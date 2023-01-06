新年旅遊重要時刻，首選德國馬牌輪胎！享時尚行李箱好禮、加享創新保固服務！

市場技術的領先者─德國馬牌輪胎自1871年成立以來，不斷以引領業界的創新科技，實踐德國馬牌集團零事故(Vision Zero)的願景，以持續升級的便利性、安全性、永續性全面守護每個人的移動生活，成為消費者心目中安全出行的首選。迎向2023癸卯年的歡慶時刻，德國馬牌的安心守護更全面升級，從產品、優惠到保固，帶給消費者全面守護，讓新年全家歡聚出遊的時刻更加安心，從新春開始守護全家人一整年！

新春好禮「鈦空銀行李箱」｜精品質感、細節滿滿、安心有感

今年的農曆新年長達10天，更是自疫情逐步解封之後的第一個長假，全家歡聚之際更少不了闔家出遊踏青。回饋一路支持馬牌的車主們，德國馬牌特別獻上精品級「鈦空銀行李箱」及「便攜型保冷袋」，讓馬牌輪胎和風格實用配件為全家開啟安心又便利的一整年。2022年12月19日~ 2023年1月31日至全台馬牌輪胎授權店家，購買四條馬牌輪胎（16吋及以上），即可獲得馬牌限定款「鈦空銀行李箱」乙只; 購買四條馬牌輪胎（15吋），即可獲得「便攜型保冷袋」乙只，數量有限，送完為止！

「鈦空銀行李箱」外型以低調內斂鈦灰金屬銀搭配超碳纖維紋路，勾勒出充滿未來感的線條，更「防刮、輕量化設計」。內箱亦是為馬牌專屬訂製，內襯的Continental浮水印在簡約低調中流露經典品味。各種細節完整體現馬牌為車主們獻上「精品質感、全面守護」的用心，除了外殼採用耐壓防刮同時兼具輕盈優勢的材質，登機箱最容易擦撞的8個邊腳也都加固護腳，並用電鍍金屬外框讓整體外形更具設計感，密碼鎖更結合專屬訂製小馬標誌設計，搭配鎖扣雷刻馬牌專屬圖標LOGO，守護隨身物品的同時，也處處彰顯馬牌支持者不凡的品味。

20吋鈦空銀行李箱，來一場說走就走的小旅行。Photo Credit：德國馬牌輪胎



鐵粉專屬！追蹤馬牌LINE官方帳號，加碼送新春紅包、得LINE POINT

為感謝各位會員及粉絲，馬牌於2023年1月6日~1月20日間搶先發紅包！凡馬牌LINE官方帳號粉絲，於活動期間內填寫完成指定問券，即有機會抽中$1,000元即享券，另邀請三位好友成為馬牌粉絲，再加贈LINE POINTS 5點，數量有限，送完為止！即刻加入德國馬牌輪胎LINE 官方帳號，最新訊息不漏接！

馬牌輪胎「新春買馬牌送鈦空銀行李箱」活動資訊：

活動期間：2022年12月19日~ 2023年1月31日止

活動辦法：活動期間購買四條馬牌輪胎（16吋及以上），即可獲得馬牌限定款「鈦空銀行李箱」乙只; 購買四條馬牌輪胎（15吋），即可獲得「便攜型保冷袋」乙只

鈦空銀行李箱亮點： 鈦灰金屬銀加超碳纖維紋路，低調未來感引領時尚 專屬訂製小馬標誌密碼鎖、耐壓防刮搭配加固護角，安全守護細節滿滿



※注意事項：

1. 本活動僅限懸掛活動橫布旗之店家及台灣開利耐特販售之產品，實際促銷條件仍以各零售店之各別銷售條件為準。

2. 本活動贈品數量有限，送完為止，贈品以實際物品為準，不得折換現金。如遇產品缺貨或不可抗力之事由導致獎品內容變更，德國馬牌輪胎有權變更獎品，改由等值商品取代之，得獎者不得以任何理由要求更換，亦不得要求折換等值現金。實際寄送贈品時間視各贈品供應商庫存及出貨時間而有所調整。

3. 詳細活動辦法以本公司實際公告為主，馬牌輪胎保有隨時修改及終止本活動之權利。

馬牌輪胎「LINE官方帳號新春送紅包」活動資訊：

活動期間：2023年1月6日~ 1月20日止

活動辦法：

成為「德國馬牌輪胎 Continental」LINE 官方帳號好友，於活動期間內填寫完成指定問券，即有機會抽中$1,000元即享券。 加碼邀請3位好友也成為「德國馬牌輪胎 Continental」LINE 官方帳號好友，再獲得LINE POINTS 5點

台灣馬牌輪胎LINE官方帳號，請搜尋「德國馬牌輪胎 Continental」。

詳細活動辦法以本公司實際公告為主，馬牌輪胎保有隨時修改及終止本活動之權利。