朝天宮周邊為何停車爭議不斷？百年古都北港，都市計畫介於有跟沒有之間

民眾元旦連假期間到雲林北港朝天宮拜拜，見路邊廣告寫停車免費但需購買金紙100元，停好車後金紙卻就地漲價變成200元，讓他心情大受影響，怒批廣告不實遭坑錢，事後貼文分享臉書《爆料公社》，讓當地數十年來老問題再度引發討論。

「停車免錢，拜拜一百」大概是從小就烙印在我腦海裡的一句話。近年來朝天宮周邊除了仍有衝到路上攔車推銷金紙的陋習外，更出現「金紙阿婆」直接在媽祖廟周邊圓環的白線伺機而動的行為——只要香客將車子一停下去，就會立馬湊上前兜售金紙，搞得就像馬路是她家開的一樣……。

面對這些每年「固定」登上新聞版面的地方陋習，坦白講——身為一名從小看到大的北港人，早就見怪不怪。每年也都聽著警察局要「加強取締」的四字箴言，卻仍在每年固定看著一樣的問題燒上新聞版面，實在令人痛心。

都市計畫介於有跟沒有之間——百年古都．北港

既使這類問題早已困擾地方多年，為何每年仍不斷上停車爭議呢？很簡單，因為媽祖廟旁的停車場根本不夠！就算有停車場，外地人也根本不知道！

北港的交通自1621年起大致分為三個時期——港口、鐵路、公路。北港從港口時代轉變為鐵路運輸時代的關鍵點在1910年代，而這也是北港鎮進入都市計畫（1913年）的重要節點，緊接著這條台灣最長壽、最賺錢的糖鐵路線直到1980年「北港捷運」（糖鐵）逐漸停駛，北港才正式進入公路時代。

然而北港朝天宮周邊的古街區，卻是在日治時期前就已陸續開發完畢且近乎飽和，無法再容納更多的公共設施——因此在1980年代公路逐漸取代了原本的鐵路運輸後，停車問題開始逐漸浮現……

Photo Credit: 中央社 雲林北港朝天宮

至於為何我會說北港的都市計畫介於有跟沒有之間呢？很簡單，攤開1977年起死灰復燃的北港都市計畫就會發現——北港舊街區的公共設施開闢率，因為早期發展缺乏整體規劃考量及世襲私有產權關係，仍有多數未開發，更遑論停車場及大眾運輸設施，如此我們要如何期待北港的交通早晚不會出問題呢？

朝天宮「巷仔內」的公有停車場

1988年是令北港人印象深刻的一年——這年大甲媽祖不再前往北港進香、北港公有市場更慘遭祝融，兩件大事大大的衝擊了北港這個百年小鎮，爾後公有市場遷至北港聖安宮一帶，稱為「新市仔」。

2011年，慘遭祝融的百年市場以BOT方式重建完工，方才年重建為具有地下停車場的綜合大樓，爾後卻因招商不利，成為北港著名的大型幽靈公設——直到2019年樓上的香客大樓導入酒店式管理，重新命名為「朝聖高悅酒店」。

「朝聖酒店停車場」這是北港朝天宮周圍300公尺唯一「正常」的停車場——距離朝天宮步行僅需10公尺，但是有人知道嗎？想必大多數的人都不知道。因為其入口位置隱身在寬度僅有4米的巷弄內，這是北港舊街區的歷史記憶，卻也是「買金紙送臨停」能如此氾濫猖獗的原因之一——標示不足、位置隱身，若不是入住酒店恐怕很難知道有這麼一個地方。

多數的「買金紙送臨停」皆為處中山路周圍，觀光客開車來北港可以很快地發現，況且北港朝天宮這個國定二級古蹟、媽祖總本山、世界三大媽祖廟的周圍，居然皆被寬度6米的計畫道路所圍繞——在既有的空間分布及後續的車本規劃，及公共設施不足的種種因素下，這樣的結局似乎早已注定。

作者截圖提供 朝天宮周圍停車場分布（河堤停車場為春節限定）

有沒有可能，把國定古蹟還給步行

國定二級古蹟、媽祖總本山、世界三大媽祖廟的周邊，全是計畫道路是不是蠻不合理的？有沒有一個可能，我們把朝天宮周圍還給行人，讓旅客車輛進到「正常」的停車場？

這個模式我們早就試過了——在白沙屯媽祖進香期與春節假期，朝天宮周圍就會封街把道路還給行人。人山人海的人潮，總會把朝天宮周圍擠得水洩不通，倘若我們讓這種「還路」的行為延伸到每個香期、每個連假，甚至每個劃紅字的假期中呢？

中山路就像護城河一般圍繞著北港朝天宮，自從1980年代進路公路本位開始，這樣的狀況已經40年了，周邊的「買金紙送臨停」也就在都市計畫培養「懶著走」的習慣下氾濫至今。

倘若我們把停車蒐集點回歸到古街區外，藉由歷史軸線、古味巷弄、文化探訪、美食地圖，好好地將北港的文化特色展現出來，透過平均300公尺到朝天宮的步行路線將所有景點串聯起來，不要再讓大家進到北港的第一個印象就是半路攔車、買金紙送臨停，甚至是近乎詐欺式的停車拜拜。

如此，或許北港會更不一樣；而我們，一直都有發現散步的魅力。

擷取自酒店官網 朝聖高悅酒店散步地圖

身為一個北港人的真心告白：如何更完善的讓地方永續？

2022年是我第一次正式參與北港迓媽祖，隨著媽祖轎徒步繞著北港一圈又一圈，讓我重新認識了這個故鄉，也加深了我對於故鄉的感動——我是在新北長大的北港囡仔，這樣的經驗讓我對這塊故鄉又有了重新的認識，讓我相信北港絕對不只能成為遊子在都市苦澀生活的精神支柱，更讓我相信透過更友善的步行環境、更完善的空間規劃能夠讓北港變得更不一樣。

北港在中國醫遷校、兒童樂園……等重大建設中的美夢中，逐漸忘記「根」在哪裡；這樣的現象或許到了農曆3月19日迓媽祖時，大家才又會從夢中驚醒——想起北港最珍貴的歷史人文、宗教地位、民俗技藝，還有大家賴以為生的「香客經濟」與珍貴的人情味。

我一直很相信一件事情，在未來的國土規劃及相關的空間規劃，居住在所謂的「鄉下」是一種對於生活的選擇、是可以融入地方，並對地方做出貢獻的「共好」選擇，而這份共好需要大家共同努力、共同營造。