普發現金為什麼人民反而會不滿？從「KANO品質分析模型」談政府決策與服務科學的關聯
我們想讓你知道的是
入住飯店時，房間若未打掃乾淨我們會覺得不滿意，因為覺得乾淨是理所當然；然而如果大廳提供迎賓茶飲點心，我們或會感到相當滿意，但若未提供也不會覺得不滿意。套用到本次稅收盈餘普發現金事件中，就是這次政策的「魅力品質」，因為社會氛圍轉變為「必須品質」了。
文：林祐辰（國立臺灣大學事業經營法務碩士、國立陽明交通大學財金碩士、東吳大學資訊管理研究生）
前財政部長蘇建榮於2022年10月財委會上指出，中央及地方政府全年稅收盈餘逾4000億元，朝野立委及執政團隊針對稅收盈餘之處置或分配方式，亦均有各式之想法與見解。
之後，總統於元旦演說中提及，在全球經濟高度不確定性下，應將資源用來維持國家因應危機的韌性，然而，行政院長蘇貞昌於2023年1月4日時定調，稅收盈餘中的1400億元將讓全民共享經濟成果，每人普發6000元現金。
普發稅收盈餘，為什麼人民反而會不滿？
筆者認為，在該項政策上，雖然算是有個初步的結論，但就民眾百姓觀點，不免對於我們國家政策的決策過程上，似乎有峰迴路轉或出爾反爾之感，就民調機構常使用的滿意度而言，政策的決策過程與結果，在民眾心中的滿意度或許已大打折扣，亦可能有政府斤斤計較的感受。
對於稅收盈餘發放與否或形式已有多位先進、專家及學者發表評論，筆者將嘗試從「服務科學（Services Science）」的觀點出發，並以「狩野（KANO）品質分析」模型角度，期許給予執政團隊於未來政策推動上的評析及建議。
政府決策與服務科學的關聯
服務科學，並不是艱澀的概念，如果讀者想了解其原始定義，Google大神都能找到解答，就筆者本人的觀點，服務科學是以「人文」為中心，提供我們的顧客、民眾、使用者等角色一個良好的產品或服務體驗。
通俗來講，就是要讓這些人感到滿意、覺得好用、心裡舒爽，並給予我們五星的好評或產生其他有形或無形的回饋。
因此筆者認為，政策的執行就是一場大型的服務科學，顧客就是我們的全體國民，政策在推動時，無論是空間上的多方溝通，或是時間上的即時決策及討論，總而言之，一定要讓百姓有感且心理要相對覺得舒爽。
以普發稅收盈餘事件為例，本次政策在空間上並無妥善與朝野人民溝通，時間上未能謀定而後動，導致政策雜音不斷、決策反覆不決，政府原立意良善之舉措，也彷彿變成一場政治口水鬧劇。
「KANO品質模型」於政策運用的實踐
日本學者狩野紀昭（Noriaki Kano）於1984年提出KANO品質二維模型，筆者下方僅稍作介紹，細部說明及應用請有興趣的讀者再後續進行相關研讀，簡單而言，KANO模型跳脫「滿意的相反為不滿意」的單維概念，其兩項主要品質歸類為「魅力品質（Attractive quality element）」及「必須品質（Must-be quality element）」。
魅力品質為當服務品質具備時，顧客會相當滿意，反之為「沒有滿意」而非「不滿意」；必須品質強調的是當服務品質不具備時，會馬上引起顧客的不滿意，反之為「沒有不滿意」而非「滿意」。
以入住飯店的體驗為例，房務如未將房間打掃乾淨，我們應會覺得不滿意，但如果將房間打掃乾淨，會覺得這是理所當然，並不會特別感到滿意；一樣是入住飯店時，如果大廳提供迎賓茶飲點心，我們或許會覺得貼心的服務而感到相當滿意，但如果未提供相關茶點，也不會覺得到不滿意，因為的確僅有部分飯店提供此項服務。
將這個概念套用到本次稅收盈餘普發現金事件中，筆者認為該項政策原應定調為魅力品質（因本來沒有預期，而突然有會覺得很開心），但由於執政團隊對於稅收盈餘發放的與否，以及型式應為現金還是N倍券，未能全面且即時確立說明，導致現行社會氛圍轉變為必須品質（不發民眾會很不開心，發了覺得也似乎是理所當然不會特別開心，甚至有輿論認為金額太少），對於原先政策的美意稍嫌可惜。
就筆者觀點，無論是哪一政黨執政，政策的推行應有利於人民的福祉，其亦為一場大型的服務科學，在規劃與執行上須以人民為中心，即早確立施行政策並進行溝通及協調，輔以相關工具於政策上的運用及實踐，將較能充分發揮執政團隊所預期之效益，並降低輿情所帶來之紛擾，提高社會之穩定與和諧。
以上為筆者對於該項政策的建議及觀點，如有不同想法，望先進們不吝指教。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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台日旅遊熱為何還回不去？該如何鎖定客群和宣傳觀光需被重視
我們想讓你知道的是
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雖然台日兩國的國門都已經重啟，但報復性旅遊卻還遲遲未出現，這當中包括了各式各樣的原因，像沒有假期，或是人力、航班不足等，但這些問題隨著時間都會解決，宣傳觀光資訊的方法，以及可以鎖定什麼客群反而後疫情時代需重視的地方。
台灣和日本都不約而同在2022年10月宣布解除入境限制，但翻開日曆一看，不論台灣還是日本，都沒有特別長的假期，且比起說走就走的台灣遊客，隨著日本邁入年末期間，普遍的公司行號都非常繁忙，請個四、五天出國旅遊對日本遊客來講是很困難的事。
另外日本政府也從10月開始「全國旅行支援」活動，提供給住在日本境內的日本人或外國人旅遊上的折扣，依照各地方政府的方案，最大的優惠還超過一萬日幣，日本遊客自然就會先以國內旅遊為主，再加上日圓貶值及高額的機票，導致出國的旅客寥寥無幾。
除了沒有假期和日本國內旅遊優惠外，航空業方面也還沒準備好，包括緩慢恢復中的航班。過去因為疫情的關係，許多航空業受到衝擊，許多公司採取讓員工放無薪假、甚至是裁員來撐過疫情期間。當國境再開後，航空業缺人的部分無法馬上補足，就算招聘到新人，訓練也必須花費不少時間。不單是航空運輸業，各地機場內也缺乏人手，就有民眾反應過從台灣飛抵成田機場後，在飛機上待了30多分鐘，空橋才姍姍來遲的狀況。另外近日臉書中在日台灣人的社團，也有不少人在緊急招募導遊，這都顯示相關的行業對於開放國境都還沒做好準備，才會導致往來的旅客不如預期中的多人。
而對於未來觀光業將鎖定的客群，或許Z世代會是好選擇之一，現在年輕人因為網路發展迅速，想要了解資訊都只要滑滑手機，就能達到秀才不出門，掌握天下事的境界，在疫情前只是學生或剛出社會的新鮮人的這個世代，隨著疫情將近三年過去，開始擁有消費能力，且較願意將錢花費在享受生活上，不論是台灣或日本的年輕人都有這樣的趨勢。
根據美國銀行分析指出，Z世代在2030年的購買力會成長400%，即便現在還沒到顛峰，但也逐漸透過網路掌有發言權，麥肯錫顧問公司也推估2025年Z世代在亞太區將佔 25%。且年輕人在旅遊方面，也與以往有所不同，以日本為例，株式會社SHIBUYA109 ENTERTAIMENT在今年針對首都圈年輕人的調查報告中指出，比起旅行，有32.8%年輕人更願意將錢花費在探索美食，像是咖啡巡禮之類，而且比起2019年的調查結果，年輕人在願意花錢的項目選擇數上，從2.7個增加到平均4.6個，可以顯現出消費意願的提升。
因此對於觀光後的宣傳，透過網路宣傳是不可或缺的，也如同前面提到年輕人的消息來源都是來自手機，再加上易遊網在疫情前的統計，自由行的比例已經佔了7成，代表著民眾就需要透過網路來收集觀光資訊，才能決定自由行的行程。
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