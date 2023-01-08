TNL+ 2023/01/08,
中國

中國任命秦剛為外交部長看似「遞出橄欖枝」，美國還會再次上當嗎？

中國任命秦剛為外交部長看似「遞出橄欖枝」，美國還會再次上當嗎？
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

美國國會兩黨兩院已經形成共識：對美國來說最大的威脅，就是中國共產黨和在它統治下的巨大中國經濟軍事聯合體。所以美國開始轉向。船大掉頭難，從一個輔助中共的政策到遏制中共的政策需要時間，但現在看起來這個大船是在調頭，美中關係現在處於最低潮，正在向脫鉤發展，這是中共最害怕的。

今（2023）年是兔年，中共不失時機，馬上給世界拿出一隻可愛的小白兔。

現任中國駐美國大使秦剛被提拔為中國外交部長，在他離任大使之際，他在美國報紙上發表文章，一反中國外交官在世界上臭名昭著的戰狼形象，他滿臉堆笑，放下身段，大談中美友好的重要性。天天被中央電視臺大罵的醜陋惡毒的美國人，忽然成了「心胸寬廣、勤勞友善」，「質樸和好客」。

秦剛的話把我聽傻了：這位仁兄到底是中共官員還美國國會候選人？

華盛頓和西方的擁抱熊貓派看到這樣的言論，心花怒放，又可以忘掉所有中共做的壞事啦！中美又可以重歸於好啦！有這樣溫和的人當中國外交部長，我們放心！

是否真是這樣？

「秦剛們」當然是這樣認為的。他們已經愚弄了美國人多年了。也覺得這次不會例外。美國人嘛，都具有基督徒的原諒精神，不記仇，既往不咎，還會被中共這一套迷惑。

如果美國人和政客們是如此的一遍一遍的被愚弄而不知覺醒的話，美國也就真的沒救了。

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