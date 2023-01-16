韓愈、屈原這些國文課本常客，其實都與台灣日常有著非常強大的連結

我們想讓你知道的是
在我走訪台灣廟宇的日常觀察中，無心發現了一個現象，那就是台灣眾多的三山國王廟當中，會在偏殿奉祀韓愈的不在少數，雖然沒有做過實際的田野調查統計，但就我自身走訪的台灣三山國王廟，偏殿奉祀韓愈的數量就約略有一半以上，更奇妙在於韓愈的信仰，也只會出現在三山國王廟，不太會在其他廟宇出現。
回想這幾年的教書生涯中，對於學生學習國文的反感回應上，最常聽到學生說的話就是：「學這個又沒有用，生活中又用不到。」初任教職聽到這句話時，多少有些無奈，現在倒是頗為平常心看待，但其實我也不太在意他們是否真有用到或學到，但卻期待他們能透過國文發現更多不同的生活元素，尤其是日常生活中的民間信仰，當中便有不少人物與我們的生活有著緊密關係。
例如唐代韓愈〈師說〉這篇文章堪稱高中職的經典，不論課綱歷經多少變動與調整，始終都能看到他的不敗身影，影響高中職學子甚鉅。然而作者韓愈的故事與背景，學生對他的認識幾乎談不上高度共鳴，其實韓愈對於台灣的族群分佈現象上，有著一層非常緊密的連結，而這一切的開始便要從韓愈被貶官至潮州來說起。
當然這個潮州並非指台灣屏東的潮州，而是中國廣東潮州。當時韓愈因為唐憲宗熱衷迎佛骨舍利的活動而寫文批判，韓愈著名的〈論佛骨表〉文章就是這麼來的，我們可以想像挺儒大將勢必要對迎佛骨的大力鄙視，故而唐憲宗見文後甚怒，最後韓愈就是落得被貶官的下場，而且還是被貶到天高皇帝遠的潮州。
各位要明白的是潮州位處廣東沿海，再出去就是大海了，雖然沒有比宋代蘇軾被貶到海南島那麼遠，但潮州也可以算是國境之南了，這概念就是皇帝也打算不想讓你回來，能有多遠就調多遠，加上當時的潮州被認定是個偏遠蠻荒之地，民智未開之境，多數文人被調到那裡只有「絕望」兩個字可以形容。
不過韓愈畢竟還是精實苦幹的官員，貶官到潮州也沒有擺爛，依舊用他的勤政認真來得到百姓的認同。最有名的故事，便是當時水岸江邊時常有大量鱷魚出沒，百姓生活不堪其擾，最後也只能向父母官韓愈求救，無計可施的他，最終只能寫文焚化祈禱，我們非常熟悉的〈祭鱷魚文〉就是這麼來的，終身捍衛儒術而攘斥佛老思想的韓愈，雖然不知道這是他向誰來祈求，但鱷魚也確實從此退去，百姓一片叫好，於是韓愈在潮民心中的地位更是不言而喻。
上面這段故事是很多人都知曉的內容，但這與台灣有什麼關係？這就要從台灣的客家族群信仰來談起，然而談到客家人的信仰，大家熟習的有如三山國王、義民爺、伯公（土地公）等。在我走訪台灣廟宇的日常觀察中，無心發現了一個現象，那就是台灣眾多的三山國王廟當中，會在偏殿奉祀韓愈的不在少數，雖然沒有做過實際的田野調查統計，但就我自身走訪的台灣三山國王廟，偏殿奉祀韓愈的數量就約略有一半以上，更奇妙在於韓愈的信仰，也只會出現在三山國王廟，不太會在其他廟宇出現。至於像屏東內埔昌黎祠、屏東市昌黎殿這種單獨建廟，或是文昌牌位書寫其名，雖然算是少數特例，但屏東畢竟也是六堆客家族群生活圈。
從上述現象來看，可見韓愈信仰與客家人之間或許有其連結關係。故而我從其地緣關係來推想，潮州位於閩粵兩省交界處，加上靠近廣東梅縣（客家人大本營），故而生活在潮州鄰近區域的客家人受其感念，這也並非不可能。韓愈在台灣民間信仰的出現，很多時候也被視為文昌祈求的定位，加上客家人對於教育文風的重視，而韓愈又是色彩鮮明的儒家捍衛者，故而客家人會重視韓愈的存在便可想像，對照河洛人生活圈雖有興建不少文昌祠，或者因為求取功名也信仰著文昌帝君，但河洛人在類似信仰功能卻不太提到韓愈。
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皇家禮炮高踞超凡視野 再創新奢典範
我們想讓你知道的是
皇家禮炮帶著七十年來淬煉出的頂級製酒工藝，更以調和麥芽威士忌、罕見的調和穀物威士忌、珍稀的高年份調和威士忌等，創造出完整的威士忌風味版圖
擁抱自由多元，悠遊繁茂新境界
1953 年時，皇家禮炮於王室尊榮中誕生，啟航非凡的登峰之路。對於威士忌之王「皇家禮炮」而言，登峰之路並非通往無人之巔，而是邁向繁茂絕倫的嶄新境界，正如那一位位勇於破框、樂於斜槓的「新奢世代」，總是帶著最自由的靈魂，興致勃勃地挑戰「不可能」，攜手心有共鳴的有趣靈魂，齊步越過既有條框圍柵，帶著多元經歷累積出的格局與視野，在無路可循之地，結果開花出一片前所未有的繁盛。
自由揮灑、大膽破框，再創新奢典範
所謂新奢，不在於財富的堆疊，而在不拘一格、自由揮灑的心態與境界。恰似「新奢世代」勇於挑戰未知，卻在多重能力的堆疊、強強聯手的加乘下，訂製出屬於自己的生活模樣，讓心之所向不再只是空想，而是闊步走出獨屬道路，以創意開啟成功的槓桿、用不同的眼光開創新視野，走出新奢境界。
而高踞威士忌之巔的皇家禮炮，始終追求的也正是那令人心醉的極繁美學。正如天才畫家將時光與大地孕育出的天然礦石顏料，調疊出前所未有的奪目色彩，「皇家禮炮」也藉由大師的極致調和工藝，將來自不同酒廠、各具風味特色與層次性格的逾 21 年珍稀酒液，調和成無與倫比的華麗交響，讓人們在從舌尖出發，細究前所未見的新奢品味，體驗層峰的風味之巔。
擁抱多元才能成就唯一，永不設限開創紛美極境
登上新奢境界後，精彩絕倫的旅程才正要開啟。相較於直奔目的的傳統玩法，「新奢世代」更樂於體驗預期之外的美好驚喜，以無比開放的胸襟，讓這趟旅程更顯獨一無二。
不只如此，精彩生活與豐富閱歷層疊累積出的超凡視野，更讓新奢世代能帶著與眾不同的格局與眼光，讓所見所感與眾不同。畢竟，正是所有經驗的總和，造就了此時此刻的我們，而新奢世代對於新知的無盡渴求、對於趨勢的密切掌握，讓他們看過、經驗過難以想像的多元，而這些點滴的積累，都在不知不覺中化作他們豐富的涵養與美學，為他們帶來超凡的視野與格局，看見前所未有的精彩，再創新奢典範
正如皇家禮炮帶著七十年來淬煉出的頂級製酒工藝，更以調和麥芽威士忌、罕見的調和穀物威士忌、珍稀的高年份調和威士忌等，創造出完整的威士忌風味版圖，開拓了我們多元的風味視野。而唯有那樂意敞開心扉、絕不自我設限的「新奢世代」，才能在熟悉的風味之外，品嚐到不一樣的風味，以更豐富的威士忌品飲經驗，體會另一種層次的奢華與深邃。
抱持著開放無拘的寬闊胸襟，新奢世代在皇家禮炮那令人心醉的完整威士忌風味版圖中，大膽探索未知，感受驚喜也累積經驗，帶著更進一層的視野與格局，登上皇家禮炮精心打造的新奢之巔、在塵世中的心之所向裡，品味如萬花筒般的繽繁極境。
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