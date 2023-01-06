2023/01/06,
政治

新市府會勘、新竹棒球場挖出石頭、磚塊、電線，林智堅批高虹安：勿轉移涉貪焦點

新市府會勘、新竹棒球場挖出石頭、磚塊、電線，林智堅批高虹安：勿轉移涉貪焦點
Photo Credit: 中央社

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高虹安強調，球場草皮有2大重點，一是承受球員撲接時的衝擊，但在球場上「有磚頭、有石頭、有電線，球員的受傷不是意外」；另一項是土壤排水功能要好，而從取樣的土壤剖面來看，上面是濕的，下面是乾的，高虹安指出，這表示排水非常不OK。

斥資12億落成的新竹市立棒球場，於去（2022）年7月進行兩場中職賽事，卻接連造成多名球員受傷，新上任的新竹市政府團隊於1月4日舉行會勘後，發現在淺層土壤有違規的石頭、磚頭、電線，讓新竹市長高虹安直呼球員的受傷不是意外。對此，前新竹市長林智堅也在臉書回應，呼籲檢調儘速啟動調查，並要求高虹安不要把新竹棒球場變成轉移他涉貪焦點的政治工具。

高虹安表示，12月14日棒球場進行大聯盟場勘，在土壤取樣的過程中，發現左外野側淺層土壤有廢棄的磚頭，從場務經驗、大聯盟場務專家的意見來看，這個東西不應該在球場裡這麼淺層的土壤發現。

由於要決定是否在新竹市繼續爭取舉辦WBC（世界棒球經典賽），竹市府1月4日又安排了1次棒球場會勘，高虹安指出，這次竟然還在非常淺層的地方，挖到了廢棄的電線。一開始會勘人員誤以為是排水的線路，但場務人員認為，排水線路不可能在這麼淺層的部分施作，「更扯的是他是斷掉的電線，前端都是空的，表示他就是廢棄電線。」除了電線以外，球場內隨機挖到了超過3公分的磚頭，顯然不符合合約標準。

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Photo Credit：高虹安臉書
會勘人員在棒球場草皮非常淺層的地方，挖到了廢棄的電線。

高虹安強調，球場草皮有2大重點，一是承受球員撲接時的衝擊，但在球場上「有磚頭、有石頭、有電線，球員的受傷不是意外」；另一項是土壤排水功能要好，而從取樣的土壤剖面來看，上面是濕的，下面是乾的，高虹安指出，這表示排水非常不OK。

會勘人員透過音檔說明，2次取樣都是設定地方隨機挖洞，結果發現表層的土壤有多顆紅磚頭，還有較大、直徑超過3公分以上的石頭，連廢電線都有，表示土壤有很大的問題存在。後續如果能挖到排水層，應該會更清楚施工程序是否符合契約記載內容。

球場成廢土掩埋場，高虹安提前市府問題重重

高虹安則批評，球場似乎變成廢棄土的掩埋場，並指出前市府有幾個狀況。首先是專案管理跟監造是同一組人馬，導致專案管理無法發揮效能；再來是前市府以延續性為由，排除其他廠商招標權益。

除此之外，高虹安表示，前市府在棒球場開幕時，動用都更基金660萬於宣傳、辦活動，做棒球場行銷，在交接之前還在不停下業配廣告，強調棒球場改善完畢。

高虹安也預告，市府不僅不會再爭取舉辦WBC熱身賽，後續還可能會面臨違約訴訟，目前檢調已經立案調查，市府會全力配合檢調單位調閱資料。

新竹市府發言人施淑婷今（6）早拿著電線等證物送交新竹地檢署，還指出負責建造的巨佳營造工地主任沒有主動拿出證據。

針對包商問題，立委林為洲今日開記者會指出，新竹棒球場的規劃設計與建造都是由巨佳營造負責，但一般大樓是建築師負責設計、營造廠按圖施工，這樣的情況並非常態，變成自己監督自己，而案子的監造和PCM（工程專案管理）都是由艾奕康負責。

林為洲表示，照理來講，這4個項目應該都要由不同單位負責，規劃設計歸規劃設計、營造的按圖施工、監造的監督有沒有按圖施工、PCM總管工程有沒有按照進度跟法規。

沉寂一天，林智堅發文籲高虹安勿轉移焦點

在高虹安召開記者會的一天後，林智堅於臉書發文公開提出4點說明。首先，他呼籲檢調儘速啟動調查，了解是否有任何貪贓枉法，毋枉毋縱，若沒有，應儘速還給市府同仁清白。再來，高虹安獲得市民支持，既擔任市長，就必須「解決問題」，應清楚向球迷和市民朋友允諾棒球場何時重啟，讓球賽回到新竹棒球場，才能回應市民期待。

第三，林智堅認為，如果高市府在尚未驗收前，發現有任何工程瑕疵，應該要回到契約精神、內容，向施工廠商要求並盡速改善，才是負責任的表現。最後，他呼籲高虹安誠實面對個人涉貪的司法案件，勿把新竹棒球場變成轉移焦點的政治工具。

行政院長蘇貞昌今日受訪時回應，任何工程、尤其是公共工程，都應該做到最好，不能有違法亂紀的地方。檢調是獨立辦案，證據到哪裡就辦到哪裡。

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核稿編輯：楊士範


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