2023/01/06,
訃聞

前駐美大使沈呂巡辭世：曾投書《經濟學人》為馬平反、雙橡園升國旗震驚華府

前駐美大使沈呂巡辭世：曾投書《經濟學人》為馬平反、雙橡園升國旗震驚華府
前駐美大使沈呂巡（右）2015年代表我政府捐款「泛美發展基金會」協助拉丁美洲防範伊波拉疫情。Photo Credit: 駐美代表處

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2015年，時任駐美代表的沈呂巡在雙橡園舉行兩國斷交後首次的元旦升旗典禮，引發外交上不小風波。沈呂巡當時強調，中華民國國民有權對中華民國國旗效忠，做為中華民國外交官，要能堅持這個權利，「你什麼都要問美國人，這樣不叫外交官，這樣叫做聯絡官。」

藍營人士證實，前駐美代表沈呂巡今（6）日上午在耕莘醫院辭世，享壽73歲。

沈呂巡出生於1949年，為清朝名臣沈葆楨後代，沈葆楨曾任「欽差辦理台灣等處海防兼理各國事務大臣」，也是清末受命抗鴉片欽差大臣林則徐的外孫。沈呂巡父親沈祖湜曾任職中央銀行，現在新台幣紙鈔上「中華民國」四個字即由沈祖湜題寫。

沈呂巡畢業於國立中興大學法商學院法律系、美國賓州大學國際關係碩、博士，曾任駐美代表、外交部政次、駐英代表、駐歐盟代表、駐日內瓦代表、外交部北美司長。

沈呂巡擔任駐歐盟代表時，開始投入爭取歐盟免簽證，2011年起，歐盟給予台灣護照持有者90天的免申根簽證待遇。

2011年12月起，沈呂巡接替張小月出任中華民國駐英國代表；2012年5月，慶祝英女王鑽禧登基60週年的重要活動雀兒喜花展（Chelsea Flower Show），沈呂巡當時向前來觀賞的英國女王伊莉莎白二世及安德魯王子等介紹台灣蘭花。

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Photo Credit: 駐英代表處
已故的英國女王伊莉莎白二世（右）2012年參觀切爾西花展台灣攤位，駐英代表沈呂巡（左二）接待。

經濟學人稱馬英九「bumbler」，沈呂巡曾投書平反

2012年11月16日，英國《經濟學人》雜誌稱前總統馬英九為「bumbler」（笨蛋），引起馬政府不滿，時任駐英代表沈呂巡投書《經濟學人》，質疑報導只著重經濟卻忽略馬英九在兩岸及外交政策的成就。

沈呂巡在投書中指出，在中華民國憲法架構下，總統職權主要以兩岸關係及外交為主，馬英九執政過去4年，台灣與大陸簽署18項協議，大幅化解兩岸緊張關係。此外，提供台灣免簽證的國家，也從54國增加到129國，這是台灣歷史上前所未有的。

對於經濟學人批評馬英九未處理好經濟，沈呂巡坦言，雖然他不否認報導裡提到的部分事實，但在馬總統執政期間，平均經濟成長率為3.4%，仍高於南韓和香港。

「突襲」雙橡園升旗，沈呂巡掀台美外交漣漪

2014年，沈呂巡接任金溥聰出任中華民國駐美代表。2015年1月1日，沈呂巡與中華民國駐美國代表處人員，在雙橡園舉行兩國斷交後首次的元旦升旗典禮，引發外交上不小風波。

美國國務院當時表示，美國事前對於升旗一事毫不知情，儀式不符合美國的政策；美國在台協會（AIT）事後發表3點正式聲明，表示美國不贊成1月1日在雙橡樹舉行的升旗儀式，華府事先對此並不知情，美方對此感到失望，已向台北和駐美高層提出嚴重關切。美方強調，希望台灣今後不再發生類似事件，以表明對美台關係的重視。

沈呂巡當時表示，美方當然會說典禮與美國政策不符，雙橡園升旗事先的確沒向美方報告，國內方面也是「做完才報告」，但和美方溝通後「有基本諒解」；他強調，重點是美方已在事後說，雙方關係沒有改變。

沈呂巡當時強調，中華民國國民有權對中華民國國旗效忠，做為中華民國外交官，要能堅持這個權利，「你什麼都要問美國人，這樣不叫外交官，這樣叫做聯絡官。」不過民進黨立委邱志偉、蔡煌瑯當時痛批，升旗未事先知會美方，恐讓台美關係蒙上陰影，且台美關係是我對外關係的「重中之重」，批評沈呂巡的「好大喜功」已影響雙邊互信。

2015年9月3日，沈呂巡在台美斷交36年後，首度受邀出席由美國政府合辦的第二次世界大戰勝利紀念活動，並在「盟軍對日作戰勝利70週年紀念」活動上致獻有中華民國國徽的花圈，當時中華人民共和國駐美大使崔天凱為此憤而缺席

2016年，沈呂巡因外交事務有功，獲得前總統馬英九頒贈「二等景星勳章」。馬英九當時指出，沈大使嫻熟美國政、學界人脈，對相關重大事件及軼聞掌故如數家珍，不僅是名符其實的「美國通」，更是台美關係達近40年來最佳狀態的幕後功臣之一。

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Photo Credit: 總統府
2016年5月6日，前總統馬英九頒贈時任外交部長林永樂（左）與駐美國代表處大使沈呂巡（右）「二等景星勳章」，以表彰外交工作上的貢獻。

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核稿編輯：楊士範


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