2023/01/08,
影劇

《阿凡達：水之道》在日本遭遇戲院災情，高規格播放技術導致投影機故障？

《阿凡達：水之道》在日本遭遇戲院災情，高規格播放技術導致投影機故障？
Photo Credit：《阿凡達：水之道》

我們想讓你知道的是

睽違13年，由詹姆斯卡麥隆（James Cameron）執導的科幻大片《阿凡達：水之道》（Avatar: The Way of Water）已於日前正式上映。只不過，就在電影上映才過沒多久，日本就有部分電影院因為設備無法支援而傳出故障災情，這到底是怎麼一回事？

文：古家萱

睽違13年，由詹姆斯卡麥隆（James Cameron）執導的科幻大片《阿凡達：水之道》（Avatar: The Way of Water）已於日前正式上映。除了看舉家搬遷到幾百公里外的傑克與其家族成員如何逃避追捕外，其頂級的視覺效果與動畫技術，亦是吸引眾人走進電影院的主因之一。

只不過，就在電影上映才過沒多久，日本就有部分電影院因為設備無法支援而傳出故障災情，這到底是怎麼一回事？

舊器材跟不上的高影格速率

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Photo Credit：《阿凡達：水之道》

為創造流暢的視覺效果、使電影中的特效更為逼真，同時降低觀眾的視覺負擔，《阿凡達：水之道》提供了較高階的48FPS版本（有2D與3D），以及傳統的24FPS版本供電影院選擇。其中，「48FPS版」以每秒48影格數來呈現刺激的動作場面，而在對話等慢節奏的場景中則採用每秒24影格數。

這種在高低影格數間不斷切換的放映形式，可能需要更高階的器材來確保運行順暢，但或許是因為高影格速率作品實在沒這麼普及，導致放映方未做足準備的緣故，日本有不少電影院都在播放《阿凡達：水之道》時傳出投影機故障的災情。

根據網路上的討論指出，United Cinemas、東寶、Tokyu等電影院都遭遇了類似問題，但目前這幾家戲院都尚未對此發表評論。而名古屋的影城Aeon則表示，為了讓電影能順利放映，他們接下來將會把48FPS的片源更換成傳統的24FPS版本。

影格率（FPS）到底是什麼？

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Photo Credit：《阿凡達：水之道》

根據維基百科上的資料，「影格率」（frame rate）是用於測量顯示影格數的尺標。測量單位為「每秒顯示影格數」（frame per second，簡稱FPS），一般用來描述影片或遊戲每秒播放多少影格。

由於人類眼睛的結構，如果所看的畫面影格率高於每秒約10至12張（10-12FPS）的時候，就會因視覺暫留的關係，被大腦認定為是連貫畫面。舉個簡單的例子，大家小時候應該都有在課本角落畫過動作連貫的小圖案，然後透過快速翻頁來製造出如同動畫的效果吧？如果你每秒能翻超過10頁，那麼視覺上看起來就會是個小動畫一樣，而翻的速度越快，動畫看起來也會越為流暢、逼真。

大多數有聲電影的拍攝及播放張數均為每秒24張（24FPS），雖然聽起來不算太多，但對一般人的眼睛而言已算相當精細，幾乎不可能感受到停格感。不過，對於像是射擊、競速遊戲這類具有快速、精密特質的作品來說，影格率若少於每秒30張，遊戲就會看起來有點卡卡的。

事實上，《阿凡達：水之道》並不是影史上第一部48FPS的電影作品。過去，由彼得傑克森（Peter Jackson）執導的《哈比人》（The Hobbit）電影系列就曾採用這種格式，而李安在2016年推出的《比利林恩的中場戰事》（Billy Lynn's Long Halftime Walk），更是以120FPS拍攝而成。

戲院災情將影響票房？

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Photo Credit：《阿凡達：水之道》

《阿凡達：水之道》的製作成本為3.5至4億美元，自12月14上映至今，已累計超過8億美元的票房，為迪士尼帶來了大筆進帳。不過，最終的成績是否會受到設備故障、降低影格率而導致民眾缺乏興趣等原因影響，尚是值得觀察的重點。

如果你現在剛好身處日本地區，在走進電影院欣賞這部令人期待已久的大作之前，不妨先稍微瞭解一下戲院放映的規格，或是挑選更符合自身需求的影廳前往。

參考資料

本文經every little d授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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