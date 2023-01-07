2023/01/07,
國際

【國際新聞圖輯】2023第一週：美國眾院議長難產創164年紀錄，教宗主持前教宗葬禮寫下歷史

【國際新聞圖輯】2023第一週：美國眾院議長難產創164年紀錄，教宗主持前教宗葬禮寫下歷史
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2023年的第一個星期，國際上發生許多不同的故事，有些創造歷史、有些寫下難堪的紀錄。同時，也有幾位國際級人物告別了世界，但他們的身影，會永遠留在世人心中。現在，讓我們用八張精彩的照片，回顧這個星期的精彩時刻。

2023年的第一個星期，國際上發生許多不同的故事，有些創造歷史、有些寫下難堪的紀錄。同時，也有幾位國際級人物告別了世界，但他們的身影，會永遠留在世人心中。現在，讓我們用八張精彩的照片，回顧這個星期的精彩時刻。

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1月1日，日本德仁天皇帶領皇室成員，與民眾進行新年朝賀，這是COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情以來，睽違兩年首度舉行朝賀活動；值得一提，由於規定僅有成年皇族才能參加朝賀，因此德仁天皇獨生女愛子內親王，是首次參加新年朝賀活動，鮮少公開露面的上皇明仁、上皇后美智子亦一同出席。

因為疫情影響，朝賀活動除規定須戴口罩，也進行嚴格人流限制，申請參加的人數多達10萬人，最後以抽籤方式抽出9606人分批進場。

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巴西球王比利（Pelé）於2022年12月29日因病辭世，享壽82歲。比利的棺木於1月2日移靈至巴西城市桑托斯（Santos），停放在他效力18年的桑托斯足球球會所屬的維拿貝明洛球場（Vila Belmiro）供民眾瞻仰24小時，人數多達23萬人。

1月3日，比利的靈柩在桑托斯市區繞行，途經比利母親、已高齡100歲的希葉斯特（Celeste）居住的地方，沿途民眾伴隨送葬隊伍，穿上巴西國家隊、桑托斯隊或比利10號球衣，為這位當代最偉大的球員和民族英雄喝采。最後，比利在普世紀念公墓（Memorial Necrópole Ecumênica）下葬，結束精彩傳奇的一生。

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緬甸最高領導人敏昂萊｜Photo Credit: GettyImages

緬甸在1月4日迎來75週年獨立紀念日（Independence Day），軍政府在首都奈比多舉行閱兵儀式，最高領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）在儀式上發表演說；同時，軍政府也在獨立紀念日這天，宣布特赦超過7000名囚犯。

75年前的1948年1月4日，緬甸在翁山（Aung San）將軍支持之下，宣布從英國統治下獨立。不過，自2021年緬甸政變以來，77歲的翁山蘇姬一直遭到緬甸軍方拘留。就在12月30日，法院進行最終宣判，判處翁山蘇姬需在監獄內服刑33年。

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日本東京的豐洲市場每年都依慣例進行開春拍賣，今年的「第一鮪」（一番マグロ），是一條來自青森縣大間港重達212公斤的黑鮪魚。1月5日的拍賣結果，這條黑鮪魚以3604萬日圓（約834萬元台幣）拍賣成功，創下COVID-19疫情以來的最高價。

這條黑鮪魚的買方，是東京的壽司店「銀座おのでら」與中盤商「やま幸」聯手拍下，後續在壽司店內進行切割處理，光是魚頭的大小就相當驚人。

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麥卡錫｜Photo Credit: GettyImages

美國聯邦眾議院在1月3日迎接新議員，共和黨在去（2022）年期中選舉贏得眾院多數，但議長人選呼聲最高的黨團領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）卻因黨內極右翼杯葛，經過11輪投票還是無法當選，導致全體議員無法宣誓就職，陷空轉窘境。11輪投票仍選不出議長，已是自1859年後最多的一次，創下164年來的難堪紀錄。

麥卡錫無法取得多數支持，且在第7、8、11輪投票中，來自佛羅里達州第1國會選區的共和黨議員蓋茨（Matt Gaetz）把票投給前總統川普（Donald Trump）。《美國憲法》並未規定議長僅能從議員中選出，因此投給川普依然屬有效票。

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天主教教宗本篤十六世於去年12月31日辭世，享耆壽95歲。本篤十六世靈柩在聖伯多祿大教堂（St. Peter's Basilica）停靈3天，自1月2日到4日供信眾瞻仰遺容，超過10萬人來向本篤十六世告別。

本篤十六世於2013年以體力衰退為由辭去職位，成為將近600年來首位退位的教宗，與後繼的教宗方濟各，開創了兩位教宗共同生活在梵蒂岡圍牆內的史無前例的情況。教宗方濟各主持1月5日舉行的葬禮，由教宗主持另一位教宗的葬禮，也是近代史上僅見的一次。

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中國COVID-19疫情持續升溫，隨之而來的農曆春節，恐怕是對中國醫療體系的最大考驗。1月5日，重慶的高鐵服務人員正在進行培訓，以迎接「地表最大規模人員移動」的中國返鄉春運。

中國官方雖未如前兩年農曆春節倡導「就地過年」，不過湖南省邵陽縣5日發布「溫馨提示」，倡導春節「非必要不返鄉」，引發輿情譁然，網友負評如潮，當地官方挨轟「活在上個世紀」，隨後改口「歡迎回鄉」。

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由於中國疫情導致醫療資源緊繃，中國國家藥品監督管理局1月5日宣布，批准深圳漢諾醫療科技有限公司研發的葉克膜（ECMO）設備與耗材，做為COVID-19重症患者治療之用，是中國首款國產的葉克膜。

然而，中國此次面對疫情近乎「躺平式」解封，導致民間沒有足夠應變能力，包括藥品、物資都供不應求。英國《衛報》社論指出，中國最大的錯誤並非初期的清零政策，也非後來的解除清零，而是在沒有預警、沒有太多緩衝期，也顯然沒有準備情況下貿然改變作法。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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