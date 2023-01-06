暖冬意外救了歐洲的天然氣危機，專家：能源轉型下化石燃料難擴產，價格低點回不去了

全球經濟開始下行，能源價格也跟著走弱，再加上歐洲開年便迎來「史上最溫暖的月份」，導致天然氣價格開始崩落，從去（2022）年高點達每兆瓦時340歐元，現在重挫至每兆瓦時64.20歐元。不過，經濟學者指出，全球能源轉型下化石燃料難以擴產，能源價格不可能回到過去的低點。

暖冬救了歐洲的天然氣危機

天然氣的2023年價格和去年呈現鮮明對比，當時2月俄羅斯入侵烏克蘭，加劇了「本來就已經在勢頭上的能源價格」。《金融時報》報導指出，俄羅斯切斷了歐洲的天然氣管線，此後價格一路上揚。

根據歐洲基準天然氣合約荷蘭TTF價格顯示，1月4日天然氣價格再度下跌，至每兆瓦時64.20歐元，爲2021年11月以來的最低水平。去（2022）年高點曾一度達到每兆瓦時340歐元的驚人價位。

歐洲因為暖冬需求放緩，再加上用能源大國中國深陷疫情，全球經濟備受打擊，導致各類能源需求驟減。ICIS歐洲天然氣分析師馬爾澤克曼瑟告訴（Tom Marzec-Manser）：「市場相信，如果未來幾個月再次出現寒流，我們有足夠的天然氣庫存和液化天然氣流量，可以讓我們度過今年冬天。」

各國拚能源轉型，化石燃料業者難以擴充產能

而且，過去一年內美國大幅度拉高頁岩油供應，美國天然氣價格一直遠低於歐洲，同時歐盟實施了一系列有效措施，包括強制天然氣儲存等，再加上景氣不振，各大市場大幅降低了消費力，才幫助歐洲的天然氣儲存設施的容量得填滿至95%以上。

不過，雖然今年冬天避免了歐洲全面爆發天然氣危機，但市場投資人仍對2023年冬天的情況感到一絲擔憂。《金融時報》報導直言，2022第4季度和2024年第1季度的TTF天然氣未來價格，仍然比當前價格高出10歐元以上，處於正常價位之上。

然而，市場也盛傳能源價格不太可能再回到戰爭，甚至是疫情前的價位。日本野村總合經濟研究所首席經濟學家辜朝日前接受《今周刊》指出，早在烏俄戰爭之前，能源就已經開始上漲，主要的原因是許多的國家以「永續發展目標（SDGs）」所推動的能源價格上揚。

各國為了應極端氣候等事件，聯合國於2015年通過2030永續發展議程，研訂17項永續發展目標，確切指出各國要達成的目標。

台灣經濟部解釋，未來各國潔淨燃料發電、能源密集度及循環經濟，將逐步達成永續管理。這意味著，「未來傳統化石燃料等設備也不再投資（或者受限），如此在「需求不減而供給未增」的情況下，各類能源將持續在高點徘徊。

中國疫後復甦，能源供需恐被破壞

辜朝明還指出，國際法規對傳統能源企業而言，已經預告2030年傳統能源需求將快速降溫，未來還恐面臨各國的法律限制生產燃油車等的困境，種種因素化石公司就不願意再擴大產能。他還強調，這也是2022年年初，許多能源公司不願意立刻投入資源開採能源的主要原因。

此外，隨著2030年限逐漸逼近，「銀行對傳統能源企業融資考量日趨謹慎」，都會推動傳統能源生產成本；又加上歐美各國疫後景氣復甦，供應鏈中斷，疫情後需求明顯大於供給的，導致能源價格自然暴漲。

不過，中國的疫情解封後，市場預計在不久的未來迎來大復甦，也代表歐洲將難以由大型油輪通過海上運輸獲得同樣數量的液化天然氣，屆時天然氣價格可能會再上揚。Argus Media歐洲天然氣定價主管菲爾丁（Natasha Fielding）也強調，有很多未知因素都可能改變歐洲能源的供需平衡。

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核稿編輯：翁世航