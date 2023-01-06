2023/01/06,
中國

沒有煙花爆竹的新年沒有「靈魂」？中國新法禁青少年KTV唱歌，卻鬆綁歷時三年的禁燃令

沒有煙花爆竹的新年沒有「靈魂」？中國新法禁青少年KTV唱歌，卻鬆綁歷時三年的禁燃令
春節禁燃煙火引發廣大民怨，中國官媒反常挺鬆綁，籲各地區找到「最大公約數」。圖為5日，第39屆中國哈爾濱國際冰雪節開幕煙火秀。（中新社提供）via 中央社

我們想讓你知道的是

中國日前新修訂《中華人民共和國未成年人保護法》，其中禁止未成年進入KTV唱歌，即使父母陪同也不行。除此之外，2018年中國為了改善空汙問題而祭出「禁燃令」，卻在今年元旦時爆發多起警民衝突，中國官媒一反常態支持地方鬆綁，更表示春節期間不放煙火是一種遺憾。

（中央社）中國大幅放寬防疫管控，民眾生活逐漸回復正常，娛樂場所也重現人潮。若干家長有意帶孩子去KTV唱歌，但根據新修訂的法規，未成年人禁止進入，而且家長陪同也不可以。

《北京晚報》4日報導形容，很多家長都喜歡在假日或寒暑假帶孩子到KTV唱歌，近期中國政府大幅放寬防疫管制，不少娛樂場所重啟，有些家長會帶子女到KTV唱歌。

但報導指出，根據新修訂的《中華人民共和國未成年人保護法》第58條中規定，營業性歌舞娛樂場所、酒吧、互聯網上網服務營業場所等不適宜未成年人活動場所的經營者，不得允許未成年人進入。

經營者應當在顯著位置設置未成年人禁入、限入的標誌，並對難以判明是不是未成年的人，要求出示身分證件。

報導引述北京市檢察院第一分院檢察官龐濤表示，KTV等娛樂場所有形形色色的人，常有抽煙喝酒等情況，對未成年人的身心健康有負面影響，這也是修訂未成年人保護法而禁止他們到KTV的重要原因。

檢龐濤表示，如果KTV經營者發現未成年人隨家長一道要及時制止。經營者簽署承諾書，明知故犯再次違規的將從重處罰。

這項新修的法規在中國社群平台微博引起網友討論，不少網友對此大感不解：「只要有成年人帶著，為什麼不能去？別讓孩子喝酒就可以了，為什麼唱歌都不行？」、「我很好奇你們領導去的KTV到底是什麼樣的，才能把這樣規定寫進法律，帶孩子去唱歌都成違法了？」

中國地方禁燃鞭炮已三年，官媒反常挺鬆綁，還提出「網路調查」

《中央廣播電台》報導，2023年元旦起，中國各地人民就開始打破規定，開心地放起煙火，但不少地區因此爆發警民衝突，種種挑戰禁燃令的行為，也被外界形容為「煙花革命」。

《大紀元》也引述時事評論員章天亮說法，解釋「煙花革命」明明缺乏政治訴求，卻仍被稱為「革命」的原因，他認為民眾放煙火的行為實際隱含著對中共政權的蔑視，「白紙革命後，民眾的抗爭只會更分散，訴求也變得多樣化，而且也會更加持久。」

（中央社）中國民眾因為疫情封控鬱悶近三年，但多地官方依然堅持春節禁燃煙火鞭炮。引發廣大民怨之際，官媒《央視網》今（6）日發文表態挺鬆綁，呼籲有關部門找到「最大公約數」，還稱對鞭炮一禁了之是一種遺憾。

中國各地2018年陸續頒布「禁燃令」，試圖改善空污。官方上月全面放開防疫後，多地民眾在跨年夜興奮聚集燃放煙花（煙火）慶祝，卻遭到取締，河南鹿邑因此爆發嚴重警民衝突，有警車被掀翻，6名民眾被捕。

隨著年關將至，中國輿論要求鬆綁「禁燃令」讓民眾抒發一下的呼聲日益高漲。

對此，《央視網》官方微博6日上午發布題為「煙花的禁與放，是時候被正視了」的評論文章。

文章指出，部分地方政府在陸續推出新規，北京、遼寧、大連、山東東營等地規定可以限時燃放；更重要的是，「慢慢走出三年疫情陰影的人們，渴望用一場煙花來迎接新的生活」；「近三年疫情，每個人都不容易。人們壓抑了許久的鬱悶心情，太需要一次徹底的釋放。」

文章並指出，作為一種辭舊歲、迎新年的傳統民俗，在很多人眼裡，沒有煙花爆竹的新年是沒有「靈魂」的。

文章雖提到有相當一部分人認為，今年過年尤其不應該隨意燃放煙花。因為疫情仍未徹底遠遁，燃放煙花所造成的空氣污染，會加重病人病情；燃放煙花不小心受傷，可能加劇醫療資源的擠兌等。

但《央視網》強調，隨著輿論的升溫，煙花的禁與放，已經成為了各地有關部門必須正視的公共議題。事實上，在輿論「兩極對立」的表像之下，政府政策並非只有「嚴格禁放」和「想放就放」兩個選項。

文章呼籲，對於網路上的不同聲音，有關部門不妨認真傾聽，結合本地實際情況，努力在各方訴求之間找到「最大公約數」，從而制定出讓盡可能多的民眾滿意的方案，而不是簡單粗暴地搞「一刀切」。

《央視網》並讚揚北京通州區開放環球度假區限定區域內可燃放煙花爆竹；山東東營、濱州春節部分區域和個別時段可燃放煙花爆竹，強調「這樣的緩衝更接地氣，也更人性化」。

文章還強調，春節是濃郁的中國民族文化的一種典型符號，鞭炮則是這一符號的顯著標誌，如果以所謂「文明」或「安全」為由一禁了之，「不得不說是一種遺憾」。

《央視網》官微還罕見地推出網路意見調查，截至6日下午4時，贊成開放煙火的網友最多，達21.4萬人；「視情況視地區制定政策」次之，也有10.6萬人；贊成禁燃煙花的只有2.1萬人。

共賞台北101煙火迎新年（1）
Photo Credit: 中央社
2023台北跨年晚會活動現場、府前廣場周邊區域人數突破10.1萬人，眾人開心共賞台北101煙火秀，喜迎新年。

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責任編輯：羅子恆
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