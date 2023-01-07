三大吟遊詩人音樂會：從「本真」到「原真」，最引人入勝的無疑是「合頌」發生的時刻
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2022年歲末，迎來一場動人的音樂會，縈繞深深不去的三大吟遊詩人音樂會：有一張宣傳照，拍得超級傳神，排灣族原住民歌者胡德夫坐在椅子上，一旁站著的是陳永淘，客家歌者，另一旁則是河洛歌者陳明章，也站者。像是年初一，在家門口的庭院家族合照。大哥坐著，兩位長弟與二弟，則緊緊圍繞， 三人形成一個溫慰且有深深情感匯流的圈圈。這是吟遊。
2022年歲末，迎來一場動人的音樂會，也同時，迎來一篇深具啟發性的文章，兩者都相關於民歌或民謠。前者，是縈繞深深不去的三大吟遊詩人音樂會：有一張宣傳照，拍得超級傳神，排灣族原住民歌者胡德夫坐在椅子上，一旁站著的是陳永淘，客家歌者，另一旁則是河洛歌者陳明章，也站者。像是年初一，在家門口的庭院家族合照。大哥坐著，兩位長弟與二弟，則緊緊圍繞， 三人形成一個溫慰且有深深情感匯流的圈圈。
這是吟遊。將歌與謠（韻語），在島嶼三大族群的交流中，以詩的生命感看見自己，更看見彼此，最後，形成一種類似原住民儀式中，以吟唱召喚時間洄流的當下、未來與過去，在聲音的共鳴發生時，共同與逝者及新生聚攏。
這是歌謠在詩中的生命感，稱稱作「原真」（Authenticity）再恰當不過了。是的，我收到紀錄片導演、也是民歌研究者張釗維的一篇文章〈遇見自己〉。他在這篇探討自身創作反思的文章中，以民歌研究揭開心靈內在與外在世界的交匯，引用了元真這個生命能量很豐厚的辭性，在我讀來，深具探索性。
「原真」，指的是心口合一的歌謠創作。會這麼說，自然有其原因。意味著，在製作介入與商品包裝的流行歌手界，歌手將遇上與自身創作斷裂的狀態，無法真正將唱出的歌與內在呼喚完全合拍。或許，該這麼說：從「本真」到「原真」，是一段挑戰的路程。很多時候，是外在的斷裂介入時，「失真」會讓「原真」無法回返「本真」。這時，反思「原真」，便在歌謠的文化使命中蔚為一項要素。
如果，以「原真」的立場和前提，來看待這場音樂會，我們將落在相對契合於這三位資深歌者的位置上；免於在歌的調性或如何轉換唱歌技巧上，來回進行答案性的探究。
「原真」既然超越技術與操作技巧，而直達性命本身。基本上，這是符合於這三位歌者以歌面世的真實狀態。剩下的僅僅是：製作狀態與表演文化相遇的真切性，如何在社會發酵的問題。保存這樣的問題意識，我們將踏上探索的旅程，而非在句號中，等待接受全部的美好或讚賞。
我這樣子看歲末這場三大吟遊詩人音樂會；這同時，必須被慎重提及的是，因著製作單位在調性上的「歸真」選擇，一場音樂會，在時間漫漫中，不會令觀者感到任何過度延伸的觀感。
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揭開數字「16」的奧秘：平衡成就完美，以絕佳狀態站穩世界舞台！
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16是造就完美平衡的數字，16根羽毛創造出一顆完美的羽球，16年堅持成就了麟洋配的完美平衡。金門酒廠選在麟洋奪金一週年推出紀念酒款，揭開數字16蘊藏的更多奧秘。
你可曾想過「16」是個兼具完美與平衡的數字？
在數學領域，當m與n互為相異整數，16是唯一能讓m與n互為彼此平方的整數，比如說4²=2⁴，4的平方恰好與2的四次方展現完美對稱；而且2²=2x2，由此可知2的平方數可達到絕對對稱。
在運動領域，目前標準羽毛球均由16根羽毛組成，究其原因，16為2的四次方，無論相對於羽球的中心點或中軸線展開，皆能滿足中心對稱或中線對稱的要求。
16根天然羽毛，又遠比8根或32根更能維持羽球的平衡與對稱。8根羽毛間隔太鬆、重量過輕、空氣阻力過小且無法形成足夠的自轉力道，32根羽毛間隔太密、重量過重、空氣阻力過大且不適合飛行；因此16根羽毛的完美平衡，成了現今國際的羽球標準。
由於16根羽毛創造出的間隙相當剛好，重量和體積大小也適合標準羽球拍面，形成的阻力及自轉性皆適宜，對場上飛行時的羽球相當重要。高速飛行時，能讓羽球自轉的重心保持穩定；慢速飛行時，選手若需要技巧性地讓羽球翻滾，也能因中線對稱使技術發揮得更加穩定。
李洋16年堅持，麟洋配讓台灣被看見
16年前，也是台灣羽球國手李洋第一次拿起球拍的起點。
2021年，東奧羽球男雙「麟洋配」勇奪奧運史上首面羽球金牌，「金門之光」李洋與王齊麟共同為台灣寫下羽球里程碑，這般榮耀著實得來不易。
李洋從故鄉金門縣金寧鄉出發，十年蟄伏，歷經負傷中斷、自我懷疑卻從未放棄。永不放棄的堅持，一如李洋16年前拿起球拍的瞬間；2016年他在越南首度拿下國際賽冠軍，2019年起以麟洋配之姿一路過關斬將，最後登上奧運最高殿堂。
球不落地，絕不放棄。經歷磨練與低潮的爐火淬煉，金門之子李洋在羽球生涯中領悟「堅持很難，放棄只要一瞬間」，浴火重生的鳳凰自灰燼中振翅飛起，一路飛越歷史中遭烽火波及的金門及後期的轉型開創，讓台灣被世界看見；如同金門酒廠70年來的經久彌新，始終秉持釀酒初心，以金門高粱酒揚名世界。
麟洋一戰成名，紀念酒款聞「酩」世界
羽球因16根羽毛成就完美平衡，李洋因16年磨礪而鍛鍊成金。
金門酒廠選在麟洋奪金一週年，以16這個特別的數字推出「李洋16」紀念酒。16面切割面玻璃瓶身、1.6公升瓶裝、16根金色鳳羽環繞其上，再特選16年儲陳窖藏老酒；從瓶身設計到酒基選用皆呼應數字16，更添加雙倍食用金箔，與金羽內外呼應出璀璨的完美臻品。
外包裝禮盒採開盒式設計，呈現出金酒的大器風範，極具收藏價值。每一瓶李洋16紀念酒皆擁有專屬編號及李洋簽名小卡，並附贈兩只水晶鬱金香杯，搭配專屬LED燈座。當燈光照射多面瓶身，金箔於酒液中旋轉擺動，金黃光彩的絢麗奪目，有如鳳凰般貴氣非凡。
與此同時，金酒也挑戰極致玻璃工藝，以羽毛球造型設計出相當吸睛的「麟洋LIVE YOUNG」紀念酒。16面切角錐形酒瓶設計，忠實還原了16根羽毛組成的羽球造型，是金酒向李洋、王齊麟兩位金牌英雄的絕佳默契致敬，也是金酒不斷挑戰自我的展現。
「麟洋LIVE YOUNG」紀念酒瓶身鑲有金色閃電造型的「LY」字樣，從瓶蓋一氣呵成貫穿至瓶底，直線俐落的潮流風格，象徵麟洋配以迅雷不及掩耳的速度，攀升至世界排名並成為金牌搭擋；也如同金門酒廠位於資源有限的小島，卻能屢獲世界烈酒大獎，聞「酩」世界。
「LY」不只是「LING & YANG」，也是永久保存麟洋配奪金感動的「LIVE YOUNG」，兩位球員的絕佳默契讓羽球雙打的完美平衡得以展現，台灣羽球於體壇最高殿堂奪金的興奮與激動，令這款酒獨具珍藏價值！
中式白酒標竿，傳承古法釀製的完美平衡
金酒傳承古法釀製，採用「固態發酵」，能使釀製的酒質風味和口感更為豐富，儲放於不銹鋼桶或陶罈內。
金門高粱酒的酒質晶瑩透亮，口感協調平衡、清香純正，金酒自2016年首度參加國際賽事，屢獲國際大獎殊榮，品質深受肯定。2022年適逢金門酒廠建廠70週年，於美國舊金山烈酒競賽中更奪得8項金牌肯定，連續7年獲得國際賽大獎的肯定，獲獎作品橫跨多個年份、酒度，徹底彰顯國際一流酒廠的豐富性與完整性。
對李洋來說，16是拿下台灣史上第一個奧運羽球金牌的數字；對金酒來說，16蘊含著釀酒古法技術的2次發酵、2次蒸餾，如同2²=2x2，2的平方數能達到絕對對稱的完美情況。金門酒廠持續建構中式白酒消費新文化，建廠70週年之際，以「70如金、經久彌新」的品牌主張，堅持遵循古法釀製的平衡才能成就完美，繼續以絕佳狀態站穩世界舞台！