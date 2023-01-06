2023/01/06,
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不滿周杰倫演唱會撞期東南亞足球賽，馬來西亞球迷要求演唱會改期

不滿周杰倫演唱會撞期東南亞足球賽，馬來西亞球迷要求演唱會改期
圖為2018年東南亞足球錦標賽，馬來西亞國家隊在主場武吉加里爾國家體育場迎戰泰國隊。Photo Credit: GettyImages

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武吉加里爾國家體育場是馬來西亞國家足球隊的主場，將在7日舉行東南亞足球錦標賽馬來西亞對上泰國的準決賽。而國家體育場原先可以容納約88000人，但因爲周杰倫將在15日於此場地開唱，需先架設舞台，導致其中有21000個席位無法使用，最終只能出售59000張門票。因此許多買不到票的馬來西亞球迷，憤而到周杰倫的社交媒體平台下留言，要求在馬來西亞的演唱會改期。

近日，東南亞足球錦標賽正如火如土進行中，馬來西亞國家足球隊將在7日（週六）於主場「武吉加里爾國家體育場」（Bukit Jalil National Stadium）出戰，和泰國在準決賽中展開對決。不過，由於台灣歌手周杰倫將在15日（週日）於該體育場舉辦演唱會，使7日的比賽中有約2萬個座位無法使用，引發大批馬來西亞足球迷的不滿。青年與體育部長楊巧雙對此表示，正與各單位討論解決方案。

星洲日報》報導，武吉加里爾國家體育場作為馬來西亞國家足球隊的主場，將在7日舉行馬來西亞國家隊與泰國的準決賽。而國家體育場原先可以容納約88000人，但因爲周杰倫將在下週於此場地開唱，需先架設舞台，導致其中有21000個席位無法使用，最終只能出售59000張門票。

有許多馬來西亞球迷對此表示不滿，批評馬來西亞體育館機構（Perbadanan Stadium Malaysia）為何明知道東南亞足球賽正進行中，卻還將國家體育場租借給歌手使用。此外，也有球迷湧入周杰倫的社群貼文，要求取消演唱會。

光明日報》報導，馬來西亞在野的土著團結黨青年團團長袁懷紹6日（週五）於臉書上表示，「人民要看馬來亞虎（馬來西亞國家足球隊），而不是周杰倫。」他說，應該要取消周杰倫的演唱會，以便讓馬來西亞人民觀賞國家隊賽事。不過，有網友批評，袁懷紹作為前任青年與體育部副部長，卻好像在裝作不知道體育館的管理；也有人批評，袁懷紹是在炒作話題。

對此，青年與體育部部長楊巧雙回應，正在與相關單位討論，希望能找到最佳的解決方案。他在5日接受媒體採訪時表示，「我們已經和馬來西亞體育館機構展開討論，目前也還在討論階段，我只能透露這麼多。」楊巧雙說，會為提升馬來西亞球迷的士氣做出努力，並盡力處理。

新海峽時報》和《馬新社》則指出，楊巧雙在5日時發布貼文澄清，周杰倫的演唱會場地是在2019年3月13日預定完成，馬來西亞足球協會（Football Association of Malaysia）則是於2022年8月18日完成東南亞足球錦標賽的場地預訂。

楊巧雙也說，周杰倫的演唱會場地會由685名工作人員搭建，並使用45台重型機器、200台音響和800盞燈，需要14天才能完成。楊巧雙表示，「他們已經將搭建作業推遲兩天半，以便為東南亞足球賽的賽事騰出空間。」

《星洲日報》則指出，若馬來西亞國家隊在準決賽中擊敗泰國，成功晉級決賽，座位減少的問題恐會越演越烈。因為東南亞足球錦標賽採兩回合制，決賽的兩回合分別是在13日和16日舉行，若馬來西亞在13日的第一回合於主場開賽，會因為周杰倫15日的演唱會，使部分座位無法使用，球迷的怒氣恐難平復。不過，若馬來西亞是在下一回合、16日回到主場出賽，屆時演唱會舞台能否在不到24小時內拆除，也是一大問題。

報導指出，在2018年的東南亞足球賽中，馬來西亞在準決賽的第一回合和決賽第一回合中於主場出賽，皆吸引超過8萬名球迷入場支持國家隊。

每兩年舉行一次的東南亞足球錦標賽已邁入第14屆，由東南亞足球協會（ASEAN Football Federation，AFF）主辦，參賽隊伍為東協10個成員國。2020年第13屆東南亞足球錦標賽因疫情關係，延期至2021年12月開賽，最終冠軍隊伍為泰國，亞軍則是印尼。​​馬來西亞則是在2018年獲得亞軍。

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責任編輯：陳曉芙
核稿編輯：杜晉軒


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