習近平解決南海爭端的手段，就是靠經濟魅力把東南亞國家俘虜過來
我們想讓你知道的是
二十大以後，習近平決定在外交方面撒一個大網，而這張大網的重點是東南亞國家，尤其是越南、印尼、菲律賓等南海國家。南海對沿海國家來說是塊寶地。對中國來說也是軍事上一個重要關口，特別是如果台海戰爭爆發的情況下。中美都在說服這些國家成為夥伴，這樣就形成了一種北京跟華盛頓的競爭。習近平這盤棋是否能贏呢？
文：張俊華（德籍華人政治學者，在德國生活三十餘年。他曾就讀於德國法蘭克福大學，並獲得哲學博士學位。此後曾執教於柏林自由大學等高校。現為法國Ecole Universitaire de Management客座教授）
二十大以後，在國內政策一敗塗地的習近平，決定在外交方面撒一大網，而這張大網的重點是東南亞國家，尤其是越南、印尼、菲律賓等國。因為跟這些國家處理好關係，等於一箭雙雕：一方面是為一帶一路，繼續開闊市場。另一方面則為解決南海問題打好基礎。而越南和菲律賓一直是中國在南海問題上難啃的骨頭，中方認為，越南和菲律賓已成了美國在南海的兩個重要的籌碼。
為了下好這盤棋，去（2022）年10月底，北京邀請了越共中央總書記阮富仲訪華，成為二十大閉幕後首位訪華的外國政要，訪問期間，雙方發表《關於進一步加強和深化中越全面戰略合作夥伴關係的聯合聲明》。該聲明包括了加快推動中方的「一帶一路」倡議和「越方兩廊一圈」框架對接合作規劃。
而後，印尼總統佐科威（Joko Widodo），在峇里島G20印度尼西亞峰會後舉行的雙邊會議上迎接中國國家主席習近平，並稱他為「老大哥」。兩人還共同影片觀摩雅萬高鐵試驗運行並觀看兩國合作成果展示影片。2022年11月18日，在泰國曼谷舉行的亞太經合組織峰會期間，習近平出席亞太經合組織領導人與嘉賓的非正式對話會。
而這次菲律賓的小馬可仕（Ferdinand Romualdez Marcos Jr.）總統剛完成了他對北京的訪問。在他啟程之前，小馬可仕已經發出不少訊號，要開闢外交的新篇章。在跟習近平見面時，他巧妙地把自己年輕時在華的經歷跟他目前的外交努力結合起來。而作為一個想做第二個毛澤東的習近平，自然特別善待這位在1974年跟他的母親在訪問中國時與毛澤東見過面、而現在又變菲律賓總統的客人。
南海的重要性
中國近幾年在南沙群島（The Spratly Islands）將有爭議的珊瑚礁開發成人工島，並建有飛機跑道和其他結構，使其成了潛在的軍事基地。而且，開發人工島的工程還在繼續著，而這正是在所謂的菲律賓西海的領域內。由於南海爭端，菲方去年就此對中方提出了多達189次抗議，其中61次是小馬可仕上任後幾個月內提出。所以在小馬可仕訪問前，菲律賓政府表示一定要跟中方談論南海議題。
而菲律賓總統心裡有兩個打算，一是兩國外交部也將建立直接溝通管道，以避免誤判和誤解。二是打算跟中國簽一個協議保證海上安全。而訪問的結果表明，實現第一個願望似乎沒有太大的阻礙，但北京肯定不會在它認為是自己擁有的南海內，來保證菲律賓的安全的。
南海對中國來說重要，不僅是個長期宣傳的歷史遺產問題，沒有一個中共領導人膽敢隨意放棄這個遺產。但更重要的是，南海確實是塊寶地。除了漁業資源，據美國能源訊息署估計，南海的已探明和可能的油氣儲量約為190兆立方英呎天然氣和110億桶石油，而中國已擁有海洋油氣勘探開發技術。
更重要的是，南海藏有豐富的可燃冰，估計共800億噸，如果開發出來，相當於200多年中國不必進口任何石油。而中國的可燃冰鑽探和測井技術邁入了國產自主新時代，並有望在2028－2030年間實現產業化。北京的設計是提前掌握可燃冰開採技術，這樣就有本錢去跟沿海國家在合作開發時要價。
當然，南海對中國的重要性還體現在其軍事和地域戰略方面，即如果把握了南海大門，等於至少是部分地斷絕了美國在一場台海戰爭中對台灣的軍事援助的途徑。
鑑於上述原因，中共將繼續在空中、水上、水下增強其軍事存在。盡一切努力把美國這個所謂南海的「非直接當事國」趕出去，儘管中共也知道，這一切並不容易。
分而治之
二十大以後習近平對東南亞國家外交，帶著明顯的「分而治之」的特點。
實際上，在處理南海問題上，中國並不想堅守多邊主義，而更喜歡的是雙邊主義。這就是為什麼越共總書記成了二十大後的北京的第一個客人。而小馬可仕也是今年中國外交的第一個訪問者。
中國表面上支持盡快完成「南海行為準則」的相關談判，但該準則實際上是多邊主義的產物，等於允許所有在南海的聲索國聯合起來共同對付中國。這是北京不願意看到的。正是因為這兩個原因，談了25年的「南海行為準則」到現在還沒談成。中國更希望的利用自己經濟上魅力，把東南亞國家分別俘虜過來。客觀上，柬埔寨、寮國已成了中國的棋子。而下面便輪到越南、菲律賓、印尼等國了。
中國在南海問題立場不僅沒有變化，而且會變得更強硬。中國明確拒絕根據《聯合國海洋法公約》在海牙設立的一個仲裁法庭2016年的裁決。但北京在如何實現目標的具體做法上，似乎比以前更柔軟、更有彈性。而這裡一張王牌，便是雙邊的貿易和所謂「一帶一路」的項目。
而中共之所以這麼做，確實也基於南海所有的聲索國都處於一個現代化時期，它們渴望資本、技術、能源和基礎設施。而理論上來說，中國作為一個製造業大國確實也能滿足相當一部分的需求。
中國這一戰略的設計，也基於對南海諸國的評估：在實現現代化過程中，東協作為一個組織幾乎沒有這種協調、自我組織的能力。換言之，現代化沒有外來的推動是實現不了的。這樣，北京則主張「擱置爭議、共同開發」原則上更進了一步，那就是通過積極直接參與該地區的現代化建設，來強化對中國依賴性。
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每個人都需要黑暗中的一點微光：靈感來自真實刑事案件，Disney+ 2023話題之作《台灣犯罪故事》
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2023年1月4日，Disney+原創影集將推出重量級話題之作——《台灣犯罪故事》，用最高規格的製作水準，最華麗的卡司陣容，解構最在地、令台灣人有感的真實刑案，要與觀眾一起抽絲剝繭，見識重大犯罪下人類的無可奈何與掙扎。
改編自真實犯罪事件的電影並不少見，尤其在好萊塢，例如非常經典的《我倆沒有明天》（Bonnie and Clyde, 1967）、至今仍是美國重大懸案的《索命黃道帶》（Zodiac, 2007）等等。在台灣也有楊德昌導演的《牯嶺街少年殺人事件》（A Brighter Summer Day, 1991），就是改編自台灣青少年的真實殺人事件。
這些電影的誕生，反映了觀眾對於懸案、疑案的好奇心，同時透過導演、編劇的獨特風格，重新梳理案件脈絡，讓觀眾可以從不同的視角，對人性面進行各種層級的觀察與省思。因此成功的改編犯罪事件作品，往往可以在社會上帶來更多深入又廣泛的討論——什麼是善？什麼是惡？通往毀滅的道路，也可能常常由好意鋪設而成。
【靈感來自台灣真實刑案，錯綜迷離如歷其境】
2023年1月4日，Disney+原創影集將推出重量級話題之作——《台灣犯罪故事》，用最高規格的製作水準，最華麗的卡司陣容，解構最在地、令台灣人有感的真實刑案，要與觀眾一起抽絲剝繭，見識重大犯罪下人類的無可奈何與掙扎。當然，《台灣犯罪故事》除了希望與觀眾一起探究奇案背後複雜的因果關係之外，作為台灣影劇史上較為少見的、取材於真實犯罪的類型影集，更期待可以透過本劇，激起社會大眾更多對善惡、人性的體悟、思考與討論。
全劇共有四個單元，風格迥異，各自以令人匪夷所思的火車出軌案外案、聞之喪膽的滅門血案、不寒而慄的校園凶殺案、與冤獄刑求案作為主題展開。但四個單元的時空背景，都同樣設定在2000年前後的台灣。主創團隊聰明且靈巧的以那段在經歷了千禧年的動盪不安、九二一大地震、SARS疫情的衝擊和傷痛的歲月，加上當時普遍低迷的大環境中，種種人事物的無奈、躁動的情緒，作為劇情的催化劑。想必只要是對2000年前後印象深刻的觀眾，感觸都會更加深刻。
【金獎主創團隊攜手實力派演員，細膩演繹最複雜的人性】
《台灣犯罪故事》由Sixty Percent Productions（陸匠製作）、美國加州的Imagine Entertainment和台灣犢影制作跨國合作，再加上身兼好萊塢編劇與節目統籌（Showrunner）的Trey Callaway 擔任劇本顧問，以美劇的「編劇室」概念建立工作系統，讓四位編劇與劇本顧問，同時都能給予各單元編劇意見。主創團隊更為了自真實刑案中取材，大規模的深入研究了台灣過去2、30年的重大犯罪事件，在故事情節、人物建構方面下足功夫。有了優秀的劇本加持，自然吸引到各方實力派演員加入，包括鳳小岳、林予晞、薛仕凌、施柏宇、王柏傑、李銘忠、陳以文、宋芸樺、傅孟柏、李霈瑜、蔡凡熙等人的華麗陣容一字排開，每一位演員都是一時之選。在第一單元中〈出軌〉擔任女主角的林予晞就在受訪時表示，對戲充滿了期待、興奮之情。
1/4打頭陣播出的〈出軌〉，是由金鐘獎導演蕭力修所執導，主要演員包括鳳小岳、林予晞、薛仕凌和施柏宇。故事從檢察官與保險調查員一同勘查火車出軌案開始，隨著他們逐漸趨近案情的真相，卻沒想到案中有案——驅使犯罪的動機，竟是始於人性對「愛」的需求。主要演員演技精湛不在話下，特別是林予晞與鳳小岳的上乘戲感以及絕佳默契，兩人在戲中的互動之間，散發著幾乎要溢出螢幕的化學作用，催化出一場場既壓抑又奮不顧身的情感戲，是本劇最具話題性的亮點之一。
緊接而來的是1/11播出的〈生死困局〉，由《狂徒》導演洪子烜執導，主要演員有王柏傑、李銘忠等人，以一場令社會震驚、倖存者心痛的滅門血案為背景，深刻描繪執著於追尋真相而不擇手段的記者，與罪刑定讞的兇手在獄中對質，一張一弛之間成就無比精彩的對手戲。隨著劇情推展，觀眾也將漸漸隨著劇中人物一起挖開滅門血案背後的秘密，撲朔迷離的真相，是由多少血淚堆疊而成？
1/18播出的〈惡有引力〉描述發生在校園的凶殺案，由金鐘獎最佳迷你影集導演范揚仲執導，金馬影帝陳以文、宋芸樺分飾兩角主演。一位單純又受學生歡迎的老師被發現陳屍校園，殘忍的血案揭露出青少年在人格形塑過程中的關鍵轉折——是什麼讓本該恣意揮灑青春歡笑的少年性格轉變？而做為父親的陳以文，該如何在眾人的非議之中秉公處理，又該如何與少年曾經試著對抗的惡意素面相見？
壓軸的〈黑潮之下〉，於1/25播出，這是編劇徐瑞良、梁舒婷繼《誰是被害者》之後再度搭檔，由主演傅孟柏、李霈瑜、蔡凡熙主演，挑戰極具爭議性的冤獄刑求主題。故事從一場虐殺棄屍於軍營的案件開始，為了打破軍方保守作為、息事寧人的作為，劇中人物挑戰權威，一步步揭開各種未審先判、虐待刑求的黑幕。戲到痛處不由得讓人繃緊了神經，觀眾也將感受到身歷其境的巨大的壓力與挑戰。
【揭開恨的傷疤，是隱隱作痛的愛】
曾執導《麻醉風暴》的金鐘獎導演蕭力修這次操刀〈出軌〉，他在受訪時指出：「希望觀眾體驗到罪與愛的一線之隔；生存的本身就是一場風險，對愛的需求也是。也許我們不能原諒犯罪，但或許能用愛的角度，去直視犯罪真相背後的遺憾，帶給每一個人，對當下家庭和社會的變動，另一種前進的想像。」〈生死困局〉的導演洪子烜也認為：「希望觀眾可以看到主角如何從仇恨和愧疚中解脫，並選擇放下及和解，在黑暗的故事中看見一絲溫暖的情感。」
犯罪粗暴的撲面而來，我們有沒有足夠的智慧與勇氣，去觀察與理解背後的原因？那或許是曾經受過的傷，也有可能是說不出口的苦。觀眾將在這四個單元的旅程中，感受到愛與恨的一體兩面，善與惡的相輔相生——畢竟任何人都可能犯罪，而那些鑄下大錯的人們，或許只是在錯誤的時間，出現在錯誤的地方，也或許只是在某個迷惘的當下，少了讓他改變決定的一點點好運。
身為《台灣犯罪故事》的監製，犢影制作的林秉聿表示：「《台灣犯罪故事》啟發自台灣曾發生的真實離奇懸案，然而我們不是要在這部影集裡面給予觀眾答案，而是希望能更多探討犯罪背後的人性幽暗與光明，思索在案件中每一個人的信仰、誘惑與救贖。我們企圖以更國際化的視野來述說台灣真實案件故事，製作出高質感劇集給世界各地觀眾欣賞。」同為監製，Imagine Entertainment國際部副總裁蔡月蓉表示：「雖然題材不同、文化也有差異，但是有些主題是全球化的。」他認為，由於主創團隊的信心與實力，相信《台灣犯罪故事》的目標觀眾必定不僅限於台灣，而是可以放眼全球，踏上國際市場。
《台灣犯罪故事》預計將在2023年1月4日開始，每週三上線一單元（3集），已經迫不及待要追一波《台灣犯罪故事》的你，不妨先看看各集預告來過個癮：
出軌
生死困局
惡有引力
黑潮之下
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