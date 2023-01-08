2023/01/08,
印太

東協系列峰會對台灣的啟示：從南韓的新南方政策，思考台灣之印太戰略

東協系列峰會對台灣的啟示：從南韓的新南方政策，思考台灣之印太戰略
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我們想讓你知道的是

尹錫悅上臺之後，在應對全球情勢方面，仍將延續前總統文在寅的新南方政策，形成「新南方政策2.0」的新模式，強調與美國的印太戰略對接，並推出韓版的印太戰略。相信臺灣新南向政策往後將可擴大與南韓的新南方政策2.0合作的機會，進一步與民主盟友相結合。

文：陳尚懋（佛光大學公共事務學系教授兼國際長）

柬埔寨、印尼與泰國分別於2022年11月舉辦東協系列峰會、G20峰會，以及APEC峰會，一時之間東南亞成為全世界矚目焦點。2022年東協系列峰會的主題為「東協：共同應對挑戰」（ASEAN A.C.T.: Addressing Challenges Together），希望能實現整個地區的和諧、和平與繁榮，討論主題聚焦為疫後復甦、區域安全、全球通膨、氣候變遷等。

在11月10至13日為期四天的議程中，共舉行第40屆和第41屆東協峰會、第25屆東協—中國峰會、第25屆東協—日本峰會、第23屆東協—韓國峰會、第25屆東協加三峰會、東協—印度峰會、第10屆東協—美國峰會、第2屆東協—澳洲峰會、東協—加拿大峰會，以及第17屆東亞峰會等，會議成果受到全世界關注，大大提升東協的國際地位。

從南韓的新南方政策2.0思考台灣之印太戰略

在東協峰會之後，共發布幾項聲明，包括：「東協：共同應對挑戰」東協峰會願景聲明、東協成立55週年聲明、關於緬甸五點共識之回顧與決定聲明、關於東協印太展望四大優先領域的宣示、關於南海各方行為宣言20週年共同聲明，以及關於東帝汶申請加入東協聯合聲明，原則上接受東帝汶為東協第11個成員國，給予東帝汶觀察員地位，並允許東帝汶參加所有東協會議。而在與其他國家的峰會中，大多提及東協印太展望與這些國家的印太戰略共享基本原則。其中，韓國新任總統尹錫悅更宣布將推出基於自由、和平、繁榮三大原則的「韓版印太戰略」。

先前南韓總統文在寅推動新南方政策，透過人民（People）、和平（Peace）與繁榮（Prosperity）的3P共同體概念，希望可以將經濟合作的對象轉移至東南亞國家，降低選邊站的壓力，維持自身戰略自主，同時可以擴大與國際的連接，提升南韓的國際影響力。尹錫悅上臺之後，在應對全球情勢方面，仍將延續新南方政策，形成「新南方政策2.0」的新模式，強調與美國的印太戰略對接，並推出韓版的印太戰略。相信台灣新南向政策往後將可擴大與南韓的新南方政策2.0合作的機會，進一步與民主盟友相結合。據此，台灣應可思考臺版的印太戰略為何？

總統出席新南向高峰論壇（2）
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總統蔡英文2019年30日出席「2019贏在新南向高峰論壇」，致詞表示，新南向政策絕不是空包彈，政府會持續強化力度 ，讓台灣在未來亞洲經濟發展扮演更關鍵角色。

南海議題仍為峰會焦點

另外，在此次峰會中，也特別針對南海議題進行討論。中國一帶一路倡議在過去的發展過程中，可明顯看出陸上絲綢之路發展較為穩定，海上絲綢之路的發展則受到限制，例如：泰國克拉運河開挖遙遙無期，讓中共頗為挫折等。為此中共考量到南海對於其海運的重要性，這幾年不斷強化其海軍實力，進行軍備擴張，自然也引發東南亞部分國家的憂慮，中共原本寄望能在此次柬埔寨擔任東協輪值主席國的大好機會，一舉通過南海行為準則，但最後仍事與願違。

顯見美國這幾年對於南海相關資源的投入與關注，也讓南海問題成為此次峰會的關切點，更將在往後成為中美兩強在東南亞競逐的重要議題。然而，台灣在南海議題中又將如何避免被邊緣化？恐怕也需要政府整體的思考。

本文獲《一路向南：東協政經研究資訊平台》授權刊登，原文請見此

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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒


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