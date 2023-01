白冰冰唱〈First Love〉的後續回應，堪稱教科書等級的溝通表達與危機處理

資深藝人白冰冰在花蓮的跨年晚會上,選唱最近很紅的電視劇《初戀》中,由宇多田光演唱的主題曲〈First Love〉,獨特的「白氏演歌唱法」透過網路,迅速爆紅傳遍全台灣,一天之內就引起網路兩極化的熱議,三天內各平台累計觀看人次已破百萬;認同者稱讚白冰冰寶刀未老、唱功很棒、勇於嘗試,不認同的網民則批評白冰冰破壞了他們對美好初戀的想像,唱得太哀傷,把「初戀」唱成「失戀」……

我不是專業的歌唱老師,無意評論白冰冰唱得好不好;不過從溝通表達與危機處理這兩個角度來討論,白冰冰這次的表現,則是教科書等級的學習範例。

面對質疑與酸言酸語,白冰冰沒有動氣,第一時間貼出有〈First Love〉歌詞的影片,坦然回應:「請大家從歌詞裡面體會一下,這首歌該用什麼樣的情感去表演。」白冰冰PO出副歌部分,歌詞提及「You are always gonna be the one,現在還是悲傷的love song,直到能唱新歌曲的那一刻」。

白冰冰解釋:「每個人對感情的看法不同,有人淡薄、有人濃烈,其實很多女生面對愛情,都是傻的!在愛情路上跌倒了,也都是會哭、會難過的!」

換言之,白冰冰沒有陷入網民「唱得好不好」的爭論,更沒有使用情緒語言去回應外界,她展現的,是自己確實是在「認真研究歌詞後選擇的詮釋方式」下的「專業表現」;至於「唱得好不好」,那就是觀眾的個人判斷了。

這是非常高EQ,也是很專業的回應方式。

「宇多田冰」的影片繼續瘋傳,兩天之後,白冰冰再度在臉書發言,她說自己是一個凡事正面思考的人,「往好的想,那就是證明我的流行敏銳度高!」她說自己知道網路世代一定有正有反,但她不會因為有人稱讚就自負,也不會因為有人批評就氣餒,重點是「我能不斷引領風潮,創造話題,更期許我自己能夠繼續保持對演藝表演的熱情」,還不忘期許自己能帶著追隨她的子弟兵,一路長紅與成長……

整段發言,完全是積極、正向的態度,很符合卡蘿杜維克博士在《心態致勝》書中所提到的「成長型思維」;白冰冰還把網友揶揄她的「宇多田冰」字眼,引用來作為自己的tag標籤,把一個沒處理好,可能變成一場災難的「準危機事件」,完全變成一個個人「再紅一次」的「契機事件」;整個檢討起來,不是事件本身有什麼變化,完全只是當事人白冰冰用什麼視角去看待這整件事,以及相對應做出的回應適切合宜,就足以造成如天與地般的巨大差別。

「成長型思維」或「正面思考」說來容易,做起來並不簡單,尤其是面對網路酸民排山倒海而來的留言,真的需要一定的EQ跟智慧,才有辦法挺住;但是,如果你不想讓眼前的事件演變成難以解決的危機,還是應該從生活中的小事,培養這樣的正面態度。最簡單的做法是,不管你遇到什麼事,都請你先思考:這件事的正面效益是什麼?至少要列出三點!久而久之,習慣成自然,就比較能夠用正面積極的角度看問題了。

本文經蔡祐吉 危機溝通專業顧問授權刊登,原文發表於此

責任編輯:潘柏翰

核稿編輯:翁世航