TNL+ 2023/01/08,
非洲

德國歸還貝南帝國青銅器，將殖民時代「被偷走的文化認同」還給奈及利亞人民

德國歸還貝南帝國青銅器，將殖民時代「被偷走的文化認同」還給奈及利亞人民
Photo Credit: GettyImages

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這些文物由青銅、象牙和其他珍貴材料製成，是代表非洲大陸文化最重要的藝術品之一，其中包含包括一座代表國王（oba）的黃銅頭像以及一個描繪蟒蛇盤據的寶座；然而，此批銅器也只是德國各大博物館中，所展示超過1000項盜竊古物中的冰山一角。

文：饒珮琪（Peichi Jao）

據《德國之聲》報導，日前德外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）出席歷史文物歸還儀式，將十九世紀被掠奪而現存於德國的20具貝南帝國青銅器歸還給歷史中貝南帝國的所在地──奈及利亞。

此歸還儀式於2022年12月27日舉行於奈及利亞的首都阿布賈，貝爾伯克表示，此行的目的是要將這些從不屬於德國的貝南帝國青銅器物歸原主，也就是奈及利亞的人民們；此外也希望透過這個機會糾正在歷史中犯下的錯誤。

貝南帝國曾被英國殖民軍隊洗劫，珍貴文物被賣至歐洲各國展示

綜合《衛報》報導，這些青銅器屬於位現今奈及利亞南部的貝南帝國，於1897年被英國殖民軍隊掠奪，隨後販售至各國博物館展示，其中也包括柏林、漢堡、斯圖亞特和科隆的德國博物館。

這些文物由青銅、象牙和其他珍貴材料製成，是代表非洲大陸文化最重要的藝術品之一，其中包含包括一座代表國王（oba）的黃銅頭像以及一個描繪蟒蛇盤據的寶座；然而，此批銅器也只是德國各大博物館中，所展示超過1000項盜竊古物中的冰山一角。

奈及利亞資訊及文化部長穆罕默德（Alhaji Lai Mohammed）在儀式致詞中坦言：「在二十年前，甚至是十年前，都不曾有人能預料到這些貝南帝國青銅器竟真能歸還給奈及利亞，因要使這些古文物歸還所需突破的障礙過多。」

「然而隨著德國展現出友好之國的開創性姿態，這段歷史故事也開始產生變化。」

歸還殖民時期竊佔的財產，將歷史還給奈及利亞人民

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