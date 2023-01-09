2023/01/09,
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想一想，什麽是水果？談維根斯坦的家族性相似

想一想，什麽是水果？談維根斯坦的家族性相似
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

我們在找共通點時，第一步是先窮盡這個概念中所有的子成員，然後希望在這些子成員中找，出他們的共通點。這個行爲的背後，其實我們已經預認了共通點之存在，亦即假設了語言是有清晰的邊界。維根斯坦正正是要反對這慣性想法。

文：鄧國潮

如果有一日，我四歲的女兒走過來問我：「爸爸，什麽是水果？」身爲爸爸的我，應該馬上到維基百科網頁尋找水果的定義，還是馬上帶我女兒到我家樓下的超級市場中水果欄看看？「什麽是水果」這個問題，看上去簡單幼稚，出自四歲孩子口中也不出為奇。然而，這個問題原來是哲學界中一個經常被談論的話題。

維根斯坦（Ludwig Wittgenstein）被譽爲是20世紀極偉大的哲學家。維根斯坦研究主要在邏輯與語言方面，主要著作有前期的《邏輯哲學論》及後期的《哲學研究》（《哲學研究》在維根斯坦死後才出版），雖然兩本著作都是維根斯坦作品，但由於維根斯坦於人生前期及後期的思想改變非常大，部分學者將維根斯坦分爲「前期維根斯坦」及「後期維根斯坦」，而前期維根斯坦主要代表作為《邏輯哲學論》，而後期維根斯坦的主要著作則爲《哲學研究》[1]。兩部著作的觀點也甚為不同，甚至乎後期維根斯坦本人也認爲《邏輯哲學論》中某些看法是錯誤的。

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Photo Credit: Clara Sjögren public domain
維根斯坦（Ludwig Wittgenstein）

家族相似性概念

筆者希望同讀者分享維根斯坦在《哲學研究》所提出的家族相似性的概念：先認識其概念，然後到其所引伸的現實意義。在《哲學研究》中，維根斯坦很喜歡用游戲（games）作為例子，關於家族相似性這個概念，他就用不同種類游戲（棋盤遊戲、卡類游戲、球類游戲及奧林匹克運動會（Olympic games）等等）作爲引子，反問除了他們名稱均包含「游戲」一詞之外，到底有什麽共同因素可以貫穿所有能被稱得上為游戲的呢[2]

相信讀者可以意識得到，假設世上只有A、B、C、D、E五個游戲，A、B、C或許真有一些共同因素，例如都是通過球類來進行游戲，但D及E並沒有使用球類但仍能稱得上是游戲，就證明要在一個概念中所有子成員辨認出一個的共同因素，就算不是不能（讀者或可能會認爲只是想得不夠仔細而已），但至少發現原來不如想象中那麽容易。對於這種能看得出是應被歸納到同一個概念，但又無法説清楚的情況，維根斯坦明確提出家族相似性這個概念，並這樣解釋：「一個家族成員之間的種種相似特質，例如體型、特質、眼睛顔色、步調、脾氣等等，重叠又交錯的關係。」[3]

我們「找共通點」的行爲，其實就是希望為概念找一個客觀定義。我們希望能約化出一個最基本的關係，只要某些概念符合個不能再約化的關係，就可以被歸到同一類當中。這樣，我們未免太過低估了語言的複雜性，這正是維根斯坦要帶出來討論的問題。

語言模糊及一直變化的特質

我們在找共通點時，第一步是先窮盡這個概念中所有的子成員，然後希望在這些子成員中找，出他們的共通點。這個行爲的背後，其實我們已經預認了共通點之存在，亦即假設了語言是有清晰的邊界。維根斯坦正正是要反對這慣性想法，他說：「如果一個人，驚訝自己認識一樣東西，但卻又無法説出，他或者是以爲這個東西，如『白朗峰的高度，可以明確説清楚』。」[4]。明顯地，維根斯坦認爲某些東西是可以説清楚（如白朗峰的高度），某些則不可以（如游戲）。

維根斯坦認爲我們無需一定要為概念劃出界綫。他用數字做例子，指出如果數字沒有受界綫限制，則允許我們為數字這概念作擴充[5]。筆者以武器為例子：石器時代人類用石頭木棍作武器，逐漸發展出中世紀的刀、矛、劍等冷兵器，再發明手槍，然後到今天的核彈激光炮等。以上例子，可以看得到，武器種類雖然一直在變，但數千年期間仍一直被稱爲武器。

Christiaan Tonnis : Ludwig Wittgenstein | Pencil on board | 1985
Artwork Credit: Christiaan Tonnis, CC BY-SA 2.0

那就是否説明，我們不能為概念賦予界限？這當然不是。維根斯坦用1 pace = 75厘米做例子，認爲我們就某些特定目的（special purpose）下，是需要設下定義使其成爲可用[6]

沒有清晰界限不代表不可用

除了上面提到，我們慣常以爲概念都有邊界的錯覺外，可以再引身到誤以爲概念如果沒有邊界（定義）是無法理解。維根斯坦指出，就算一個概念只有模糊的邊界，但其仍是一個概念。維根斯坦假設自己在市中心與某人在一起，用手指大約指出一個地方並向對方說：「大約站在那裏」，這個站在那裏的概念需要沒有被明確定義，但仍不會阻礙我們理解[7]

筆者又舉一個例子：

A：「剛才午餐你吃了什麽？」
B：「鷄排滷肉飯。」
A：「你那個不一定是午餐。」
B：「為什麽？」
A：「你如何肯定你吃的那個鷄排滷肉飯符合午餐的定義？」

以上例子何其荒謬，但正好突顯概念不一定有清晰邊界的這個觀點。

家族相似性與模糊之分別

去到這裏，相信讀者對家族相似性有一定理解。然而是否所有無法說清楚的概念，就是因爲家族相似性的問題嗎？這裏我帶出模糊（vagueness）的概念。Hanoch Ben-Yami及Arif Ahemd均指出，模糊概念往往伴隨不定邊緣性情況（boundary/borderline cases）[8,9]。Hanoch Ben-Yami以顔色為例子解釋模糊這個概念：紅色與橙色，我們無法確切講清楚紅色在那一點轉變成橙色，如果我們繼續推演落去，我們就會得出一個藍色就是紅色的奇怪結論。這就是被稱爲Sorites悖論的結果8。

這裏筆者嘗試反差家族相似性與模糊之分別：家族相似性往往是牽涉一個内含多個不同特質的概念，例如維根斯坦常用的游戲、數字以及他本人用作介紹家族相似性概念時的對家族成員的描述；而模糊概念，則只牽涉單一特質，而該特質則於一個連續譜系中（continuous spectrum）產生變化，正如剛才Hanoch Ben-Yami提到顔色的例子。

結語


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