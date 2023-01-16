韓愈、屈原這些國文課本常客，其實都與台灣日常有著非常強大的連結

回想這幾年的教書生涯中，對於學生學習國文的反感回應上，最常聽到學生說的話就是：「學這個又沒有用，生活中又用不到。」初任教職聽到這句話時，多少有些無奈，現在倒是頗為平常心看待，但其實我也不太在意他們是否真有用到或學到，但卻期待他們能透過國文發現更多不同的生活元素，尤其是日常生活中的民間信仰，當中便有不少人物與我們的生活有著緊密關係。

例如唐代韓愈〈師說〉這篇文章堪稱高中職的經典，不論課綱歷經多少變動與調整，始終都能看到他的不敗身影，影響高中職學子甚鉅。然而作者韓愈的故事與背景，學生對他的認識幾乎談不上高度共鳴，其實韓愈對於台灣的族群分佈現象上，有著一層非常緊密的連結，而這一切的開始便要從韓愈被貶官至潮州來說起。

當然這個潮州並非指台灣屏東的潮州，而是中國廣東潮州。當時韓愈因為唐憲宗熱衷迎佛骨舍利的活動而寫文批判，韓愈著名的〈論佛骨表〉文章就是這麼來的，我們可以想像挺儒大將勢必要對迎佛骨的大力鄙視，故而唐憲宗見文後甚怒，最後韓愈就是落得被貶官的下場，而且還是被貶到天高皇帝遠的潮州。

各位要明白的是潮州位處廣東沿海，再出去就是大海了，雖然沒有比宋代蘇軾被貶到海南島那麼遠，但潮州也可以算是國境之南了，這概念就是皇帝也打算不想讓你回來，能有多遠就調多遠，加上當時的潮州被認定是個偏遠蠻荒之地，民智未開之境，多數文人被調到那裡只有「絕望」兩個字可以形容。

不過韓愈畢竟還是精實苦幹的官員，貶官到潮州也沒有擺爛，依舊用他的勤政認真來得到百姓的認同。最有名的故事，便是當時水岸江邊時常有大量鱷魚出沒，百姓生活不堪其擾，最後也只能向父母官韓愈求救，無計可施的他，最終只能寫文焚化祈禱，我們非常熟悉的〈祭鱷魚文〉就是這麼來的，終身捍衛儒術而攘斥佛老思想的韓愈，雖然不知道這是他向誰來祈求，但鱷魚也確實從此退去，百姓一片叫好，於是韓愈在潮民心中的地位更是不言而喻。

上面這段故事是很多人都知曉的內容，但這與台灣有什麼關係？這就要從台灣的客家族群信仰來談起，然而談到客家人的信仰，大家熟習的有如三山國王、義民爺、伯公（土地公）等。在我走訪台灣廟宇的日常觀察中，無心發現了一個現象，那就是台灣眾多的三山國王廟當中，會在偏殿奉祀韓愈的不在少數，雖然沒有做過實際的田野調查統計，但就我自身走訪的台灣三山國王廟，偏殿奉祀韓愈的數量就約略有一半以上，更奇妙在於韓愈的信仰，也只會出現在三山國王廟，不太會在其他廟宇出現。至於像屏東內埔昌黎祠、屏東市昌黎殿這種單獨建廟，或是文昌牌位書寫其名，雖然算是少數特例，但屏東畢竟也是六堆客家族群生活圈。

從上述現象來看，可見韓愈信仰與客家人之間或許有其連結關係。故而我從其地緣關係來推想，潮州位於閩粵兩省交界處，加上靠近廣東梅縣（客家人大本營），故而生活在潮州鄰近區域的客家人受其感念，這也並非不可能。韓愈在台灣民間信仰的出現，很多時候也被視為文昌祈求的定位，加上客家人對於教育文風的重視，而韓愈又是色彩鮮明的儒家捍衛者，故而客家人會重視韓愈的存在便可想像，對照河洛人生活圈雖有興建不少文昌祠，或者因為求取功名也信仰著文昌帝君，但河洛人在類似信仰功能卻不太提到韓愈。