東協系列峰會對台灣的啟示：從南韓的新南方政策，思考台灣之印太戰略
我們想讓你知道的是
尹錫悅上臺之後，在應對全球情勢方面，仍將延續前總統文在寅的新南方政策，形成「新南方政策2.0」的新模式，強調與美國的印太戰略對接，並推出韓版的印太戰略。相信臺灣新南向政策往後將可擴大與南韓的新南方政策2.0合作的機會，進一步與民主盟友相結合。
文：陳尚懋（佛光大學公共事務學系教授兼國際長）
柬埔寨、印尼與泰國分別於2022年11月舉辦東協系列峰會、G20峰會，以及APEC峰會，一時之間東南亞成為全世界矚目焦點。2022年東協系列峰會的主題為「東協：共同應對挑戰」（ASEAN A.C.T.: Addressing Challenges Together），希望能實現整個地區的和諧、和平與繁榮，討論主題聚焦為疫後復甦、區域安全、全球通膨、氣候變遷等。
在11月10至13日為期四天的議程中，共舉行第40屆和第41屆東協峰會、第25屆東協—中國峰會、第25屆東協—日本峰會、第23屆東協—韓國峰會、第25屆東協加三峰會、東協—印度峰會、第10屆東協—美國峰會、第2屆東協—澳洲峰會、東協—加拿大峰會，以及第17屆東亞峰會等，會議成果受到全世界關注，大大提升東協的國際地位。
從南韓的新南方政策2.0思考台灣之印太戰略
在東協峰會之後，共發布幾項聲明，包括：「東協：共同應對挑戰」東協峰會願景聲明、東協成立55週年聲明、關於緬甸五點共識之回顧與決定聲明、關於東協印太展望四大優先領域的宣示、關於南海各方行為宣言20週年共同聲明，以及關於東帝汶申請加入東協聯合聲明，原則上接受東帝汶為東協第11個成員國，給予東帝汶觀察員地位，並允許東帝汶參加所有東協會議。而在與其他國家的峰會中，大多提及東協印太展望與這些國家的印太戰略共享基本原則。其中，韓國新任總統尹錫悅更宣布將推出基於自由、和平、繁榮三大原則的「韓版印太戰略」。
先前南韓總統文在寅推動新南方政策，透過人民（People）、和平（Peace）與繁榮（Prosperity）的3P共同體概念，希望可以將經濟合作的對象轉移至東南亞國家，降低選邊站的壓力，維持自身戰略自主，同時可以擴大與國際的連接，提升南韓的國際影響力。尹錫悅上臺之後，在應對全球情勢方面，仍將延續新南方政策，形成「新南方政策2.0」的新模式，強調與美國的印太戰略對接，並推出韓版的印太戰略。相信台灣新南向政策往後將可擴大與南韓的新南方政策2.0合作的機會，進一步與民主盟友相結合。據此，台灣應可思考臺版的印太戰略為何？
南海議題仍為峰會焦點
另外，在此次峰會中，也特別針對南海議題進行討論。中國一帶一路倡議在過去的發展過程中，可明顯看出陸上絲綢之路發展較為穩定，海上絲綢之路的發展則受到限制，例如：泰國克拉運河開挖遙遙無期，讓中共頗為挫折等。為此中共考量到南海對於其海運的重要性，這幾年不斷強化其海軍實力，進行軍備擴張，自然也引發東南亞部分國家的憂慮，中共原本寄望能在此次柬埔寨擔任東協輪值主席國的大好機會，一舉通過南海行為準則，但最後仍事與願違。
顯見美國這幾年對於南海相關資源的投入與關注，也讓南海問題成為此次峰會的關切點，更將在往後成為中美兩強在東南亞競逐的重要議題。然而，台灣在南海議題中又將如何避免被邊緣化？恐怕也需要政府整體的思考。
本文獲《一路向南：東協政經研究資訊平台》授權刊登，原文請見此
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
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揭開數字「16」的奧秘：平衡成就完美，以絕佳狀態站穩世界舞台！
我們想讓你知道的是
16是造就完美平衡的數字，16根羽毛創造出一顆完美的羽球，16年堅持成就了麟洋配的完美平衡。金門酒廠選在麟洋奪金一週年推出紀念酒款，揭開數字16蘊藏的更多奧秘。
你可曾想過「16」是個兼具完美與平衡的數字？
在數學領域，當m與n互為相異整數，16是唯一能讓m與n互為彼此平方的整數，比如說4²=2⁴，4的平方恰好與2的四次方展現完美對稱；而且2²=2x2，由此可知2的平方數可達到絕對對稱。
在運動領域，目前標準羽毛球均由16根羽毛組成，究其原因，16為2的四次方，無論相對於羽球的中心點或中軸線展開，皆能滿足中心對稱或中線對稱的要求。
16根天然羽毛，又遠比8根或32根更能維持羽球的平衡與對稱。8根羽毛間隔太鬆、重量過輕、空氣阻力過小且無法形成足夠的自轉力道，32根羽毛間隔太密、重量過重、空氣阻力過大且不適合飛行；因此16根羽毛的完美平衡，成了現今國際的羽球標準。
由於16根羽毛創造出的間隙相當剛好，重量和體積大小也適合標準羽球拍面，形成的阻力及自轉性皆適宜，對場上飛行時的羽球相當重要。高速飛行時，能讓羽球自轉的重心保持穩定；慢速飛行時，選手若需要技巧性地讓羽球翻滾，也能因中線對稱使技術發揮得更加穩定。
李洋16年堅持，麟洋配讓台灣被看見
16年前，也是台灣羽球國手李洋第一次拿起球拍的起點。
2021年，東奧羽球男雙「麟洋配」勇奪奧運史上首面羽球金牌，「金門之光」李洋與王齊麟共同為台灣寫下羽球里程碑，這般榮耀著實得來不易。
李洋從故鄉金門縣金寧鄉出發，十年蟄伏，歷經負傷中斷、自我懷疑卻從未放棄。永不放棄的堅持，一如李洋16年前拿起球拍的瞬間；2016年他在越南首度拿下國際賽冠軍，2019年起以麟洋配之姿一路過關斬將，最後登上奧運最高殿堂。
球不落地，絕不放棄。經歷磨練與低潮的爐火淬煉，金門之子李洋在羽球生涯中領悟「堅持很難，放棄只要一瞬間」，浴火重生的鳳凰自灰燼中振翅飛起，一路飛越歷史中遭烽火波及的金門及後期的轉型開創，讓台灣被世界看見；如同金門酒廠70年來的經久彌新，始終秉持釀酒初心，以金門高粱酒揚名世界。
麟洋一戰成名，紀念酒款聞「酩」世界
羽球因16根羽毛成就完美平衡，李洋因16年磨礪而鍛鍊成金。
金門酒廠選在麟洋奪金一週年，以16這個特別的數字推出「李洋16」紀念酒。16面切割面玻璃瓶身、1.6公升瓶裝、16根金色鳳羽環繞其上，再特選16年儲陳窖藏老酒；從瓶身設計到酒基選用皆呼應數字16，更添加雙倍食用金箔，與金羽內外呼應出璀璨的完美臻品。
外包裝禮盒採開盒式設計，呈現出金酒的大器風範，極具收藏價值。每一瓶李洋16紀念酒皆擁有專屬編號及李洋簽名小卡，並附贈兩只水晶鬱金香杯，搭配專屬LED燈座。當燈光照射多面瓶身，金箔於酒液中旋轉擺動，金黃光彩的絢麗奪目，有如鳳凰般貴氣非凡。
與此同時，金酒也挑戰極致玻璃工藝，以羽毛球造型設計出相當吸睛的「麟洋LIVE YOUNG」紀念酒。16面切角錐形酒瓶設計，忠實還原了16根羽毛組成的羽球造型，是金酒向李洋、王齊麟兩位金牌英雄的絕佳默契致敬，也是金酒不斷挑戰自我的展現。
「麟洋LIVE YOUNG」紀念酒瓶身鑲有金色閃電造型的「LY」字樣，從瓶蓋一氣呵成貫穿至瓶底，直線俐落的潮流風格，象徵麟洋配以迅雷不及掩耳的速度，攀升至世界排名並成為金牌搭擋；也如同金門酒廠位於資源有限的小島，卻能屢獲世界烈酒大獎，聞「酩」世界。
「LY」不只是「LING & YANG」，也是永久保存麟洋配奪金感動的「LIVE YOUNG」，兩位球員的絕佳默契讓羽球雙打的完美平衡得以展現，台灣羽球於體壇最高殿堂奪金的興奮與激動，令這款酒獨具珍藏價值！
中式白酒標竿，傳承古法釀製的完美平衡
金酒傳承古法釀製，採用「固態發酵」，能使釀製的酒質風味和口感更為豐富，儲放於不銹鋼桶或陶罈內。
金門高粱酒的酒質晶瑩透亮，口感協調平衡、清香純正，金酒自2016年首度參加國際賽事，屢獲國際大獎殊榮，品質深受肯定。2022年適逢金門酒廠建廠70週年，於美國舊金山烈酒競賽中更奪得8項金牌肯定，連續7年獲得國際賽大獎的肯定，獲獎作品橫跨多個年份、酒度，徹底彰顯國際一流酒廠的豐富性與完整性。
對李洋來說，16是拿下台灣史上第一個奧運羽球金牌的數字；對金酒來說，16蘊含著釀酒古法技術的2次發酵、2次蒸餾，如同2²=2x2，2的平方數能達到絕對對稱的完美情況。金門酒廠持續建構中式白酒消費新文化，建廠70週年之際，以「70如金、經久彌新」的品牌主張，堅持遵循古法釀製的平衡才能成就完美，繼續以絕佳狀態站穩世界舞台！