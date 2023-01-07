白冰冰唱〈First Love〉的後續回應，堪稱教科書等級的溝通表達與危機處理

資深藝人白冰冰在花蓮的跨年晚會上，選唱最近很紅的電視劇《初戀》中，由宇多田光演唱的主題曲〈First Love〉，獨特的「白氏演歌唱法」透過網路，迅速爆紅傳遍全台灣，一天之內就引起網路兩極化的熱議，三天內各平台累計觀看人次已破百萬；認同者稱讚白冰冰寶刀未老、唱功很棒、勇於嘗試，不認同的網民則批評白冰冰破壞了他們對美好初戀的想像，唱得太哀傷，把「初戀」唱成「失戀」……

我不是專業的歌唱老師，無意評論白冰冰唱得好不好；不過從溝通表達與危機處理這兩個角度來討論，白冰冰這次的表現，則是教科書等級的學習範例。

面對質疑與酸言酸語，白冰冰沒有動氣，第一時間貼出有〈First Love〉歌詞的影片，坦然回應：「請大家從歌詞裡面體會一下，這首歌該用什麼樣的情感去表演。」白冰冰PO出副歌部分，歌詞提及「You are always gonna be the one，現在還是悲傷的love song，直到能唱新歌曲的那一刻」。

白冰冰解釋：「每個人對感情的看法不同，有人淡薄、有人濃烈，其實很多女生面對愛情，都是傻的！在愛情路上跌倒了，也都是會哭、會難過的！」

換言之，白冰冰沒有陷入網民「唱得好不好」的爭論，更沒有使用情緒語言去回應外界，她展現的，是自己確實是在「認真研究歌詞後選擇的詮釋方式」下的「專業表現」；至於「唱得好不好」，那就是觀眾的個人判斷了。

這是非常高EQ，也是很專業的回應方式。

「宇多田冰」的影片繼續瘋傳，兩天之後，白冰冰再度在臉書發言，她說自己是一個凡事正面思考的人，「往好的想，那就是證明我的流行敏銳度高！」她說自己知道網路世代一定有正有反，但她不會因為有人稱讚就自負，也不會因為有人批評就氣餒，重點是「我能不斷引領風潮，創造話題，更期許我自己能夠繼續保持對演藝表演的熱情」，還不忘期許自己能帶著追隨她的子弟兵，一路長紅與成長……

整段發言，完全是積極、正向的態度，很符合卡蘿杜維克博士在《心態致勝》書中所提到的「成長型思維」；白冰冰還把網友揶揄她的「宇多田冰」字眼，引用來作為自己的tag標籤，把一個沒處理好，可能變成一場災難的「準危機事件」，完全變成一個個人「再紅一次」的「契機事件」；整個檢討起來，不是事件本身有什麼變化，完全只是當事人白冰冰用什麼視角去看待這整件事，以及相對應做出的回應適切合宜，就足以造成如天與地般的巨大差別。

「成長型思維」或「正面思考」說來容易，做起來並不簡單，尤其是面對網路酸民排山倒海而來的留言，真的需要一定的EQ跟智慧，才有辦法挺住；但是，如果你不想讓眼前的事件演變成難以解決的危機，還是應該從生活中的小事，培養這樣的正面態度。最簡單的做法是，不管你遇到什麼事，都請你先思考：這件事的正面效益是什麼？至少要列出三點！久而久之，習慣成自然，就比較能夠用正面積極的角度看問題了。

本文經蔡祐吉 危機溝通專業顧問授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航