方近日在肅清警方涉入非法毒品交易和貪腐的狀況，內政部長阿巴洛斯（Benjamin Abalos Jr.）為此敦促數百名高階警官「禮貌性辭職」，配合調查。對此，菲律賓警察總長阿祖林（Rodolfo Azurin Jr.）在5日（週四）表示，他已提出辭呈，並鼓勵其他高階警員辭職，以重新獲得公眾信任。

《美聯社》和《馬尼拉時報》報導，菲律賓官方調查發現，有處理毒品的警察執法人員被發現涉入毒品交易。此事爆發後，官方為改善菲律賓的警方形象並整頓內部，內政部長阿巴洛斯在4日（週三）表示，呼籲所有高階警官進行「禮貌性辭職」（courtesy resignations）。

STATEMENT: The call of Interior Secretary Benhur Abalos for all full police colonels and generals of the PNP to submit their courtesy resignations is a distraction from pressing issues and a half-baked response to the clamor for accountability over the bloody war on drugs. 🧵 pic.twitter.com/SGqmOCXmse — Gabriela Partylist (@GabrielaWomenPL) January 5, 2023

阿巴洛斯指出，提出辭職的警員可以繼續工作，但他們過往的工作記錄將會由一個5人委員會進行審查評估。據稱，此委員會的成員將由總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）選任。阿巴洛斯說，「只要不參與（毒品交易），就沒有什麼好擔心的。」他也指出，任何不提出辭職的人皆會「受到質疑」。

對此，菲律賓警察總長阿祖林在5日時於記者會上表示，那些願意提交「禮貌性辭職」的人將繼續留任，除非總統小馬可仕在調查後決定接受他們的辭呈。他說，「雖然這個狀況可能不在菲律賓國家警察的紀律機制之內，但由於情況緊急，因此將如此進行。」

BREAKING: Nagsumite na ng courtesy resignation si PNP Chief Police General Rodolfo Azurin nitong Huwebes.



Ito ay matapos ang panawagan ni DILG Secretary Benhur Abalos sa senior PNP officials na magsumite ng courtesy resignation. pic.twitter.com/5rF517uvkF — ABS-CBN News (@ABSCBNNews) January 5, 2023

阿祖林也在記者會上為警方高層辯護。他指稱，在100多名高階警官中，只有不到10人因涉嫌從事非法毒品交易而接受調查。此外，阿祖林指出，他已要求5人委員會要公平、客觀地評估高階警官與非​​法毒品交易的可能狀況。

不過，阿巴洛斯呼籲警察高層辭職的說法也引發質疑和擔憂。有人表示，此舉可能會打擊公正從事工作警官的士氣。

阿巴洛斯明確指出，警方存在內部問題，所以敦促高階警官辭職的激進舉動是必要的。不過，人權組織擔憂，這個作法會破壞菲律賓的刑事司法系統。

《半島電視台》也指出，菲律賓官方祭出此類嚴厲手段整頓菲律賓警察部隊，已非第一次。在前總統羅慕斯（Fidel Ramos）執政時期，菲律賓官方就曾在1990年代初期鎮壓警方，命令所有56歲以上或服務30年以上的警察辭職。當時，菲律賓國家警察局長和其他9名高級官員因此辭職。

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責任編輯：陳曉芙

核稿編輯：杜晉軒