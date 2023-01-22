韓國名導奉俊昊《寄生上流》之後下一部電影，為何選擇改編科幻小說《米奇7號》？
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在影史大破紀錄的《寄生上流》之後，奉俊昊的下一部電影選擇改編小說《米奇7號》，並將電影名定為《Mickey17》。等等，這裡有個小地方看起來怪怪的：這本被改編的小說不是叫做《米奇7號》嗎？為什麼奉俊昊硬是把它改成了《Mickey17》？怎麼突然變出了這麼多米奇？在此，我們得先聊聊創造米奇的小說家愛德華艾希頓。
如果你要為2019年世界影壇定下一個熱門關鍵字，那很有可能是「奉俊昊」。那年春天5月的坎城影展，他執導的《寄生上流》，榮獲金棕櫚獎殊榮，成為韓國影史第一部榮獲坎城影展最高榮耀的電影，不僅如此，這座金棕櫚還是所有坎城影展評審一致同意的結果，代表沒有人批評它得獎的正當性。
而那年的奉俊昊熱潮才剛開始，《寄生上流》在全球票房突破2.6億美金，連在美國也有5340萬美金的票房，是非英語片在美國市場史上票房第三名。它還拿到英國影藝學院獎最佳劇本（奉導演也兼任編劇）、金球獎最佳外語電影、還有四座奧斯卡小金人，包括最佳導演、最佳國際電影、最佳原創劇本、還有年度最大獎最佳影片。
綜觀奉俊昊22年來的長片執導生涯，他拍過的七部電影裡有各式各樣的題材，從母子親情拍到世界末日，從犬吠擾鄰的小問題，拍到「屠宰高智慧經濟動物是否並不人道」的社會大議題。似乎什麼都能拍的奉俊昊，如今在資金充裕的狀況下（《駭人怪物》與《末日列車》正是因為預算問題而大幅刪減特效畫面），又會如何發揮他的創意呢？
他會選擇改編《米奇7號》這本科幻小說，可說是合情合理、又正對他口味的絕佳選擇。
《Mickey17》是他改編自小說《米奇7號》的最新電影，華納影業與布萊德彼特（Brad Pitt）的製片公司Plan B大力出資支援，由新任蝙蝠俠羅伯派汀森（Robert Pattinson）主演，共演者還包括了將在《與你共舞》裡飾演天后惠妮休斯頓（Whitney Houston）的娜歐蜜艾基（Naomi Ackie）、《宿怨》裡被逼瘋的媽媽東妮克莉蒂（Toni Collette）、漫威電影裡飾演「浩克」的馬克盧法洛（Mark Ruffalo）；以及藉由主演《夢想之地》而首度入圍奧斯卡最佳男主角的韓裔演員史蒂芬元等等，可說是眾星雲集。
這部電影已經順利在去（2022）年8月開鏡、12月殺青，此後將進入長達一年的後製工作，預計在2024年3月正式上映。
等等，在這個聽起來陣容堅強又有大公司撐腰的完美計畫裡，有個小地方看起來怪怪的：這本被改編的小說不是叫做《米奇7號》嗎？為什麼奉俊昊硬是把它改成了《Mickey17》？怎麼突然變出了這麼多米奇？
這個故事裡確實有很多米奇，這個米奇不是你以為的老鼠之家米奇，米奇是個衰到底的太空人，而我們得先聊聊創造米奇的小說家愛德華艾希頓（Edward Ashton），他的童年夢魘。
「雖然我是在小時候看了《星艦迷航》，但我現在還記得很清楚，那時我就覺得，《星艦迷航》裡的企業號船員一定是瘋了，才會想要踏進光波傳送器。因為對我來說很明顯嘛，傳送器根本沒辦法把人傳送到另一個位置去，它只是單純在這一頭把人灰飛煙滅了……然後在那一頭重新製作一個全新的拷貝人而已。對其他旁觀者而言這大概無可厚非，但那個踏進傳送器的人是真的被分解掉了，而一個完美的複製品取代了他。」
《星艦迷航》這套經典科幻影集，開啟了許多人對宇宙冒險的夢想，但是傳送器這個困擾童年艾希頓的玩意，看起來會讓很多人舉足不前。這代表每一次傳送，對被傳送者而言都是一次安靜的死亡。
當企業號又成功透過傳送救走了陷入困境的寇克艦長與史巴克……他們真的「獲救」了嗎？還是原本的他們已經被自己船艦的先進功能給「人道毀滅」了……而重新出現在企業號上的寇克與史巴克，還是「原來」的那個企業號艦長與大副嗎？
這個會讓所有星艦迷細思極恐的傳送器小問題，變成了《米奇7號》的故事主軸：未來人類勇敢踏出地球，邁向數十光年外的異星進行殖民。而遠程太空旅行有太多危險性，這些背負人類期望的船員們，很可能在路上就被宇宙疾病、外星生物、甚至船艦機件問題給搞死……還好人類發明了生物複製技術，也因此發明了一項悲慘的新職業：「消耗工」。
消耗工永遠身先士卒，像試毒的太監或被帶進礦坑的金絲雀，他們被要求從事艦上最危險的工作，如果他們不幸因為這些人類未知危機而GG也不要緊，生物列印技術會根據消耗工的基因，立刻在培養槽裡「複製」一個原本的消耗工，前一個版本死前上傳的意識，會完美複製到新身體上，讓這名消耗工達成某種長生不死的目標，只是他的長生不死有更殘忍的目的——trial by death.
現在你了解我們故事的主人翁從事什麼職業了：米奇是寒冷星球尼弗海姆上的消耗工，這裡終日大雪漫天，還有原生爬蟲正潛伏在地底，隨時準備品嚐新鮮人體。他的生命已經輪替了7次，奉獻給了來到這顆爛星球前的船艦破損問題、檢測新星球微生物會不會對人體有害、還有許多狗屁到灶的鳥事……但無論哪一件鳥事，都比不上這一件：米奇7號掉進了巨大冰坑，他的夥伴以為他已經被地底爬蟲吞噬，於是放棄援救，準備回基地迎接全新的米奇8號。
問題是，7號竟然沒死，而且還平安回到了基地……然後他發現自己的床上有人正在呼呼大睡……是剛剛被複製出來的米奇8號。
就好像傳送器忘了銷毀一個史巴克，現在有兩個米奇了，這瞬間違反了道德、基地安全、糧食配給等等等一百條規定。要怎麼解決太多的米奇呢？7號應該乖乖去死嗎？還是他們必須假扮成只有一個米奇存在？更糟的問題還在後頭……爬蟲們似乎很想與人類們進行「第三類接觸」……越來越多基地人員被他們吞噬殆盡，而米奇7號當然首當其衝——「死道友不死貧道」，米奇7號應該用他廉價的生命，去找出爬蟲的目的才對。
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全家邀請消費者一同透過日常有意識的選擇，讓永續行動可以簡單又便利！
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隨著永續議題日益重要，全家推動全台店舖化身永續生活服務平台，致力於打造兼具便利、舒適且環保的空間。為實現永續綠色經營，全家在節能、商品、店舖、物流、總部營運等各面向，提供消費者更多元、簡單就能響應永續生活的選擇。
隨著環保意識漸長，越來越多人開始留意永續的重要性，但想要為環境盡份心力，一定要特地抽空到海邊淨灘、辛苦地自耕自食來減少碳足跡嗎？其實不盡然，只要平時有意識地做選擇，每個人都可以簡單地達到友善環境的行動。今年全家便利商店就以「便利永續 你也+1」作為主軸，邀請大家在生活中，一起達到永續、共好的目標。
選擇友善環境的食品
「早在十多年前，全家就陸續推出與永續有關的服務，但最讓人印象深刻的，應該是2019年的友善食光計畫。」全家便利商店公共事務暨品牌溝通室的吳采樺部長分享，當時為了解決超商的剩食問題，透過「時控條碼」與「時間定價」機制，設定鮮食商品到期前七小時，就可以享有七折優惠。
計劃推出之後，全家發現許多網友在社群上分享，不曉得哪裡能買到友善食光商品。適逢疫情期間台灣出現口罩地圖系統，加上越來越多消費者對於友善食光產品有需求，給了全家一個靈感──活用內部動態庫存系統，讓人們從全家會員APP，就能透過「飯糰」、「三明治」等品項查詢店鋪庫存，甚至能將常去的店舖加入「我的最愛」。結合了優惠與尋寶樂趣，消費者更容易透過實際行動來減少剩食。
而2018年推出的Clean Label食品少添加行動，也是全家相當具代表性的計畫之一。吳部長回想，2013年食安風暴過後，人們開始對於食品添加物有所警惕，不過，當時台灣在添加物的標章上，並沒有公認的指標，直到2018年，全家找到合作的第三方公正單位──慈悅和穀研所，開始全力推動了這場食品革命，從自有品牌與鮮食商品做起，陸續影響了外部廠商一同加入。
現在到全家便利商店購買鮮食或FamilyMart Collection商品，只要認明小葉子「Clean Label潔淨標章」，即代表減少3-9成的食品添加物，多一點留意，就能夠選擇少添加食品。目前全家已有超過7成的麵包、飯糰、微波主食、三明治等鮮食產品，取得Clean Label標章。
減塑，不如循環再利用
在循環經濟議題特別受矚目的這幾年，全家也不斷嘗試提供相關服務，例如：曾推出以廢棄布料製作的物流包材，或是推出循環餐盒與循環杯。「以咖啡來說，全家一年約可賣出1.6億杯，若一次性容器可以轉換成環保杯、循環杯，就是非常大的環保躍進。」吳部長分享，部分服務屬於期間限定的嘗試性作為，但也因為有各種經驗，所以當今年政府提出連鎖便利商店須提供租借循環杯的政策時，全家才能順利地接軌。
目前全家已有400間店舖，提供咖啡循環杯的免費借用服務。消費者只需綁定LINE帳號，簡單掃碼，3秒鐘就能完成免費借用，減少一次性容器的使用。
吳部長也提到，網購包材的耗用，是許多團體與消費者關注的重點。為此，全家與網購循環包裝系統品牌「配客嘉」合作，目前全台共計3800店可歸還網購循環包材。雖然目前僅提供回收服務，但未來希望可以主動於自有電商平台，提供循環包材選擇，讓網購循環能達到更好的效益。
為了減少一次性包裝的使用，近期全家也嘗試與台塑生醫合作，推出洗衣精智慧補充站，只要自備容器來到補充站，就可以每公升40元的優惠價格，購買市價破百元的洗衣精，吸引許多小家庭、在外租屋的學生、小資族前來，不但能夠以少量的方式補充日常所需，也鼓勵人們重複使用家中的空瓶容器。
走進沉浸式體驗空間，看見未來的樣貌
除了實際走進全家，以行動響應永續生活之外，2023 年初，一同加入關鍵評論網於華山文創園區舉辦的沉浸式展覽《2222-未來選擇地》的倡議。《2222-未來選擇地》展覽分為三大區域，先是以未來人的視角，走進2222年宛如廢墟般的地球，接著穿過充滿廢棄物的海洋，回到2023年的現今，讓人重新思考，若想要達到環境永續，現在的我們有哪些選擇。
其中全家展區以三道門的互動設計，來說明這些年推廣的永續計畫，譬如：「Clean Label對策」門裡，引導人們以「斷捨離」的概念，將食品中常見的八大添加物移除；「減塑行動」門則透過問答互動，讓人們反思在日常中，若無意識地使用塑膠製品，一年會產生多少碳排放量。
「身為連鎖便利商店最大的優勢，就是擁有一定的影響力，但這同時也是責任。」吳部長堅定地說，對於永續議題，全家一直不斷地嘗試及優化流程，期望在購物環境中，慢慢融入環保的概念，讓消費者可以用最簡單的方式參與，為地球盡一份心力。