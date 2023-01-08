2023/01/08,
交通

一個機車四竄、危險四伏的城市，真的是大多數人都想要的生活環境？

一個機車四竄、危險四伏的城市，真的是大多數人都想要的生活環境？
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

在中南部機車是絕對的多數，行人則是絕對的少數，甚至連汽車相對於機車都是少數。於是南部市區主要幹道上，出現了每隔數十公尺、每個巷道都設置紅綠燈的奇詭現象。外地人初到看到「一路長紅」誤以為是繁榮的象徵，待久了才發現那與交通量無關，而是為了迎合數量龐大、四處流竄的機車族的需求。

文：流星不打方向燈

中南部人日常在街頭玩命，已是老調，朝野無視，也不想再浪費口水了。

但除了風氣與執法問題，中南部的交通，還有一個「多數凌駕少數」現象，阻斷了改變的可能，像個死結。在任何一個社會，談任何一項議題，多數的利益大於少數，都是硬道理，人權關懷只能緩和，但不可能推翻這個大前提。

而在中南部，機車，是絕對的多數。行人，則是絕對的少數。甚至連汽車，相對於機車，都是少數。

於是乎，南部市區主要幹道上，原本應是以疏導車流為目的，減少交會路口的交通號誌，出現了每隔數十公尺，每一個巷道都設置紅綠燈的奇詭現象。

外地人初到，還會驚呼高雄道路壯觀，「一路長紅」，誤以為是都會繁榮的象徵，但待久了，多開幾次車上路，才發現這樣的設計與交通量無關，而是為了迎合數量龐大、四處流竄的機車族的需求，方便每一個巷道都可以直接切穿主要幹道，而衍生的「討好多數」措施，從而形成獨特的中南部「街景」。

不過，汽車族在中南部雖屈居老二，總是要看浩蕩機車大隊的臉色；但真正的弱勢，而且是絕對的弱勢，在中南部，還是行人。

不是因為行人肉身上陣，相對於汽機車弱不禁風，而是因為......街上幾乎沒有行人。

沒有行人，汽機車習慣性加速穿越路口，習慣性左右轉彎不注意斑馬線，習慣性地把街道當成自己的地盤，僅存的路人在街頭打游擊，驚嚇之餘，畏懼上街，久而久之，又更進一步擴大了多數與少數之間的差距，同時又鼓勵、正當化了當局照顧多數（機動車），打壓少數（行人）的交通規劃，與道路設計。

在因與果的循環推移，和地方官員欠缺全盤思考的因循怠惰之下，我們逐漸打造出了一個無比堅實，強凌弱、大吃小、多欺少，任何有選票情結與任期考量的父母官，或人微言輕的官僚，都難以撼動的叢林法則道路生態。

多數凌駕少數，不OK嗎？

當然OK。

少數服從多數，即使在一人一票的民主社會，都是基本的真理。

但，是誰的政策，造成機車成為道路上的絕對多數？是甚麼樣的執法，造成行人不敢上街，被迫「變成」少數？一個機車四竄，危險四伏的城市，真的是大多數人都想要的生活環境？還是僅僅由於當局怠惰、人民鄉愿，不知不覺墜入的反文明陷阱？

溫水煮青蛙，或許我們都在等待著下一場更駭人的車禍發生，喚醒鄉民的正義，激發哪怕只是些微的改變的動力。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。