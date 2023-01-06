2023/01/06,
社會

陸港8日起恢復通關，港人憂再爆疫趕緊接種疫苗

陸港8日起恢復通關，港人憂再爆疫趕緊接種疫苗
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港人陳先生說，之前一向不太想接種疫苗，但因為香港政府執行「疫苗通行證」，即進入餐廳堂食必須接種疫苗，所以才接種。現在因為陸港將通關，擔心會有大批大陸旅客來港接種疫苗，到時疫苗會缺貨，所以想趕在通關前接種疫苗。

（中央社）在北京方面公布自8日起恢復中國大陸和香港通關後，香港行政長官李家超昨日公布通關細節，包括初期由香港前往大陸的單向過境人數約為6萬人，當中3個陸路口岸每日配額5萬人。

李家超昨日下午召開記者會，公布8日與中國大陸首階段通關安排。

據公布，首階段通關時，香港每天單向前往中國大陸的人數約為6萬人，其中經深圳灣、文錦渡和落馬洲口岸前往大陸的每日配額為5萬人。

從中國大陸經深圳灣、文錦渡和落馬洲口岸前往香港，同樣是每日配額5萬人。陸港民眾需各自經兩地網上預約。

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另外，海、空及港珠澳大橋4個口岸全開放，不設人數限制，只要持有相關車票、船票及機票便可由香港前往中國大陸，預計每日約1萬人可經港澳碼頭、中港碼頭、機場和港珠澳大橋前往大陸。

至於從大陸回港的港人人數，以及從香港回大陸的大陸民眾人數，則沒有限制。

不論從香港到中國大陸或從中國大陸到香港，旅客都要持48小時內核酸檢測陰性證明。

另外，出席記者會的相關官員表示，香港連接大陸的高速鐵路服務不遲於15日之前恢復營運。

中國國務院昨日稍早時公布，預定8日恢復與香港和澳門通關，並有序讓大陸旅客赴港澳觀光。通關初期，港人入境大陸後，不必接受核酸檢測，但需要申報入境前48小時的核酸檢測呈陰性證明。

李家超表示，陸港恢復通關可以提振香港經濟，有利香港飲食業等消費，更可鞏固香港的大都會地位，因為有很多海外人士需要透過香港進入大陸。

被問到為何通關有人數限制，他說，通關需要有序進行，因為要兼顧到疫情問題，當局會檢視首階段通關情況，再作檢討。

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港人日均接種疫苗倍增

（中央社）香港將恢復與中國大陸首階段通關，近期港人日均COVID-19疫苗接種量，由約1萬劑增至最多逾2萬劑。有香港民眾對《中央社》表示，擔心通關後香港會再爆發疫情，趕在通關之前接種疫苗。

香港行政長官李家超去年12月24日由北京述職返港表示，北京中央同意逐步有序通關，希望今年1月中前落實。去年12月28日，李家超表示目標在今年1月15日前落實通關。香港政務司司長陳國基今年1月1日在社交網站發文，表示努力爭取最早在8日實施陸港首階段通關。

而中國國務院港澳事辦公室網頁昨日宣布國務院決定優化大陸與港澳人員往來措施，自1月8日起恢復對港澳通關並取消核酸檢測。

據「香港新冠疫苗接種資料概覽」官網資料，香港去年12月24日接種了1萬854劑疫苗，12月28日增至2萬6劑，12月30日更增至2萬1217劑。

今年1月1日接種了1萬101劑次疫苗，2日接種了9899劑次，3日再升至2萬3劑次，4日接種劑次也有1萬8038。

近期市民接種的疫苗中約八成是復必泰二價疫苗，如1日及2日分別有8467劑及8006劑接種的疫苗屬復必泰二價，3日增至1萬4528劑，4日也有1萬3439劑接種的疫苗屬復必泰二價。

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港人楊小姐向《中央社》表示，去年12月28日想在政府網站預約接種復必泰二價疫苗，很多日子已滿額，要等到1月2日才能接種。

她說，自己有基礎性疾病，已經接種了3劑復必泰疫苗，因為陸港將會通關，而且中國大陸疫情嚴重，擔心通關後香港會再爆發疫情，所以希望通關前接種疫苗，會較為安心。

另一名港人陳先生向《中央社》說，之前一向不太想接種疫苗，但因為香港政府執行「疫苗通行證」，即進入餐廳堂食必須接種疫苗，所以才接種。現在因為陸港將通關，擔心會有大批大陸旅客來港接種疫苗，到時疫苗會缺貨，所以想趕在通關前接種疫苗。

陳先生說，他已預約了6日接種科興疫苗，與之前3劑一樣。他認為科興疫苗副作用較少，所以選擇此疫苗。

港府此前公布，復必泰原始病毒株疫苗、二價疫苗以及科興疫苗已在香港註冊，政府提供的復必泰二價疫苗及兒童疫苗優先免費給港人接種，非港人只可免費接種政府提供的復必泰原始病毒株疫苗及科興疫苗。

非港人若想在港接種復必泰二價疫苗，只可在私家市場接種。中國復星醫藥旗下的復星健康日前宣布，線上平台開通赴港接種復必泰二價疫苗意向登記，但沒提及具體接種時間及收費等細節。

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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