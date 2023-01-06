2023/01/06,
商業

Sony與Honda合資推出電動車AFEELA，並與遊戲大廠Epic Games合作在車內打造虛擬世界

Sony與Honda合資推出電動車AFEELA，並與遊戲大廠Epic Games合作在車內打造虛擬世界
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這一款電動車目標客群很明確，就是要娛樂。Sony Honda Mobility In執行長水野泰秀指出，車內外共配備了45個鏡頭和影像傳感晶片（CIS），它們和Epic Games大廠合作，要在車內打造虛擬世界。

Sony與Honda的合資公司Sony Honda Mobility Inc（SHM）於5日在2023美國最大國際消費性電子展（CES）發表新品牌車款——AFEELA。SHM執行長水野泰秀指出，車內外共配備了45個鏡頭和影像傳感晶片（CIS），它們和美國遊戲大廠Epic Games大廠合作，要在車內打造虛擬世界。

Sony Honda Mobility推出AFEELA

Sony是影像傳感器龍頭，受惠於自駕車等產業，出貨量年年創高。根據據科技市調機構IC Insights數據預測，2019年CIS開始大幅度成長，已經連續刷新8成成長紀錄。今（2023）年將再度刷新歷史紀錄。

影像傳感器晶片（CIS）：晶片是鏡頭當中的主角，任何運算都要透過CIS才可以將光訊號轉換成數位化的影像資訊。意即將拍攝到的畫面，透過訊號轉換以及色彩調整等複雜過程後，轉換成數位影像。

目前CIS的主要應用端就是遊戲，例如PS系列等遊戲機，其中也包含電動車在內的領域，還有手機、筆電以及監視器的主要市場，綜合而言複合成長率（CAGR）會達到29.7%，上看32億美元。

CIS除了一般相機的功能以外，還有測量距離的功能，結構運算晶片，可以感測人臉、物體，甚至是能應於擴增實境（AR）。1月5日SHM於CES發表AFEELA打算運用Sony的重要技術，打造不同客群的車款。

AFEELA是一個現實世界和虛擬世界無縫融合的產品。水野泰秀指出，要打造人與移動之間建立新關係，計劃2025年上半年接受預訂，2025年底開始銷售，2026年春季於北美交付。

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Sony Honda Mobility Inc（SHM）於5日在2023美國最大國際消費性電子展（CES）發表新品牌車款——AFEELA。

Epic Games：汽車行業進入前所未有的創新

SHM指出，通過雲端服務連接提供個性化的車內體驗，實現超越駕駛的娛樂，未來客戶進入電動車座艙就像是進入了虛擬世界，目前已經和美國電子遊戲Epic Games合作，此後還可能連接元宇宙等遊戲世界。

Epic Games的技術長Kim Librarian指出：「在Epic，我們對汽車行業充滿熱情，我們很高興看到索尼本田移動公司進入汽車技術的創新世界。我們期待與他們一起在這個革命性的領域為帶來激動人心的衝心。」

目前電動車基本上都會有12至20顆鏡頭，但是SHM卻擴增到45顆，意味著無論是監控、物聯網，還是導航測距都會有顯著提升。資深投資人黃伯堃指出，Sony的CIS技術將成為在眾多車商中的突破口。

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AFEELA汽車規格表，車內外共配備了45個鏡頭和影像傳感晶片（CIS）。

傳感器產業遭大廠一條龍把持

IC Insights數據指出，Sony仍居市場龍頭地位，市佔率約40%，韓國廠商三星（Samsung）約20%，中國廠商豪威（Omin Vision），車用CIS則以安森美（On Semi）為大宗，約15至20%，其餘則是中小型廠商。

影像傳感器晶片，主要由台灣的晶片業者包含台積電（TSMC）、聯電（UMC）等業者來代工製作。資深投資人黃伯堃指出，台灣業者晶相光致力於設計，監控安防、車用電子、網路視訊、生物晶片及多樣影像消費性市場。

雖然台廠晶相光年營收、毛利率越來越高，有越來越好的趨勢。但是黃伯堃指出，隨著CIS市場越來越大，除了晶片業者能夠跟著賺以外，相關供應鏈也會跟著拉高出貨，不過高階產品仍多由Sony、Samsung一條龍把持，台廠在技術上仍要加強，成本上也要和中國業者競爭，未來挑戰也很大。

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核稿編輯：翁世航


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