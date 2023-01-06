路易斯安那州祭新法：Pornhub看片要審查年齡資格，專家擔憂影響性工作者
我們想讓你知道的是
美國路易斯安那州今年開始實施新法，要求色情網站使用年齡驗證技術，以打擊網路上「對未成年有害的內容」。日前就有消息指出，Pornhub將跟進審查用戶年齡，不過這引起許多爭議，有人質疑立法內容不符憲法保障的自由權，也有人擔心個資遭到外洩。
美國路易斯安那州一項新法律規定，色情網站必須確保用戶皆已年滿18歲，否則將被起訴，該法案主要由眾議員施萊格爾（Laurie Schlegel）起草，在去年6月由路易斯安那州民主黨州長約翰．愛德華茲（John Edwards）簽署，於2023年1月1日生效
施萊格爾過去曾是一名性成癮治療師，並認為跨性別青少年依據性別認同參加體育競賽是非法的，倡導立法成功後，如今他將焦點轉到了兒童色情層面上。
據北美數位媒體和廣播公司《Vice》報導，該法案要求色情網站使用年齡驗證技術，來打擊網路上「對未成年人有害的內容」，更表明若有任何企業違反規定都將承擔責任。
施萊格爾表示，「色情內容正在摧毀我們的孩子，他們可以在網路上不受限制地造訪，所以如果色情公司不負責，我認為我們需要繼續追究他們的責任。」
據《BBC》報導，當前路易斯安那州大多數的用戶，需要使用一款名為LA Wallet的應用程式來證明已年滿18歲，主要會透過駕照或身分證來確認。推特上就有消息指出，現在最大的色情網站之一Pornhub也跟進執行年齡驗證的程序。
對於該則消息，Pornhub官方至今仍未做出回應。
不過這樣的舉措卻帶來不少爭議，其中包括：自由受到限縮、數據隱私的外洩、以及邊緣化性工作者的可能等等。
自由受到限縮
路易斯安那州新法中雖未將兒童造訪色情網站列為「非法活動」，但卻允許人們起訴沒有年齡審查的網站。
美國猶他州共和黨參議員邁克．李（Mike Lee）上個月也提出一項聯邦法律，賦予監管機構在全國強制執行年齡驗證的權力。《保護兒童視網膜免受惡劣網絡暴露法》（The Shielding Children's Retinas from Egregious Exposure）要求網站對其用戶進行年齡檢查。
不過也有些律師質疑，路易斯安那州的立法是否符合美國憲法對言論自由的保護。爭取成人產業權利的言論自由聯盟的邁克．斯塔比爾 （Mike Stabile）表示，「我們應該努力防止未成年人查看成人內容，但大多都能用簡單的過濾器就能完成。」他直言，這項立法會向審查制度邁出危險的一步。
數據隱私的外洩
電子前哨基金會（Electronic Frontier Foundation）的傑森凱利（Jason Kelley）表示，「年齡驗證系統，如路易斯安那州法律要求的那些系統，強制用戶將私人數據交給第三方，只是為了使用網站。你無法保證這些數據不會被保留。」
不過年齡檢查系統公司則駁斥，根本不存在隱私的風險。
英國年齡驗證平台1account執行長本．凱爾（Ben Keirle）則說成人網站使用前所收集的資訊，大多只要求使用者做是或否的回應。一旦通過驗證，用來證明年齡的訊息也會同時被刪除，在任何情況下都不會被平台儲存，也永遠不會提供給成人網站。
據美國科技新聞媒體《TechCrunch》報導，加州大學洛杉磯分校網路調查中心研究員奧利維亞．斯諾 （Olivia Snow）認為雖然這項立法規定，年齡驗證網站不能保留身份資訊，但觀看者擔心數據外洩，也是非常合理的。
邊緣化性工作者
除此之外，《TechCrunch》也引述斯諾的說法，若現在民眾必須提交法律文件才能觀看色情內容，那麼他就可轉往其他不需審核的網站，「這實際上只是進一步邊緣化了性工作者，我認為這將會成為主要影響，這意味著未經同意傳播的黑市將會增加。」
2018年川普簽署的反性交易法及路易斯安納州的新法，雖立意良善，都是為了倡導兒童安全，不過卻都間接的讓性工作者在不受保障的環境中工作，某些情況下也提高執法部門遏止性交易的困難度。
當性工作者原本的工作環境受到法規限制，他們不得不轉向其他保護較少的途徑求生存，美國參議員伊麗莎白．沃倫（Elizabeth Warren）在一次會議中提出性工作者報告，其中指出，許多性工作者轉往街頭工作，從歷史上看，這種工作的暴力發生率更高。
《Vice》也提到，澳洲與英國都有提過類似的年齡驗證提議，從2021年起，線上安全法案就不斷修改，性工作者們對此感到相當不滿，認為過度的年齡審查機制影響到性工作者們的生計，並衝擊了整個產業。
新聞來源
- You Now Need a Government ID to Access Pornhub in Louisiana（Vice）
- Porn website age checks introduced in Louisiana（BBC）
- You must now verify your driver’s license to watch Pornhub in Louisiana（TechCrunch）
延伸閱讀
- Pornhub遭Instagram永久刪除帳號，發聲明控訴成人產業長期遭受歧視與差別待遇
- 「問題不在色情，而在強暴」：《紐約時報》專欄揭露成人網站「Pornhub」醜陋面
- 125年前他讓美國大法官說出「我們的《憲法》是色盲」，路易斯安那州長舉行赦免儀式承認錯誤
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：羅子恆
核稿編輯：楊士範
Tags：
揭開數字「16」的奧秘：平衡成就完美，以絕佳狀態站穩世界舞台！
我們想讓你知道的是
16是造就完美平衡的數字，16根羽毛創造出一顆完美的羽球，16年堅持成就了麟洋配的完美平衡。金門酒廠選在麟洋奪金一週年推出紀念酒款，揭開數字16蘊藏的更多奧秘。
你可曾想過「16」是個兼具完美與平衡的數字？
在數學領域，當m與n互為相異整數，16是唯一能讓m與n互為彼此平方的整數，比如說4²=2⁴，4的平方恰好與2的四次方展現完美對稱；而且2²=2x2，由此可知2的平方數可達到絕對對稱。
在運動領域，目前標準羽毛球均由16根羽毛組成，究其原因，16為2的四次方，無論相對於羽球的中心點或中軸線展開，皆能滿足中心對稱或中線對稱的要求。
16根天然羽毛，又遠比8根或32根更能維持羽球的平衡與對稱。8根羽毛間隔太鬆、重量過輕、空氣阻力過小且無法形成足夠的自轉力道，32根羽毛間隔太密、重量過重、空氣阻力過大且不適合飛行；因此16根羽毛的完美平衡，成了現今國際的羽球標準。
由於16根羽毛創造出的間隙相當剛好，重量和體積大小也適合標準羽球拍面，形成的阻力及自轉性皆適宜，對場上飛行時的羽球相當重要。高速飛行時，能讓羽球自轉的重心保持穩定；慢速飛行時，選手若需要技巧性地讓羽球翻滾，也能因中線對稱使技術發揮得更加穩定。
李洋16年堅持，麟洋配讓台灣被看見
16年前，也是台灣羽球國手李洋第一次拿起球拍的起點。
2021年，東奧羽球男雙「麟洋配」勇奪奧運史上首面羽球金牌，「金門之光」李洋與王齊麟共同為台灣寫下羽球里程碑，這般榮耀著實得來不易。
李洋從故鄉金門縣金寧鄉出發，十年蟄伏，歷經負傷中斷、自我懷疑卻從未放棄。永不放棄的堅持，一如李洋16年前拿起球拍的瞬間；2016年他在越南首度拿下國際賽冠軍，2019年起以麟洋配之姿一路過關斬將，最後登上奧運最高殿堂。
球不落地，絕不放棄。經歷磨練與低潮的爐火淬煉，金門之子李洋在羽球生涯中領悟「堅持很難，放棄只要一瞬間」，浴火重生的鳳凰自灰燼中振翅飛起，一路飛越歷史中遭烽火波及的金門及後期的轉型開創，讓台灣被世界看見；如同金門酒廠70年來的經久彌新，始終秉持釀酒初心，以金門高粱酒揚名世界。
麟洋一戰成名，紀念酒款聞「酩」世界
羽球因16根羽毛成就完美平衡，李洋因16年磨礪而鍛鍊成金。
金門酒廠選在麟洋奪金一週年，以16這個特別的數字推出「李洋16」紀念酒。16面切割面玻璃瓶身、1.6公升瓶裝、16根金色鳳羽環繞其上，再特選16年儲陳窖藏老酒；從瓶身設計到酒基選用皆呼應數字16，更添加雙倍食用金箔，與金羽內外呼應出璀璨的完美臻品。
外包裝禮盒採開盒式設計，呈現出金酒的大器風範，極具收藏價值。每一瓶李洋16紀念酒皆擁有專屬編號及李洋簽名小卡，並附贈兩只水晶鬱金香杯，搭配專屬LED燈座。當燈光照射多面瓶身，金箔於酒液中旋轉擺動，金黃光彩的絢麗奪目，有如鳳凰般貴氣非凡。
與此同時，金酒也挑戰極致玻璃工藝，以羽毛球造型設計出相當吸睛的「麟洋LIVE YOUNG」紀念酒。16面切角錐形酒瓶設計，忠實還原了16根羽毛組成的羽球造型，是金酒向李洋、王齊麟兩位金牌英雄的絕佳默契致敬，也是金酒不斷挑戰自我的展現。
「麟洋LIVE YOUNG」紀念酒瓶身鑲有金色閃電造型的「LY」字樣，從瓶蓋一氣呵成貫穿至瓶底，直線俐落的潮流風格，象徵麟洋配以迅雷不及掩耳的速度，攀升至世界排名並成為金牌搭擋；也如同金門酒廠位於資源有限的小島，卻能屢獲世界烈酒大獎，聞「酩」世界。
「LY」不只是「LING & YANG」，也是永久保存麟洋配奪金感動的「LIVE YOUNG」，兩位球員的絕佳默契讓羽球雙打的完美平衡得以展現，台灣羽球於體壇最高殿堂奪金的興奮與激動，令這款酒獨具珍藏價值！
中式白酒標竿，傳承古法釀製的完美平衡
金酒傳承古法釀製，採用「固態發酵」，能使釀製的酒質風味和口感更為豐富，儲放於不銹鋼桶或陶罈內。
金門高粱酒的酒質晶瑩透亮，口感協調平衡、清香純正，金酒自2016年首度參加國際賽事，屢獲國際大獎殊榮，品質深受肯定。2022年適逢金門酒廠建廠70週年，於美國舊金山烈酒競賽中更奪得8項金牌肯定，連續7年獲得國際賽大獎的肯定，獲獎作品橫跨多個年份、酒度，徹底彰顯國際一流酒廠的豐富性與完整性。
對李洋來說，16是拿下台灣史上第一個奧運羽球金牌的數字；對金酒來說，16蘊含著釀酒古法技術的2次發酵、2次蒸餾，如同2²=2x2，2的平方數能達到絕對對稱的完美情況。金門酒廠持續建構中式白酒消費新文化，建廠70週年之際，以「70如金、經久彌新」的品牌主張，堅持遵循古法釀製的平衡才能成就完美，繼續以絕佳狀態站穩世界舞台！