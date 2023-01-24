為什麼專家相較於一般人，更能夠喝出葡萄酒的「品質」？
我們想讓你知道的是
缺少經驗的飲者很容易忽略「事實」與「因素」的關聯與辯證，直接跳到個人喜好與感受；但專家必需由客觀「事實」出發，以邏輯推演「因素」。但不管是誰在喝，葡萄酒的最終評價都又回到私人的好惡，事實證明，對葡萄酒成分的生理感知，在人類中並不是完全一樣的。
文：派大 Patrick（WSET Diploma Certified持證，WSET 官方認證講師持證，法國波爾多葡萄酒公會／波爾多葡萄酒學校認證講師，台灣侍酒師協會第一屆／第四屆總編輯，葡萄酒顧問／評審／專欄作家）
品質二字輕描淡寫，人人可以說嘴，你可以用各種角度表達你認為的品質好壞：包括品牌、價格還有分數等等。
但讓我們公平一點，葡萄酒喝進你的嘴裡，沒辦法讓你高潮不斷嬌喘連連，至少要讓你眉頭舒展嘴角上揚，感受不應該是你因為「看到」了標籤，而是因為你真的喝到（說一支你沒喝過的酒味道如何的超凡入聖完全是詐欺）。
人類口舌的喜好來源，一是本能，二是經歷——本能比如甜比酸好香比臭好，動物都是用味道判斷食物可不可吃好不好吃；經歷比如你初戀情人身上的馨香或是一切跟隨童年美好記憶的味道。上述僅部份解釋了不同人對同款酒的不同感受，但這其實遠遠不足以完成對品質的論述。至少經歷是人人不同，故同一款酒對你而言可能就還不錯，但對另一人而言卻可能像是一記靈魂重擊。
換句話說：你們給的「品質」判斷不同。
「標準」、「原則」與「邏輯」
葡萄酒評論者在下判斷的時候會遵循一些規則，這些原則與邏輯並不是要炫耀知識，而是要用一個共同的規則標準去描述與評估一支酒，同時要用這個規則標準與所有人溝通，不同人在運用標準時容或此起彼落各有優缺，但總是在一個邏輯上。
問題就在於這裡：判斷葡萄酒品質的「標準」、「原則」與「邏輯」到底是什麼？
我們可以從一些事實開始討論，葡萄酒的「事實」是可以被觀察或被量化的，至少那些出現在瓶標上的資訊就是：比如年份、酒精度、酸度、pH值、品種，用桶方式等等；另外一些人類的感知我們或可稱為「因素」，特別指的是「風土條件」以及釀酒師的「釀造哲學」：比如土壤類型、葡萄在不同的生長季均溫與雨量分布、種植密度、「老藤」、酵母類型、發酵溫度控制、陳年容器與混調模式等等。
釀酒師在葡萄園的工作是要得著好葡萄（所謂好葡萄完全可以從生化角度探討），採收後在酒廠進行釀造時要將「因素」帶入酒中，酒於是可以被飲用與感受，酒也可以被偵測上述的「事實」。
我們對葡萄酒品質的感知顯然取決於我們的感官，但當我們研究這個問題時，我們會發現，對葡萄酒品質的任何定義都需要我們考慮諸如我們的偏好、我們的感知、我們的經驗和我們的期望等因素。所有這些因素都會影響我們對葡萄酒品質的討論，因為每一個因素都會對我們處理感官資訊的方式產生重大影響，從而得到對葡萄酒品質的整體感知。
Grady Wann, VID252 Wine Production Lecture 1, UC Davis Continuing and Professional Education
「專家」和缺乏經驗的飲者，有什麼差別？
我們在喝酒時觀色、聞香、品嚐都是先找到「事實」的印證，酒色淡麗或鮮豔代表年輕、香氣濃甜代表產區溫暖或某種葡萄的特有香氣，口舌生津代表酸度充足。再由這些「事實」印證再來推演「因素」：單寧是否成熟、陳年是否受控、葡萄園裏是否有枝葉控制、是否符合產區風格等等。
到這裡都還是「推理」而不是「感動」，不過這同時解釋了，為何盲測時有人可以「猜」的那麼準。
接下來才是個人的感受，也就是酒評家常常用的那些字詞：細緻、優雅、微妙、有光澤、和諧、完整、複雜、純淨。這些都是「形容詞」，很難量化也很個人。
一般來說，缺少經驗的飲者很容易忽略「事實」與「因素」的關聯與辯證，直接跳到個人喜好與感受；但專家必需由客觀「事實」出發，以邏輯推演「因素」。
但不管是誰在喝，葡萄酒的最終評價都又回到私人的好惡，回到人類的感官感知能力Sensation。科研領域對人類的感官感知研究仍然處於初步階段，對感官如何引發大腦的反應仍然有太多的未知。也許這樣更好，量化酒所引發的強烈情緒實在太不浪漫：那些畫面感、音樂感、愛與希望、回憶與感動，何嘗不是獨屬於飲者最深處的心聲與靈魂。
事實證明，對葡萄酒成分的生理感知在人類中並不是完全一樣的。
這裡最初的觀點是，人類中有大量與氣味接收相關的個體基因。通常這些基因中的每一個都有多個版本或等位基因。我們對特定刺激物的個體反應可能會有很大不同，這也是事實。個體之間對特定化合物的敏感性可能完全不同……我們感知葡萄酒的能力存在很強的遺傳因素。
這讓我們知道，純粹從生理學的角度來看，我們每個人對葡萄酒的感官知覺都會略有不同。實際上，我們每個人聞到和品嘗到的都不是同一種東西。
Grady Wann, VID252 Wine Production Lecture 1, UC Davis Continuing and Professional Education
受過訓練的經驗品飲者，會以專業與知識擴張自己對「事實」與「因素」的辯證能力：參訪產區、研究種植與釀造、大量品飲寫品飲筆記、研究化學地理歷史等等。當有足夠的客觀知識累積，其所得的主觀品質評價也將更為真實，也就更具價值了。素人與專家最重大的差異也在於此。
學習正確的評估方式，是判斷葡萄酒「品質」無可迴避的議題
有句名言這麼說：「請用文明說服我」，所以品質並不只是說出你的感覺與主觀，亦更要與「普世價值」有所交集。
從「事實」到「因素」，從「因素」到「感動」，葡萄酒的品質從來都是理性與感性的拉鋸，缺一不可。很多葡萄酒產區公會都有個實驗室，蒐集分析葡萄酒的生化數據，同時有人員品試從感官評估做最終品質判定；酒評家的意見也是如此，這樣的「品質宣告」被公認並不只是賣名氣，而是專業使然。完全可以「說服」人。
學習正確的評估方式就好像是紮馬步，我們以此思考為什麼某款酒我喜歡或討厭，我是否真正了解這支酒的背後投入的努力，同時我是否有能力評估「事實」與「因素」的邏輯關係。凡此種種，都是判斷葡萄酒「品質」無可迴避的議題。我們不必放棄自己對味道的各種愛憎好惡，但知識與練習會讓體會更深刻，不會被品牌與分數影響，不用被行銷用語廣告詞句綁架，不必人云亦云。
釀酒可以是一個簡單和自然的過程，但它也是複雜的。雖然我們大多數人相信在葡萄酒加工過程中盡可能不要干預，但是我們的選擇將決定結果。
我們首先需要選擇目標葡萄酒的風格，然後我們需要瞭解可供選擇的葡萄酒，以及它們對最終葡萄酒的影響。因為這很複雜，我們需要有足夠的知識來適應不斷變化的環境。
Grady Wann, VID252 Wine Production Lecture 1, UC Davis Continuing and Professional Education
註：本系列為我的UC Davis「Continuing and Professional Education - Wine Production」課程講義／作業／文獻之歸結心得，相關引用會註明出處，但引用課程講義時因著作權之故不代表讀者可以看到原著全文。而各篇文字亦可能隨時間增刪。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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民團緊盯菸防法公告前準備工作，籲完善健康風險評估與申報機制
我們想讓你知道的是
菸害防制法修正案雖三讀通過，然真正的挑戰才剛開始，民團表示將含淚監督，呼籲政府重視健康風險評估以及申報機制等配套措施，以維護國人健康。
逾十數年未修的菸害防制法，歷經5次立院朝野協商，總算在本月12日通過三讀，達成加熱菸載具嚴管、禁絕加味菸、圖文警示提升至50%、校園全面禁菸等重大變革，確立台灣朝禁止電子煙、嚴管加熱菸方向前進。為呼籲政府重視健康風險評估等各項配套措施之落實，確實維護國民健康，全國家長會長聯盟、台灣醫界菸害防制聯盟及董氏基金會等台灣拒菸聯盟團體也緊急在農曆年前召開記者會提醒政府，新法中，包括「類菸品」、「指定菸品」、「健康風險評估」等用字模糊不清，等於讓主管機關留有很大「空白授權」空間。法令正式公告前，務必審慎進行把關。
健康風險評估：一套評估安全容許濃度的健康科學
健康風險評估屬於一門攸關人體健康的系統性風險管理，目的在於決定如何管制醫藥品、食品、化粧品、農藥、生活及職場環境中存在之化學物質最大殘留濃度（Maximum Residue Level, MRL），亦即安全容許濃度，以建立危害人體健康之風險及效益分析（risk and benefit analysis）。健康風險評估的建立原因，通常是體系中出現了過去不曾經歷或不曾被發現的新有害物質，台灣過去較知名的健康風險評估建立經驗，包括塑化劑食品事件、含萊克多巴胺之美牛與美豬開放事件、日本福島食品等事件等。
訴諸科學證據，健康風險評估乃為國人把關的重要關鍵
健康風險評估之所以重要，在於講究科學證據，為爭議政策提供最核心的決策基礎。較著名的健康風險評估應用，是在2011年台灣發生的塑化劑食品安全事件，起因為部分食品上游原料供應商在常見的合法食品添加物「起雲劑」中，使用廉價的工業用塑化劑（非食用添加物）以撙節成本。最終，衛福部提出健康風險評估研究數據，由國內各領域專家於2011年6月21日達成初步共識，比照歐盟標準，依據科學證據針對5種常用塑化劑，定出每人、每日、每公斤體重容忍值〈TDI〉，例如DEHP容忍值為50微克、DBP容忍值為10微克等。
2020年8月28日，總統蔡英文宣布開放萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，即表明政策決定絕對不會以國民健康作為交換，而是以在科學證據累積充分的情況下，政府已經做好完整的國人風險評估及配套措施，確保食品安全及豬農生計不受影響的前提下所做出的決定。
美豬健康風險評估，涵蓋不同層面之敏感族群
含萊克多巴胺之美國豬肉進口爭議長達15年，主要爭議則在於國人飲食習慣與他國不同，畢竟豬肉在華人飲食料理中是相當廣泛使用的食材。以2019年為例，美國單人每年平均吃下近24公斤豬肉；台灣則為39公斤。此外，國人比外國人嗜吃內臟，尤其坐月子中的婦女等，專家因此呼籲應該針對國人飲食習慣，以及心血管疾病患者等高風險族群，進行健康風險評估。食藥署最終委託成大醫學院環境醫學研究所/環境微量毒物研究中心完成「108食用肉品暴露萊克多巴胺之健康風險評估報告」，特別針對不同年齡層民眾、敏感族群進行分析，包括小孩、幼兒、青少年、成年人、老人以及育齡與正在坐月子的婦女，進行針對豬萊克多巴胺的殘留容許量標準，方才消除各界疑慮。
必須重視在地證據 台灣人基因易感性也必須納入評估
除客觀環境因素，跨人種的易感性基因差異也是健康風險評估的重要環節，畢竟人種基因可能導致受化學成分影響程度產生差異。近期著名例子，在於國健署所提出近五成台灣人患有酒精不耐症（Alcohol Intolerance）基因缺陷。酒精不耐症是一種先天的基因缺陷，導致人體內缺乏乙醛去氫酶(Aldehyde Dehydrogenase, ALDH2)，無法正常代謝酒精轉化成的乙醛。前國健署署長王英偉在任時即指出，台灣人酒精代謝基因缺陷機率高居世界第一，飲酒將大幅提高罹患癌症的機率，重度飲酒者得到食道癌的風險甚至可高達50倍，因此呼籲台灣人飲酒習慣不應比照外國標準。
2018年政府針對新型庫賈氏症提出的「美國進口牛肉相關產品健康風險評估報告」，即考慮人種易感性基因型分佈的差異，並根據國家攝食資料庫公告之細項食物攝食量計算國人食用美國牛肉的潛在健康風險。而過去由國家衛生研究院、中研院領導之台灣肺癌遺傳流行病學研究團隊，也陸續找出數種肺癌的易感基因（predisposing gene），包括第10號染色體的 VTI1A、第6號染色體的ROS1-DCBLD1和HLA class II、第5號染色體的TERT、第3號染色體的TP63等都是易感的基因位點，都可能因為空污、菸害、職場環境提高罹癌機率。
加熱菸內含多種新化學物質，政府應召集跨領域專家協助審查
根據董氏基金會提供資料顯示，2020年沙烏地阿拉伯的學術機構研究發現，加熱菸產生的氣霧 (aerosol) 中，共含62種化學物質；其中丁二酮(diacetyl)、乙酰基丙酰基(2,3-pentanedione)、鄰苯二甲酸二辛酯(diethylhexyl phthalate )等。董氏基金會因此曾提出質疑，加熱菸還有多少化學物質未被揭露？如何擴散？需要更多證據予以驗證。
以歐盟為例，要求菸商必須於申請新興菸品產品上市前，提出詳盡的檢驗報告，方才能予以核准。訴諸科學證據需要體系的建立，畢竟連國健署署長吳昭軍都在菸防法協商現場都承認，確實國健署連其他國家怎麼進行健康風險評估都不清楚。
台灣醫界菸害防制聯盟祕書長郭斐然呼籲，因應加熱菸之特殊性質，必須建立指定菸品之健康影響評估，此外也應同步修正「菸品資料申報辦法」，增加應申報項目。郭斐然指出，依據國際的經驗及資料，加熱菸菸草柱的添加物一直成謎，尤其是添加物的相關毒性資料是否完備，政府是否已掌握這些資料並要求菸商要如實申報，同時政府是否具有查核的能力？專家也指出，新興菸品必須在研究上需要更多時間累積數據，除了參考國外研究外，台灣自己應該要對新興菸品進行健康風險評估，一旦有了風險評估，才能衡量這些菸品的危害加以把關。
林奕華呼籲：盼國健署勿忘為國民健康把關的初心
儘管國健署草案由原先電子煙、加熱菸雙禁改為後來一禁一開的版本，對雙禁陣營造成巨大打擊，但是林奕華委員依然想提醒各界：反制菸害對國民健康所造成的影響，才是這次修法的主要目標，也呼籲國健署、各黨立委，即便在修法完成後，也毋忘修法初衷，繼續為國民健康把關。她更進一步表示，無論結果如何，菸害防制還是要以教育為本，才能達到從源頭阻絕菸品對年輕世代的傷害，這也是她會持續努力的方向。
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