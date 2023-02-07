讀〈馮諼客孟嘗君〉：魯蛇的逆襲，靠的就是一個字「策」

文：張小琳

高中課本的第一男主角

高三上的時候，我會問問班上的同學：學了這麼多作者，你們最想跟高中國文課本中，哪一個古人交往啊？

天下第一等人，范仲淹嗎？不是，他太無趣了（只想著天下）。

最瀟灑迷人的蘇東坡嗎？不是，他生活太苦了。

苦哈哈的杜甫，感情漂泊又揮霍的李白，也都不是同學的菜。

唯一會讓學生考慮的例外，就是脾氣好，又有錢的孟嘗君。

孟嘗君的好，一來要感謝他自己，能從父親最討厭，想除掉的孩子，一步步化險為夷，成為父親爵位的繼承人：孟嘗君無論如何，不是個省油的燈。

二來要感謝他父親，齊國宗室大臣的背景可不僅僅是說來唬人，確實是有錢有勢，也讓孟嘗君「有錢就能任性」。

三來要感謝的，就他身邊的食客，馮諼——若沒有馮諼一開始的予取予求，沒有馮諼的「矯詐君命」，怎麼能襯托出孟嘗君的有錢脾氣好呢？

如果說，孟嘗君的故事，給我們最大的啟示是：

被排擠時也要奮力向上爬 與其揮霍家產當俠客，不如多養些食客（李白表示.............） 脾氣好一點，人緣跟著來

說完了〈馮諼客孟嘗君〉的孟嘗君，該談談另一個主角：馮諼。

搶戲的第二男主角

如果孟嘗君是高中課本的最佳男主角，那麼馮諼可能就是不小心更搶戲的第二男主。這讓我想到多年前看的一部偶像劇《下一站，幸福》，裡面的第一男主角（吳建豪）是多金的富家公子，第二男主是由吳慷仁是演的貧窮小子花拓也：當時吳慷仁很搶戲啊，現在更是紅透半邊天。

馮諼為什麼搶戲呢？因為它完成了魯蛇的逆襲！

一開始，他就是個作客在孟嘗君門下的魯蛇，但後來卻逆襲成功，比孟嘗君更搶戲。他靠的只是一個字？他的所作所為，對現在的我們，又有什麼啟示？

啟示一：隱藏與露出

故事是這樣展開的：

齊人有馮諼者，貧乏不能自存，使人屬孟嘗君，願寄食門下。孟嘗君曰：「客何好？」曰：「客無好也。」曰：「客何能？」曰：「客無能也。」孟嘗君笑而受之，曰：「諾。」

馮諼因為家裡窮，所以到孟嘗君門下當食客，希望餬口飯吃。面試的時候，馮諼明白的告訴孟嘗君：我沒有嗜好，也沒有專長。

就這樣，好客的孟嘗君雖然讓馮諼成為門下食客，但卻給他最普通的待遇，馮諼也樂得清閒，沒事就靠在門上唱歌，活像無賴。

居有頃，倚柱彈其劍，歌曰：「長鋏歸來乎！食無魚。」左右以告，孟嘗君曰：「食之，比門下之客。」

有天，在薛地放高利貸的孟嘗君（薛，是孟嘗君的封地），要找門下食客去收債。

收債，等於是要把別人放在口袋裡的錢掏出來，這並不是件容易的事，此時馮諼卻舉起了手，說：「我願意」。

接著，馮諼開始嶄露出他的才能。他為孟嘗君得到了薛地人民的擁戴；他替孟嘗君鞏固了政治上的地位，成為孟嘗君最信任的左右手。

後孟嘗君出記，問門下諸客：「誰習計會，能為文收責於薛者乎？」馮諼署曰：「能。」

故事說到這裡，我會問學生，馮諼如何打造自己？這對你之後面試或求職有什麼啟發？

學生Ａ：「老師，面試不能用這招啦～～」

學生Ｂ：「馮諼在最容易表現的時候不表現，但在有挑戰性的時候才表現，反差大容易被注意。」

Ａ生和Ｂ生的回答，歸納出的觀點是：雖然面試時，不適合使用「客無能，客無好」的答辯；可是，平時默默累積，觀察形勢，然後在關鍵時刻表現自己，其實是有效的生存之道。

每次讀到馮諼這種「隱藏」自我的技巧，都會讓我想到自己第一年任教職時，內心想要表現自己，於是讓人覺得我什麼都會，下場就是很多很多的工作落到我頭上，我疲於奔命在五花八門的工作之間，對於自己最在乎的教學，反而沒能顧好。

讓自己擁有好實力，並且適度隱藏，並不是為了謙虛，一來是因為能夠在最想發揮的地方全心投入，不被太多其他事干擾；二來也是因為，「製造反差」容易讓人印象深刻。

啟示二：行動與風險

上一段提到，馮諼幫孟嘗君得到薛地人民的擁戴；替孟嘗君鞏固了政治上的地位，成為狡兔三窟的第一窟

驅而之薛。使吏召諸民當償者，悉來合券。券徧合，起矯命以責賜諸民，因燒其券，民稱萬歲。

後期年，齊王謂孟嘗君曰：「寡人不敢以先王之臣為臣。」孟嘗君就國於薛，未至百里，民扶老攜幼，迎君道中。孟嘗君顧謂馮諼：「先生所為文市義者，乃今日見之。

馮諼幫孟嘗君收債的時候，先把欠債的人民集合起來，確認債款後，便一把火燒了債券。因為他覺得，孟嘗君可能需要這筆錢，但一個領導者，孟嘗君更需要的是「民心」。燒債券買來薛地人民對孟嘗君的感激，是一筆划算的生意。

馮諼這個奇招最後奏效了，一年後，孟嘗君雖被罷免相位，但他擁有薛地人民的愛戴作為東山再起的基礎。

這就是第一窟「焚券市義」。

接著，馮諼跑到魏國，告訴急於富國強兵魏惠王，只要重用孟嘗君，就能達成願望。魏惠王心動了，與此同時，罷免孟嘗君的齊湣王也緊張了，如果孟嘗君狹帶著超人氣跑到魏國，對齊國的安危也將帶來影響。所以齊湣王只好跟孟嘗君道歉，請他重回齊國當宰相。

孟嘗君予車五十乘，金五百斤，西遊於梁，謂惠王曰：「齊放其大臣孟嘗君於諸侯，諸侯先迎之者富而兵強。」於是梁王虛上位，以故相為上將軍，遣使者，黃金千斤，車百乘，往聘孟嘗君。馮諼先驅，誡孟嘗君曰：「千金，重幣也；百乘，顯使也。齊其聞之矣。」梁使三反，孟嘗君固辭不往也。齊王聞之，君臣恐懼，......，寡人不足為也。願君顧先王之宗廟，姑反國統萬人乎。

這就是第二窟「挾外援以自重」。

孟嘗君重登相位後，馮諼要他趁著這個時機點（齊王得聽他的），要求把國家最重要的宗廟（總統府的概念），遷到薛地。國家重鎮遷到薛地，同時也鞏固了孟嘗君的地位。

馮諼誡孟嘗君曰：「願請先王之祭器，立宗廟於薛。」廟成，還報孟嘗君曰：「三窟已就，君姑高枕為樂矣。」

這就是第三窟「立廟於薛」。

以往我講這三窟，很喜歡用「愛情三計」連結。如果今天Ａ想要擄獲Ｂ的心，首先他（她）要從Ｂ身邊的朋友下手，收買民心，提高他（她）在Ｂ心中的地位，這就是第一計。

接著，他（她 ）要設法形塑自己人氣很旺的真（假）相。例如，Ａ假裝跟Ｃ走得很近，感覺很親密，製造Ｂ的緊張感，這就是第二計。

最後，當Ｂ對Ａ表白，Ａ可以要求要公開在臉書，或是見對方的朋友等等，確立自己正牌情人的地位。

不過後來上〈馮諼客孟嘗君〉，我加入了另一個概念：風險。

馮諼的三窟，因為成功而被傳頌，但這也陷入了以成敗論英雄的誤區。其實馮諼這些做法，都有風險。

我讓學生討論這幾件事情的用意、挑戰、風險，以及他們最後的決策。

執行三窟都有所挑戰。｜Photo Credit: 本文作者提供

各組討論三窟的風險。｜Photo Credit: 本文作者提供

從同學的討論來看，最嚴重的風險，可能是馮諼被驅逐，也有可能是孟嘗君惹來殺身之禍。

原以為學生找出風險後，會對馮諼的做法有所質疑，但他們認為，只要評估的結果，成功的效益大於失敗的風險，就值得一試。