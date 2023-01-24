讀〈與陳伯之書〉：為什麼我們要看古代的說服文？直接去上坊間的談判課是不是更有意義？
我們想讓你知道的是
當初想寫這篇文章，是因為歷史科的同仁問我，到底為什麼要上〈與陳伯之書〉。而我的答案其實是「招降信的生成時間很重要」，因為那是個招降絕佳的時機點。我們除了要知道這封信的說服技巧，也同樣需要知道它生成的背景。說服技巧並不是學了就萬用，還有時機的問題。
文：張小琳
一封著名的招降信
〈與陳伯之書〉曾經是30篇核心古文之一。
在形式上，這是一篇駢文；而高中國文鮮少閱讀駢文，若站在認識中國文體的角度來看，有其必要。
而在內容上，這是一篇說服文。說服與溝通本來就涉及表達，而表達又是國文課的教學重點之一，合情合理。
至於被抽換的原因就不得而知。不過，若是讓我把核心古文30篇刪到15篇，這篇文章確實也在我的刪除之列。
我刪除的原因是：這一篇文章生成的時間點，比它本身運用的說服技巧以及文字鋪陳技巧更為重要；雖然作者邱遲寫來文情並茂，但是收信者陳伯之本身目不識丁。那些蘊藏在文字之下的波動，陳伯之究竟能體會多少？我們不得而知。
有段時間我一直很疑惑，為何我們讀了經典的說服文章，卻仍然說服不了任何人？如果讀說服文章的目的在於習得說服技巧，那麼我們為什麼要看古代的說服文？去上談判課，或是坊間相關的談判、說服書籍，是不是更有意義？
看古代的說服文好處是因為事已完結，因此我們可以看見完整的來龍去脈，也可以從不同的角度進行分析，而得以分析所謂的「說服技巧」，可以起到多大的作用。
是信的作用，還是拳頭的作用？
在進一步討論「招降信生成的時間點」以及「說服技巧的作用」之前，我們先來看陳伯之的故事：
陳伯之為南朝齊人，幼時力大無比，十三歲時就偷割鄰居的稻子過日子，後在鍾離以盜劫為生，搶劫時被船主割去左耳，隨同鄉車騎將軍王廣之征討齊安陸王蕭子敬有功，升冠軍將軍。南朝齊末為江州刺史。
後來，蕭衍廢齊和帝自立，建立梁朝，伯之投降於梁，擔任鎮南將軍、江州刺史。陳伯之不識字，大事往往取決於鄧繕、戴永忠等人。天監元年（502年），陳伯之與蕭衍有隙，鄧繕勸說陳伯之叛梁，於是舉兵叛變。梁武帝（蕭衍）命王茂攻討陳伯之，陳伯之只得渡江投奔北魏。封為平南將軍、都督淮南諸軍事
天監四年（505年），南朝梁臨川王蕭宏率大軍北伐，命諮議參軍邱遲寫信招降陳伯之，信中有「暮春三月，江南草長，雜花生樹，群鶯亂飛」之名句，即《與陳伯之書》，陳伯之率八千人在壽陽歸降於梁，封為驍騎將軍。
（改寫自：維基百科）
藉由上述文字，我們不妨說陳伯之是個有勇力，缺謀略與道義的人。在短短數年間，先是背叛齊投靠梁、接著是背叛梁投靠北魏，最後又背叛北魏投靠梁。
而國文課本的參考資料，對於上述的史料著墨較少，反而是對於丘遲的信給予高度的讚賞：
天監四年，梁臨川王 蕭宏北征，陳伯之領兵抵抗。蕭宏命丘遲修書勸降，信中曉諭義理，陳列利害，分析情勢。陳伯之得書後，於天監五年擁兵八千歸降。作者深諳遊說之道，兼以文才卓越，措辭誠懇，所言委曲盡致，入情入理，故能傳誦不絕。（來源：翰林補充教材）
以前讀這些資料總會覺得這些賞析背後要說的是：陳伯之投降的原因就是因為這封扭轉局勢的招降信。雖然陳伯之不識字，但是有人能轉述給他聽的話，一定還是會打動他。
但是從先前補充的史料，我們似乎又能為陳伯之的投降找到更多原因。包含他這個人的言行個性，以及當時的局勢；根據《南史・梁書卷》的記載，南朝梁這次的出兵軍容盛大，北魏以為前所未有：「宏以帝之介弟，所領皆器械精新，軍容甚盛，北人以為百數十年所未之有」。
招降信的生成時間點
至此，我們不妨來想像下列情境：
陳伯之看見梁朝大軍集結，覺得大勢不妙，猶豫著下一步該怎麼走才能保全性命。心想：「不管是梁朝也好，北魏也罷，我陳伯之就是力大能打，我也只求以自己這番本事，在變動的局勢中求得好生活。」
陳伯之在思考的時候，南朝梁的陣營中，一群人也正在進行沙盤推演：
「這次軍隊集結真的起到威嚇作用。開戰之前，我們還能做什麼事展現威風？」
「北魏有個曾經在梁朝擔任過將軍的陳伯之，如果能讓他投降，對於兩方軍隊氣勢的消長，可能也會產生影響。」
「那要怎麼讓他投降？」
「陳伯之本來就不是個仁愛忠義之輩，反而唯利是圖，那就跟他說，投降後不會追究他之前曾經背叛梁，讓他安心。」
「這是個好辦法，那麼就由丘遲寫一封招降信，告訴陳伯之：安心投降，不會有事的。」
於是，寫招降信的任務，就到了丘遲手裡，在他筆下，化作流傳千古的〈與陳伯之書〉。
收到信的陳伯之，一來找到了下一步的行動方向（投降），二來也能安心，投降後不會有什麼事。
丘遲這封信寫得好不好呢？當然是好的，但更重要的是這封招降信寫出的時間點，沒有早一步，也沒有晚一步，就在大家認為蕭宏率領精銳部隊前往北魏的時候，出現了。
蕭宏部隊真的那麼強嗎？根據《南史・梁書卷》記載，當時北魏人眼中蕭宏的軍隊是「北人以為百數十年所未之有」，而實際上這次北征卻是以：「洛口軍潰，宏棄眾走。其夜暴風雨，軍驚，宏與數騎逃亡。諸將求宏不得，眾散而歸。棄甲投戈，填滿水陸」作結（意思是軍隊大敗，拋棄武器逃走）（有種看見俄羅斯軍隊的既視感）
但這也是後話。只是，如果丘遲的信晚一步寫成，恐怕也無法招降了吧。
說服技巧的作用
從說服的技巧來看〈與陳伯之書〉，確實到位。而我覺得丘遲在這封信表達最重要的三個訊息是：
（一）不是你的錯
尋君去就之際，非有他故，直以不能內審（審查考慮）諸己，外受流言沉迷（沉醉迷戀）猖獗（狂妄放肆），以至於此。
白話：你投降於北魏是因為聽信壞人的謠言。
（二）保證不傷你
聖朝赦罪責功，棄瑕錄用，推赤心於天下，安反側於萬物，將軍之所知，不假僕一二談也。
白話：當今皇帝很寬容，你回來妥妥的，穩穩的，不會被罰。
（三）回來給賞賜
今功臣名將，雁行有序（朝中百官排列有序，如雁陣行列），佩紫懷黃（佩帶繫有紫綬的金印），讚帷幄之謀（協助軍事謀略。讚，通「贊」，佐助。帷幄，ㄨㄟˊ ㄨㄛˋ，軍帳）；乘軺建節（乘坐輕車，豎立旄節。軺，ㄧㄠˊ，兩匹馬拉的輕便小車。建節，將旄節插在車上），奉疆埸之任（承擔守衛邊疆的重任。埸，ㄧˋ，邊界）。並刑馬作誓（古代結盟，殺馬見血，以示守信不悔。刑，殺。），傳之子孫。
白話：我們對功臣都很好的。
【PS：我以為這段講得頗為隱晦，丘遲只是說「你看，我們對功臣那麼好」，但並沒有保證陳伯之也能得到相同待遇。根據史料，陳伯之歸降後，其實梁朝奪了他的軍權，只給他一個閒職。後來陳伯之就死在梁。】
由古思今
當初想寫這篇文章，是因為歷史科的同仁問我，到底為什麼要上〈與陳伯之書〉。而我的答案其實是「招降信的生成時間很重要」，因為那是個招降絕佳的時機點。我們除了要知道這封信的說服技巧，也同樣需要知道它生成的背景。說服技巧並不是學了就萬用，還有時機的問題。
而我恰好也在去（2022）年11月3日讀到一則新聞，談到土耳其總統認為俄國戰敗是必然的，因此希望普亭接受談和。
當時我就在想，如果有人能在這個時間點寫一封厲害的「勸和信」給普亭，會不會真的能讓普亭願意與烏克蘭談和？
當然這件事情沒有發生。但是回頭看丘遲給陳伯之的保證：「不是你的錯，不會追究你的責任」，這些保證實在無法給普亭啊。
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民團緊盯菸防法公告前準備工作，籲完善健康風險評估與申報機制
我們想讓你知道的是
菸害防制法修正案雖三讀通過，然真正的挑戰才剛開始，民團表示將含淚監督，呼籲政府重視健康風險評估以及申報機制等配套措施，以維護國人健康。
逾十數年未修的菸害防制法，歷經5次立院朝野協商，總算在本月12日通過三讀，達成加熱菸載具嚴管、禁絕加味菸、圖文警示提升至50%、校園全面禁菸等重大變革，確立台灣朝禁止電子煙、嚴管加熱菸方向前進。為呼籲政府重視健康風險評估等各項配套措施之落實，確實維護國民健康，全國家長會長聯盟、台灣醫界菸害防制聯盟及董氏基金會等台灣拒菸聯盟團體也緊急在農曆年前召開記者會提醒政府，新法中，包括「類菸品」、「指定菸品」、「健康風險評估」等用字模糊不清，等於讓主管機關留有很大「空白授權」空間。法令正式公告前，務必審慎進行把關。
健康風險評估：一套評估安全容許濃度的健康科學
健康風險評估屬於一門攸關人體健康的系統性風險管理，目的在於決定如何管制醫藥品、食品、化粧品、農藥、生活及職場環境中存在之化學物質最大殘留濃度（Maximum Residue Level, MRL），亦即安全容許濃度，以建立危害人體健康之風險及效益分析（risk and benefit analysis）。健康風險評估的建立原因，通常是體系中出現了過去不曾經歷或不曾被發現的新有害物質，台灣過去較知名的健康風險評估建立經驗，包括塑化劑食品事件、含萊克多巴胺之美牛與美豬開放事件、日本福島食品等事件等。
訴諸科學證據，健康風險評估乃為國人把關的重要關鍵
健康風險評估之所以重要，在於講究科學證據，為爭議政策提供最核心的決策基礎。較著名的健康風險評估應用，是在2011年台灣發生的塑化劑食品安全事件，起因為部分食品上游原料供應商在常見的合法食品添加物「起雲劑」中，使用廉價的工業用塑化劑（非食用添加物）以撙節成本。最終，衛福部提出健康風險評估研究數據，由國內各領域專家於2011年6月21日達成初步共識，比照歐盟標準，依據科學證據針對5種常用塑化劑，定出每人、每日、每公斤體重容忍值〈TDI〉，例如DEHP容忍值為50微克、DBP容忍值為10微克等。
2020年8月28日，總統蔡英文宣布開放萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，即表明政策決定絕對不會以國民健康作為交換，而是以在科學證據累積充分的情況下，政府已經做好完整的國人風險評估及配套措施，確保食品安全及豬農生計不受影響的前提下所做出的決定。
美豬健康風險評估，涵蓋不同層面之敏感族群
含萊克多巴胺之美國豬肉進口爭議長達15年，主要爭議則在於國人飲食習慣與他國不同，畢竟豬肉在華人飲食料理中是相當廣泛使用的食材。以2019年為例，美國單人每年平均吃下近24公斤豬肉；台灣則為39公斤。此外，國人比外國人嗜吃內臟，尤其坐月子中的婦女等，專家因此呼籲應該針對國人飲食習慣，以及心血管疾病患者等高風險族群，進行健康風險評估。食藥署最終委託成大醫學院環境醫學研究所/環境微量毒物研究中心完成「108食用肉品暴露萊克多巴胺之健康風險評估報告」，特別針對不同年齡層民眾、敏感族群進行分析，包括小孩、幼兒、青少年、成年人、老人以及育齡與正在坐月子的婦女，進行針對豬萊克多巴胺的殘留容許量標準，方才消除各界疑慮。
必須重視在地證據 台灣人基因易感性也必須納入評估
除客觀環境因素，跨人種的易感性基因差異也是健康風險評估的重要環節，畢竟人種基因可能導致受化學成分影響程度產生差異。近期著名例子，在於國健署所提出近五成台灣人患有酒精不耐症（Alcohol Intolerance）基因缺陷。酒精不耐症是一種先天的基因缺陷，導致人體內缺乏乙醛去氫酶(Aldehyde Dehydrogenase, ALDH2)，無法正常代謝酒精轉化成的乙醛。前國健署署長王英偉在任時即指出，台灣人酒精代謝基因缺陷機率高居世界第一，飲酒將大幅提高罹患癌症的機率，重度飲酒者得到食道癌的風險甚至可高達50倍，因此呼籲台灣人飲酒習慣不應比照外國標準。
2018年政府針對新型庫賈氏症提出的「美國進口牛肉相關產品健康風險評估報告」，即考慮人種易感性基因型分佈的差異，並根據國家攝食資料庫公告之細項食物攝食量計算國人食用美國牛肉的潛在健康風險。而過去由國家衛生研究院、中研院領導之台灣肺癌遺傳流行病學研究團隊，也陸續找出數種肺癌的易感基因（predisposing gene），包括第10號染色體的 VTI1A、第6號染色體的ROS1-DCBLD1和HLA class II、第5號染色體的TERT、第3號染色體的TP63等都是易感的基因位點，都可能因為空污、菸害、職場環境提高罹癌機率。
加熱菸內含多種新化學物質，政府應召集跨領域專家協助審查
根據董氏基金會提供資料顯示，2020年沙烏地阿拉伯的學術機構研究發現，加熱菸產生的氣霧 (aerosol) 中，共含62種化學物質；其中丁二酮(diacetyl)、乙酰基丙酰基(2,3-pentanedione)、鄰苯二甲酸二辛酯(diethylhexyl phthalate )等。董氏基金會因此曾提出質疑，加熱菸還有多少化學物質未被揭露？如何擴散？需要更多證據予以驗證。
以歐盟為例，要求菸商必須於申請新興菸品產品上市前，提出詳盡的檢驗報告，方才能予以核准。訴諸科學證據需要體系的建立，畢竟連國健署署長吳昭軍都在菸防法協商現場都承認，確實國健署連其他國家怎麼進行健康風險評估都不清楚。
台灣醫界菸害防制聯盟祕書長郭斐然呼籲，因應加熱菸之特殊性質，必須建立指定菸品之健康影響評估，此外也應同步修正「菸品資料申報辦法」，增加應申報項目。郭斐然指出，依據國際的經驗及資料，加熱菸菸草柱的添加物一直成謎，尤其是添加物的相關毒性資料是否完備，政府是否已掌握這些資料並要求菸商要如實申報，同時政府是否具有查核的能力？專家也指出，新興菸品必須在研究上需要更多時間累積數據，除了參考國外研究外，台灣自己應該要對新興菸品進行健康風險評估，一旦有了風險評估，才能衡量這些菸品的危害加以把關。
林奕華呼籲：盼國健署勿忘為國民健康把關的初心
儘管國健署草案由原先電子煙、加熱菸雙禁改為後來一禁一開的版本，對雙禁陣營造成巨大打擊，但是林奕華委員依然想提醒各界：反制菸害對國民健康所造成的影響，才是這次修法的主要目標，也呼籲國健署、各黨立委，即便在修法完成後，也毋忘修法初衷，繼續為國民健康把關。她更進一步表示，無論結果如何，菸害防制還是要以教育為本，才能達到從源頭阻絕菸品對年輕世代的傷害，這也是她會持續努力的方向。
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