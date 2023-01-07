【影評】電影版《想見你》：延續影集對「失去」的命題，難逃宿命的我們至少能好好道別

文：陌熙

台灣神劇《想見你》2019年播出後佳評如潮，李子維和黃雨萱橫跨時空的刻骨虐戀惹哭不少劇迷，接著《想見你》也翻譯成日文與韓文打進東北亞市場。2021年韓國NPIO娛樂與Lian Contents宣布，將拍攝《想見你》韓國版電視劇並獲得翻拍版權，由此可知，《想見你》不僅贏得台灣觀眾的青睞，在東北亞國家也同樣備受矚目。

挾帶著超高人氣的《想見你》於2022年底推出電影版。過去根據熱門電視劇所延伸的電影，往往易淪為狗尾續貂之作，猶如翻拍自經典文學作品之電影，受限於原著本身的知名度和粉絲的忠誠度，觀眾總是帶著更高的取悅門檻步入影廳。

不過，電影版的《想見你》不僅情節上承續影集版的《想見你》，在開頭的十分鐘便完整交代了另一個時空裡的李子維和黃雨萱如何再續前緣，同時亦完整挪用和複寫了《想見你》的重要象徵和符號，舉凡復古唱片行、隨身聽、課後淋雨日常、女孩素描背影、手搖飲、同居情趣、麵條與包子的笑話，以及醒來後戀人不在身旁的虛無和空洞，甚至能在電影版《想見你》將這些符碼玩出新意，讓劇迷們在情感連貫上一氣呵成。

（以下有雷，斟酌閱讀）

電影和影集有何不同？貫穿靈魂、橫越時空的愛 VS. 願意為你／妳無限重蹈遺憾循環的愛

夢，是電影版《想見你》中對於影集版本的濃縮，是13集情節內容的移轉與承接，亦是李子維和黃雨萱超越時空和軀殼的情感再現。

電影一開始，李子維提早了兩年在飲料店和黃雨萱相遇，延續影集版結局中深深鐫刻於劇迷心中的經典橋段——高中時期的李子維載著6歲的黃雨萱，披上暮色斜陽，沿著安平的海岸線向未知的緣分駛去。

影集於是成了電影的前提，童年邂逅替兩人十幾年後的相遇、相認與相戀埋下純粹而稚嫩的伏筆，在新的時空脈絡裡，他們一樣無可救藥地愛上彼此。

如果說影集的核心是：「無論在哪一個年歲、哪一座時空、哪一具軀殼，我都會認出你／妳，並愛上你／妳內裡的靈魂」那麼電影所呈現的則是：「無論重複多少次，我們都會因為深愛彼此，而無可避免地墜入悲劇的深淵，重蹈思念與遺憾的循環」

影集和電影最大不同之處在於，前者的動能集中於李子維身上，因為他先遇見了從未來穿越的黃雨萱，知曉未來世界裡自己和雨萱的戀愛軌跡，於是按圖索驥地循著時空的閉鎖循環中，甚至不惜踏上死亡班機，為了避免破壞迴圈而失去所有和雨萱相愛的記憶。

也就是說，受制於既有時空邏輯的安排，儘管黃雨萱同樣也需面對伴侶墜亡之痛，影集裡有意識的主動犧牲與付出多交由李子維承擔。

然而，在電影中新的平行時空邏輯中，兩人變成對等的雙向奔赴。黃雨萱和李子維在資訊相等的情況下皆穿越回意外發生的前兩天，試圖阻止當年的憾事發生，不過正如同無數穿越時空的影視作品所反映的宿命論觀點，他們終究是徒勞，終究會一而再再而三地看著所愛之人在眼前墜樓。

Photo Credit: 車庫娛樂 三鳳製作提供 《想見你》劇照

延續影集對「失去」的命題，難逃宿命至少我們能好好道別

雨萱和子維在雙向奔赴的閉鎖時空裡一再失去對方，悲劇的弔詭性建立在渴望拯救對方的堅定意志，難逃愛人墜樓身亡的宿命循環讓兩人各自在沒有彼此的時空裡，靠著單薄的想像苟且渡日。

電影版《想見你》精明之處在於多重視角的反覆辯證，我們先是看見兩人蜜糖般的同居日常，接著才發覺其實在李子維和黃雨萱各自的時空中，彼此皆是失去對方的。

他們共同承受著喪失愛人之劇痛，於是各自投射出對方的形象，對著虛無拋擲想念、回憶與遺憾，綿延的思念彷彿嫁接起兩座獨立的平行時空，兩人時空裡原先對著空氣的各說各話，於是，在解碼方觀眾眼中成了你來我往的繾綣情話。電影版《想見你》同時呈現了男女主角主觀視角與第三人稱浪漫化視角，構築出屬於電影昇華凝鍊後的專屬宇宙。

在電影後半段交織的全新時空中，黃雨萱（陳韻如靈魂）和李子維一同墜樓，留下來的陳韻如（實為從未來穿越的黃雨萱靈魂）和王詮勝（實為從未來穿越的李子維靈魂）擁有短暫眼神交會的時刻，他們知道自己的肉身正在消亡，亦明白正是彼此炙烈的愛與救贖彼此的渴望，開啟了無以挽回的悲劇循環。

而眼下他們早已認清了努力的徒勞，只好輕輕覆上彼此的唇，好好道別是為了不辜負兩人在各自時空循環裡付諸的努力和苦等穿越的煎熬。

Photo Credit: 車庫娛樂 三鳳製作提供 《想見你》劇照

無論是誰犧牲，善的本質終將迎來愛的成全與新生

筆者認為，《想見你》之所以誠懇動人，並不單倚恃著男女主角在奇幻時空中糾葛交疊的虐心之戀，更在於打破閉鎖時空循環的本質有賴受困角色有意識的犧牲與成全。

影集版本的結局建立在黃雨萱的犧牲上，她和李子維的愛情固然銘心刻骨，但是在無數的時空往返、寄魂於陳韻如之身的過程當中，她深切感受到陳韻如的陰鬱、自卑和絕望，以致於她願意焚毀和子維橫越時空的愛戀記憶，去拯救瀕臨崩潰邊緣的內向少女——陳韻如。

電影版本同樣展現了這份無私情懷的精髓，只是這次輪到了王詮勝。

在某個平行時空當中，陳韻如終於鼓起勇氣找到王詮勝和遺落在他房中的那卷錄音帶，或許也是在無數次的閉鎖循環中，兩人意識到不論重來幾回，黃雨萱和李子維都會因為深愛著彼此，而不斷重啟悲劇的循環。

於是，電影裡能動性落在王詮勝身上，而這一次，是王詮勝犧牲了自己和愛人的悱惻過往，燃燼那卷承載無數記憶的錄音帶，挽救了黃雨萱和李子維的愛情。

由此，橫亙於電影與影集間的核心骨架，除了雙向穿越的亙古愛戀以外，更在於角色基於人之同理的無私精神：