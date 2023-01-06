2023/01/06,
環境

環保署預告旅宿業者7月起不主動提供一次性備品，下階段須提供訂房價差，南投縣可望優先上路

環保署預告旅宿業者7月起不主動提供一次性備品，下階段須提供訂房價差，南投縣可望優先上路
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資源回收管理基金管理會執行秘書王嶽斌表示，旅館飯店內有些在牆壁上、可重複補充的沐浴精、洗髮精，這類沒有問題，主要是限制180毫升、小罐的備品，7月1日起就先改為不主動提供，但顧客有需要，飯店必須供應。第二階段則規定，業者應提供未含一次用旅宿用品房型的價差，至少5%優惠

（中央社）環保署預告「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」草案，7月起不能主動提供；下階段價格須區分，地方提報核准後施行，南投縣可望優先上路。飯店集團已逐步提早推動。

環保署今天發布新聞指出，因應國際趨勢及減少塑膠廢棄物，預告「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」草案，分階段對旅宿業及其他住宿業提供一次用旅宿用品加以限制。

環保署說，本次草案法源依據為《廢棄物清理法》第21條，適用對象為旅宿業，包含觀光旅館業、旅館業與民宿，以及其他住宿業，例如露營地、休旅車營地等，並分階段執行。

第一階段從7月1日起，不能在客房內主動提供，或不能在客房外讓消費者自由取用一次用旅宿用品，僅於消費者有使用需要時再提供。

第二階段則規定，業者應提供未含一次用旅宿用品房型的價差，至少5%優惠；或在營業場所或客房內標示各項一次用旅宿用品價格，提供消費者選購，實施日期由地方政府提報環保署核准發布。

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Photo Credit: 環保署

新制限制的一次用旅宿用品品項共3類，包括小於180毫升且一次性包裝的液態盥洗及保養用品，例如洗髮乳、潤髮乳、沐浴乳及乳液；以及個人衛生用品，例如梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡及浴帽；還有一次用拖鞋等。

《聯合新聞網》報導，資源回收管理基金管理會執行秘書王嶽斌表示，旅館飯店內有些在牆壁上、可重複補充的沐浴精、洗髮精，這類沒有問題，主要是限制180毫升、小罐的備品，7月1日起就先改為不主動提供，但顧客有需要，飯店必須供應。

王嶽斌補充，台灣一年旅塑廢品推估有8000公噸，有些飯店覺得垃圾量很高，很多都是塑膠備品，做這樣政策，事前也已跟旅館公會、觀光局、民宿協會做過討論。

王嶽斌說，違反規定者，依《廢棄物清理法》第51條第3項規定處罰，直接開罰新台幣1200元以上、6000元以下罰鍰，並限期改善，屆期仍未完成改善者，將按日連續處罰。

另外，王嶽斌也說，旅宿業多的南投縣政府表達過有意願執行第二階段規定，預計南投縣可望優先上路。

民間業者方面，老爺酒店集團表示，支持且配合政府政策，目前老爺酒店旗下的飯店已經陸續規劃和執行，像是北投老爺酒店自去（2022）年起，已經開始不主動提供一次性備品。

雲朗觀光集團指出，自2018年起，集團旗下飯店即不提供瓶裝水及不主動陳列一次性備品，更設立廚餘處理機、租借環保餐具等措施，已經有效達到每年減塑36萬個寶特瓶和備品的成績，十分樂見環保署目前對於旅宿業的宣導與推廣，整個產業界若能一起推行，將能夠對於環境永續能夠有更好的幫助。

《三立新聞網》報導，不少飯店集團已開始研擬討論，但具體方案尚未出爐。不過有飯店業者透露，今年已陸續朝環保減塑的方向進行，原本就在討論像備品這些部分怎麼做配套跟處理，例如「瓶裝水」的部分，應會先做調整，飯店可能不再提供瓶裝水，改裝公共飲水機，但目前都還沒定案。

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範


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