暖冬意外救了歐洲的天然氣危機，專家：能源轉型下化石燃料難擴產，價格低點回不去了
我們想讓你知道的是
聯合國於2015年通過2030永續發展議程，這些國際法規對傳統能源企業而言，已預告2030年傳統能源需求將快速降溫，未來還恐面臨各國的法律限制生產燃油車等的困境，這也導致日後能源將持續在高點。
全球經濟開始下行，能源價格也跟著走弱，再加上歐洲開年便迎來「史上最溫暖的月份」，導致天然氣價格開始崩落，從去（2022）年高點達每兆瓦時340歐元，現在重挫至每兆瓦時64.20歐元。不過，經濟學者指出，全球能源轉型下化石燃料難以擴產，能源價格不可能回到過去的低點。
暖冬救了歐洲的天然氣危機
天然氣的2023年價格和去年呈現鮮明對比，當時2月俄羅斯入侵烏克蘭，加劇了「本來就已經在勢頭上的能源價格」。《金融時報》報導指出，俄羅斯切斷了歐洲的天然氣管線，此後價格一路上揚。
根據歐洲基準天然氣合約荷蘭TTF價格顯示，1月4日天然氣價格再度下跌，至每兆瓦時64.20歐元，爲2021年11月以來的最低水平。去（2022）年高點曾一度達到每兆瓦時340歐元的驚人價位。
歐洲因為暖冬需求放緩，再加上用能源大國中國深陷疫情，全球經濟備受打擊，導致各類能源需求驟減。ICIS歐洲天然氣分析師馬爾澤克曼瑟告訴（Tom Marzec-Manser）：「市場相信，如果未來幾個月再次出現寒流，我們有足夠的天然氣庫存和液化天然氣流量，可以讓我們度過今年冬天。」
各國拚能源轉型，化石燃料業者難以擴充產能
而且，過去一年內美國大幅度拉高頁岩油供應，美國天然氣價格一直遠低於歐洲，同時歐盟實施了一系列有效措施，包括強制天然氣儲存等，再加上景氣不振，各大市場大幅降低了消費力，才幫助歐洲的天然氣儲存設施的容量得填滿至95%以上。
不過，雖然今年冬天避免了歐洲全面爆發天然氣危機，但市場投資人仍對2023年冬天的情況感到一絲擔憂。《金融時報》報導直言，2022第4季度和2024年第1季度的TTF天然氣未來價格，仍然比當前價格高出10歐元以上，處於正常價位之上。
然而，市場也盛傳能源價格不太可能再回到戰爭，甚至是疫情前的價位。日本野村總合經濟研究所首席經濟學家辜朝日前接受《今周刊》指出，早在烏俄戰爭之前，能源就已經開始上漲，主要的原因是許多的國家以「永續發展目標（SDGs）」所推動的能源價格上揚。
各國為了應極端氣候等事件，聯合國於2015年通過2030永續發展議程，研訂17項永續發展目標，確切指出各國要達成的目標。
台灣經濟部解釋，未來各國潔淨燃料發電、能源密集度及循環經濟，將逐步達成永續管理。這意味著，「未來傳統化石燃料等設備也不再投資（或者受限），如此在「需求不減而供給未增」的情況下，各類能源將持續在高點徘徊。
中國疫後復甦，能源供需恐被破壞
辜朝明還指出，國際法規對傳統能源企業而言，已經預告2030年傳統能源需求將快速降溫，未來還恐面臨各國的法律限制生產燃油車等的困境，種種因素化石公司就不願意再擴大產能。他還強調，這也是2022年年初，許多能源公司不願意立刻投入資源開採能源的主要原因。
此外，隨著2030年限逐漸逼近，「銀行對傳統能源企業融資考量日趨謹慎」，都會推動傳統能源生產成本；又加上歐美各國疫後景氣復甦，供應鏈中斷，疫情後需求明顯大於供給的，導致能源價格自然暴漲。
不過，中國的疫情解封後，市場預計在不久的未來迎來大復甦，也代表歐洲將難以由大型油輪通過海上運輸獲得同樣數量的液化天然氣，屆時天然氣價格可能會再上揚。Argus Media歐洲天然氣定價主管菲爾丁（Natasha Fielding）也強調，有很多未知因素都可能改變歐洲能源的供需平衡。
延伸閱讀
- 環保人士稱富國發展經濟衝擊氣候得「賠償」，聯合國裁決澳洲應補償島嶼原住民
- 氣候變遷釀悲劇：義大利馬爾莫拉達冰川崩塌，擊中登山客釀7死8傷13失蹤
- 歷史悠久的釀酒產業，如何因應逐漸加劇的氣候變遷？
- 歐洲多地創冬季氣溫新高，滑雪場碧草如茵無遊客，各國天然氣價格高漲壓力暫時緩解
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：翁世航
Tags：
我家毛孩有過敏怎麼辦？用這招讓毛孩擺脫過敏！
我們想讓你知道的是
許多毛爸媽可能都有個會過敏的毛孩子，但帶寶貝去做過敏源測試，費用不低且準確性可能也無法百分之百保證。其實你也可以利用法米納的水解蛋白飼料，幫你找出造成過敏的食物來源喔！
貓狗為何會過敏
過敏是生物體對某種物質產生的不正常反應，由身體的免疫系統產生抗體來抵抗外來物，過程中釋放組織胺等物質以導致過敏反應。而過敏的原因有可能是對動物性蛋白或植物性蛋白的食材過敏，也可能是對環境中的粉塵、花粉、塵蟎、菸味、清潔劑過敏。
食物過敏可能會引起皮膚搔癢而導致皮膚紅腫發炎、掉毛甚至造成傷口感染，或是腸胃道不適產生上吐下瀉、軟便等表徵。許多飼主會認為只有罕見的食材才會引起過敏，但實際上，普通且常見的食材會造成過敏的機率遠大於罕見食材，從美國獸醫師協會(AVMA)公布的數據來看，85%犬貓過敏原是動物性蛋白質，剩下的15%過敏原才是其他食材，像是飼料原料常見的牛肉、雞肉、羊肉及魚肉造成犬貓的過敏機率比穀類還大。
毛孩有過敏怎麼辦？吃極低敏飼料就可改善過敏？
為了改善食物引起犬貓的不良反應，市售飼料大致可分為單一動物性蛋白飼料、特殊肉源飼料及水解蛋白飼料。若已知寵物的過敏原為何，可以選擇單一動物性及特殊肉源飼料的配方；若還不確定過敏原為何，則可以選擇水解蛋白飼料進行『食物排除試驗法』，來排除是否為食物過敏或確定過敏原。
水解蛋白飼料的原理是將大分子蛋白經水解處理分解成小分子蛋白，大分子蛋白進入到體內時，容易被免疫系統誤認為是過敏原而攻擊，造成過敏反應。水解過的蛋白因分子較小，較不容易刺激免疫系統，而不會造成動物過敏，屬於完全無過敏原之配方。
如何利用水解蛋白飼料進行『食物排除試驗法』？
因過敏的原因眾多，最常見的就是食物過敏，若要較準確的知道過敏原，則可以使用完全無過敏原配方的水解蛋白飼料進行。原則上在做食物排除試驗時，僅能吃“水解蛋白飼料”及水，且要持續使用至少兩個月，期間必須嚴格控管確認沒有吃到其他食物、零食、罐頭等。如果8週後症狀有改善，用疑似會過敏的肉源做測試，症狀復發了，即代表對此肉源過敏，若想再測試第二、三種肉源，就必須再吃水解蛋白飼料8周後，進行反覆測試；症狀如果沒有復發，就表示可能不是食物引起的症狀，而食物中的營養或魚油含量豐富都可能使皮膚症狀改善。
法米納有什麼不一樣
法米納的極低敏水解蛋白配方，是選用低分子量(85%<3000道爾吞) 的優質水解魚肉蛋白及米澱粉，成分非常單純且魚油含量相當高，可以快速幫助緩解皮膚症狀。對於獸醫師與飼主而言，越快見效就會更願意配合療程或食物排除試驗；對於非食物過敏者而言，因法米納Omega3含量高，此配方亦可以幫助減緩發炎症狀，作為異位性皮膚炎患者的皮膚保健配方！
坊間水解蛋白飼料可能會有適口性較差、有些犬貓會出現滲透性下痢的疑慮，而法米納是使用北海深海的鯡魚肉，因較其他水解蛋白飼料有較高的魚油含量，所以適口性也相對較高。另因法米納水解蛋白配方成份非常好消化且魚油豐富，所以一些腸胃不好、腸胃較敏感、甚至是IBD(發炎性腸道疾病)的病患，也是有機會可以改善。
過敏問題長期困擾毛爸媽及毛孩子們，其實只要選擇極低敏飼料，低分子水蛋白又兼顧營養保健，再透過『食物排除試驗法』有效找出毛孩子過敏源，可省下進行過敏原檢測時的昂貴費用，及早了解毛孩最合適的飲食方式，讓毛孩吃的健康且快樂，也讓毛爸媽對於毛孩們的飲食更放心唷！
本文章內容由「法米納」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。