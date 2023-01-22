韓國名導奉俊昊《寄生上流》之後下一部電影，為何選擇改編科幻小說《米奇7號》？

如果你要為2019年世界影壇定下一個熱門關鍵字，那很有可能是「奉俊昊」。那年春天5月的坎城影展，他執導的《寄生上流》，榮獲金棕櫚獎殊榮，成為韓國影史第一部榮獲坎城影展最高榮耀的電影，不僅如此，這座金棕櫚還是所有坎城影展評審一致同意的結果，代表沒有人批評它得獎的正當性。

而那年的奉俊昊熱潮才剛開始，《寄生上流》在全球票房突破2.6億美金，連在美國也有5340萬美金的票房，是非英語片在美國市場史上票房第三名。它還拿到英國影藝學院獎最佳劇本（奉導演也兼任編劇）、金球獎最佳外語電影、還有四座奧斯卡小金人，包括最佳導演、最佳國際電影、最佳原創劇本、還有年度最大獎最佳影片。

綜觀奉俊昊22年來的長片執導生涯，他拍過的七部電影裡有各式各樣的題材，從母子親情拍到世界末日，從犬吠擾鄰的小問題，拍到「屠宰高智慧經濟動物是否並不人道」的社會大議題。似乎什麼都能拍的奉俊昊，如今在資金充裕的狀況下（《駭人怪物》與《末日列車》正是因為預算問題而大幅刪減特效畫面），又會如何發揮他的創意呢？

他會選擇改編《米奇7號》這本科幻小說，可說是合情合理、又正對他口味的絕佳選擇。

《Mickey17》是他改編自小說《米奇7號》的最新電影，華納影業與布萊德彼特（Brad Pitt）的製片公司Plan B大力出資支援，由新任蝙蝠俠羅伯派汀森（Robert Pattinson）主演，共演者還包括了將在《與你共舞》裡飾演天后惠妮休斯頓（Whitney Houston）的娜歐蜜艾基（Naomi Ackie）、《宿怨》裡被逼瘋的媽媽東妮克莉蒂（Toni Collette）、漫威電影裡飾演「浩克」的馬克盧法洛（Mark Ruffalo）；以及藉由主演《夢想之地》而首度入圍奧斯卡最佳男主角的韓裔演員史蒂芬元等等，可說是眾星雲集。

這部電影已經順利在去（2022）年8月開鏡、12月殺青，此後將進入長達一年的後製工作，預計在2024年3月正式上映。

等等，在這個聽起來陣容堅強又有大公司撐腰的完美計畫裡，有個小地方看起來怪怪的：這本被改編的小說不是叫做《米奇7號》嗎？為什麼奉俊昊硬是把它改成了《Mickey17》？怎麼突然變出了這麼多米奇？

這個故事裡確實有很多米奇，這個米奇不是你以為的老鼠之家米奇，米奇是個衰到底的太空人，而我們得先聊聊創造米奇的小說家愛德華艾希頓（Edward Ashton），他的童年夢魘。

「雖然我是在小時候看了《星艦迷航》，但我現在還記得很清楚，那時我就覺得，《星艦迷航》裡的企業號船員一定是瘋了，才會想要踏進光波傳送器。因為對我來說很明顯嘛，傳送器根本沒辦法把人傳送到另一個位置去，它只是單純在這一頭把人灰飛煙滅了……然後在那一頭重新製作一個全新的拷貝人而已。對其他旁觀者而言這大概無可厚非，但那個踏進傳送器的人是真的被分解掉了，而一個完美的複製品取代了他。」

《星艦迷航》這套經典科幻影集，開啟了許多人對宇宙冒險的夢想，但是傳送器這個困擾童年艾希頓的玩意，看起來會讓很多人舉足不前。這代表每一次傳送，對被傳送者而言都是一次安靜的死亡。

當企業號又成功透過傳送救走了陷入困境的寇克艦長與史巴克……他們真的「獲救」了嗎？還是原本的他們已經被自己船艦的先進功能給「人道毀滅」了……而重新出現在企業號上的寇克與史巴克，還是「原來」的那個企業號艦長與大副嗎？

這個會讓所有星艦迷細思極恐的傳送器小問題，變成了《米奇7號》的故事主軸：未來人類勇敢踏出地球，邁向數十光年外的異星進行殖民。而遠程太空旅行有太多危險性，這些背負人類期望的船員們，很可能在路上就被宇宙疾病、外星生物、甚至船艦機件問題給搞死……還好人類發明了生物複製技術，也因此發明了一項悲慘的新職業：「消耗工」。

消耗工永遠身先士卒，像試毒的太監或被帶進礦坑的金絲雀，他們被要求從事艦上最危險的工作，如果他們不幸因為這些人類未知危機而GG也不要緊，生物列印技術會根據消耗工的基因，立刻在培養槽裡「複製」一個原本的消耗工，前一個版本死前上傳的意識，會完美複製到新身體上，讓這名消耗工達成某種長生不死的目標，只是他的長生不死有更殘忍的目的——trial by death.

現在你了解我們故事的主人翁從事什麼職業了：米奇是寒冷星球尼弗海姆上的消耗工，這裡終日大雪漫天，還有原生爬蟲正潛伏在地底，隨時準備品嚐新鮮人體。他的生命已經輪替了7次，奉獻給了來到這顆爛星球前的船艦破損問題、檢測新星球微生物會不會對人體有害、還有許多狗屁到灶的鳥事……但無論哪一件鳥事，都比不上這一件：米奇7號掉進了巨大冰坑，他的夥伴以為他已經被地底爬蟲吞噬，於是放棄援救，準備回基地迎接全新的米奇8號。

問題是，7號竟然沒死，而且還平安回到了基地……然後他發現自己的床上有人正在呼呼大睡……是剛剛被複製出來的米奇8號。

就好像傳送器忘了銷毀一個史巴克，現在有兩個米奇了，這瞬間違反了道德、基地安全、糧食配給等等等一百條規定。要怎麼解決太多的米奇呢？7號應該乖乖去死嗎？還是他們必須假扮成只有一個米奇存在？更糟的問題還在後頭……爬蟲們似乎很想與人類們進行「第三類接觸」……越來越多基地人員被他們吞噬殆盡，而米奇7號當然首當其衝——「死道友不死貧道」，米奇7號應該用他廉價的生命，去找出爬蟲的目的才對。