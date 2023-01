《阿凡達：水之道》在日本遭遇戲院災情，高規格播放技術導致投影機故障？

我們想讓你知道的是

睽違13年,由詹姆斯卡麥隆(James Cameron)執導的科幻大片《阿凡達:水之道》(Avatar: The Way of Water)已於日前正式上映。只不過,就在電影上映才過沒多久,日本就有部分電影院因為設備無法支援而傳出故障災情,這到底是怎麼一回事?