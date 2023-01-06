路易斯安那州祭新法：Pornhub看片要審查年齡資格，專家擔憂影響性工作者

美國路易斯安那州一項新法律規定，色情網站必須確保用戶皆已年滿18歲，否則將被起訴，該法案主要由眾議員施萊格爾（Laurie Schlegel）起草，在去年6月由路易斯安那州民主黨州長約翰．愛德華茲（John Edwards）簽署，於2023年1月1日生效

施萊格爾過去曾是一名性成癮治療師，並認為跨性別青少年依據性別認同參加體育競賽是非法的，倡導立法成功後，如今他將焦點轉到了兒童色情層面上。

據北美數位媒體和廣播公司《Vice》報導，該法案要求色情網站使用年齡驗證技術，來打擊網路上「對未成年人有害的內容」，更表明若有任何企業違反規定都將承擔責任。

施萊格爾表示，「色情內容正在摧毀我們的孩子，他們可以在網路上不受限制地造訪，所以如果色情公司不負責，我認為我們需要繼續追究他們的責任。」

據《BBC》報導，當前 路易斯安那州大多數的用戶，需要使用一款名為LA Wallet的應用程式來證明已年滿18歲，主要會透過駕照或身分證來確認。推特上就有消息指出，現在最大的色情網站之一Pornhub也跟進執行年齡驗證的程序。

對於該則消息，Pornhub官方至今仍未做出回應。

Hello from the surveillance state of Louisiana. People in Louisiana have to use their drivers license to go to pornhub. This is truly wild. Under his eye. https://t.co/uji6Jo3Tde pic.twitter.com/pVKEeVcCGw — Public Defendering (@fodderyfodder) January 2, 2023

不過這樣的舉措卻帶來不少爭議，其中包括：自由受到限縮、數據隱私的外洩、以及邊緣化性工作者的可能等等。

自由受到限縮

路易斯安那州新法中雖未將兒童造訪色情網站列為「非法活動」，但卻允許人們起訴沒有年齡審查的網站。

美國猶他州共和黨參議員邁克．李（ Mike Lee ）上個月也提出一項聯邦法律，賦予監管機構在全國強制執行年齡驗證的權力。《保護兒童視網膜免受惡劣網絡暴露法》（ The Shielding Children's Retinas from Egregious Exposure ）要求網站對其用戶進行年齡檢查。

不過也有些律師質疑， 路易斯安那州的立法是否符合美國憲法對言論自由的保護。爭取成人產業權利的言論自由聯盟的邁克．斯塔比爾 （Mike Stabile）表示，「我們應該努力防止未成年人查看成人內容，但大多都能用簡單的過濾器就能完成。」他直言，這項立法會向審查制度邁出危險的一步。

數據隱私的外洩

電子前哨基金會（Electronic Frontier Foundation）的傑森凱利（Jason Kelley）表示，「年齡驗證系統，如路易斯安那州法律要求的那些系統，強制用戶將私人數據交給第三方，只是為了使用網站。你無法保證這些數據不會被保留。」

不過年齡檢查系統公司則駁斥，根本不存在隱私的風險。

英國年齡驗證平台1account執行長本．凱爾（Ben Keirle）則說成人網站使用前所收集的資訊，大多只要求使用者做是或否的回應。一旦通過驗證，用來證明年齡的訊息也會同時被刪除，在任何情況下都不會被平台儲存，也永遠不會提供給成人網站。

據美國科技新聞媒體《TechCrunch》報導， 加州大學洛杉磯分校網路調查中心研究員奧利維亞．斯諾 （Olivia Snow）認為雖然這項立法規定，年齡驗證網站不能保留身份資訊，但觀看者擔心數據外洩，也是非常合理的。

邊緣化性工作者

除此之外，《TechCrunch》也引述斯諾的說法，若現在民眾必須提交法律文件才能觀看色情內容，那麼他就可轉往其他不需審核的網站，「這實際上只是進一步邊緣化了性工作者，我認為這將會成為主要影響，這意味著未經同意傳播的黑市將會增加。」

2018年川普簽署的反性交易法及路易斯安納州的新法，雖立意良善，都是為了倡導兒童安全，不過卻都間接的讓性工作者在不受保障的環境中工作，某些情況下也提高執法部門遏止性交易的困難度。

當性工作者原本的工作環境受到法規限制，他們不得不轉向其他保護較少的途徑求生存，美國參議員伊麗莎白．沃倫（Elizabeth Warren）在一次會議中提出性工作者報告，其中指出，許多性工作者轉往街頭工作，從歷史上看，這種工作的暴力發生率更高。

《Vice》也提到，澳洲與英國都有提過類似的年齡驗證提議，從2021年起，線上安全法案就不斷修改，性工作者們對此感到相當不滿，認為過度的年齡審查機制影響到性工作者們的生計，並衝擊了整個產業。

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責任編輯：羅子恆

核稿編輯：楊士範