朝天宮周邊為何停車爭議不斷？百年古都北港，都市計畫介於有跟沒有之間
我們想讓你知道的是
聽到地方民意首長身兼停車拜拜服務，用「買金紙送臨停」為大家服務，實在感到痛心，倘若我們把停車蒐集點回歸到古街區外，藉由歷史軸線、古味巷弄、文化探訪、美食地圖，透過步行路線將所有景點串聯起來，讓大家進到北港的第一印象不是半路攔車，而是發現散步的魅力。
民眾元旦連假期間到雲林北港朝天宮拜拜，見路邊廣告寫停車免費但需購買金紙100元，停好車後金紙卻就地漲價變成200元，讓他心情大受影響，怒批廣告不實遭坑錢，事後貼文分享臉書《爆料公社》，讓當地數十年來老問題再度引發討論。
「停車免錢，拜拜一百」大概是從小就烙印在我腦海裡的一句話。近年來朝天宮周邊除了仍有衝到路上攔車推銷金紙的陋習外，更出現「金紙阿婆」直接在媽祖廟周邊圓環的白線伺機而動的行為——只要香客將車子一停下去，就會立馬湊上前兜售金紙，搞得就像馬路是她家開的一樣……。
面對這些每年「固定」登上新聞版面的地方陋習，坦白講——身為一名從小看到大的北港人，早就見怪不怪。每年也都聽著警察局要「加強取締」的四字箴言，卻仍在每年固定看著一樣的問題燒上新聞版面，實在令人痛心。
都市計畫介於有跟沒有之間——百年古都．北港
既使這類問題早已困擾地方多年，為何每年仍不斷上停車爭議呢？很簡單，因為媽祖廟旁的停車場根本不夠！就算有停車場，外地人也根本不知道！
北港的交通自1621年起大致分為三個時期——港口、鐵路、公路。北港從港口時代轉變為鐵路運輸時代的關鍵點在1910年代，而這也是北港鎮進入都市計畫（1913年）的重要節點，緊接著這條台灣最長壽、最賺錢的糖鐵路線直到1980年「北港捷運」（糖鐵）逐漸停駛，北港才正式進入公路時代。
然而北港朝天宮周邊的古街區，卻是在日治時期前就已陸續開發完畢且近乎飽和，無法再容納更多的公共設施——因此在1980年代公路逐漸取代了原本的鐵路運輸後，停車問題開始逐漸浮現……
至於為何我會說北港的都市計畫介於有跟沒有之間呢？很簡單，攤開1977年起死灰復燃的北港都市計畫就會發現——北港舊街區的公共設施開闢率，因為早期發展缺乏整體規劃考量及世襲私有產權關係，仍有多數未開發，更遑論停車場及大眾運輸設施，如此我們要如何期待北港的交通早晚不會出問題呢？
朝天宮「巷仔內」的公有停車場
1988年是令北港人印象深刻的一年——這年大甲媽祖不再前往北港進香、北港公有市場更慘遭祝融，兩件大事大大的衝擊了北港這個百年小鎮，爾後公有市場遷至北港聖安宮一帶，稱為「新市仔」。
2011年，慘遭祝融的百年市場以BOT方式重建完工，方才年重建為具有地下停車場的綜合大樓，爾後卻因招商不利，成為北港著名的大型幽靈公設——直到2019年樓上的香客大樓導入酒店式管理，重新命名為「朝聖高悅酒店」。
「朝聖酒店停車場」這是北港朝天宮周圍300公尺唯一「正常」的停車場——距離朝天宮步行僅需10公尺，但是有人知道嗎？想必大多數的人都不知道。因為其入口位置隱身在寬度僅有4米的巷弄內，這是北港舊街區的歷史記憶，卻也是「買金紙送臨停」能如此氾濫猖獗的原因之一——標示不足、位置隱身，若不是入住酒店恐怕很難知道有這麼一個地方。
多數的「買金紙送臨停」皆為處中山路周圍，觀光客開車來北港可以很快地發現，況且北港朝天宮這個國定二級古蹟、媽祖總本山、世界三大媽祖廟的周圍，居然皆被寬度6米的計畫道路所圍繞——在既有的空間分布及後續的車本規劃，及公共設施不足的種種因素下，這樣的結局似乎早已注定。
有沒有可能，把國定古蹟還給步行
國定二級古蹟、媽祖總本山、世界三大媽祖廟的周邊，全是計畫道路是不是蠻不合理的？有沒有一個可能，我們把朝天宮周圍還給行人，讓旅客車輛進到「正常」的停車場？
這個模式我們早就試過了——在白沙屯媽祖進香期與春節假期，朝天宮周圍就會封街把道路還給行人。人山人海的人潮，總會把朝天宮周圍擠得水洩不通，倘若我們讓這種「還路」的行為延伸到每個香期、每個連假，甚至每個劃紅字的假期中呢？
中山路就像護城河一般圍繞著北港朝天宮，自從1980年代進路公路本位開始，這樣的狀況已經40年了，周邊的「買金紙送臨停」也就在都市計畫培養「懶著走」的習慣下氾濫至今。
倘若我們把停車蒐集點回歸到古街區外，藉由歷史軸線、古味巷弄、文化探訪、美食地圖，好好地將北港的文化特色展現出來，透過平均300公尺到朝天宮的步行路線將所有景點串聯起來，不要再讓大家進到北港的第一個印象就是半路攔車、買金紙送臨停，甚至是近乎詐欺式的停車拜拜。
如此，或許北港會更不一樣；而我們，一直都有發現散步的魅力。
身為一個北港人的真心告白：如何更完善的讓地方永續？
2022年是我第一次正式參與北港迓媽祖，隨著媽祖轎徒步繞著北港一圈又一圈，讓我重新認識了這個故鄉，也加深了我對於故鄉的感動——我是在新北長大的北港囡仔，這樣的經驗讓我對這塊故鄉又有了重新的認識，讓我相信北港絕對不只能成為遊子在都市苦澀生活的精神支柱，更讓我相信透過更友善的步行環境、更完善的空間規劃能夠讓北港變得更不一樣。
北港在中國醫遷校、兒童樂園……等重大建設中的美夢中，逐漸忘記「根」在哪裡；這樣的現象或許到了農曆3月19日迓媽祖時，大家才又會從夢中驚醒——想起北港最珍貴的歷史人文、宗教地位、民俗技藝，還有大家賴以為生的「香客經濟」與珍貴的人情味。
我一直很相信一件事情，在未來的國土規劃及相關的空間規劃，居住在所謂的「鄉下」是一種對於生活的選擇、是可以融入地方，並對地方做出貢獻的「共好」選擇，而這份共好需要大家共同努力、共同營造。
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【跨域生態系系列專訪】國際時尚精品永續服務生態系 — 廢棄布料變時尚，精品門市永續亮點
我們想讓你知道的是
品牌商想告訴消費者：時尚不等於浪費，過季或廢棄衣物，可經由回收、改質、再造，並賦予不同功能與時尚樣貌重新回到門市。
一塊五彩炫麗的板子，加厚可當桌板、陳列架層板，加大可當門市裝飾板，除了功能性充滿無限想像，更特別是這塊板子摸起來十足布料感，因為它就是由廢棄衣料所製成，而且這些廢棄衣料全都來國際時尚品牌的庫存品，經由台灣製造商的巧手改造為充滿功能價值的新產品。
近年來，「以廢創新」的故事正不斷在國際精品時尚界發生，主因來自全球環保意識抬頭，各種國際環保公約、全球宣誓，陸續祭出各項條款牽制著全球產業發展，進而促使低碳、低污染、低廢棄、3R（Recycle、Reuse、Reduce）等關鍵字，成為企業在追求利潤最大化時，也必須通盤考量的營運目標。
國際精品品牌更是如此，「其中一個原因是國際精品品牌長期背負著資源浪費的標籤，他們很想要趁勢翻轉。」工業技術研究院產品服務中心業務經理薛任慈強調，「也因此，上述關鍵字已逐漸成為品牌創造營收的必要指標。」午洋企業行銷部副總經理徐甄羚指出。除了面對環保的趨勢壓力，近年全球消費市場深受新冠疫情影響，導致許多國際時尚精品品牌面臨庫存品愈來愈多的挑戰，且無論是庫存服飾、門市展示用廢棄物、服飾製作廢料等，未來礙於碳權規範，都無法再任意焚毀。
受限於環境因素，國際精品品牌不得不積極尋找3R解方，也把這項難題拋給了他們的全球供應商，午洋就是其中接到挑戰的企業。
永續商機，用廢材說個好故事
成立於一九八四年，午洋是國際精品品牌的重要供應商，主營設計生產品牌門市展示用工具、層架等。近年，陸續有幾家國際品牌問午洋：「有沒有辦法可以讓廢棄物再生利用？」當拋出問題的企業愈來愈多時，午洋從中嗅出新商機，也把這樣的訊息從全球帶回台灣，「午洋揣測台灣製造業這麼厲害，也許可以找到夥伴一起來想辦法。」徐甄羚笑說。
於是午洋從不同領域尋找一些不曾合作過的企業攜手創新研發，不僅建立了獨特的國際時尚精品永續服務生態系，部分開發也已經獲得國際品牌肯定，成為品牌供應鏈的示範商。
邦泰複合材料公司是午洋的永續服務重要夥伴，共同承擔國際時尚精品永續服務生態系的基石者角色。成立40多年，邦泰是一家工程塑膠改性廠，主要針對客戶需求，提供塑料改性或加強性質的技術服務，譬如在塑料中加入剛性強度、不同視覺元素等，以改變塑料原有狀態。
當午洋找到邦泰時，「我們起初有點意外。」邦泰副總經理吳眉菱說，當時午洋告訴邦泰：我們要幫品牌把廢棄的碎布融入到塑膠中，再製成有功能的新產品，而且還不能融到不見布料的蹤跡。
對邦泰而言，塑料改質是每天在執行的工作，都有既定方法與製程，但午洋送來的品牌廢棄衣物混合了多種布料，成分有天然棉、聚脂纖維、PP纖維等，不同纖維擁有不同物性，卻要統統跟塑膠融合在一起，溫度、配方等都是影響成敗的關鍵。
新挑戰擺在眼前，午洋負責與品牌來回溝通，邦泰則與工研院材化所合作，在工研院實驗室進行試驗工作，包括材料分析與評估、改質試驗等，薛任慈指出，因為送來的材料太複雜，內含不同材質布料，及吊牌、金屬釦等配飾，研發團隊必須不斷試驗，想盡辦法針對各種材料進行粉碎、抽絲、融合、造粒，才將廢棄衣物變成塑膠母粒。
一步步研究出複合材料融入塑膠的有效方法後，他們再次面對一個前所未見的大難題──品牌想將改性後的材料變成一個可說的故事。
徐甄羚補充指出，每一個國際精品都有自己的品牌故事、理念，環保意識抬頭之際，品牌商便想告訴消費者：時尚不等於浪費，過季或廢棄衣物可經由回收、改質、再造，並賦予不同功能與時尚樣貌重新回到門市，因此新製成的物件還必須存在看得見的廢棄回收的痕跡，讓消費者親眼認證品牌ESG故事的真實性。
譬如午洋、邦泰，及負責執行射出成型的富揚塑膠企業社已共同合作，運用廢棄布料融入塑膠中，設計開發出小巧的隨身置物盒、積木造型鑰匙圈等，這些產品的塑膠表面都可以看見一絲絲不同色彩的紋路，獨特又吸睛，但這不是混色效果造成，而是融入塑膠中的布料纖維所產生，被稱為「ESG可視化」。
基石者整合，利基者技術疊加
在顧及生產效益同時，還要考量品牌識別度、時尚美感等層層要求，「真是困難重重，雖然邦泰短期需要投入較多成本，但我們相信永續材料是新發展契機。」吳眉菱指出。
邦泰面對的挑戰除了追求企業永續經營，也想要創造改變。吳眉菱坦言，現在人們都認為塑膠是有害物質，但其實塑膠對人類的便利生活帶來極大貢獻，只是因為人類不當處置塑膠，讓塑膠背上污染源標籤，因此邦泰也想藉由這次合作機會為塑膠創造新價值。
從效益來看，國際時尚精品永續服務生態系的兩個基石者，各自發揮不同功能，午洋主要是市場訊息提供者、轉譯者，讓生態系裡的每家企業都能清楚明白自己可以做什麼，換言之，午洋看到了機會，也知道該去找誰讓機會變成利潤；而邦泰則是主要技術供應者、生產者，也是機會變成利潤的關鍵實踐者。
在生產方面，這兩個基石者底下則有兩個支撐點，由不同利基者參與其中，一邊是負責射／壓出加工的廠商群，譬如富揚等；另一邊負責模具打樣，譬如升逸企業等，加上負責產品設計、推廣應用等合作廠商。目前這個生態系已串接起25家不同領域的中小企業。
譬如富揚主要負責將邦泰研發出的母粒射出製成具體物件，例如衣架、時尚造型眼鏡框、小型置物盒、積木等，談起加入生態系的機緣，富揚總經理陳建彰只笑說：「反正客戶有需求，我們就做。」
殊不知一個客戶需求，曾多次造成富揚的機器當機，因為這些由廢棄衣物製成的母粒內含有多種毛料纖維，在射出過程中，有些毛料會卡在機台裡，好幾度造成機台無法正常運轉，富揚只好先拆機清潔，才能繼續生產作業，即使如此，「我們還是覺得應該試一試。」陳建彰認為，企業經營要不斷追求新成長。
廢材創新產品，成精品門市陳設
品牌商生產需求源源不絕地湧入午洋的開發清單中，找到邦泰之後，午洋又向外擴張尋找不同合作夥伴。譬如升逸企業便創造出讓品牌驚豔的產品。升逸主要生產熱壓板，過去主要以椰子等植物性纖維為原料，研發製造各式板材運用於不同空間，在午洋的邀請下也開始為廢棄衣物找出新用途。
如同邦泰、富揚，對升逸而言這也是一項新嘗試，要將不同材質的布料透過熱壓技術融合在一起變成堅硬的板材，「這是我們過去沒有想過可以做的。」升逸總經理邱奕智指出。
如同前述，複合材料融合是個困難點，它必須克服溫度、膠水濃度、配方等差異因素，而且這塊板材要產生功能性就必須軟硬適中，太硬怕無法釘釘子；太軟怕碰到水或高濕氣就鬆垮，所幸邱奕智與其團隊擁有近40年的功力，他們一次次調整參數，歷經數月努力才成功壓出令品牌稱許的作品。
當品牌不斷產生需求，午洋就必須把訊息傳回生態系，與合作夥伴再次投入改良過程，徐甄羚笑說：「我們不怕品牌提需求，這樣生態系才能生生不息地運轉。」
以效益來看，目前已驚艷許多國際時尚精品大廠，已把品牌過季廢棄衣物送到台灣進行產品試驗，未來消費者走進品牌門市能感受到台灣廠商的創新技術與能量。其中，在生態系夥伴合作下，持續完成新的改質配方設計與創新產品，基石者與利基者們也持續投入自主創新與設備升級，未來可期。
從解決客戶的問題出發，午洋與邦泰帶領著生態系裡的企業，把他們未曾想過、未曾做過的事，變成了一件件真實的、具功能性與時尚標準的創新產品，無形中也獲得了技術升級，未來午洋與邦泰也將化被動為主動，更積極擴展出新市場與新商機。
多元觀點：探索時尚品牌ESG新解方
世新大學資訊管理學系教授 ── 林宏遠專訪
整體而言，國際時尚精品永續服務生態系展現出台灣中小企業一起站上國際舞台打團體戰的氣勢，生態系裡的每家企業都掌握了部分關鍵技術，再各自從中找出可迎戰未來市場需求的能力與優勢。
起初是由午洋先看到商機，也就是國際精品對永續材料的需求愈來愈高，但午洋沒有材料開發技術，卻具備了高度熱情與整合能力，於是午洋很快組織起一個團隊來對應市場需求。最特別是這個生態系有兩個基石者，且缺一不可，若沒有午洋看見機會，品牌需求就很難被正確傳達；若沒有邦泰，品牌與午洋的天馬行空想法也難以落地實現。
這個生態系另一個成功點是，促使每家夥伴企業都在做過去他們不曾想過、不曾做過的產品，當這些產品開發成功，企業會跟著技術升級，也會有能力創造新產品或新市場，未來也有可能從利基者變成基石者。
以態勢來看，這個生態系還處在商機剛萌芽期，充滿著不確定性，也具有無限可能性，或許生態系可直接把國際品牌方拉進來；或許可主動出擊另朝向快時尚永續服務探索，快時尚的衣物汰換率更高，更有可能需要這群幫手來為其創造新環保材料。總之，國際時尚精品永續服務生態系就是個動態演化過程，未來發展絕對值得期待。
(文/王曉晴、照片/許𦱀倩)
本文章內容由「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」提供，經關鍵評論網媒體集團企劃編審。