TNL+ 2023/01/07,
音樂

三大吟遊詩人音樂會：從「本真」到「原真」，最引人入勝的無疑是「合頌」發生的時刻

三大吟遊詩人音樂會：從「本真」到「原真」，最引人入勝的無疑是「合頌」發生的時刻
「三大吟遊詩人音樂會」在台北流行音樂中心舉行，音樂人胡德夫、陳永淘、陳明章演出｜Photo Credit: 客委會提供

我們想讓你知道的是

2022年歲末，迎來一場動人的音樂會，縈繞深深不去的三大吟遊詩人音樂會：有一張宣傳照，拍得超級傳神，排灣族原住民歌者胡德夫坐在椅子上，一旁站著的是陳永淘，客家歌者，另一旁則是河洛歌者陳明章，也站者。像是年初一，在家門口的庭院家族合照。大哥坐著，兩位長弟與二弟，則緊緊圍繞， 三人形成一個溫慰且有深深情感匯流的圈圈。這是吟遊。

2022年歲末，迎來一場動人的音樂會，也同時，迎來一篇深具啟發性的文章，兩者都相關於民歌或民謠。前者，是縈繞深深不去的三大吟遊詩人音樂會：有一張宣傳照，拍得超級傳神，排灣族原住民歌者胡德夫坐在椅子上，一旁站著的是陳永淘，客家歌者，另一旁則是河洛歌者陳明章，也站者。像是年初一，在家門口的庭院家族合照。大哥坐著，兩位長弟與二弟，則緊緊圍繞， 三人形成一個溫慰且有深深情感匯流的圈圈。

這是吟遊。將歌與謠（韻語），在島嶼三大族群的交流中，以詩的生命感看見自己，更看見彼此，最後，形成一種類似原住民儀式中，以吟唱召喚時間洄流的當下、未來與過去，在聲音的共鳴發生時，共同與逝者及新生聚攏。

三大吟遊詩人音樂會啟售 大師現場合奏
Photo Credit: 客委會提供
「三大吟遊詩人音樂會」去（2022）年舉辦啟售記者會，資深音樂人胡德夫（左起）、陳永淘、陳明章特別演出合創曲〈極樂〉、〈阿東的歌〉，雖只是簡單的器材配 置，仍展現出大師級的現場表演

這是歌謠在詩中的生命感，稱稱作「原真」（Authenticity）再恰當不過了。是的，我收到紀錄片導演、也是民歌研究者張釗維的一篇文章〈遇見自己〉。他在這篇探討自身創作反思的文章中，以民歌研究揭開心靈內在與外在世界的交匯，引用了元真這個生命能量很豐厚的辭性，在我讀來，深具探索性。

「原真」，指的是心口合一的歌謠創作。會這麼說，自然有其原因。意味著，在製作介入與商品包裝的流行歌手界，歌手將遇上與自身創作斷裂的狀態，無法真正將唱出的歌與內在呼喚完全合拍。或許，該這麼說：從「本真」到「原真」，是一段挑戰的路程。很多時候，是外在的斷裂介入時，「失真」會讓「原真」無法回返「本真」。這時，反思「原真」，便在歌謠的文化使命中蔚為一項要素。

如果，以「原真」的立場和前提，來看待這場音樂會，我們將落在相對契合於這三位資深歌者的位置上；免於在歌的調性或如何轉換唱歌技巧上，來回進行答案性的探究。

「原真」既然超越技術與操作技巧，而直達性命本身。基本上，這是符合於這三位歌者以歌面世的真實狀態。剩下的僅僅是：製作狀態與表演文化相遇的真切性，如何在社會發酵的問題。保存這樣的問題意識，我們將踏上探索的旅程，而非在句號中，等待接受全部的美好或讚賞。

我這樣子看歲末這場三大吟遊詩人音樂會；這同時，必須被慎重提及的是，因著製作單位在調性上的「歸真」選擇，一場音樂會，在時間漫漫中，不會令觀者感到任何過度延伸的觀感。

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